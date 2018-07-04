9 телесериалов июля

От Австралии до Мумбая, от кокаиновой лихорадки в Лос-Анджелесе в 1984-м до жизни в женской тюрьме наших дней - телевизионные премьеры и новые сезоны старых сериалов, которые выходят в июле, похоже, смогут удовлетворить самые разнообразные зрительские вкусы.

Острые предметы

Копірайт зображення HBO/Sky Atlantic

Героиня Эми Адамс ("Афера по-американски"), журналистка по имени Камилла Паркер, приезжает в провинциальный город, где когда-то жила, чтобы написать серию репортажей о таинственных убийствах детей.

Поиски ответов на психологические загадки открывают шокирующие подробности о прошлом самой Камиллы, которая обнаруживает в себе много общего с жертвами убийств.

Зловещая драма основана на сюжете дебютного романа Гиллиан Флинн, автора "Исчезнувшей". Режиссером сериала выступил Жан-Марк Валле ("Большая маленькая ложь"), в нем также снялись Патрисия Кларксон и Крис Мессина.

Премьера - 8 июля на HBO и 9 июля на Sky Atlantic.

Касл-Рок

Копірайт зображення Hulu

Ваши худшие страхи сбудутся. Сюжет психологического хоррора, продюсером которого выступил Дж.Дж. Абрамс, построен вокруг вселенной Стивена Кинга, в которой появятся, однако, и некоторые новые персонажи.

В вымышленном городе Касл-Рок в лесах штата Мэн происходят события, изображенные в самых известных романах Кинга: "Оно", "Куджо", "Нужные вещи" и "Побег из Шоушенка".

В главных ролях снялись актеры, уже игравшие в экранизациях романов Кинга, например, Сисси Спейсек ("Кэрри", 1976) и Билл Скарсгард ("Оно", 2017), хотя в сериале они сыграют других персонажей.

Андре Холланд сыграет роль адвоката смертников, который возвращается домой впервые после того, как жители Касл-Рока прогнали его из города.

Премьера - 25 июля на Hulu.

Снегопад

Копірайт зображення FX

Лос-Анджелес 1984 года стремится к деньгам и власти. Криминальная драма повествует о начале кокаиновой эпидемии в США, когда на улицах американских городов появляется дешевый крэк из Доминиканы.

Второй сезон повествует о дальнейшей судьбе главных героев: уличного торговца кокаином Франклина Сэйнта (Дамсон Идрис), агента ЦРУ Тедди Макдональда (Картер Хадсон), гангстера Густаво "Эль Осо" (Серхио Перис-Менхета) и "мажора" Логана Миллера, который отказывается жить на деньги своей семьи.

Премьера - 19 июля на FX.

Пикник у Висячей скалы

Копірайт зображення BBC/Fremantle Media

Атмосферная мистическая драма снята по мотивам одноименного романа Джоан Линдсей 1967 года. Она повествует о таинственном исчезновении трех девушек и их гувернантки в маленьком городке на австралийском побережье, которое произошло после пикника на День святого Валентина в 1900 году.

Волна слухов и общей паранойи, которая охватывает город, разоблачает тайны, которые долгое время оставались скрытыми.

Роль чудаковатой вдовы Эстер Эпльярд, которая приобрела особняк в отдаленной части города и устроила там школу для молодых женщин, исполнила Натали Дормер ("Игра престолов").

Премьера - на телеканале BBC Two состоится в июле.

Священные игры

Копірайт зображення Netflix

Первый индийский сериал, снятый телеканалом Netflix по одноименному роману известного индийского писателя Викрама Чандры, погружает зрителя в преступный мир Мумбая.

Саркастический и разочарованный в жизни 40-летний детектив полиции Сартаж Синх (звезда Болливуда Саиф Али Хан), который давно оставил мечты о карьерном росте, вдруг получает наводку на лидера одного из крупнейших криминальных группировок Мумбая Ганеша Гайтонде (Навазуддин Сиддики).

Премьера - 6 июля на Netflix.

Оранжевый - хит сезона

Копірайт зображення Netflix

В следующих сериях мы узнаем, к чему привел трехдневный бунт, который произошел после гибели одного из заключенных.

В конце пятого сезона девушек в наручниках вывозят в автобусе из Личфилдской тюрьмы, которая была местом событий сериала на протяжении всех сезонов с 2013 года.

Вопросы, на которые мы найдем ответы в новом сезоне: окажутся ли героини в колонии строгого режима, что произойдет с их лидером Пайпер (Тейлор Шиллинг) и другими заключенными, которые прятались в бункере во время штурма полиции.

Премьера - 1 июля на Netflix.

Ночь и день

Копірайт зображення Channel 4/Walter Presents

Романтические интриги и вскрытия тел странным образом перемешались в криминальной телевизионной драме с элементами нуара, события которой происходят в Барселоне, а герои разговаривают на каталанском.

Судебный патологоанатом Сара Грау (Клара Сегура) с ужасом узнает на теле умершего такое же тату, как у мужчины, с которым она недавно провела ночь.

Ряд ужасных убийств терроризирует город, а расследование постепенно раскрывает тайны, в том числе и те, которые были скрыты за безупречным фасадом брака самой Сары.

Героиня оказывается в центре опасных и скандальных событий, которые в конечном итоге ведут к серийному убийце, охотящемуся на людей пожилого возраста.

Премьера - в Великобритании состоится 1 июля на Channel 4.

Энн

Копірайт зображення Netflix

Сериал, снятый по мотивам романа взросления Люси Мод Монтгомери "Энн из Зеленых крыш", исследует темы идентичности, предубеждений и прав женщин глазами девочки-подростка Энн Ширли (Эмибет Макналти).

Сценарий к сериалу написан исключительно женским коллективом под руководством Мойры Уолли-Бекет.

Премьера - 6 июля на Netflix.

Дикте Свендсен

Копірайт зображення More4/Walter Presents

Это - еще один из любимых датских сериалов, криминальная драма, снятая по сюжету серии романов писательницы Эльсебет Эгхольм.

Главная героиня Дикте Свендсен (Ибен Эйле) - репортер криминальной хроники, в личной жизни которой "все сложно", помогает инспектору полиции расследовать особо опасные преступления.

В третьем сезоне Дикте выходит замуж и оставляет работу, надеясь наконец осесть и написать книгу.

Этим планам, однако, не суждено было осуществиться, потому что ее муж попадает в заложники к ливанским террористам, и Дикте вынуждена вернуться к журналистской деятельности, чтобы спасти его.

Она оказывается втянутой в ряд преступлений, среди которых подстрекательство к самоубийству, азартные игры и психологическое запугивание.

Премьера в Великобритании - 13 июля на канале More4.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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