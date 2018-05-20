Истории, изменившие человечество

От древнего эпоса до современных романов письменное слово меняло ход истории и мировоззрение целых поколений.

Копірайт зображення Rebecca Hendin

С раннего детства Александр Великий знал, что он должен стать лидером Македонии.

Крошечное царство на севере Греции было в состоянии постоянной войны со своими соседями, прежде всего, Персией. И следовательно, Александр должен был в совершенстве овладеть искусством войны.

Когда его отца, Филиппа II Македонского, убили, Александр взошел на престол и быстро превзошел все ожидания.

Он не только защитил границы своего государства, но и разгромил всю империю персов, завоевав огромную территорию от Египта до северной Индии.

Сила эпоса

Впрочем, у Александра Великого было еще одно секретное оружие - "Илиада" Гомера. В детстве он учился по ней читать и писать, и благодаря своему учителю, философу Аристотелю, делал это с огромным восторгом.

Когда он начал завоевание, описанная Гомером история похода греков на Трою, стала для него главным источником вдохновения.

Чтобы воссоздать военные сцены из поэмы, Александр повел свое войско на Трою, хотя город в то время не имел никакого стратегического значения.

Во время всех своих походов Александр Македонский держал "Илиаду" возле своей кровати.

Гомеровский эпос, однако, оставил след не только в литературе, его влияние выходит далеко за пределы библиотек и бивуачных костров Древней Греции.

"Илиада" помогла сформировать целое общество и его этику.

"Гомер ... кроме многих других вещей, изображает "форму мышления "ранней греческой культуры", - пишет искусствовед Говард Каннателла.

"В художественных образах он пытается воспроизвести, как тот или иной нравственный выбор в жизни, например, отвага, влияют на общество в целом".

Копірайт зображення Alamy Image caption Александра Великого воспитывал философ Аристотель, чье влияние можно увидеть в военной и дипломатической стратегиях греческого полководца

Однако, отношения между "Илиадой" и Александром Македонским были взаимны.

Греческий император отдал должное Гомеру, сделав греческий языком общения огромного региона, а "Илиаду" - достоянием мировой литературы.

Преемники Александра построили большие библиотеки в Александрии и Пергаме, которые сохранили Гомера для будущих поколений.

Это - прекрасная иллюстрация, как значимость рассказанной истории может выйти за пределы страниц книги.

Платон считал, что искусство "должно не только приносить удовольствие, но и изменять человеческое общество и жизнь к лучшему", - отмечает Каннателла.

"По мнению Аристотеля и Платона, поэзия может не только вызвать сильные эмоции, но и вдохновлять людей на личностное развитие", - добавляет он.

Язык поэзии

"Илиада" имеет схожие черты с другими ранними эпосами, такими как "Поэма о Гильгамеше" (древнейшее литературное произведение, написанное шумерами) и "Пополь-Вух" (Книга народа) цивилизации майя.

Древние поэмы служили общим ориентиром для целых культур, рассказывая следующим поколениям, откуда они происходят и кем они есть.

Но далеко не каждая литературная традиция начинается с рассказа об отважных царях и блестящих военных походах.

Китайская литература берет свое начало с "Книги песен" - сборники простых, на первый взгляд, стихотворений, которые, однако, вдохновили огромное количество толкований и комментариев.

В древнем Китае поэзия была областью не только профессиональных литераторов.

Будущий китайский чиновник, который мечтал стать частью огромного государственного аппарата империи, должен был выдержать суровые испытания, которые, в частности, проверяли и скрупулезное знание поэзии.

Самые высокие чиновники должны были не только уметь процитировать известных авторов, но и сами легко и непринужденно сочинять стихи.

Копірайт зображення Alamy Image caption "Повесть о Гэндзи" придворной японской поэтессы Мурасаки Сикибу считают первым в мире романом со сложными образами героев и тонкой иронией, с которой она изображает жизнь при дворе

Именно благодаря поэзии был создан и один из первых выдающихся романов в мировой литературе - "Повесть о Гэндзи".

Его автор, придворная японская поэтесса Мурасаки Сикибу, изучила китайскую поэзию, тайно подглядывая за уроками своего брата. Женщин тогда не обучали китайской литературе.

Когда она стала фрейлиной при тайном императорском дворе, она воспользовалась этими знаниями, чтобы описать придворную жизнь.

