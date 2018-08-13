5 реальных убийств, о которых написали романы и сняли кино

На днях в Китае известного автора детективов признали виновным в четырех убийствах, которые он описал в своих романах. В свете этих событий обозреватель BBC Culture вспомнила несколько других реальных преступлений, которые легли в основу литературных произведений.

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Когда в начале этой недели китайского писателя Лю Юнбяо признали виновным в убийстве четырех жителей отеля, совершенном в 1995 году, его читатели, наверное, не удивились.

В предисловии к своему роману 2010 года "Позорная тайна" (The Guilty Secret) Лю написал, что уже работает над продолжением истории о писательнице, которая совершила ряд ужасных убийств, но избежала наказания.

Он так и не написал этот роман, однако заголовок для него уже был - "Хороший писатель, который убивал".

В интервью китайскому телеканалу CCTV уже после своего ареста писатель рассказал, что на создание некоторых романов его действительно вдохновили мысли об убийствах.

Среди этих сюжетов была и история о кровавой резне в маленькой гостинице, одной из жертв которой был 13-летний внук хозяина.

Впрочем, Лю далеко не первый автор, который, совершив чудовищное преступление, позже описал его в своем произведении.

В 1991 году нидерландский писатель Ричард Клинкхаммер убил свою жену, а затем отправил агенту рукопись зловещего содержания под названием "Среда, день фарша", который мог бы также иметь подзаголовок "Семь способов убить свою жену".

Настоящие истории преступлений попадают на страницы романов и другими путями, когда жизненный опыт автора, к счастью, уступает его оживленной фантазии.

Реальные события легли в основу и "документального романа" Трумэна Капоте "С холодным сердцем", и "Комнаты" Эммы Донохью, и "Девушек" Эммы Клайн.

Став литературными сюжетами, истории злодеяний поселяются в самых сокровенных уголках нашего ума, заставляя наши сердца стынуть от ужаса.

Эти пять преступлений вдохновили ряд художественных произведений, превратившись в странный гибрид литературы и криминалистики, рассчитанный, без сомнения, на читателей с крепкими нервами.

Черный георгин

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дело об убийстве Элизабет Шорт, известной также как Черный георгин, окружают сотни фальшивых свидетельств и даже теорий заговора, по одной из которых в преступлении был замешан Орсон Уэллс

Ее настоящее имя - Элизабет Шорт. Ей было всего 22, когда в январе 1947 года ее изуродованное тело обнаружили на заброшенном участке земли в окрестностях Лос-Анджелеса.

Тело было таким обескровленным и расчлененным, что молодая женщина, которая его увидела, сначала приняла его за манекен.

В сенсационных сообщениях в прессе жертву вскоре окрестили "Черный георгин".

В ходе расследования фигурировали более полутора сотен подозреваемых, но никого так и не арестовали.

Убийство окружают сотни сфальсифицированных показаний, и примерно 60 человек в разное время признавались в нем, но дело так и не было раскрыто.

Дело Элизабет Шорт оставило заметный след в массовой культуре, воодушевив на создание многочисленных книг и фильмов, в частности романа Джона Грегори Данна "Тайны исповеди" (1977), экранизированного позже.

Однако самым известным из них, наверное, стал роман-триллер Джеймса Элроя "Черный георгин", написанный в 1987 году.

Важная деталь сюжета заключается в том, что дело будет раскрыто. Хотя действие романа начинается за год до рождения самого Элроя, история имеет для него личное значение. Его мать тоже была убита в Лос-Анджелесе в 1958 году.

Преступление в Грейт-Вирли

Копірайт зображення Getty Images Image caption Конан Дойл (на фото - в 1900 году) собственноручно взялся за расследование таинственных убийств скота около Бирмингема, в которых обвинили темнокожего юриста Джорджа Эдалджи

Артур Конан Дойл получал тона писем от поклонников. Авторы некоторых из них иногда путали писателя с его знаменитым персонажем Шерлоком Холмсом и просили помощи с раскрытием тайн.

