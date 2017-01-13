Почему "Твин Пикс" стал культовым?

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Более четверти века прошло с момента, когда драма Дэвида Линча о жизни странных жителей провинциального городка, напуганных серийными убийствами, появилась на экранах телевизоров.

Накануне выхода третьего сезона "Твин Пикса" редакция BBC Culture попыталась разобраться в главных составляющих успеха любимого сериала нескольких поколений.

Американа

Образ Америки в "Твин Пиксе" создается с помощью классических художественных приемов голливудского кинематографа и телевидения. А визуальная стилистика имеет четкие отсылки к американским художникам-графикам XX века Эдварду Гопперу и Норману Роквеллу.

Именно такую ​​семейную атмосферу провинциального городка отражают места, где происходят основные события сериала - кафе "Дабл Р", автозаправка Большого Эда, "Дом у дороги", гостиница "Грейт Нортерн".

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Здесь обитают типичные представители американского общества - благородный шериф и его помощник-неудачник, сообразительный агент ФБР, байкер-пижон, лесоруб, коррумпированный бизнесмен, смазливая официантка.

Каждый из них зарабатывает себе на жизнь, как умеет, и наслаждается простыми житейскими радостями.

Как и в "Синем бархате" (триллер Дэвида Линча), каждый из этих героев олицетворяет идеал американской жизни - даже если она и никогда не существовала в реальности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Твин Пикс" показывает самые разнообразные типажи американского общества

Музыка

"Твин Пикс" трудно представить без его саундтрека - от "Лоры Палмер" со зловещими басовыми аккордами, которые постепенно растворяются в пронзительно сентиментальной мелодии, до обманчиво успокаивающей главной темы "Твин Пикса" и зажигательных джазовых ноток "Танца Одри".

И хотя композитор Анджело Бадаламенти написал музыку и для нескольких полнометражных фильмов Линча, как "Синий бархат" и "Малхолланд Драйв", наибольшую славу он обрел именно благодаря "Твин Пиксу".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сериал пронизан историями любви и измены

В документальном фильме BBC Four "Звук в кино: Музыка, которая создала фильмы", критик Нил Бренд назвал саундтрек Бадаламенти "музыкой мира Линча".

Секс

В самом "Твин Пиксе", который Линч недаром называл мыльной оперой, есть другой сериал.

Почти в каждой серии герои смотрят вымышленную мелодраму "Приглашение к любви", которая, как отмечал Дэвид Линч, отражает события "Твин Пикса".

И, как и должно быть в настоящей мыльной опере, почти все персонажи задействованы в сложных любовных треугольниках.

Сериал пронизан историями любви и измены - от негодяя Бенджамина Хорна, хозяина гостиницы "Грейт Нортерн", и похотливой Кэтрин Мартелл до благородного владельца заправки Эда и волоокой Нормы, официантки кафе.

За благородным внешним видом Лоры Палмер скрыто множество плотских грехов.

А роскошный бордель "Одноглазый Джек", где старшеклассницы ночью превращаются в проституток, разоблачает темную сторону уютного и респектабельного Твин Пикса.

Сексапильность и гламур являются неотъемлемыми чертами сериала - от ретроэстетики декораций до костюмов и привлекательной внешности персонажей.

Особого внимания заслуживает Одри Хорн, роль которой безупречно исполнила Шерилин Фенн. Она создала культовый образ героини сериала благодаря своим фирменным медленным танцам и умению завязывать языком узел на вишневом стебле.

Копірайт зображення ABC Image caption Шерилин Фенн создала культовый образ Одри Хорн

Лес

"Однажды мое полено кое-что расскажет об этом всем. Мое полено кое-что видело этой ночью". Мистическое полено и гое загадочная хозяйка, которая утверждает, что в полено вселился дух ее покойного мужа, исполняют роль своеобразных провидцев.

Женщина появляется время от времени, произнося странные заклинания, похожие на пение древнегреческого хора. Полено, деревья и лесорубы являются неотъемлемой составляющей атмосферы "Твин Пикса". Линч, кажется, концентрирует на них все свое внимание.

Лес является сложным образом, который, с одной стороны, несет предчувствие беды, а с другой символизирует добро и справедливость. В одном интервью Дэвид Линч произнес краткую оду деревьям.

