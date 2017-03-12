10 самых красивых фонтанов мира

Обозреватель BBC Culture выбрал самые оригинальные водные сооружения от Женевы до Осаки.

Фонтан Аполлона, Версаль

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Площадь Версальского дворца вместе с садами и парком вдвое превышает Центральный парк Манхэттена и составляет восемь квадратных километров. Но Королю-Солнцу всегда хватало амбициозности. Людовик XIV считал себя Аполлоном своего времени, и следовательно, самый красивый из версальских фонтанов украшает фигура римского Бога солнца, который на рассвете поднимается из волн моря на своей легкой колеснице.

Скульптурный ансамбль, созданный по эскизам Шарля Лебрена, венчает длинный канал, а сады по обе стороны его выглядят просто бесконечными.

Фонтан Же-До, Женева

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Если в морозный зимний день вы отправитесь на поиски всемирно известного фонтана и символа швейцарского города, вы увидите ничего, кроме небольшого отверстия 10 см в ширину - ни бронзовых морских богов, ни медных русалок.

Но когда теплеет или ветер утихает, это незаметное сопло выпускает в альпийское небо семитонную струю воды 140 метров высотой. С такой высоты вода падает снежной лавиной, а солнечные лучи играют красочными радугами в миллионах ее капель.

Настоящая красота иногда скрыта в самых простых вещах.

Фонтан Стравинского, Париж

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Расположенный между готической церковью Святой Марии XVI-го века и Центром Помпиду, фонтан Стравинского заставит улыбнуться строгого арт-критика.

Это один из семи новых парижских фонтанов, открытых указом президента в 1978 году. Разноцветный кинетический фонтан Жана Тенгли, созданный в сотрудничестве с французской художницей Ники де Сен-Фалль, движется под музыку Игоря Стравинского.

Композитор увлекался цирком, и этот удивительный сюрреалистический фонтан напоминает фигурки клоунов.

Когда фонтан открыли в 1983 году, газета Le Monde назвала его "музыкальной шкатулкой XVIII-го века".

Мейдан Нахш-е Джахан, Исфахан

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Эта окруженная аркадами площадь является второй по величине в мире и лежит в самом сердце Исфахана - древнего торгового центра, расположенного на территории современного Ирана. Площадь построили в 1602-1629 годах по заказу шаха Аббаса, который перенес в город столицу империи Сефевидов.

Площадь расположена между Дворцом шаха, двумя удивительными мечетями и воротами к главному рынку города. Она была перекрестком многих народов, культур и даже религий.

Площадь украсили фонтанами во время правления последнего шаха Персии, Мохаммеда Реза Пехлеви, свергнутого в 1979 году. В летнюю жару они дарят посетителям приятную прохладу.

Фонтан Прометея, Рокфеллеровский центр, Нью-Йорк

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Катание на коньках у Рокфеллеровского центра - любимое развлечение как гостей, так и жителей Манхэттена. С 1934 года они катаются под пристальным взглядом Прометея, древнегреческого Титана, который принес огонь с Олимпа на Землю, чтобы помочь людям.

Фигуру героя вылил из бронзы в стиле ар-деко скульптор Пол Меншип. Фонтан расположен у подножия башни RCA, или 30 Rock, как сегодня называют штаб-квартиру телеканала NBC.

Фонтан Треви, Рим

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Этот фонтан XVIII века, созданный в стиле римского барокко, изображает морского бога Океана, укрощающего воды города. Ежедневно со дна фонтана поднимают монеты на сумму до 3 тысяч евро, которые идут на благотворительность.

Фонтан построил архитектор Никола Сальви по заказу папы Климента XII в 1730 году. Он является известным символом Рима и съемочной площадкой для большого количества киносцен. Самая известная из них - с Анитой Экберг из "Сладкой жизни" Федерико Феллини.

Фонтан радости, Калькутта

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Когда в 1991 году энергетическая корпорация Калькутты подарила городу танцевальный музыкальный фонтан, который открыли рядом с Мемориалом Виктории в парке Майдан, для компании наступил печальный момент. Фонтан строго раскритиковали и даже требовали его убрать.

Как посмели власти потратить столько электричества на развлечения, когда город страдал от регулярных отключений электроэнергии, а у бедных его жителей и вовсе было нечем освещать дома?

Фонтан закрыли. Но вновь открыли в 2012 году. Его клапаны открываются и закрываются 12 раз каждую секунду, создавая невероятный танец воды и света под музыку.

Фонтан "Самсон", Петергоф, Санкт-Петербург

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27 июня 1709 года - в День святого Самсона - Петр Великий разгромил армию шведского короля Карла XII под Полтавой в Украине. Скульптура библейского героя венчает Большой каскад из 64 фонтанов в царской резиденции в Петергофе.

Фонтаны спроектировал Франческо Растрелли, а бронзовую с позолотой скульптуру Самсона создал Михаил Козловский.

Лев символизировал Карла XII, а Самсон - российского царя-победителя.

Мемориал Принцессы Дианы, Гайд-парк, Лондон

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Ландшафтный фонтан, разработанный по проекту Кэтрин Густафсон и открытый Елизаветой II в июле 2004 года, сначала получил неоднозначные отзывы, но впоследствии публике понравился.

Торжественное открытие фонтана затмил инцидент с падением нескольких посетителей, которые поскользнулись на его идеально гладкой (обработанной с помощью компьютера) гранитной поверхности.

Вода, каскадом спада.щая по обе стороны фонтана, с одной стороны - плавно, а с другой - бурно, символизирует жизнь принцессы.

Плавающие фонтаны, Осака

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Этот сверхсовременный фонтан создает впечатление, будто он парит в воздухе над поверхностью озера, не касаясь земли. Этот блестящий кинематографический эффект является результатом художественной фантазии и технической изобретательности калифорнийского ландшафтного архитектора Исаму Ногучи.

Вода подается вверх через вертикальные трубы, незаметные во время работы фонтана.

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