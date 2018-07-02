Писсуар Дюшана - шах и мат искусству

Копірайт зображення The Hexagonal / Alamy Stock Photo

Появившись на свет более ста лет назад, "Фонтан" Марселя Дюшана изменил правила игры в мире искусства.

В апреле 1917 года все изменилось безвозвратно. По крайней мере в мире искусства.

Именно тогда легендарный французский художник авангарда и озорник от культуры Марсель Дюшан создал вещь, такую ​​противоречивую по своему замыслу и значению, что она навсегда изменила правила игры в искусстве.

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Это был керамический писсуар, который Дюшан шутя перевернул вверх ногами, подписал загадочным псевдонимом и назвал "Фонтан".

Как будто гроссмейстер, едва заметно двигает фигуру и осуществляет гениальный ход, Дюшан своим "Фонтаном" поставил шах и мат пониманию искусства. Его появление ознаменовало собой конец одной игры и начало другой.

Копірайт зображення Alamy Image caption "Фонтан" - это перевернутый керамический писсуар, подписанный загадочным именем "R Mutt"

Аналогия с шахматами - не просто красивая метафора. Дюшан настаивал на том, что эта игра "включает в себя всю красоту искусства и значительно больше".

Он был одержим шахматами. Настолько, что ради них жертвовал важнейшими моментами личной и творческой жизни.

В ноябре 1927 года, через много лет после того, как художник порвал с искусством и сосредоточился на шахматах, его новая жена Лидия почувствовала, что бесконечные шахматные стратегии переполнили чашу ее терпения.

Как-то ночью, когда он спал, она приклеила фигуры к доске. Через месяц они с Дюшаном расстались.

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Ироничное создание "Фонтана" глубоко резонирует со склонностью художника к интеллектуальной игривости, которая сопровождала всю его жизнь.

Так же ловко гроссмейстер ведет игру с противниками, по одной снимая их фигуры с доски.

Копірайт зображення Alamy Image caption Одержимость Дюшана шахматами нашла свое отражение на картине "Игра в шахматы"

Чтобы лучше понять, как Дюшану удалось переиграть мир искусства, необходимо вернуться к тому моменту, когда весной 1917 года неприличная инсталляция появилась перед глазами только что сформированного Общества независимых художников.

Ее доставили заранее, еще до выставки, которая должна была открыться 10 апреля. Как один из основателей ассоциации, Дюшан помогал формулировать и разрабатывать авангардный манифест организации, в частности обязательства принимать работы всех участвующих в ней художников.

Чтобы проверить искренность и несокрушимость этих принципов, Дюшан привез писсуар на выставку под творческим псевдонимом - "R Mutt", прекрасно зная, что это провокационное произведение заставит коллег-игроков отчаянно ломать головы над следующим ходом.

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С досадным удивлением Дюшан наблюдал, как вопрос о том, достойно ли это произведение быть экспонатом, ставят на голосование.

Произведение Дюшана фонтанирует загадками относительно самой природы творчества и роли создателя

По его мнению, это было лицемерием и нарушением принципов открытости, которыми так хвасталось общество на публике.

Когда другие члены общества проголосовали "против", мотивируя свое решение эстетической неуклюжестью произведения, Дюшан вдруг почувствовал, что его совесть загнали в тупик.

Не имея в запасе других возможных ходов, он вышел из общества.

Однако он оказался в неудобном положении: как убрать скандальную скульптуру, не раскрывая своей личности автора-озорника?

Впрочем, каким-то образом Дюшану удалось незаметно вынести работу из общества. Несомненно, этому способствовали надежно укоренившиеся предубеждения тех, кто мог его заметить и просто не поверил бы, что этот громоздкий сантехнический предмет достоин внимания как арт-объект.

Как только "Фонтан" снова оказался в руках Дюшана, его сфотографировал друг художника, легендарный фотограф Альфред Стиглиц. Его культовый черно-белый портрет произведения искусства быстро проник в культурное сознание.

Копірайт зображення Alfred Stieglitz/Wikipedia Image caption Культовый черно-белый портрет объекта, выполненный фотографом Альфредом Стиглицем, быстро проник в культурное сознание

Дюшан не желал подписывать работу собственным именем, отказывался заявлять свои права на нее и приложил значительные усилия, чтобы вынести ее незамеченной.

Все это свидетельствует о большой решительности и настрое создать дистанцию ​​между автором и его творением.

Такое ревностное соблюдение анонимности помогает нам понять принципы надлежащего оценивания одного из самых противоречивых произведений искусства прошлого века.

Эпоха Дебоша

Когда речь идет о созерцании "Фонтана", зрители должны переосмыслить традиционный подход к эстетическому объекту и отбросить привычные предубеждения относительно природы художественного мастерства.

