100 найкращих дитячих книжок усіх часів
Багато років BBC збирала думки кінокритиків з усього світу, щоб визначити найкращі фільми. Але цього року ми вирішили звернути увагу на інший вид мистецтва, яке глибоко вкорінене в наше життя, — на книги.
Немає більш різноманітного і вбудованого в наше життя читва, ніж дитяча література, - вона нас формувала і приносила радість. Вона і в дорослому віці продовжує впливати на наш розум і почуття.
Щоб визначити 100 найкращих дитячих книжок, ми опитали 177 експертів. Ми запросили критиків, авторів та видавців з 56 країн світу: від Австрії до Узбекистану.
Кожен з них назвав 10 найкращих дитячих книжок, які ми оцінили й ранжували для фінального списку.
У підсумку ми отримали широкий спектр дитячої літератури різних епох — від "Панчатантри", збірки індійських дитячих оповідань II століття до нашої ери, до робіт сучасних авторів.
Список, звісно, - ґрунтовний, але має свої обмеження й упередження. Наприклад, 74 зі 100 представлених книг вперше опублікували англійською мовою.
Крім того, найбільш поширені книги - ті, що були видані у 1950-1970-х роках. Це, можливо, пов'язано з віком експертів, більшість із яких народилися у 1970-1980-х роках.
Чотирнадцять зі 100 найкращих книг побачили світ у цьому столітті, і було б цікаво подивитися, скільки нових книг з'явиться через 10 або 20 років.
Тож звісно, це не остаточний список, а радше джерело натхнення для подальших відкриттів і дискусій.
- "Там, де живуть Диковиська" - Моріс Сендак (1963)
- "Аліса у Дивокраї" - Льюїс Керрол (1865)
- "Пеппі Довгапанчоха"- Астрід Ліндґрен (1945)
- "Маленький принц" - Антуан де Сент-Екзюпері (1943)
- "Гобіт, або Туди і звідти" - Джон Толкін (1937)
- "Північне сяйво" - Філіп Пуллман (1995)
- "Лев, Чаклунка і стара шафа"- Клайв Стейплз Льюїс (1950)
- "Вінні Пух" - Алан Мілн, Ернест Шепард (1926)
- "Павутиння Шарлотти" - Елвін Брукс Вайт (1952)
- "Матильда" - Роальд Дал (1988)
- "Енн із Зелених дахів" - Люсі Мод Монтгомері (1908)
- "Казки" - Ганс Крістіан Андерсен (1827)
- "Гаррі Поттер і філософський камінь" - Дж. К. Роулінг (1997)
- "Дуже голодна гусениця" - Ерік Карл (1969)
- "Схід темряви" - Сьюзен Купер (1973)
- "Прибуття" - Шон Тан (2006)
- "Маленькі жінки" - Луїза Мей Олкотт (1868)
- "Чарлі і шоколадна фабрика" - Роальд Дал 1964)
- "Хайді" - Йоганна Шпірі (1880)
- "Добраніч, Місяцю" - Маргарет Вайз Браун (1947)
- "Пригоди Піноккіо" - Карло Коллоді (1883)
- "Чарівник Земномор'я" - Урсула Ле Гуїн (1968)
- "Зима-чарівниця" - Туве Янссон (1957)
- "Де моя шапка?" - Джон Классен (2011)
- "Таємний сад" - Френсіс Годґсон Бернет (1911)
- "Качка, Смерть і Тюльпан" - Вольф Ерльбрух (2007)
- "Брати Лев'яче серце" - Астрід Ліндґрен (1973)
- "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" - Дж. К. Роулінг (1999)
- "Мрії темношкірої дівчинки" - Жаклін Вудсон (2014)
- "Троє розбійників" - Томі Унгерер (1961)
- "Сніговий день" - Езра Джек Кітс (1962)
- "До нас на чай заходив тигр!" - Джудіт Керр (1968)
- "Мандрівний замок Хаула" - Діана Вінн Джонс (1986)
- "Складка часу" - Мадлен Л'Енгл (1962)
