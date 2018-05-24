100 литературных сюжетов, которые изменили историю человечества

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BBC Culture попросила писателей, журналистов, филологов и переводчиков из разных стран выбрать произведения, составившие мировое литературное наследие и повлиявшие на жизнь многих поколений.

"Трудно найти человека, который бы не слышал этой истории. О человеке, который потерялся, возвращаясь с войны домой, где его ждет преданная жена, которую много лет атакуют поклонники. Каждый может рассказать свою версию этой истории - она живет в каждом человеке", - говорит поэтесса Тесс Тейлор об "Одиссеи" Гомера.

В апреле BBC Culture попросила экспертов из разных уголков мира выделить пять литературных сюжетов, которые сформировали мировоззрение целых поколений и повлияли на ход истории.

В опросе приняли участие 108 писателей, ученых, журналистов, критиков и переводчиков из 35 стран мира.

Они выбрали романы, поэмы, сказки, эпосы и драмы, написанные на 33 языках мира, в частности, шумерском, киче (один из языков майя) и геез (древнеэфиопский язык).

Возглавили список "Одиссея" Гомера и "Хижина дяди Тома" Бичер-Стоу - примеры различного понимания того, что является "историей, изменившей мир".

С одной стороны, древний эпос, пересказываемый тысячами поколений, с другой - произведение 1852 года, ставшее "первым популярным в США политическим романом".

В первой пятерке - "Франкенштейн", "1984" и роман популярного на сегодняшний день африканского писателя Чинуа Ачебе "И пришло разрушение", за который он получил Букеровскую премию.

Среди авторов первой пятерки - две женщины. В целом же количество женщин в списке - более 25%.

Самыми популярными писателями, по мнению критиков, были Шекспир, Вирджиния Вулф и Франц Кафка, в список вошли три произведения каждого из них.

Копірайт зображення Alamy Image caption Возглавляет список "Одиссея" Гомера

Впрочем, среди признанной классики есть и несколько менее известных текстов. Например, после выхода книги "Джунгли" американского писателя Эптона Синклера были приняты федеральные законы, регулирующие безопасность пищевых продуктов и защищающие права потребителей.

А также короткий рассказ о трагедии раздела Индии и Пакистана "Тоба Тек Сингх" индо-пакистанского писателя Саадат Хасана Манто.

Конечно, этот список не является окончательным. Его задача скорее начать дискуссию о том, почему некоторые литературные сюжеты не теряют своей актуальности на протяжении веков и даже тысячелетий и находят отклик в сердцах многих поколений читателей.

И почему желание делиться этими историями является важным человеческим порывом, который преодолевает разногласия, вдохновляет на изменения и иногда даже на революции.

Топ 100

Список составлен в порядке убывания количества критиков, которые назвали то или иное литературное произведение, а затем в порядке убывания баллов, предоставленных всеми критиками.

Позиции с 73 до 100 перечислены в алфавитном порядке, поскольку эти произведения набрали одинаковое количество баллов.

1. "Одиссея" (Гомер, VIII век до н.э.)

2. "Хижина дяди Тома" (Бичер-Стоу, 1852)

3. "Франкенштейн" (Мэри Шелли, 1818)

4. "1984" (Джордж Оруэлл, 1949)

5. "И пришло разрушение" (Ачебе, 1958)

6. "Тысяча и одна ночь" (разные авторы, VIII-XVIII века)

Копірайт зображення Alamy Image caption Антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" оказалась на 4 месте в списке

7. "Дон Кихот" (Сервантес, 1605-1615)

8. "Гамлет" (Уильям Шекспир, 1603)

9. "Сто лет одиночества" (Габриэль Гарсиа Маркес, 1967)

10. "Илиада" (Гомер, VIII век до н.э.)

11. "Любимая" (Тони Моррисон, 1987)

12. "Божественная комедия" (Данте Алигьери, 1308-1320)

13. "Ромео и Джульетта" (Уильям Шекспир, 1597)

14. "Эпос о Гильгамеше" (автор неизвестен, XXII-X век до н.э.)

15. "Гарри Поттер" (Дж. К. Роулинг, 1997-2007)

16. "Рассказ служанки" (Маргарет Этвуд, 1985)

17. "Улисс" (Джеймс Джойс, 1922)

18. "Скотный двор" (Джордж Оруэлл, 1945)

19. "Джейн Эйр" (Шарлотта Бронте, 1847)

Копірайт зображення Unsplash Image caption Почему некоторые литературные сюжеты не теряют своей актуальности на протяжении тысячелетий и находят отклик в сердцах многих поколений?

20. "Госпожа Бовари" (Густав Флобер, 1856)

21. "Троецарствие" (Ло Гуаньчжун, 1321-1323)

22. "Путешествие на Запад" (У Чэнъэнь, приблизительно 1592)

23. "Преступление и наказание" (Федор Достоевский, 1866)

24. "Гордость и предубеждение" (Джейн Остин, 1813)

25. "Речные заводи" (Ши Найань (?), 1589)

26. "Война и мир" (Лев Толстой, 1865-1867)

27. "Убить пересмешника" (Харпер Ли, 1960)

28. "Антуанетта" (Джин Рис, 1966)

29. "Басни Эзопа" (Эзоп, приблизительно 620-560 до н.э.)

30. "Кандид, или оптимизм" (Вольтер, 1759)

31. "Медея" (Еврипид, 431 до н.э.)