"Наблюдение за деревом приносит настоящее удовольствие, - сказал он. - Так же, как и созерцание древесины в любых формах. Достаточно часто, когда мы говорим о красоте, речь идет о деревьях", - отметил режиссер.

Копірайт зображення ABC Image caption Женщина с поленом появляется время от времени и произносит загадочные заклинания

Еда

"Гарри, я собираюсь дать вам маленький совет. Ежедневно, хотя бы раз делайте себе подарок. Не планируйте его и не ждите. Просто позвольте ему случиться. Вы можете неожиданно купить рубашку в магазине мужской одежды, задремать в рабочем кресле или выпить две чашки горячего, черного кофе".

Кофе и- несколько меньше - вишневый пирог являются двумя кулинарными увлечениями агента Дейла Купера.

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Чашка кофе и пирог упоминаются настолько часто, что на канале YouTube появилась нарезка кадров из сериала, где Купер пьет кофе или откусывает пирог.

Демонстрируя классический стереотип о кулинарных предпочтениях американских копов, полицейский участок в "Твин Пиксе" постоянно завален пончиками "Донатс".

А герои сериала воспевают деликатесы - от домашних пирогов до багета с сыром бри и маслом.

Копірайт зображення Rex Image caption Агент ФБР Дэйл Купер обожает черный кофе

Двойники

Тема двойников является лейтмотивом всего сериала, отражая философское отношение Дэвида Линча к миру, который он в духе манихейства делит на добро и зло.

Так, добрый Лиланд Палмер имеет другую зловещую личность, которой завладел злой демон Боб. Есть "хороший парень" - байкер Джеймс - и "плохой" - капитан футбольной команды Бобби, хороший агент ФБР Дейл Купер и его злой двойник - Уиндом Эрл.

Даже у Лоры Палмер был двойник - очень похожая на нее двоюродная сестра Мэдди (роль которой также сыграла Шерил Ли).

И почти каждый герой "Твин Пикса" ведет двойную жизнь.

Сны

Когда в первой серии "Твин Пикса" находят тело Лоры Палмер, в лесу также находят девушку, которая бродит вдоль железнодорожных путей в бессознательном состоянии.

С этого момента герои постоянно балансируют между реальностью и снами, или скорее видениями, полными странных гигантов, карликов или одноруких людей.

Бессознательное является обязательной составляющей фильмов Линча, от неустойчивого к реальности "Малхолланд Драйва" до раздвоения личности в "Шоссе в никуда". Сам режиссер описывал сюжет "Синего бархата" как "сон, полный удивительных желаний, завернутый в мистическую историю"

Копірайт зображення ABC Image caption Занавес обозначает границу между реальным миром и снами

Американская мечта в фильмах Линча также оборачивается кошмаром. Так, у живописной ограды уютного пригорода в "Синем бархате" находят отрезанное ухо, а королева школьного бала в "Твин Пиксе" оказывается героиновой наркоманкой.

Единственным спасением становится классическая американская закусочная.

Как рассказал Дэвид Линч в интервью The Guardian: "Я любил заглянуть в хорошо освещенное кафе, там я мог спокойно сидеть, думать и мечтать, и я не боялся темноты, понимая, что снова вынырнет из нее в светлой и уютной закусочной".

Занавес

Сюжет "Твин Пикса" строится на попытке заглянуть под обертку респектабельной жизни провинциального городка, и поэтому тема занавеса играет важную роль в сериале. Тело Лоры Палмер находят завернутым в занавеску для ванной, а одноглазая сумасшедшая Надин Херли одержима занавесками.

Впрочем, наибольшее значение в фильме имеет занавес в Красном зале, освещенный софитами позади танцующего карлика.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тема занавеса играет важную роль в сериале

Красный театральный занавес часто появляется в работах Линча, и, очевидно, имеет глубокий смысл для режиссера.

"Он помогает одновременно и скрыть, и раскрыть, - объясняет он. - Иногда он скрывает что-то чрезвычайное, и нам приходится включать все наше воображение. Но когда занавес поднимается над театральной сценой, всегда возникает предчувствие, что сейчас мы увидим что-то новое и неожиданное".

Занавес в Красной комнате, где духи путешествуют в мир совершенства, обозначает границу между реальностью и снами.

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