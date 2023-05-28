100 найкращих дитячих книжок усіх часів

Estudio Santa Rita

Автор фото, Estudio Santa Rita

Багато років BBC збирала думки кінокритиків з усього світу, щоб визначити найкращі фільми. Але цього року ми вирішили звернути увагу на інший вид мистецтва, яке глибоко вкорінене в наше життя, — на книги.

Немає більш різноманітного і вбудованого в наше життя читва, ніж дитяча література, - вона нас формувала і приносила радість. Вона і в дорослому віці продовжує впливати на наш розум і почуття.

Щоб визначити 100 найкращих дитячих книжок, ми опитали 177 експертів. Ми запросили критиків, авторів та видавців з 56 країн світу: від Австрії до Узбекистану.

Кожен з них назвав 10 найкращих дитячих книжок, які ми оцінили й ранжували для фінального списку.

У підсумку ми отримали широкий спектр дитячої літератури різних епох — від "Панчатантри", збірки індійських дитячих оповідань II століття до нашої ери, до робіт сучасних авторів.

Список, звісно, - ґрунтовний, але має свої обмеження й упередження. Наприклад, 74 зі 100 представлених книг вперше опублікували англійською мовою.

Крім того, найбільш поширені книги - ті, що були видані у 1950-1970-х роках. Це, можливо, пов'язано з віком експертів, більшість із яких народилися у 1970-1980-х роках.

Чотирнадцять зі 100 найкращих книг побачили світ у цьому столітті, і було б цікаво подивитися, скільки нових книг з'явиться через 10 або 20 років.

Тож звісно, це не остаточний список, а радше джерело натхнення для подальших відкриттів і дискусій.

