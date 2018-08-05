Какие сериалы посмотреть в августе

Эдди Муллан BBC Culture
  • 5 августа 2018

Криминальные драмы, мистика, скандинавский нуар и новое анимационное фэнтези от создателей "Симпсонов" - для летних вечеров, на которые у вас вдруг не окажется других планов.

Джек Райан

Джек Райан Копірайт зображення Amazon Prime Video

У актера Джона Красински, которого до недавнего времени вспоминали только как Джима из американского римейка "Офиса", выдался неплохой год. После кассового успеха фантастической драмы "Тихое место", в которой он одновременно выступил и как режиссер, и как актер, Красински взялся за роль персонажа серии романов Тома Клэнси - Джека Райана.

Он станет пятым актером, который сыграет знаменитого аналитика ЦРУ, после Алека Болдуина, Харрисона Форда, Бена Аффлека и Криса Пайна.

Вместе с Уэнделлом Пирсом ("Прослушка") в роли руководителя ЦРУ и Эбби Корниш в роли врача он разоблачает террористическую группировку, которая планирует разрушить мир. Герою Красински придется оставить скучную офисную работу и впервые отправиться на опасное полевое задание.

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 31 августа на Amazon Prime Video.

Охранник

Охоронець Копірайт зображення BBC One

Политический триллер, события которого разворачиваются в коридорах власти, является совместной работой продюсера Джеда Меркурио, английской актрисы Кили Хоуз ("По долгу службы") и звезды "Игры престолов" Ричарда Мэддена.

Персонаж Мэддена Дэвид Бадд, бывший ветеран войны, который теперь работает в полиции, получает должность охранника министра внутренних дел (Хоуз).

Бадд, который разрывается между своими политическими убеждениями и обязанностью защищать амбициозного политика, может сам стать ее наибольшей угрозой.

В сериале также снялись Джина Макки ("По долгу службы"), Софи Рандл ("Острые козырьки") и Винсент Франклин ("Счастливая долина").

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера состоится в августе на BBC One.

Невинные

Невинні Копірайт зображення Netflix

Влюбленные подростки Джун Макдэниел (Сорча Граундселл) и Гарри Полк (Перселл Аскотт) убегают от своих семей, чтобы быть вместе. Джун открывает в себе мистическую способность - она ​​способна превращаться в других людей.

Таинственный профессор (Гай Пирс) рассказывает Джун, что она не единственная с такими способностями, и обещает вылечить девушку - но можно ли ему доверять?

Магическая сила, которую обнаружила в себе Джун, наполняет путешествие молодых людей внезапными угрозами и становится непростым испытанием для их отношений.

Удастся ли им сохранить свою невинную мечту, или же придется приспосабливаться к другой жизни?

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 24 августа на Netflix.

Разочарование

Розчарування Копірайт зображення Netflix

Продюсер "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтт Грейнинг на этот раз отправит нас в прошлое - события его нового анимационного фэнтези "Разочарование" происходят в Темные века.

Главные герои - принцесса-пьяница Бин (озвучивает Эбби Джейкобсон), эльф по имени Эльфо (Нет Факсон) и демон Лючи (Эрик Андре) - путешествуют по средневековому Царству грез.

Принцесса-бунтарка и ее друзья сталкиваются на своем пути с мифическими существами, моржами и множеством дураков. Поклонники предыдущих работ Грейнинга узнают голоса Джона ДиМаджио (Бендер из "Футурамы"), Мэтта Берри и Ноэля Филдинга.

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 17 августа на Netflix.

Лучше звоните Солу

Краще подзвоніть Солу Копірайт зображення AMC

Трагические события, которыми заканчивается прошлый сезон, ускоряют превращение Джимми Макгилла (Оденкёрк) в Сола Гудмена - адвоката-мошенника, которого мы помним и любим еще со времен "Во все тяжкие".

В четвертом сезоне американской криминальной драмы, которая является спин-оффом сериала "Во все тяжкие", Джимми ступает на зыбкую почву криминального мира. Его карьера адвоката, как и отношения с Ким (Ри Сихорн) подвергаются серьезной опасности.

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 6 августа на AMC.

Озарк

Озарк Копірайт зображення Netflix

Это - второй сезон криминального триллера, в котором комедийный актер Джейсон Бэйтмен сыграл свою первую серьезную роль.

Финансовый консультант из Чикаго Марти Бирд (Бэйтмен) вместе с женой (Лора Линни) и детьми переезжают в курортный городок Озарк в штате Миссури. Марти отмывал деньги мексиканского наркобарона, но после того, как схема провалилась, остался должен мафиозному боссу крупную сумму денег.

Жизнь в Озарке, кажется, постепенно налаживается, но криминальный синдикат отправляет в город жестокого адвоката Хелен Пирс (Джанет Мактиер). Марти и Венди пытаются защитить интересы своей семьи на фоне все большей опасности, угрожающей им со стороны их бывших преступных партнеров.

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 31 августа на Netflix.

Молодые и перспективные

Молоді та перспективні Копірайт зображення All4 / Walter Presents

Третий сезон "Молодых и перспективных" повествует историю трех талантливых, амбициозных подруг из Осло, которые стремятся к успеху и самореализации.

Сериал исследует темы женской дружбы и вызовов современной жизни, чем-то напоминает "Девушек", "Брод Сити", "Любовь" и другие. Однако в основе этой драмы лежит личный опыт актрисы Сири Сельезет, благодаря чему тема женской солидарности раскрыта в нем тоньше.

В новом сезоне Элиза наконец делает прорыв в карьере сценариста; Ненне переживает успех своего дебютного романа, хотя его несколько затмевают сложные романтические отношения девушки; а мечты Алекс, которая приехала на прослушивание в нью-йоркскую студию, кажется, тоже наконец осуществятся.

Премьера в Великобритании 3 августа на All4/Walter Presents.

Кардинал: Сезон мошкары

Кардинал: Сезон мошкари Копірайт зображення BBC Four

Это - второй сезон канадской криминальной драмы, основанной на серии романов о детективе Джоне Кардинале. События нового сезона происходят в начале лета, когда в Алгонкинской бухте наступает сезон мошкары, но, как оказывается, москиты - не единственные, кто вышел охотиться на человеческую кровь.

Детективы Джон Кардинал (Билли Кэмпбелл) и Лиза Делор (Карин Ванасс) берутся за дело девушки с огнестрельным ранением головы, после которого она теряет память.

В ходе расследования детективы раскрывают серию жутких ритуальных убийств, которые могут быть связаны с нападением на женщину.

Кардинал должен выяснить личность жертвы, пока нападавший не нанесет новый удар.

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 4 августа на телеканале BBC Four.

Мертвый ветер

Мертвий вітер Копірайт зображення Dionysos Films

После завершения "Моста" вы наверное и не надеялись на хороший скандинавский "нуар", но новая финская драма, которая выходит в этом месяце, безусловно, порадует поклонников этого жанра.

Главная героиня, детектив София Карппи (Пихла Вийтала) переживает трагическую смерть своего мужа, после которой вынуждена одна воспитывать двух подростков, которые скучают по отцу.

В первый день после возвращения на работу в Хельсинское отделение полиции Карппи назначают расследовать дело об убийстве молодой женщины на строительной площадке.

В обстоятельствах смерти женщины главная героиня обнаруживает немало схожего со своей историей. Это приводит к ряду событий, которые угрожают уничтожить и ее собственная жизнь.

Посмотреть трейлер можно здесь. Мировая премьера 23 августа на Netflix.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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