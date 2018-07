Тайная жизнь Фриды Кало в ее личных вещах

Тысячи предметов одежды, личных вещей, документов и фотографий впервые выставлены на обозрение публики в лондонском Музее Виктории и Альберта. Что нового они рассказывают о легендарной художнице?

"Я рисую автопортреты, потому что я много времени провожу в одиночестве и потому что я тот человек, которого я знаю лучше всех", - говорила мексиканская художница Фрида Кало.

Культовый образ Кало, несомненно, сложился благодаря ее оригинальным автопортретам, на которых она исследует свою художественную и внутреннюю идентичность.

Недавно в лондонском музее Виктории и Альберта открылась выставка, которая впервые показала зрителям не только картины Фриды Кало, но и ее личные вещи и одежду.

Экспозиция ставит вопрос о том, был ли ее художественный образ таким же важным для создания мифа о Кало, каким он стал для ее искусства? И что личный стиль художницы рассказывает о ее жизни и творчестве?

Интересно, что в течение полувека, до 2004 года, все персональные вещи Кало оставались в "Голубом доме", доме-студии в Койоакане неподалеку от Мехико, где Фрида жила вместе со своим мужем, художником-муралистом Диего Ривьерой.

После ее смерти Ривера закрыл 6000 фотографий, 300 личных вещей и предметов одежды, а также 12000 документов в ванной комнате дома. Когда их, наконец, обнаружили, историкам потребовалось четыре года, чтобы разобрать и каталогизировать их.

В этом году эти вещи впервые покинули "Голубой дом", чтобы попасть на выставку в Музей Виктории и Альберта в Лондоне.

Копірайт зображення Victoria and Albert Museum Image caption Культовый образ Кало, несомненно, сложился благодаря ее оригинальным автопортретам, как вот этот, где художница позирует со статуэткой народности ольмеков (1939)

Выставка Frida Kahlo: Making Her Self Up ("Фрида Кало: Создание собственного "я") намеренно не разграничивает личные вещи художницы и ее картины, демонстрируя тесную связь между ними.

Фрида предстает как мастер перформанса, чья личность стала непосредственным продолжением ее искусства.

В экспозиция - пестрые мексиканские платья и оригинальные головные уборы Кало, а также раскрашенные вручную протезы и корсеты, которые поддерживали и маскировали ее физические недостатки.

Обнаруженные личные вещи позволили больше узнать об автомобильной аварии, в которую Фрида попала в юные годы, и ее последствиях.

Медикаменты, ортопедические средства, корсеты и ремни для поддержки позвоночника, которые она разрисовала религиозными и коммунистическими символами, а также изображениями, намекают на ее выкидыши, красноречиво повествуют историю ее физической и душевной боли.

Копірайт зображення Alamy Image caption Тысячи фотографий, предметов одежды и документов в течение 50 лет хранились в "Голубом доме" Фриды и Диего Риверы неподалеку от Мехико (Credit: Alamy)

Куратор выставки Цирцея Енестроза рассказывает, что "цель экспозиции показать историю Кало в личном, политическом и культурном контексте".

"Кало чуть не погибла в тяжелой аварии, в которую она попала в 18 лет и после которой она была долго прикована к постели и получила травмы на всю жизнь".

Копірайт зображення Victoria and Albert Museum Image caption Протезы, корсеты и другие ортопедические средства рассказывают трагическую историю автокатастрофы, в которую Фрида попала в 18 лет

"Одежда стала частью ее защитного оружия, которое позволило скрыть увечья и отвлечь внимание от травм, - рассказывает куратор. - Кало перенесла многочисленные операции в Мексике и США, и должна была всю жизнь носить ортопедические корсеты из кожи и гипса. Она украшала их рисунками и прятала под традиционной мексиканской одеждой с длинными юбками и закрытыми рубашками".

Копірайт зображення Modern Art International Foundation Image caption Автопортрет на границе между Мексикой и Соединенными Штатами Америки

"Внешний стиль Кало - неотъемлемая часть ее артистического образа и искусства. Он идет от смеси ее этнических корней, инвалидности, политических убеждений и творческих взглядов".

Фрида носила национальный костюм теуанских женщин, матриархальной общины, проживающей на юго-востоке Мексики.

"Она очень рано поняла силу одежды, - объясняет куратор выставки. - В результате полиомиелита, который Фрида перенесла в возрасте шести лет, левая нога у нее была короче и менее развитой, и она начала скрывать ее под длинными юбками".