  • "Там, де живуть Диковиська" - Моріс Сендак (1963)
  • "Аліса у Дивокраї" - Льюїс Керрол (1865)
  • "Пеппі Довгапанчоха"- Астрід Ліндґрен (1945)
  • "Маленький принц" - Антуан де Сент-Екзюпері (1943)
  • "Гобіт, або Туди і звідти" - Джон Толкін (1937)
  • "Північне сяйво" - Філіп Пуллман (1995)
  • "Лев, Чаклунка і стара шафа"- Клайв Стейплз Льюїс (1950)
  • "Вінні Пух" - Алан Мілн, Ернест Шепард (1926)
  • "Павутиння Шарлотти" - Елвін Брукс Вайт (1952)
  • "Матильда" - Роальд Дал (1988)
  • "Енн із Зелених дахів" - Люсі Мод Монтгомері (1908)
  • "Казки" - Ганс Крістіан Андерсен (1827)
  • "Гаррі Поттер і філософський камінь" - Дж. К. Роулінг (1997)
  • "Дуже голодна гусениця" - Ерік Карл (1969)
  • "Схід темряви" - Сьюзен Купер (1973)
  • "Прибуття" - Шон Тан (2006)
  • "Маленькі жінки" - Луїза Мей Олкотт (1868)
  • "Чарлі і шоколадна фабрика" - Роальд Дал 1964)
  • "Хайді" - Йоганна Шпірі (1880)
  • "Добраніч, Місяцю" - Маргарет Вайз Браун (1947)
  • "Пригоди Піноккіо" - Карло Коллоді (1883)
  • "Чарівник Земномор'я" - Урсула Ле Гуїн (1968)
  • "Зима-чарівниця" - Туве Янссон (1957)
  • "Де моя шапка?" - Джон Классен (2011)
  • "Таємний сад" - Френсіс Годґсон Бернет (1911)
  • "Качка, Смерть і Тюльпан" - Вольф Ерльбрух (2007)
  • "Брати Лев'яче серце" - Астрід Ліндґрен (1973)
  • "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" - Дж. К. Роулінг (1999)
  • "Мрії темношкірої дівчинки" - Жаклін Вудсон (2014)
  • "Троє розбійників" - Томі Унгерер (1961)
  • "Сніговий день" - Езра Джек Кітс (1962)
  • "До нас на чай заходив тигр!" - Джудіт Керр (1968)
  • "Мандрівний замок Хаула" - Діана Вінн Джонс (1986)
  • "Складка часу" - Мадлен Л'Енгл (1962)
  • "Небезпечні мандри" - Річард Адамс (1972)
  • "Том і опівнічний сад" - Анна Філіппа Пірс (1958)
  • "Казки братів Грімм" (1812)
  • "Казка про кролика Пітера" - Беатрікс Поттер (1902)
  • "Діти залізниці" - Едіт Несбіт (1906)
  • "Хрестики-нулики" - Мелорі Блекмен (2001)
  • "ВДВ" - Роальд Дал (1982)
  • "Правила літа" - Шон Тан (2013)
  • "Момо" - Міхаель Енде (1973)
  • "Фердінанд" - Манро Ліф (1936)
  • "Володар перснів" - Дж. Р. Р. Толкін (1954)
  • "Совина служба" - Алан Гарнер (1967)
  • "Роня, дочка розбійника" - Астрід Ліндґрен (1981)
  • "Нескінченна історія" - Міхаель Енде (1979)
  • "Панчатантра" (збірка староіндійських казок)
  • "Острів скарбів" - Роберт Луїс Стівенсон (1883)
  • "Мері Поппінс" - Памела Ліндон Треверс (1934)
  • "Балетні черевички" - Ноель Стрітфілд (1936)
  • "Так багато!" - Тріш Кук і Хелен Оксенбері (1994)
  • "Йдемо ловити ведмедя" - Майкл Розен і Хелен Оксенбері (1989)
  • "Пригоди Цибуліно" - Джанні Родарі (1951)
  • "Щедре дерево" - Шел Сільверстейн (1964)
  • "Груффало" - Джулія Дональдсон і Аксель Шеффлер (1999)
  • "Русалка Джуліан" - Джессіка Лав (2018)
  • " Комета прилітає" - Туве Янссон (1946)
  • "Диво-капелюх" - Туве Янссон (1948)
  • "Відьми" - Роальд Дал (1983)
  • "Ведмедик Паддінгтон" - Майкл Бонд (1958)
  • "Вітер у вербах" - Кеннет Грем (1908)
  • "І вдарив грім, почуй крик мій" - Мілдред Д. Тейлор (1977)
  • "Карлсон" - Астрід Ліндґрен (1955)
  • "Чарівна пропускна будка" - Нортон Джастер (1961)
  • "Кіт у капелюсі" - Доктор Сьюз (1957)
  • "Дивовижна подорож кролика Едварда" - Кейт ДіКамілло і Баграм Ібатуллін (2006)
  • "Пітер і Венді" - Джеймс Баррі (1911)
  • "Тисяча і одна ніч" (Вибрані казки)
  • "З архіву місіс Базіль Е. Франквайлер, найзаплутанішого у світі" - Е. Л. Конігсбург (1967)
  • "Коли Гітлер вкрав рожевого кролика" - Джудіт Керр (1971)
  • "Бешкетник" - Гафур Гулям (1936)
  • "Ернест і Селестіна" Габріель Венсан (1981)
  • "Вид іскри" - Ель Макніколл (2020)
  • "Маленький Ніколя" - Рене Ґосінні і Жан-Жак Семпе (1959)
  • "Чорний Красень" - Анна Сьюелл (1877)
  • "Довгоногий батечко" - Джин Вебстер (1912)
  • "Немає поцілунку для мами" - Томі Унгерер (1973)
  • "Моя родина та інші звірі" - Джеральд Даррелл (1956)
  • "Якова я возлюбив" - Кетрін Патерсон (1980)
  • "Лоракс" - Доктор Сьюз (1971)
  • "Казки моєї матінки Гуски" - Шарль Перро (1697)
  • "Маленькі тролі і велика повінь" - Туве Янссон (1945)
  • "Чарівник Країни Оз" - Френк Баум (1900)
  • "Цей Вільям!" - Річмал Кромптон (1922)
  • "Родина Твітів" - Роальд Дал (1980)
  • "Мишеня та його батько" - Рассел Гобан (1967)
  • "З глузду з'їхав" - Шерон Дрейпер (2010)
  • "В кінці листопада" - Туве Янссон (1970)
  • "Маленький будиночок у преріях" - Лора Інглз-Вайлдер (1932)
  • "Денні - чемпіон світу" - Роальд Дал (1975)
  • "Сніговик" - Раймонд Бріггс (1978)
  • "Хвиля" - Сьюзі Лі (2008)
  • "Чорні брати" - Ліза Тецнер (1940)
  • "Плюшевий кролик" - Марджері Вільямс (1921)
  • "Поганий початок" - Лемоні Снікет (1999)
  • "Книга кладовища" - Ніл Ґейман (2008)
  • "Американець китайського походження" - Джин Луєн Янг (2006)
  • "Гарун і море оповідок" - Ахмед Салман Рушді (1990)