- "Небезпечні мандри" - Річард Адамс (1972)
- "Том і опівнічний сад" - Анна Філіппа Пірс (1958)
- "Казки братів Грімм" (1812)
- "Казка про кролика Пітера" - Беатрікс Поттер (1902)
- "Діти залізниці" - Едіт Несбіт (1906)
- "Хрестики-нулики" - Мелорі Блекмен (2001)
- "ВДВ" - Роальд Дал (1982)
- "Правила літа" - Шон Тан (2013)
- "Момо" - Міхаель Енде (1973)
- "Фердінанд" - Манро Ліф (1936)
- "Володар перснів" - Дж. Р. Р. Толкін (1954)
- "Совина служба" - Алан Гарнер (1967)
- "Роня, дочка розбійника" - Астрід Ліндґрен (1981)
- "Нескінченна історія" - Міхаель Енде (1979)
- "Панчатантра" (збірка староіндійських казок)
- "Острів скарбів" - Роберт Луїс Стівенсон (1883)
- "Мері Поппінс" - Памела Ліндон Треверс (1934)
- "Балетні черевички" - Ноель Стрітфілд (1936)
- "Так багато!" - Тріш Кук і Хелен Оксенбері (1994)
- "Йдемо ловити ведмедя" - Майкл Розен і Хелен Оксенбері (1989)
- "Пригоди Цибуліно" - Джанні Родарі (1951)
- "Щедре дерево" - Шел Сільверстейн (1964)
- "Груффало" - Джулія Дональдсон і Аксель Шеффлер (1999)
- "Русалка Джуліан" - Джессіка Лав (2018)
- " Комета прилітає" - Туве Янссон (1946)
- "Диво-капелюх" - Туве Янссон (1948)
- "Відьми" - Роальд Дал (1983)
- "Ведмедик Паддінгтон" - Майкл Бонд (1958)
- "Вітер у вербах" - Кеннет Грем (1908)
- "І вдарив грім, почуй крик мій" - Мілдред Д. Тейлор (1977)
- "Карлсон" - Астрід Ліндґрен (1955)
- "Чарівна пропускна будка" - Нортон Джастер (1961)
- "Кіт у капелюсі" - Доктор Сьюз (1957)
- "Дивовижна подорож кролика Едварда" - Кейт ДіКамілло і Баграм Ібатуллін (2006)
- "Пітер і Венді" - Джеймс Баррі (1911)
- "Тисяча і одна ніч" (Вибрані казки)
- "З архіву місіс Базіль Е. Франквайлер, найзаплутанішого у світі" - Е. Л. Конігсбург (1967)
- "Коли Гітлер вкрав рожевого кролика" - Джудіт Керр (1971)
- "Бешкетник" - Гафур Гулям (1936)
- "Ернест і Селестіна" Габріель Венсан (1981)
- "Вид іскри" - Ель Макніколл (2020)
- "Маленький Ніколя" - Рене Ґосінні і Жан-Жак Семпе (1959)
- "Чорний Красень" - Анна Сьюелл (1877)
- "Довгоногий батечко" - Джин Вебстер (1912)
- "Немає поцілунку для мами" - Томі Унгерер (1973)
- "Моя родина та інші звірі" - Джеральд Даррелл (1956)
- "Якова я возлюбив" - Кетрін Патерсон (1980)
- "Лоракс" - Доктор Сьюз (1971)
- "Казки моєї матінки Гуски" - Шарль Перро (1697)
- "Маленькі тролі і велика повінь" - Туве Янссон (1945)
- "Чарівник Країни Оз" - Френк Баум (1900)
- "Цей Вільям!" - Річмал Кромптон (1922)
- "Родина Твітів" - Роальд Дал (1980)
- "Мишеня та його батько" - Рассел Гобан (1967)
- "З глузду з'їхав" - Шерон Дрейпер (2010)
- "В кінці листопада" - Туве Янссон (1970)
- "Маленький будиночок у преріях" - Лора Інглз-Вайлдер (1932)
- "Денні - чемпіон світу" - Роальд Дал (1975)
- "Сніговик" - Раймонд Бріггс (1978)
- "Хвиля" - Сьюзі Лі (2008)
- "Чорні брати" - Ліза Тецнер (1940)
- "Плюшевий кролик" - Марджері Вільямс (1921)
- "Поганий початок" - Лемоні Снікет (1999)
- "Книга кладовища" - Ніл Ґейман (2008)
- "Американець китайського походження" - Джин Луєн Янг (2006)
- "Гарун і море оповідок" - Ахмед Салман Рушді (1990)