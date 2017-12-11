Как Queen, Pink Floyd и Боуи проходили прослушивания на ВВС

Image caption Многим будущим рок-звездам пришлось пройти на ВВС испытание "пробным эфиром": сначала анкета-заявка, потом прослушивание с записью...

Легендарные ныне исполнители и рок-гуппы в свое время, чтобы получить "всебританский" эфир на радио ВВС, вынуждены были сдавать своего рода экзамен - проходить прослушивание перед специальной комиссией. Кто-то преодолевал этот этап с блеском, а кое-кому это не удавалось, обнаружил корреспондент BBC Culture.

The Beatles и блюзмены

Image caption Леннон и Маккартни тоже заполняли бумажки на ВВС

Британия середины 1960-х купалась в музыкальных инновациях. В чартах регулярно присутствовали The Beatles, а такие группы, как John Mayall & the Bluesbreakers и Blues Incorporated, упорно пытались пересадить на британскую почву американский блюз. Будущие звезды - The Rolling Stones, The Yardbirds, The Faces - только начинали зажигаться.

На радио ВВС, пытаясь ответить на запросы молодежной аудитории, решили вступить в конкурентную борьбу с модными тогда пиратскими станциями и запустили несколько новых музыкальных программ. В "Субботнем клубе" появлялись уже сложившиеся коллективы и исполнители, а, скажем, в Top Gear крутили новую музыку.

Если ваша группа хотела получить общенациональную известность, было важно пройти прослушивание на ВВС.

Группа по отбору талантов

Image caption В Доме радиовещания и принимались решения - кого пускать, а кого не пускать в эфир ВВС...

Чтобы попасть на ВВС, молодые таланты для начала должны были заполнить подробную форму с просьбой о прослушивании. Таких заявлений было очень много, и сотрудникам национального вещателя приходилось разбираться с ними.

Если вы или ваша группа попадали в число счастливчиков, вас приглашали исполнить перед редакторами ВВС три своих песни. При оценке учитывались как оригинальность музыки, так и профессионализм исполнения.

Во время таких мини-концертов осуществлялась запись, которую называли пробным эфиром. Именно эти ленты потом отслушивала специальная Группа по отбору талантов, в которую входило множество сотрудников ВВС, отвечающих за музыкальное вещание.

Кто есть Who

Копірайт зображення BBC Written Archives’ Centre

Заявка, которую вы видите на фотографии, - это вторая попытка группы The Who добиться того, чтобы их прослушали на ВВС. (Судя по этому документу, в то время бас-гитарист Джон Энтвисл предпочитал называть себя Джоном Брауном.)

Из заявки видно, что в 1964 году группа уже участвовала в телепрограмме ВВС "Бит-комната", но под другим названием - The High Numbers. Вскоре после этой заявки состоялся радиодебют The Who в эфире национального общественного вещателя.

Jethro Tull

Копірайт зображення BBC Written Archives’ Centre/Howard Timberlake

"Группа с большим успехом использует флейту"

Если есть сомнения, добавьте флейту. Одной из групп, прибегших к подобной хитрой тактике, чтобы произвести впечатление на ВВС, стала Jethro Tull. Возглавляемая певцом, флейтистом и гитаристом Иэном Андерсоном группа получила от комиссии почти единогласное "да".

В итоге, несмотря на замысловатые тексты, явно не мейнстримную музыку и частые смены состава на протяжении долгих лет своего существования, Jethro Tull достигла и большого коммерческого успеха.

T Rex

Копірайт зображення BBC Written Archives’ Centre/Howard Timberlake

"Странные и некоммерческие"

В течение нескольких лет в начале 1970-х популярность T Rex в Британии была не меньшей, чем у The Beatles. Такие суперхиты, как Get It On и Metal Guru, достигли вершин хит-парадов. (Все кончилось со смертью певца и гитариста Марка Болана, который в 1977 году погиб в автокатастрофе.)

Впрочем, из оценок комиссии после того прослушивания совершенно невозможно предположить, какая слава ждет группу в будущем.

Pink Floyd

Копірайт зображення BBC Written Archives’ Centre/Howard Timberlake

"Сообщите мне, кто именно "распсиховался"

На фотографии сверху - не оценки после прослушивания, а записка одного из продюсеров, в которой он выражает тревогу по поводу случившегося однажды во время записи программы "Субботний клуб" (в 1967 г.) нервного срыва у одного из музыкантов группы, который, как пишет некто Патрик Ньюмэн, "распсиховался". Несмотря на это, группа потом много раз приглашалась в студию ВВС для записи своих песен.

