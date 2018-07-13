Тайная жизнь Фриды Кало в ее личных вещах
Тысячи предметов одежды, личных вещей, документов и фотографий впервые выставлены на обозрение публики в лондонском Музее Виктории и Альберта. Что нового они рассказывают о легендарной художнице?
"Я рисую автопортреты, потому что я много времени провожу в одиночестве и потому что я тот человек, которого я знаю лучше всех", - говорила мексиканская художница Фрида Кало.
Культовый образ Кало, несомненно, сложился благодаря ее оригинальным автопортретам, на которых она исследует свою художественную и внутреннюю идентичность.
Недавно в лондонском музее Виктории и Альберта открылась выставка, которая впервые показала зрителям не только картины Фриды Кало, но и ее личные вещи и одежду.
Экспозиция ставит вопрос о том, был ли ее художественный образ таким же важным для создания мифа о Кало, каким он стал для ее искусства? И что личный стиль художницы рассказывает о ее жизни и творчестве?
Интересно, что в течение полувека, до 2004 года, все персональные вещи Кало оставались в "Голубом доме", доме-студии в Койоакане неподалеку от Мехико, где Фрида жила вместе со своим мужем, художником-муралистом Диего Ривьерой.
После ее смерти Ривера закрыл 6000 фотографий, 300 личных вещей и предметов одежды, а также 12000 документов в ванной комнате дома. Когда их, наконец, обнаружили, историкам потребовалось четыре года, чтобы разобрать и каталогизировать их.
В этом году эти вещи впервые покинули "Голубой дом", чтобы попасть на выставку в Музей Виктории и Альберта в Лондоне.
Выставка Frida Kahlo: Making Her Self Up ("Фрида Кало: Создание собственного "я") намеренно не разграничивает личные вещи художницы и ее картины, демонстрируя тесную связь между ними.
Фрида предстает как мастер перформанса, чья личность стала непосредственным продолжением ее искусства.
В экспозиция - пестрые мексиканские платья и оригинальные головные уборы Кало, а также раскрашенные вручную протезы и корсеты, которые поддерживали и маскировали ее физические недостатки.
Обнаруженные личные вещи позволили больше узнать об автомобильной аварии, в которую Фрида попала в юные годы, и ее последствиях.
Медикаменты, ортопедические средства, корсеты и ремни для поддержки позвоночника, которые она разрисовала религиозными и коммунистическими символами, а также изображениями, намекают на ее выкидыши, красноречиво повествуют историю ее физической и душевной боли.
Куратор выставки Цирцея Енестроза рассказывает, что "цель экспозиции показать историю Кало в личном, политическом и культурном контексте".
"Кало чуть не погибла в тяжелой аварии, в которую она попала в 18 лет и после которой она была долго прикована к постели и получила травмы на всю жизнь".
"Одежда стала частью ее защитного оружия, которое позволило скрыть увечья и отвлечь внимание от травм, - рассказывает куратор. - Кало перенесла многочисленные операции в Мексике и США, и должна была всю жизнь носить ортопедические корсеты из кожи и гипса. Она украшала их рисунками и прятала под традиционной мексиканской одеждой с длинными юбками и закрытыми рубашками".
"Внешний стиль Кало - неотъемлемая часть ее артистического образа и искусства. Он идет от смеси ее этнических корней, инвалидности, политических убеждений и творческих взглядов".
Фрида носила национальный костюм теуанских женщин, матриархальной общины, проживающей на юго-востоке Мексики.
"Она очень рано поняла силу одежды, - объясняет куратор выставки. - В результате полиомиелита, который Фрида перенесла в возрасте шести лет, левая нога у нее была короче и менее развитой, и она начала скрывать ее под длинными юбками".
Чтобы замаскировать асимметричность, она надевала три-четыре носка на свою тонкую ногу и носила обувь с нарощенными каблуком.
Противоречия и отражения
Часть экспозиции посвящена детству Фриды, в частности фотоальбом с архитектурой церквей, собранный ее отцом, немцем Гильермо Кало. Здесь показаны ранние картины и фотографии Кало и Ривьеры в кругу их знаменитых друзей, в том числе со Львом Троцким.
Другие экспонаты отражают гордость Фриды за свою страну после Мексиканской революции (1910-1920 годы), а также ее увлечение искусствами, ремеслами и традициями коренных жителей Мексики.
1920-30-е годы известны расцветом мексиканской культуры, "мексиканским ренессансом", который привлек в страну художников, писателей, фотографов и кинематографистов со всего мира.
Среди предметов одежды, представленных на выставке, есть традиционные мексиканские платки, вышитые блузки прямоугольного кроя, длинные юбки, белье и ювелирные украшения, в том числе колумбийские нефритовые бусы и изделия из серебра.
А также традиционный головной убор из кружева, который носят теуанские женщины, помещенный рядом с портретом самой Фриды в нем.
Выставку, конечно, невозможно было бы представить без красной помады и подводки для глаз, с помощью которой Фрида подрисовывала свою знаменитую монобровь. Victoria and Albert Museum
"Жизнь Фриды была полна противоположностей, и именно потому образ художницы, которая рисует себя, глядя в зеркало, является ключевым на выставке", - отмечает дизайнер экспозиции Том Скатт.
"Мы хотели воспроизвести это внутреннее ощущение двойственности, которое переживала художница. А также заставить посетителей посмотреть на мир под другим углом. Именно поэтому выставку открывает фотография Фриды, которая отражается в зеркале, которое висело над ее кроватью.
"Мне понравился этот искаженный взгляд на мир, который передает фотография, и отзвук в ней общих размышлений об искусстве и инвалидности. Я пытался передать этот опыт с помощью зеркальных поверхностей, расположенных под разным углом", - объясняет Скатт.
"Мы черпали вдохновение из сада, созданного Фридой, и изучали пирамиды майя и архитектуру доколумбовой Америки. Таким образом, мы пытались воспроизвести личный опыт художницы из более широкой перспективы мира, который окружал ее".
Современная по своей природе
Проект выставки - "современный по своей сути", которой была и сама Фрида, подчеркивает другой дизайнер экспозиции Мэтт Торнли.
Индивидуализм Кало, ее энергия и ощущение духа времени сделали ее бесспорной иконой. Но будет ли она влиять на будущие поколения так, как на своих современников?
"Фрида Кало, несомненно, образец богемного художника", - отмечает куратор выставки Цирцея Енестроза.
"Это - уникальная, мятежная, противоречивая, культовая личность, чьи идеи наследуют феминистки, художники, модельеры, популярная культура. Как женщина, художница и икона культуры Фрида получила всемирное признание".
"Кало - воплощение самой идеи современности. Ее выбор одежды отражает интуитивную способность создать смелый женский образ во времена, когда в мире искусства доминировали мужчины. Через искусство и стиль она выражала свои политические убеждения и справлялась с физической болью".
Очевидно и то, что феминистские и мятежные страсти Кало прекрасно резонируют с настоящим.
"При жизни Кало считали "экзотической"или "иной", но сегодня - ее неоднозначная, сложная, созданная ею самой личность понятна гораздо лучше и вдохновляет сильнее".
"Очевидно, это - главный месседж нашей выставки. Мексиканская художница-инвалид, которая искала свое творческое место в мужской художественной среде. Разве мы сегодня отстаиваем не то же самое, разве ее фигура может быть более актуальной и важной, чем сегодня?"
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