32. "Махабхарата" (Вьяса (?), 4 ст. до н.э.)

33. "Король Лир" (Уильям Шекспир, 1608)

34. "Повесть о Гэндзи" (Мурасаки Сикибу, до 1021)

Копірайт зображення Getty Images Image caption Памятник Францу Кафке в Праге, в список 100 лучших историй мира вошли 3 его произведения

35. "Страдания юного Вертера" (Иоганн Вольфганг фон Гете, 1774)

36. "Процесс" (Франц Кафка, 1925)

37. "В поисках утраченного времени" (Марсель Пруст, 1913-1927)

38. "Грозовой перевал" (Эмили Бронте, 1847)

39. "Невидимка" (Ральф Эллисон, 1952)

40. "Моби Дик" (Герман Мелвилл, 1851)

41. "Их глаза видели Бога" (Зора Нил Хёрстон, 1937)

42. "На маяк" (Вирджиния Вулф, 1927)

43. "Подлинная история А-Кью" (Лу Синь, 1921-1922)

44. "Приключения Алисы в Стране Чудес" (Льюис Кэрролл, 1865)

45. "Анна Каренина" (Лев Толстой, 1873-1877)

46. "Сердце тьмы" (Джозеф Конрад, 1899)

47. "Обезьянья хватка" (Элен Гарнер, 1977)

48. "Миссис Дэллоуэй" (Вирджиния Вулф, 1925)

49. "Царь Эдип" (Софокл, 429 до н.э.)

50. "Перевоплощение" (Франц Кафка, 1915)

51. "Орестея" (Эсхил, V в. до н.э.)

52. "Золушка" (автор и время неизвестны)

53. "Вопль" (Аллен Гинзберг, 1956)

54. "Отверженные" (Виктор Гюго, 1862)

55. "Миддлмарч" (Джордж Элиот, 1871-1872)

56. "Педро Парамо" (Хуан Рульфо, 1955)

57. "Бабочки-любовники" (китайская легенда, различные версии)

58. "Кентерберийские рассказы" (Джеффри Чосер, 1387)

59. "Панчатантра" (Вишнушарман (?), приблизительно 300 до н.э.)

60. "Посмертные записки Браза Кубаса" (Жуакин Мария Машаду де Ассис, 1881)

61. "Мисс Джин Броди в расцвете лет" (Мюриэл Спарк, 1961)

62. "Филантропы в рваных штанах" (Роберт Тресселл, 1914)

63. "Песнь Лавино" (Окот П'Битек, 1966)

64. "Золотая тетрадь" (Дорис Лессинг, 1962)

65. "Дети полуночи" (Салман Рушди, 1981)

Копірайт зображення Getty Images Image caption Более четверти авторов в списке - женщины. Вирджиния Вулф наряду с Шекспиром и Кафкой - в числе самых популярных писателей, по версии критиков

66. "Беспокойные обстоятельства" (Цици Дангарембга, 1988)

67. "Маленький принц" (Антуан де Сент-Экзюпери, 1943)

68. "Мастер и Маргарита" (Михаил Булгаков, 1967)

69. "Рамаяна" (Вальмики (?), XI в. до н.э.)

70. "Антигона" (Софокл, 441 до н.э.)

71. "Дракула" (Брэм Стокер, 1897)

72. "Левая рука тьмы» (Урсула Ле Гуин, 1969)

73. "Рождественская история" (Чарльз Диккенс, 1843)

74. "Америка" (Рауль Отеро Райхе, 1980)

75. "Перед законом" (Франц Кафка, 1915)

76. "Дети нашей улицы" (Нагиб Махфуз, 1967)

77. "Сонеты" (Петрарка, 1374)

78. "Кебра Нагаст" (разные авторы, 1322)

79. "Маленькие женщины" (Луиза Мэй Олкотт, 1868-1869)

80. "Метаморфозы" (Овидий, 8 н.э.)

81. "Омерос" (Дерек Уолкотт, 1990)

82. "Один день из жизни Ивана Денисовича" (Александр Солженицын, 1962)

83. "Орландо" (Вирджиния Вулф, 1928)

84. "Радужный змей" (цикл мифов аборигенов Австралии, время неизвестно)

85. "Дорога перемен" (Ричард Йейтс, 1961)

86. "Робинзон Крузо" (Даниэль Дефо, 1719)

87. "Песнь о себе" (Уолт Уитмен, 1855)

88. "Приключения Гекльберри Финна" (Марк Твен, 1884)

89. "Приключения Тома Сойера" (Марк Твен, 1876)

90. "Алеф" (Хорхе Луис Борхес, 1945)

91. "Повесть о красноречивом крестьянине" (древняя египетская сказка, приблизительно 2000 до н.э.)

92. "Новое платье короля" (Ганс Христиан Андерсен, 1837)

93. "Джунгли" (Эптон Синклер, 1906)

94. "Винные стихи (хамриййат)" (Абу Нувас, конец VIII-го - начало IX века)

95. "Марш Радецкого" (Йозеф Рот, 1932)

96. "Ворон" (Эдгар Аллан По, 1845)

97. "Сатанинские стихи" (Салман Рушди, 1988)

98. "Тайная история" (Донна Тартт, 1992)

99. "Снежный день" (Эзра Джек Китс, 1962)

100. "Тоба Тек Сингх" (Саадат Хасан Манто, 1955)

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Culture.

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