Как Queen, Pink Floyd и Боуи проходили прослушивания на ВВС
Легендарные ныне исполнители и рок-гуппы в свое время, чтобы получить "всебританский" эфир на радио ВВС, вынуждены были сдавать своего рода экзамен - проходить прослушивание перед специальной комиссией. Кто-то преодолевал этот этап с блеском, а кое-кому это не удавалось, обнаружил корреспондент BBC Culture.
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The Beatles и блюзмены
Британия середины 1960-х купалась в музыкальных инновациях. В чартах регулярно присутствовали The Beatles, а такие группы, как John Mayall & the Bluesbreakers и Blues Incorporated, упорно пытались пересадить на британскую почву американский блюз. Будущие звезды - The Rolling Stones, The Yardbirds, The Faces - только начинали зажигаться.
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На радио ВВС, пытаясь ответить на запросы молодежной аудитории, решили вступить в конкурентную борьбу с модными тогда пиратскими станциями и запустили несколько новых музыкальных программ. В "Субботнем клубе" появлялись уже сложившиеся коллективы и исполнители, а, скажем, в Top Gear крутили новую музыку.
Если ваша группа хотела получить общенациональную известность, было важно пройти прослушивание на ВВС.
Группа по отбору талантов
Чтобы попасть на ВВС, молодые таланты для начала должны были заполнить подробную форму с просьбой о прослушивании. Таких заявлений было очень много, и сотрудникам национального вещателя приходилось разбираться с ними.
Если вы или ваша группа попадали в число счастливчиков, вас приглашали исполнить перед редакторами ВВС три своих песни. При оценке учитывались как оригинальность музыки, так и профессионализм исполнения.
Во время таких мини-концертов осуществлялась запись, которую называли пробным эфиром. Именно эти ленты потом отслушивала специальная Группа по отбору талантов, в которую входило множество сотрудников ВВС, отвечающих за музыкальное вещание.
Кто есть Who
Заявка, которую вы видите на фотографии, - это вторая попытка группы The Who добиться того, чтобы их прослушали на ВВС. (Судя по этому документу, в то время бас-гитарист Джон Энтвисл предпочитал называть себя Джоном Брауном.)
Из заявки видно, что в 1964 году группа уже участвовала в телепрограмме ВВС "Бит-комната", но под другим названием - The High Numbers. Вскоре после этой заявки состоялся радиодебют The Who в эфире национального общественного вещателя.
Jethro Tull
"Группа с большим успехом использует флейту"
Если есть сомнения, добавьте флейту. Одной из групп, прибегших к подобной хитрой тактике, чтобы произвести впечатление на ВВС, стала Jethro Tull. Возглавляемая певцом, флейтистом и гитаристом Иэном Андерсоном группа получила от комиссии почти единогласное "да".
В итоге, несмотря на замысловатые тексты, явно не мейнстримную музыку и частые смены состава на протяжении долгих лет своего существования, Jethro Tull достигла и большого коммерческого успеха.
T Rex
"Странные и некоммерческие"
В течение нескольких лет в начале 1970-х популярность T Rex в Британии была не меньшей, чем у The Beatles. Такие суперхиты, как Get It On и Metal Guru, достигли вершин хит-парадов. (Все кончилось со смертью певца и гитариста Марка Болана, который в 1977 году погиб в автокатастрофе.)
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Впрочем, из оценок комиссии после того прослушивания совершенно невозможно предположить, какая слава ждет группу в будущем.
Pink Floyd
"Сообщите мне, кто именно "распсиховался"
На фотографии сверху - не оценки после прослушивания, а записка одного из продюсеров, в которой он выражает тревогу по поводу случившегося однажды во время записи программы "Субботний клуб" (в 1967 г.) нервного срыва у одного из музыкантов группы, который, как пишет некто Патрик Ньюмэн, "распсиховался". Несмотря на это, группа потом много раз приглашалась в студию ВВС для записи своих песен.
