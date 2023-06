Найкращі серіали квітня: що подивитися

Автор фото, HBO

Кореспондентка ВВС Culture Керін Джеймс пропонує список найбільших прем'єр червня - від суперечливого "Ідола" до трилеру Marvel "Таємне вторгнення" та продовження "Чорного дзеркала" й "Сексу у великому місті", який розповідає про життя нью-йоркських модниць 20 років по тому.

"Вихор часу" (Vortex)

Автор фото, Quad Drama

Капітан поліції Людовік (Томер Сіслей) розслідує дивну смерть жінки, чиє тіло знайшли на пляжі. Здається, це типове самогубство, але він упевнений, що тут все складніше.

Сучасні технології дозволяють поліцейському розглянути ситуацію під новим кутом.

У віртуальній реальності він вивчає зняту дронами сцену і робить несподівані висновки: він зможе увійти в контакт зі своєю дружиною, яка загинула на тому ж місці 27 років тому.

Прем'єра відбудеться 2 червня на Netflix.

"Кумир" (The Idol)

Автор фото, HBO

Прем'єра стрічки Сема Левінсона (творця "Ейфорії"), у якому зіграли співак Абель Тесфає (The Weeknd) та акторка Лілі-Роуз Депп, відбулася на Каннському кінофестивалі.

В основі сюжету - історія власника клубу в Лос-Анджелесі, духовного гуру та лідера таємного культу, який має складні стосунки з молодою попзіркою.

Попри гучну прем'єру, фільм отримав негативні відгуки критиків. Вони зазначили, що стрічка більше нагадує суміш тортур та порно, ніж художній твір. А героїню Лілі-Роуз Депп назвали надмірно сексуалізованою.

The Hollywood Reporter написав: "Рідкісна сцена проходить без того, щоб не показували оголені частини тіла Лілі".

Однак сам Левінсон дотримується принципу "поганої реклами не існує". На пресконференції в Каннах він сказав, що коли його дружина прочитала йому негативний відгук, він відповів: "Гадаю, на нас чекає найбільше шоу літа".

Прем'єра відбудеться 4 червня на HBO та Max у США та 5 червня на Sky Atlantic та Now TV у Британії.

"Засновано на реальних подіях" (Based on a True Story)

Автор фото, Peacock

У центрі сюжету восьмисерійного комедійного детективу - рієлтор Ава Бартлетт у виконанні Кейлі Куоко, яка обожнює подкасти про злочини та маніяків.

Коли чергова жінка стає жертвою місцевого серійного вбивці, Ава бачить у цьому можливість вирішити свої фінансові труднощі. Вона вмовляє чоловіка Нейтана (Кріс Мессіна), колишнього тенісиста, розпочати власний подкаст та самостійно розкрити вбивство.

Однак Ава і Нейтан не уявляють, наскільки все заплутається, коли вони почнуть підбиратись до вбивці

Серіал стартує на стрімінг-платформі Peacock 8 червня

"Переповнена кімната" (The Crowded Room)

Автор фото, Apple TV+

Дія цієї психологічної драми відбувається у 1979 році в Нью-Йорку.

Персонаж Тома Голланда - Денні Салліван - сором'язливий старшокласник (з найневдалішою зачіскою 70-х років), якого заарештовують через участь в інциденті зі стріляниною.

Справу веде слідча Ріа Гудвін (Аманда Сайфред), яка згодом розуміє, що Салліван страждає від розладу особистості.

Причини дивної поведінки героя ховаються в дитинстві та травмах, отриманих від дорослих.

Ріа проводить з Денні багатогодинні бесіди, щоб зрозуміти, який ланцюжок подій привів хлопця до фатального дня.

Автори серіалу взяли за остову роман Деніела Кіза "Таємнича історія Біллі Міллігана".

А Том Голланд втілює на екрані реальну людину - Біллі Міллігана, одного з найвідоміших пацієнтів в історії психіатрії з діагнозом розлад множинної особистості. В його уяві існували 24 повноцінні особистості.

Прем'єра відбудеться 9 червня на AppleTV+

"Чоловічий стриптиз" (The Full Monty)

Автор фото, Hulu

Серіал є продовженням популярного британського фільму 1997 року з однойменною назвою про шістьох безробітних сталеливарників з Шеффілда, які вирішили трохи заробити стриптизом.

Через 25 років вже немолоді друзі продовжують жити в англійському містечку та розв'язувати сімейні проблеми, але одного разу знову об'єднуються, щоб вийти на сцену.

Однак не чекайте, що вони танцюватимуть й роздягатимуться перед публікою, як вони це робили раніше.

Натомість серіал виконаний у стилі зворушливої мильної опери з домішками жартівливої комедії, що занурює глядачів у повсякденне життя персонажів.

