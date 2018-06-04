Когда "микроизмена" становится изменой настоящей

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В настоящее время само понятие неверности эволюционирует так же, как и отношения. Профессор психологии из австралийского Университета Нового Южного Уэльса Мартин Графф изобрел термин "микроизмены". Но случалось ли подобное до эпохи онлайн-знакомств и считать ли онлайн-флирт изменой?

Согласно доктору Граффу, среди "микроизмен" могут оказаться лайки под фотографиями, игривые эмодзи, подписка на "Инстаграм" бывших партнёров или неудалённый профайл в приложении для онлайн-знакомств Tinder у человека, который уверяет в верности своего партнёра в реальной жизни.

"И в XVIII веке люди флиртовали в письмах и высказывали тайные желания, связанные с адюльтером, в своих дневниках", - говорит исследовательница истории романтических отношений Ники Ходжсон. "Просто теперь у нас есть инструменты, благодаря которым вести себя подобным образом стало легче, чем когда бы то ни было", - добавляет она.

Сам Мартин Графф не уверен, что "микроизмена" может быть приравнена к супружеской неверности, но, по мнению учёного, несколько "микро-" могут в один прекрасный день привести к "макро-".

"Чем больше мы общаемся в виртуальной реальности, тем более двусмысленным становится само определение отношений", - полагает австралиец.

"Шкала измен"

Коллеги из BBC Three опросили Граффа, Ходжсон и консультанта по семейным отношениям Лейлу Коллинз на предмет того, что может восприниматься как проявление неверности.

Те дали каждой ситуации рейтинг по пятибалльной шкале.

Например, "общению с бывшим" одного из партнёров судьи поставили 3/5, строительству "платонических отношений" онлайн - 4/5, а поддержанию активности в Tinder и на прочих сайтах знакомств - рекордные 10/5.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Тиндер" - одно из самых популярных в мире приложений для знакомств

При этом за многочисленные "лайки" фото третьих лиц эксперты поставили две оценки: 2 из 5 - днем и 5 из 5 - вечером.

А вот фантазии о других людях не вызвали ни малейшего осуждения Коллинз, Ходжсон и Граффа: все три эксперта в один голос сказали, что это нормально и неизбежно для любого человека, такое невозможно запретить, а значит и состава "микро-" и "макроизмены" там нет.

"Лайки" как повод для беспокойства

В России, как и в Британии далеко не все влюблённые считают лайки в соцсетях "микроизменами", но мнения расходятся в зависимости то того, кто насколько ревнив.

"ПО ПЕРВОМУ КАНАЛУ РАССКАЗЫВАЮТ ЧТО ЛАЙКИ ЧУЖИХ ФОТОК ЭТО МИКРОИЗМЕНА ПОЩАДИТЕ", - пишет пользовательница laughy saphy [орфография сохранена - ред.], с недоверием относящаяся к концепции таких "измен".

Skip Twitter post by @melloishandsome ПО ПЕРВОМУ КАНАЛУ РАССКАЗЫВАЮТ ЧТО ЛАЙКИ ЧУЖИХ ФОТОК ЭТО МИКРОИЗМЕНА пощадите — laughy saphy (@melloishandsome) 17 января 2018 г.

"Моя девушка никогда не выкладывала сексуальные фотографии, и если она начнёт это делать, я попытаюсь узнать, почему она чувствует в этом необходимость сейчас, но вряд ли стану просить удалить. Мне, конечно, это не понравится, но у всех свои границы дозволенного, и с ними надо считаться", - написал на контрасте молодой человек по имени Владимир в ответ на призыв интернет сайта для девушек Wonderzine.

Копірайт зображення KAZUHIRO NOGI Image caption Онлайн-флирт отношений не заменит, но испортить их может

"Микроизмена не обязательно разрушит отношения, но может отдалить вас друг от друга. Если чувствуешь беспокойство, лучше прямо поговорить о том, что с вами происходит, а не мучиться догадками. Даже если речь не идет о физической близости с другой девушкой, не давай партнеру обесценивать твои эмоции и утверждать, что это норма", - уверяет "ВКонтакте" Алёна Цыганкова.

"Мониторинг "левых" девушек"

Как предполагает Полина Ройгас, создательница Telegram-канала Paula Rotterdam , посвященного проблемам гендерных отношений, по странице в соцсети можно многое узнать о человеке. Там он выкладывает свои фото, мысли, музыку, которая ему нравится, и там же можно отследить круг его общения.

Именно поэтому повышенное внимание к страницам других людей может действительно насторожить, замечает публицистка.

"Я думаю, имеет значение, в каком контексте были эти лайки. Если это лайк на фото нашей общей знакомой/подруги, то, естественно, волноваться не о чем. Если же это постоянный мониторинг каких-то "левых" девушек в соцсетях, то тут стоит задуматься", - считает Ройгас.

"В любом случае, если одному партнеру эти лайки неприятны и он просит прекратить, а другой - упорно игнорирует эти просьбы, ссылаясь на: "Ты истеришь, это просто лайки", - мне кажется, это не совсем хороший знак", - резюмировала Полина.

"Не хватает внимания"

Для психотерапевта с 11-летним стажем Адрианы Имж, лайк - это просто проявление внимания, "примерно как поворот головы".

"Рассматривать лайк как измену - это очень интересная интерпретация. Эту тему рассматривать с нескольких сторон", - объяснила специалист.

Копірайт зображення David Becker Image caption Эмодзи - проявление внимания, но степень этого внимания воспринимается по-разному

Первая возможная модель поведения, согласно Имж, - "Мне не хватает внимания".

"Если я не получаю лайков, то есть внимания, а какой-то другой человек - да, то дальше зависит от того, что происходит: это один человек (другим лайки не ставятся), и тогда: "Что у них за отношения"? Или это все, кроме меня, и тогда - "Что у нас за отношения?", - рассказывает Адриана.

"Так бывает в начале отношений - когда человек еще не уверен в том, что происходит, или при разных формах тревожных расстройств, когда человек постоянно не уверен в себе или окружающих, плохо понимает, на что реагировать. Или у кого-то есть серьезные подозрения в измене: человек уже пропадал, странно себя вел, пренебрегал партнером или очевидно врал", - замечает психотерапевт.

Вторая возможная модель поведения - "Я конкурирую".

"Часто пугают лайки бывшим партнёрам или партнёршам, или же людям, которые таковыми кажутся: "Вот, она опять разговаривает с Антоном"; "Вот, снова лайкнул фотку Марины". Кажется, что это не просто внимание, а полноценная конкуренция, как если бы это был полноценный диалог, или даже выбор общения с другим человеком".

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY Image caption В реальной жизни отношения могут быть не менее увлекательными, чем в онлайне

"То, что люди при этом живут вместе или постоянно встречаются, обесценивается: секундная реакция кажется важнее часового присутствия. Конкуренция обычно связана со слабой уверенностью в себе, трудностями воспитания, страхе проиграть", - разъясняет Имж.

По ее словам, существует и третья возможная модель - "Я ограничиваю".

"Во многих случаях это начало насилия: я хочу, чтобы человек был только мой, смотрел только на меня, интересовался только разрешёнными мною темами. И чаще всего это плохое начало: "Не ставь лайки"; "Не смотри футбол"; "Зачем ты так часто ездишь к маме"; "Даже не думай покупать это платье", - все эти ограничения обычно не очень хорошие "звонки", - подводит итог Адриана.

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