Художественный "фейспалм": когда реставрация пошла не так

После неудачной реставрации статуи Святого Георгия в испанском соборе, лик святого стал похож на героя диснеевских мультфильмов.

Арт-критик BBC Culture Келли Гровье вспомнил и другие произведения искусства, чей вид заставляет краснеть от стыда.

Копірайт зображення EPA

Оставить больший след в памяти, чем великое произведение искусства, может только по настоящему плохое.

Каждый раз, когда появляется подобный шедевр, человечество испытывает коллективный "фейспалм" и заходится в приступе смеха.

Если все эти образцы бестолковой фантазии и мастерства собрать вместе, получится неплохой музей неуклюжих портретов и статуй, который парадоксальным образом сможет доказать чудо искусства, которому удалось передать неуловимую природу натурщика или воспроизвести магическую мелодию бытия.

Наиболее потрясающим экспонатом такой коллекции, несомненно, стал бы знаменитый "Пушистый Иисус", находящийся в храме Милосердия неподалеку от испанского города Сарагоса.

В 2012 году 80-летняя пожилая прихожанка обратилась к настоятелю с предложением - отреставрировать одну из фресок, написанную на евангелический сюжет Ecce Homo ("Се Человек"). Портрет Иисуса Христа в терновом венце и с молитвенным взором авторства испанского художника Элиаса Гарсия Мартинеса.

Копірайт зображення Alamy Image caption Прихожанка с разрешения настоятеля церкви с 2010 по 2012 год реставрировала фреску начала XX века на евангелический сюжет "Ecce Homo" ("Се человек"). Результат её работы многими специалистами был признан "худшей реставрацией в истории живописи"

Трудилась долго, кропотливо. Прошло почти два года. Когда, наконец, были сняты покрывала, то собравшиеся стояли, как вкопанные, не зная, что и сказать. Изображение на фреске, скорее всего, напоминало какого-то мохнатого примата.

Работу Ecce Homo тут же окрестили Ecce Mono ("Се Обезьянка"), но из уважения к первоначальному сюжету все чаще называли "Пушистый Иисус".

Пытаясь спасти фрески Мартинеса от сырости, женщина случайно счистила лицо лицо Христа руки Мартинеса.

Новый слой краски, нанесенный очень неумело, навсегда изуродовал оригинал.

Ботокс, а не Бернини

"Пушистого Иисуса" недавно вспомнили в очередной раз, после еще одной неудачной реставрации.

В этот раз это была средневековая статуя XVI века в романской церкви Сан-Мигель-де-Эстелла на севере Испании.

Жертвой художественного произвола стала деревянная фигура Святого Георгия на коне, поражающего дракона.

Бесценная реликвия почти пять веков оставалась невредимой, но в один миг под рукой реставратора-любителя мужественное лицо святого превратилось в фарс.

Копірайт зображення EPA Image caption Статуя Св. Георгия в церкви испанского города Наварра - до и после неудачной реставрации

Стремясь вернуть художественному произведению прежний блеск, местная учительница рисования освежила цвет лица святого слоем шпаклевки и красок, купленными в местном магазине.

Цветущие, гладкие щеки Святого Георгия, которые приобрели девственно-розовый оттенок, скорее подошли бы для рекламы спа-салона, чем изображения храброго воина, выполненного старинным мастером.

Это - скорее ботокс, а не Бернини. Карикатурный вид статуи вызвал возмущение и обеспокоенность специалистов, которые опасаются, что вернуть произведению оригинальный вид больше не удастся.

Пользователи соцсетей сравнили лик святого с самодовольным лицом комического персонажа Пи-Ви Германа.

Другие увидели в нем сходство с ковбоем Вуди из "Истории игрушек", ведь теперь воину-великомученику придется вечно блуждать в бесконечности.

Вклад в создание бессмертной коллекции неуклюжих портретов делают, конечно, не только незатейливые реставраторы-любители. Иногда и сами художники могут эпически промахнуться.

Спросите, например, Криштиану Роналду, который в прошлом году собственноручно открывал своей бюст на торжественном мероприятии в аэропорту Мадейры.

Когда со статуи сбросили покрывало, удержаться от смеха было просто невозможно.

Копірайт зображення EPA Image caption После того, как в аэропорту Мадейры появился переделанный бюст Криштиану (справа), пользователи соцсетей запустили петицию с требованием вернуть оригинал (слева)

Искаженное лицо португальского форварда, который, не дай Бог, появится в вашем худшем кошмаре, в прошлом месяце заменили на новое произведение того же автора.

И хотя вторая попытка также не может претендовать на художественную ценность или хотя бы на сходство со своей моделью, она все же выглядит менее карикатурно, чем прошлогодний "шедевр".

Это - плохой портрет, но не хуже многих других.

Музей художественных чудовищ однозначно был бы неполным без знаменитой коллекции восковых фигур Луи Тюссо с его на удивление не похожими на оригинал персонажами.

В 2014 году Дом восковых фигур Тюссо в городе Грейт-Ярмут графства Норфолк наконец закрыли.

Более полувека экспозиция заставляла посетителей догадываться, какая знаменитость скрыта за той или иной восковой фигурой.

С тех пор рыхлый Шон Коннери, румяный Адольф Гитлер и другие забавные персонажи из воска постепенно исчезли из поля зрения общественности, спасая эстетические вкусы людей.

Копірайт зображення Rex Features Image caption Дом восковых фигур Тюссо в Норфолке в Великобритании закрыли в 2014 году, спасая мир от эстетической безвкусицы

Популярность гротескных фигур Тюссо, которые привлекали миллионы посетителей, объясняется, очевидно, их смехотворной непохожестью с оригиналами.

Впрочем, когда речь заходит об исторических фигурах, внешность которых не задокументирована ни на фото, ни на видеозаписях, вопрос сходства заметно усложняется.

Например, гравюра короля Генриха VIII, выполненная Питером Изельбургом, не воспевает внешность короля и идет вразрез с другим известным портретом монарха руки Корнелиса Массейса, воспевающим его мужество.

Копірайт зображення Alamy Image caption Гравюра короля Генриха VIII, выполненная Питером Изельбургом, выглядит не особо лестной, прежде всего на фоне знаменитого портрета монарха руки Корнелиса Массейса

Маленькие глаза злобно прищурились над толстыми обвисшими щеками короля. То, что Генрих VIII не был самым красивым из Тюдоров, становиться ясно, стоит лишь взглянуть на другие его портреты.

Однако является ли плохой портрет Изельбурга свидетельством художественной несостоятельности мастера или, наоборот, намеренным преувеличением, с целью отразить жестокий характер деспота?

Впрочем, если бы мы действительно решили собрать своеобразный антимузей произведений искусства, чья эстетическая ценность оставляет желать лучшего, то что осталось бы за его стенами?

Можем ли мы быть уверены, что этот художественный хлам не является на самом деле немного преувеличенным примером правила, а не исключением из него?

Так что, возможно, вместо того, чтобы, брызгая слюной, возмущаться по поводу очередного неудачного произведения искусства, стоит немного громче выражать свой восторг относительно настоящих шедевров.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можетена сайте BBC Culture.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...