Чтобы замаскировать асимметричность, она надевала три-четыре носка на свою тонкую ногу и носила обувь с нарощенными каблуком.

Копірайт зображення Victoria and Albert Museum Image caption Автопортреты и национальная мексиканская одежда давали Фриде силы жить и бороться

Противоречия и отражения

Часть экспозиции посвящена детству Фриды, в частности фотоальбом с архитектурой церквей, собранный ее отцом, немцем Гильермо Кало. Здесь показаны ранние картины и фотографии Кало и Ривьеры в кругу их знаменитых друзей, в том числе со Львом Троцким.

Другие экспонаты отражают гордость Фриды за свою страну после Мексиканской революции (1910-1920 годы), а также ее увлечение искусствами, ремеслами и традициями коренных жителей Мексики.

1920-30-е годы известны расцветом мексиканской культуры, "мексиканским ренессансом", который привлек в страну художников, писателей, фотографов и кинематографистов со всего мира.

Копірайт зображення Victoria and Albert Museum Image caption Экспозиция содержит традиционные мексиканские вышитые блузки, шали, длинные юбки и ювелирные изделия

Среди предметов одежды, представленных на выставке, есть традиционные мексиканские платки, вышитые блузки прямоугольного кроя, длинные юбки, белье и ювелирные украшения, в том числе колумбийские нефритовые бусы и изделия из серебра.

А также традиционный головной убор из кружева, который носят теуанские женщины, помещенный рядом с портретом самой Фриды в нем.

Выставку, конечно, невозможно было бы представить без красной помады и подводки для глаз, с помощью которой Фрида подрисовывала свою знаменитую монобровь. Victoria and Albert Museum

"Жизнь Фриды была полна противоположностей, и именно потому образ художницы, которая рисует себя, глядя в зеркало, является ключевым на выставке", - отмечает дизайнер экспозиции Том Скатт.

Копірайт зображення Victoria and Albert Museum Image caption Красная помада Revlon и подводка для глаз, с помощью которой Фрида рисовала свою знаменитую монобровь

"Мы хотели воспроизвести это внутреннее ощущение двойственности, которое переживала художница. А также заставить посетителей посмотреть на мир под другим углом. Именно поэтому выставку открывает фотография Фриды, которая отражается в зеркале, которое висело над ее кроватью.

"Мне понравился этот искаженный взгляд на мир, который передает фотография, и отзвук в ней общих размышлений об искусстве и инвалидности. Я пытался передать этот опыт с помощью зеркальных поверхностей, расположенных под разным углом", - объясняет Скатт.

"Мы черпали вдохновение из сада, созданного Фридой, и изучали пирамиды майя и архитектуру доколумбовой Америки. Таким образом, мы пытались воспроизвести личный опыт художницы из более широкой перспективы мира, который окружал ее".

Современная по своей природе

Проект выставки - "современный по своей сути", которой была и сама Фрида, подчеркивает другой дизайнер экспозиции Мэтт Торнли.

Копірайт зображення Victoria and Albert Museum Image caption Выставка исследует харизму художницы, но также и ее физическую уязвимость

Индивидуализм Кало, ее энергия и ощущение духа времени сделали ее бесспорной иконой. Но будет ли она влиять на будущие поколения так, как на своих современников?

"Фрида Кало, несомненно, образец богемного художника", - отмечает куратор выставки Цирцея Енестроза.

"Это - уникальная, мятежная, противоречивая, культовая личность, чьи идеи наследуют феминистки, художники, модельеры, популярная культура. Как женщина, художница и икона культуры Фрида получила всемирное признание".

"Кало - воплощение самой идеи современности. Ее выбор одежды отражает интуитивную способность создать смелый женский образ во времена, когда в мире искусства доминировали мужчины. Через искусство и стиль она выражала свои политические убеждения и справлялась с физической болью".

Очевидно и то, что феминистские и мятежные страсти Кало прекрасно резонируют с настоящим.

"При жизни Кало считали "экзотической"или "иной", но сегодня - ее неоднозначная, сложная, созданная ею самой личность понятна гораздо лучше и вдохновляет сильнее".

"Очевидно, это - главный месседж нашей выставки. Мексиканская художница-инвалид, которая искала свое творческое место в мужской художественной среде. Разве мы сегодня отстаиваем не то же самое, разве ее фигура может быть более актуальной и важной, чем сегодня?"

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