Этот тонкий психологический портрет японской аристократии, состоящий из 800 стихов тысячи страниц, стал шедевром классической японской литературы.

С чистого листа

Когда письменность начала распространяться по миру и возникли новые технологии, прежде всего, бумага и печать, сила и влияние письменных историй начали расти. Оба изобретения снизили стоимость литературы, расширив круг читателей, которые теперь могли приобрести книги.

Увеличение читательской аудитории также способствовало возникновению новых историй, которые бы удовлетворяли различным вкусам и интересам.

Это развитие в первую очередь стало заметным в арабском мире. Арабы переняли тайну изготовления бумаги в Китае и создали из нее процветающую отрасль.

Сказания, которые к тому времени существовали только в устной форме, начали записывать. В результате появились сборники рассказов, таких как "Тысяча и одна ночь".

Копірайт зображення Alamy Image caption Шехерезада (на фото - картина Софи Жанжамбр Андерсон), чтобы спастись от смерти, каждую ночь рассказывала сказки, став героем для всех рассказчиков мира

Средневековое арабское произведение более разнообразно, чем старые эпосы или собрание стихов. Сказки, которые Шехерезада каждую ночь рассказывает царю Шахрияру, чтобы он не убил ее, одновременно и развлекательное, и обучающее.

Царь пообещал убивать каждую женщину, после того как проведет с ней ночь, но сказки Шехерезады были такими увлекательными, что он отказался от своей клятвы, сделав Шехерезаду своей царицей, а также героем всех рассказчиков мира.

Древние эпосы, сборники стихов и сказок заложили фундамент для дальнейшей истории литературы.

Недаром Данте Алигьери, решив описать христианскую версию ада, чистилища и рая, обратился к жанру именно эпической поэзии. Вполне логично, что в "Божественной комедии" Гомер оказывается в чистилище, ведь он имел несчастье жить до рождения Христа.

Копірайт зображення Alamy Image caption "Божественная комедия" Данте отражает средневековое мировоззрение Западной Церкви

Данте отказался от латыни, тогда единого литературного языка, и написал свое произведение разговорным тосканским диалектом.

Диалект превратился в национальный язык, известный нам теперь как итальянский, что свидетельствует о том, какую важную роль играет литература в становлении речи.

Но, пожалуй, наиболее выдающимся событием в истории литературы стало изобретение печатного станка. Взяв за основу китайские печатные технологии, Иоганн Гутенберг открыл эпоху массового производства и общей письменности, в которой мы живем сегодня.

Время романа

Хотя первый роман и принадлежит перу леди Мурасаки, именно в эту пору роман расцветает как литературный жанр.

Романы не ассоциировались с древними литературными формами, и поэтому открыли путь для возникновения нового типа автора и читателя (английское название novel отражает идею новизны жанра).

Благодаря возникновению романа, на литературной арене появляются писательницы-женщины. Гибкая форма жанра позволяет поднимать актуальные вопросы современности.

Так, у истоков жанра, который позже станет известным как научная фантастика, стоит "Франкенштейн" Мэри Шелли, которая прекрасно воспроизводит идею пропасти между утопическими обещаниями науки и ее разрушительным следствием.

(Современными образцами этой традиции можно назвать "1984" Джорджа Оруэлла и "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд).

Роман озвучил голос молодых наций, стоящих за свою независимость. Примером этого является Латиноамериканский бум 1960-х годов, который возглавил Габриэль Гарсия Маркес. Его "Сто лет одиночества" охватывают многие поколения, став отражением целой культуры.

Копірайт зображення Alamy Image caption Хотя печатная машина открыла эпоху массового производства и общей письменности, она также сделала возможной цензуру и облегчила контроль над литературой

Хотя эпоха массового производства книг открыла путь многим писателям, она также облегчила контроль за литературой.

Это прежде всего коснулось писателей, живших при тоталитарных режимах, как например, нацистская Германия или Советский Союз, где ответом на жесткую цензуру стало подпольное издание книг.

Сегодня мы переживаем новую революцию письменных технологий, масштабы которой вполне сравнимы с изобретением бумаги и печати в средневековом Китае или типографской машины Гутенберга в Северной Европе.

Интернет меняет то, как мы читаем и пишем, как литература распространяется и кто имеет доступ к ней.

Мы стоим в начале нового времени, которое, очевидно, в очередной раз изменит мир письменного слова.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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