Вскоре после выхода первого альбома один из основателей и вдохновителей группы Сид Барретт покинул Pink Floyd (тогда ходили слухи о психическом расстройстве). Вместо него в группу пришел Дэвид Гилмор, с которым были записаны теперь уже классические альбомы The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here и The Wall.

Queen

Копірайт зображення BBC Written Archives’ Centre/Howard Timberlake

"Довольно оригинальная и мелодичная"

Группе Queen дали зеленый свет для выступления в эфире ВВС всего за несколько месяцев до выхода ее дебютного альбома. Оригинальность группы бросалась в глаза (в уши?) уже тогда, во время пробного эфира в феврале 1973-го.

В своем отзыве (на фото сверху) продюсер музыкальной радиостанции "ВВС Радио 1" Берни Эндрюс указывает на вокальную и инструментальную мощь группы. История развивалась стремительно. Уже второй альбом, Queen II, занял первое место в национальном чарте. И пошло-поехало…

The Who

Копірайт зображення BBC Written Archives’ Centre/Howard Timberlake

"Довольно средняя ритм-энд-блюз-группа, может, слегка поинтереснее других,ей подобных"

После нескольких попыток пробиться на прослушивание, The Who наконец получили этот шанс в начале 1965-го. Оценки продюсеров ВВС были разноречивы, но в итоге группе дали эфир. Благодаря выдающемуся драйву и целеустремленности, очень скоро The Who превратилась в одну из самых успешных и влиятельных групп XX века.

Led Zeppelin

Копірайт зображення BBC Written Archives’ Centre/Howard Timberlake

"Чрезвычайно хорошая блюзовая группа"

Одна из величайших рок-групп в истории, Led Zeppelin была сформирована гитаристом Джимми Пейджем в 1968 году после распада The Yardbirds. Пейдж призвал под свои знамена сессионного музыканта Джона Пола Джонса (бас-гитариста, клавишника и аранжировщика - Ред.) и двоих уже довольно опытных, хоть и 19-летних музыкантов - барабанщика Джона Бонэма и вокалиста Роберта Планта, тоже имевших склонность к блюз-року. Сначала они назвали себя The New Yardbirds ("Новые Yardbirds"), но затем сменили имя на Led Zeppelin.

К тому времени, как ВВС допустила их до прослушивания, группа уже выпустила дебютный альбом. Из откликов и оценок продюсеров ВВС видно, что они остались под большим впечатлением от того, что услышали.

"Лучшее, что может быть в этом жанре"

Копірайт зображення BBC Written Archives’ Centre/Howard Timberlake

Берни Эндрюс, продюсер, отвечавший за музыкальное наполнение программы Top Gear, оставил для истории рукописную записку, в которой он высоко оценивает Led Zeppelin (в частности, он пишет, что Джимми Пейдж, по его мнению, - один из лучших гитаристов в стране, да и сама группа - лучшее, что может быть в этом жанре).

Top Gear впервые вышла в эфир в середине 1960-х, а когда в 1967 году начала работать музыкальная радиостанция "ВВС Радио 1", эта программа стала выходить на ее волнах. Берни Эндрюс (вместе с диджеем Джоном Пилом и еще одним продюсером Джоном Уолтерсом) стоял у истоков карьеры многих знаменитых рок-музыкантов того времени.

Достойные отдельного упоминания

Копірайт зображення BBC/Howard Timberlake

А вот еще несколько, мягко говоря, интересных оценок того, что продемонстрировала пара будущих суперзвезд членам Группы по отбору талантов.

Элтон Джон (1968 г.)

Исполненные песни: All Across the Havens, Lady Samantha и Skyline Pigeon

Заметки и оценки:

"Пафосный материал собственного сочинения. Спето в невероятно скучной манере, без какого-либо чувства и с минимумом музыкальных способностей. Тонкий пронзительный голос, не имеющий эмоциональной притягательности".

"Тонкий, пронзительный голос, не несущий эмоций. Немелодичный голос".

Результат прослушивания: Да

Дэвид Боуи с группой the Lower Third (1965 г.)

Исполненные песни: Baby That's a Promise, Out of Sight, Chim-Chim-Cheree (из фильма "Мэри Поппинс")

Заметки и оценки:

"Очень необычное звучание, особенно в песне из "Мэри Поппинс"... Странный выбор материала. Вокалист звучит по-любительски, не попадает в ноты, фальшивит".

Результат прослушивания: Нет

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