Прем'єра відбудеться 14 червня на Hulu в США та Disney+ у Британії

"Ходячі мерці: Мертве місто" (The Walking Dead: Dead City)

Автор фото, AMC

Ще одна історія із всесвіту "Ходячих мерців".

Дія розгортається в постапокаліптичному Мангеттені, давно відрізаному від материка.

Місто наповнене мерцями й живими, які зробили Нью-Йорк своїм власним світом, повним анархії, небезпеки, краси й терору.

Головними героями стали Ніган (Джеффрі Дін Морган) та Меггі (Лорен Коен). Вони смертельно ненавидять одне одного, адже Неган убив чоловіка Меггі, але щось їх все-таки поєднало.

Сина Меггі викрали невідомі вороги, і вона змушена працювати з Ніганом, щоб вистежити їх та врятувати сина.

Прем'єра відбудеться 15 червня на AMC+ і 18 червня на AMC

"Таємне вторгнення" (Secret Invasion)

Автор фото, Disney +

Новий фантастичний шпигунський трилер від Marvel розповість про спробу інопланетян захопити Землю та ознаменує повернення неповторного Семюеля Л. Джексона в ролі Ніка Ф'юрі.

Згідно з сюжетом, історія розвивається навколо скруллів, які завдяки здатності змінювати зовнішність таємно проникають у кожну організацію супергероїв на Землі та готуються до повномасштабного вторгнення.

Проблемою є те, що інопланетяни маскуються під супергероїв та навмисно підривають довіру землян до надлюдей.

Прем'єра відбудеться 21 червня на Disney+

"Ведмідь" (The Bear)

Автор фото, Hulu

Продовження комедійно-драматичного серіалу про молодого шеф-кухаря від режисера Крістофера Сторера.

За сюжетом Кармен "Кармі" Берзатто (Джеремі Аллен Вайт) повертається до рідного Чикаго, щоб очолити сімейне кафе. Персонал там не дуже радий бачити нового шефа. На додаток Кармі ще й доводиться справлятися із самогубством брата.

До акторського складу шоу приєдналися Боб Оденкерк ("Пуститися берега") та Моллі Гордон ("Помаранчевий - хіт сезону").

Прем'єра відбудеться на Hulu 22 червня

"І просто так…" (And Just Like That…)

Автор фото, HBO

Готові ви чи ні, але "Секс у великому місті" знову повертається.

Незабаром вийде другий сезон, що розповідає про життя подруг 20 років по тому.

Тож що відомо на цей момент.

Історія кохання Керрі та Містера Біга закінчилася - чоловік журналістки помер у душі від серцевого нападу. І тепер на її порозі з'явився колишній наречений Ейдан (Джон Корбетт).

Шарлотта (Крістін Девіс) продовжує займатися своєю сім'єю, а Міранду (Синтію Ніксон) востаннє бачили у літаку до Лос-Анджелеса, куди вона летіла, щоб зустрітись зі своєю новою пасією, небінарним подкастером Че Діасом (Сара Рамірес).

Проривний персонаж минулого сезону Діас викликав неоднозначну реакцію глядачів, деякі оцінили його (Че робить Міранду щасливою), а інші відверто ненавиділи, а The Daily Beast й поготів назвала його "найгіршим персонажем на телебаченні".

Однак автор серіалу Майкл Патрік Кінг має на це свій погляд. "Я хочу показати більше Че", - зазначив він. І це напевно ще більше підігріє розмови про його шоу.

Прем'єра відбудеться 22 червня на каналі Max

"Я - Діва" (I'm a Virgo)

Автор фото, Amazon Prime

Серіал розповідає про Куті, чотириметрового хлопця з Окленда, штат Каліфорнія. Вже багато років він безвилазно сидить вдома, проводячи час за переглядом серіалів та читанням коміксів, адже його батьки впевнені, що світ не готовий до гіганта.

Якось Куті вирішує вирватись з батьківського гнізда. Він вирушає на пошуки пригод і зустрічає справжнього супергероя на ім'я Герой.

Головну роль у серіалі виконав Джаррель Джером, зірка кримінальної драми Ави Дюверней "Коли нас побачать". Разом з ним на екрані з'являються Бретт Грей, Кара Янг, Алліус Барнс, Олівія Вашингтон, Майк Епс та Волтон Гоггінс.

Прем'єра відбудеться 23 червня на Prime Video

"Чорне дзеркало" (Black Mirror)

Автор фото, Netflix

Серіал, який змусив людей засумніватись у своїх відносинах із технологіями, повернеться на екрани із шостим сезоном.

Соціальна антиутопія, яка вперше вийшла 2011 року, лякає глядачів історіями про світ майбутнього, де люди впали у повну залежність від технологій та гаджетів.

Сценарист стрічки, Чарлі Брукер, натякає, що це найдивовижніший сезон.

А близьке до виробництва джерело повідомило, що цей сезон — кінематографічніший і масштабніший, ніж попередні, кожна серія розглядається як окремий фільм.