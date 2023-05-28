100 найкращих дитячих книжок усіх часів

1 година тому

Автор фото, Estudio Santa Rita

Багато років BBC збирала думки кінокритиків з усього світу, щоб визначити найкращі фільми. Але цього року ми вирішили звернути увагу на інший вид мистецтва, яке глибоко вкорінене в наше життя, — на книги.

Немає більш різноманітного і вбудованого в наше життя читва, ніж дитяча література, - вона нас формувала і приносила радість. Вона і в дорослому віці продовжує впливати на наш розум і почуття.

Щоб визначити 100 найкращих дитячих книжок, ми опитали 177 експертів. Ми запросили критиків, авторів та видавців з 56 країн світу: від Австрії до Узбекистану.

Кожен з них назвав 10 найкращих дитячих книжок, які ми оцінили й ранжували для фінального списку.

У підсумку ми отримали широкий спектр дитячої літератури різних епох — від "Панчатантри", збірки індійських дитячих оповідань II століття до нашої ери, до робіт сучасних авторів.

Список, звісно, - ґрунтовний, але має свої обмеження й упередження. Наприклад, 74 зі 100 представлених книг вперше опублікували англійською мовою.

Крім того, найбільш поширені книги - ті, що були видані у 1950-1970-х роках. Це, можливо, пов'язано з віком експертів, більшість із яких народилися у 1970-1980-х роках.

Чотирнадцять зі 100 найкращих книг побачили світ у цьому столітті, і було б цікаво подивитися, скільки нових книг з'явиться через 10 або 20 років.

Тож звісно, це не остаточний список, а радше джерело натхнення для подальших відкриттів і дискусій.