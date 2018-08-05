Какие сериалы посмотреть в августе

Криминальные драмы, мистика, скандинавский нуар и новое анимационное фэнтези от создателей "Симпсонов" - для летних вечеров, на которые у вас вдруг не окажется других планов.

Джек Райан

Копірайт зображення Amazon Prime Video

У актера Джона Красински, которого до недавнего времени вспоминали только как Джима из американского римейка "Офиса", выдался неплохой год. После кассового успеха фантастической драмы "Тихое место", в которой он одновременно выступил и как режиссер, и как актер, Красински взялся за роль персонажа серии романов Тома Клэнси - Джека Райана.

Он станет пятым актером, который сыграет знаменитого аналитика ЦРУ, после Алека Болдуина, Харрисона Форда, Бена Аффлека и Криса Пайна.

Вместе с Уэнделлом Пирсом ("Прослушка") в роли руководителя ЦРУ и Эбби Корниш в роли врача он разоблачает террористическую группировку, которая планирует разрушить мир. Герою Красински придется оставить скучную офисную работу и впервые отправиться на опасное полевое задание.

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 31 августа на Amazon Prime Video.

Охранник

Копірайт зображення BBC One

Политический триллер, события которого разворачиваются в коридорах власти, является совместной работой продюсера Джеда Меркурио, английской актрисы Кили Хоуз ("По долгу службы") и звезды "Игры престолов" Ричарда Мэддена.

Персонаж Мэддена Дэвид Бадд, бывший ветеран войны, который теперь работает в полиции, получает должность охранника министра внутренних дел (Хоуз).

Бадд, который разрывается между своими политическими убеждениями и обязанностью защищать амбициозного политика, может сам стать ее наибольшей угрозой.

В сериале также снялись Джина Макки ("По долгу службы"), Софи Рандл ("Острые козырьки") и Винсент Франклин ("Счастливая долина").

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера состоится в августе на BBC One.

Невинные

Копірайт зображення Netflix

Влюбленные подростки Джун Макдэниел (Сорча Граундселл) и Гарри Полк (Перселл Аскотт) убегают от своих семей, чтобы быть вместе. Джун открывает в себе мистическую способность - она ​​способна превращаться в других людей.

Таинственный профессор (Гай Пирс) рассказывает Джун, что она не единственная с такими способностями, и обещает вылечить девушку - но можно ли ему доверять?

Магическая сила, которую обнаружила в себе Джун, наполняет путешествие молодых людей внезапными угрозами и становится непростым испытанием для их отношений.

Удастся ли им сохранить свою невинную мечту, или же придется приспосабливаться к другой жизни?

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 24 августа на Netflix.

Разочарование

Копірайт зображення Netflix

Продюсер "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтт Грейнинг на этот раз отправит нас в прошлое - события его нового анимационного фэнтези "Разочарование" происходят в Темные века.

Главные герои - принцесса-пьяница Бин (озвучивает Эбби Джейкобсон), эльф по имени Эльфо (Нет Факсон) и демон Лючи (Эрик Андре) - путешествуют по средневековому Царству грез.

Принцесса-бунтарка и ее друзья сталкиваются на своем пути с мифическими существами, моржами и множеством дураков. Поклонники предыдущих работ Грейнинга узнают голоса Джона ДиМаджио (Бендер из "Футурамы"), Мэтта Берри и Ноэля Филдинга.

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 17 августа на Netflix.

Лучше звоните Солу

Копірайт зображення AMC

Трагические события, которыми заканчивается прошлый сезон, ускоряют превращение Джимми Макгилла (Оденкёрк) в Сола Гудмена - адвоката-мошенника, которого мы помним и любим еще со времен "Во все тяжкие".

В четвертом сезоне американской криминальной драмы, которая является спин-оффом сериала "Во все тяжкие", Джимми ступает на зыбкую почву криминального мира. Его карьера адвоката, как и отношения с Ким (Ри Сихорн) подвергаются серьезной опасности.

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 6 августа на AMC.

Озарк

Копірайт зображення Netflix

Это - второй сезон криминального триллера, в котором комедийный актер Джейсон Бэйтмен сыграл свою первую серьезную роль.

Финансовый консультант из Чикаго Марти Бирд (Бэйтмен) вместе с женой (Лора Линни) и детьми переезжают в курортный городок Озарк в штате Миссури. Марти отмывал деньги мексиканского наркобарона, но после того, как схема провалилась, остался должен мафиозному боссу крупную сумму денег.

Жизнь в Озарке, кажется, постепенно налаживается, но криминальный синдикат отправляет в город жестокого адвоката Хелен Пирс (Джанет Мактиер). Марти и Венди пытаются защитить интересы своей семьи на фоне все большей опасности, угрожающей им со стороны их бывших преступных партнеров.

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 31 августа на Netflix.

Молодые и перспективные

Копірайт зображення All4 / Walter Presents

Третий сезон "Молодых и перспективных" повествует историю трех талантливых, амбициозных подруг из Осло, которые стремятся к успеху и самореализации.

Сериал исследует темы женской дружбы и вызовов современной жизни, чем-то напоминает "Девушек", "Брод Сити", "Любовь" и другие. Однако в основе этой драмы лежит личный опыт актрисы Сири Сельезет, благодаря чему тема женской солидарности раскрыта в нем тоньше.

В новом сезоне Элиза наконец делает прорыв в карьере сценариста; Ненне переживает успех своего дебютного романа, хотя его несколько затмевают сложные романтические отношения девушки; а мечты Алекс, которая приехала на прослушивание в нью-йоркскую студию, кажется, тоже наконец осуществятся.

Премьера в Великобритании 3 августа на All4/Walter Presents.

Кардинал: Сезон мошкары

Копірайт зображення BBC Four

Это - второй сезон канадской криминальной драмы, основанной на серии романов о детективе Джоне Кардинале. События нового сезона происходят в начале лета, когда в Алгонкинской бухте наступает сезон мошкары, но, как оказывается, москиты - не единственные, кто вышел охотиться на человеческую кровь.

Детективы Джон Кардинал (Билли Кэмпбелл) и Лиза Делор (Карин Ванасс) берутся за дело девушки с огнестрельным ранением головы, после которого она теряет память.

В ходе расследования детективы раскрывают серию жутких ритуальных убийств, которые могут быть связаны с нападением на женщину.

Кардинал должен выяснить личность жертвы, пока нападавший не нанесет новый удар.

Посмотреть трейлер можно здесь. Премьера 4 августа на телеканале BBC Four.

Мертвый ветер

Копірайт зображення Dionysos Films

После завершения "Моста" вы наверное и не надеялись на хороший скандинавский "нуар", но новая финская драма, которая выходит в этом месяце, безусловно, порадует поклонников этого жанра.

Главная героиня, детектив София Карппи (Пихла Вийтала) переживает трагическую смерть своего мужа, после которой вынуждена одна воспитывать двух подростков, которые скучают по отцу.

В первый день после возвращения на работу в Хельсинское отделение полиции Карппи назначают расследовать дело об убийстве молодой женщины на строительной площадке.

В обстоятельствах смерти женщины главная героиня обнаруживает немало схожего со своей историей. Это приводит к ряду событий, которые угрожают уничтожить и ее собственная жизнь.

Посмотреть трейлер можно здесь. Мировая премьера 23 августа на Netflix.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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