Впервые в истории значимость произведения искусства была полностью отделена от роли художника в его создании. В конце концов, Дюшан не вылепил эту скульптуру собственноручно из глины.

Однако ее важность заключается в способности объекта незаметно избежать критического рассмотрения и предубеждений человеческого взгляда и занять разум соревнованием в философском остроумии.

Поэтому произведение Дюшана фонтанирует загадками относительно самой природы творчества и роли создателя.

Копірайт зображення Alamy Image caption Авангардист и озорник от культуры Марсель Дюшан (1887-1968)

С 1913 года Дюшан экспериментировал с идеями оригинальности, бросая вызовы миру искусства.

Он заставлял принять художественную легитимность объектов, которые назвал "реди-мейд", то бишь предметов ежедневного потребления, которые он сам признал художественными и вписал в новый культурный контекст.

С писсуаром было так: Дюшан приобрел его новым в компании JL Mott Iron Works из Нью-Йорка и снял с него маску известной идентичности.

Так же ранее он заставил людей, которые смотрели на его картину "Обнаженная, спускающаяся по лестнице" (1912), пересмотреть свой образ восприятия мышечных сокращений женского тела, движущегося в пространстве.

Впоследствии Дюшан признался, что псевдоним художника, который он написал на объекте - "R Mutt", - был сочетанием названия производителя керамического предмета и "смешного" персонажа известных комиксов, "Матт и Джефф".

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В журнале дадаистов Blind Man опубликовали сообщение анонимного читателя, который написал о неприятии "Фонтана" Обществом независимых художников.

Автор сообщения защищал скульптуру, подвергшуюся сокрушительной критике, подобрав такие слова, которые помогли донести до публики саму работу и дилеммы, которые она создала:

"Фонтан" г-на Матта - не аморален. Это абсурд. В таком случае и ванна аморальна. Это предмет, который вы видите каждый день в витринах магазинов санитарной техники.

Не имеет значения, что г-н Матт не производил этот фонтан самостоятельно. Он выбрал его. Он взял обычный предмет из повседневной жизни и расположил так, что его полезное назначение исчезло, вытесненное новым названием и углом зрения. Он создал новое видение этого объекта".

Так, легким движением руки Дюшан смыл в канализацию традиционные представления о художественной идентичности. Изменения в восприятии художником собственной роли в создании объектов были необратимыми и далеко идущими.

Копірайт зображення Radu Bercan / Alamy Stock Photo Image caption Без "Фонтана" не было бы и "банок супа Кемпбеллз" Уорхола

Уберите "Фонтан" с загроможденной шахматной доски современного искусства и придется также убрать с нее огромную армаду работ художников, последовавших примеру бесстрашного Дюшана.

Его идея реди-мейда легла в основу настойчивого стремления поп-арта размыть границу между объектами высокой культуры и товарами широкого потребления.

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Без "Фонтана" не было бы "Коробок стирального порошка Брилло" и "банок супа Кемпбеллз" Уорхола.

"Фонтан" Дюшана стал мерилом, которым впоследствии будут оценивать бесчинства в искусстве

Формотворческий и сенсационный, "Фонтан" Дюшана стал мерилом, которым впоследствии в искусстве будут оценивать бесчинство как эстетическое качество.

Как мысленное вместилище отходов жизнедеятельности человека, у "Фонтана" был потенциал стать приемником для шока.

Через 70 лет эта идея якобы нашла отражение в похабной фотографии американского художника Андреса Серрано - распятие, кощунственно погруженное в мочу.

В 1987 году эта работа вызвала фурор и огромное возмущение.

Копірайт зображення REUTERS / Alamy Stock Photo Image caption "Фонтан" стал прообразом более поздних работ - таких, как "Физическая невозможность смерти в сознании живущего", 1991, Дэмиена Херста

На мой взгляд, разинутая в зевоте пасть "Фонтана" - также прообраз оскала акулы в формальдегиде, которую создал Дэмьен Херст ("Физическая невозможность смерти в сознании живущего", 1991), а также улыбающегося черепа, инкрустированного бриллиантами ("За любовь Господа", 2007).

Все три арт-объекта, наделенные собственной гипнотической силой, посмеиваются над нами с угрожающей самоуверенностью.

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Да, "Фонтан" изменил игру в искусство навсегда. Каждый так называемый найденный объект, на который натыкаешься на выставке современного искусства, каждый ряд кирпичей, о который мы с раздражением спотыкаемся в галерее, или разобранная постель, которая заставляет нас спрашивать о связи между концептом и исполнением, мастерством и хитростью, появились на свет благодаря дерзости Дюшана.

Когда "я" художника становится фигурой, которой можно пожертвовать, не потерпев поражение в самой игре, ценители искусства вынуждены пересмотреть свои эстетические стратегии и оценить произведения абсолютно новым взглядом.

Прочитать оригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Culture

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