Вскоре после выхода первого альбома один из основателей и вдохновителей группы Сид Барретт покинул Pink Floyd (тогда ходили слухи о психическом расстройстве). Вместо него в группу пришел Дэвид Гилмор, с которым были записаны теперь уже классические альбомы The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here и The Wall.
Queen
"Довольно оригинальная и мелодичная"
Группе Queen дали зеленый свет для выступления в эфире ВВС всего за несколько месяцев до выхода ее дебютного альбома. Оригинальность группы бросалась в глаза (в уши?) уже тогда, во время пробного эфира в феврале 1973-го.
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В своем отзыве (на фото сверху) продюсер музыкальной радиостанции "ВВС Радио 1" Берни Эндрюс указывает на вокальную и инструментальную мощь группы. История развивалась стремительно. Уже второй альбом, Queen II, занял первое место в национальном чарте. И пошло-поехало…
The Who
"Довольно средняя ритм-энд-блюз-группа, может, слегка поинтереснее других,ей подобных"
После нескольких попыток пробиться на прослушивание, The Who наконец получили этот шанс в начале 1965-го. Оценки продюсеров ВВС были разноречивы, но в итоге группе дали эфир. Благодаря выдающемуся драйву и целеустремленности, очень скоро The Who превратилась в одну из самых успешных и влиятельных групп XX века.
Led Zeppelin
"Чрезвычайно хорошая блюзовая группа"
Одна из величайших рок-групп в истории, Led Zeppelin была сформирована гитаристом Джимми Пейджем в 1968 году после распада The Yardbirds. Пейдж призвал под свои знамена сессионного музыканта Джона Пола Джонса (бас-гитариста, клавишника и аранжировщика - Ред.) и двоих уже довольно опытных, хоть и 19-летних музыкантов - барабанщика Джона Бонэма и вокалиста Роберта Планта, тоже имевших склонность к блюз-року. Сначала они назвали себя The New Yardbirds ("Новые Yardbirds"), но затем сменили имя на Led Zeppelin.
К тому времени, как ВВС допустила их до прослушивания, группа уже выпустила дебютный альбом. Из откликов и оценок продюсеров ВВС видно, что они остались под большим впечатлением от того, что услышали.
"Лучшее, что может быть в этом жанре"
Берни Эндрюс, продюсер, отвечавший за музыкальное наполнение программы Top Gear, оставил для истории рукописную записку, в которой он высоко оценивает Led Zeppelin (в частности, он пишет, что Джимми Пейдж, по его мнению, - один из лучших гитаристов в стране, да и сама группа - лучшее, что может быть в этом жанре).
Top Gear впервые вышла в эфир в середине 1960-х, а когда в 1967 году начала работать музыкальная радиостанция "ВВС Радио 1", эта программа стала выходить на ее волнах. Берни Эндрюс (вместе с диджеем Джоном Пилом и еще одним продюсером Джоном Уолтерсом) стоял у истоков карьеры многих знаменитых рок-музыкантов того времени.
Достойные отдельного упоминания
А вот еще несколько, мягко говоря, интересных оценок того, что продемонстрировала пара будущих суперзвезд членам Группы по отбору талантов.
Элтон Джон (1968 г.)
Исполненные песни: All Across the Havens, Lady Samantha и Skyline Pigeon
Заметки и оценки:
"Пафосный материал собственного сочинения. Спето в невероятно скучной манере, без какого-либо чувства и с минимумом музыкальных способностей. Тонкий пронзительный голос, не имеющий эмоциональной притягательности".
"Тонкий, пронзительный голос, не несущий эмоций. Немелодичный голос".
Результат прослушивания: Да
Дэвид Боуи с группой the Lower Third (1965 г.)
Исполненные песни: Baby That's a Promise, Out of Sight, Chim-Chim-Cheree (из фильма "Мэри Поппинс")
Заметки и оценки:
"Очень необычное звучание, особенно в песне из "Мэри Поппинс"... Странный выбор материала. Вокалист звучит по-любительски, не попадает в ноты, фальшивит".
Результат прослушивания: Нет
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