В начале ХХ века юрист Джордж Эдалджи вышел из тюрьмы, где он отбыл три из семи лет каторжных работ. Суд признал его виновным в увечье лошадей и домашнего скота, а также в рассылке анонимных писем с угрозами, которые дискредитировали его собственных родителей.

Эдалжи отрицал свою причастность к делу и попросил Конан Дойла помочь ему это доказать.

Писатель был убежден, что Эдалджи был осужден из-за цвета его кожи - отец мужчины был индусом - и он стал жертвой "узаконенного расизма" стаффордширской полиции.

Дело стало в свое время сенсацией и получило название "Преступление в Грейт-Вирли", его также сравнивали с процессом над Дрейфусом.

В 2005 году Барнс описал эту историю в романе "Артур и Джордж". Остроумный, остросюжетный детектив был номинирован на Букеровскую премию и адаптирован как для сцены, так и для киноэкрана.

Исчезновение Полы Джин Уэлден

Копірайт зображення Getty Images Image caption На поиски пропавшей студентки Полы Джин Уэлден были отправлены вертолеты, но ее так и не нашли

Первого декабря 1946 года 18-летняя студентка Беннингтонского колледжа в Вермонте исчезла в лесу в окрестностях города.

Пола Джин Уэлден была старшей дочерью местного дизайнера, который делал коктейльные шейкеры в стиле ар-деко. Она отправилась на прогулку холодным воскресным утром, решив исследовать местную туристическую тропу.

Поле не удалось убедить своих друзей присоединиться к ней, и она пошла в поход сама. С собой у нее не было ни большой сумки, ни денег.

Когда девушка на следующий день не вернулась в кампус, шериф округа начал поиски, за неэффективность которых его позже критиковали.

Полиция рассматривала версии от падения и потери памяти до самоубийства или убийства, но тело так и не нашли.

В период с 1945 по 1950 годы в этих местах при загадочных обстоятельствах исчезли еще пять человек.

Тайна захватила воображение местной писательницы Ширли Джексон, муж которой преподавал в Беннингтоне. Исчезновению Уэлден посвящен ее жуткий роман 1951 "Висельник" и рассказ "Исчезнувшая девушка".

В 2014 году вышел еще один роман, посвященный этим событиям, в котором история исчезновения Полы Уэлден получила неожиданный поворот.

Сьюзан Скарф Меррелл назвала свой роман "Ширли", объявив саму же писательницу главной подозреваемой в убийстве девушки.

Мясник из Плэйнфилда

Житель Плэйнфилда в штате Висконсин Эдвард Теодор Гин является одним из самых известных маньяков в США. Он был серийным убийцей, некрофилом и похитителем трупов.

Его арестовали в 1957 году, а в 1984-м он умер в психиатрической больнице. Однако его образ продолжает жить в популярной культуре. Гин признался в убийстве двух женщин, а также в выкапывании недавно похороненных трупов с местного кладбища.

Как пояснил мужчина, он делал это с целью создать "костюм женщины", надев который он мог бы перевоплотиться в свою умершую мать.

Но детективы также изъяли из его дома массу жутких вещей, например предметы мебели и одежды, изготовленные из человеческих останков.

Лишь через два года после ареста Гина писатель Роберт Блох опубликовал свой знаменитый роман-триллер "Психоз", экранизированный в 1960 году Альфредом Хичкоком, а в 199-м - Гасом ван Сентом.

Хотя Блох не знал о преступлениях Гина, когда начал писать свой роман, он, несомненно, узнал о них до того, как завершил "Психоз".

Образ Гина также воплощает Буффало Билл из "Молчание ягнят" Роберта Харриса.

Убийца женщин Гарри Пауэрс

Копірайт зображення Alamy Image caption Гарри Пауэрса повесили за убийство женщин, которых он находил по объявлениям о знакомстве

Серийный убийца Гарри Пауэрс находил своих жертв по объявлениям о знакомстве. Он встречался с женщинами, которые искали романтических отношений, а затем убивал и грабил их.

Среди его жертв была вдова Аста Эйхер и ее трое детей из города Парк-Ридж в штате Иллинойс. После пылкой переписки, которая продолжалась некоторое время, Пауэрс пригласил Эйхер провести с ним несколько дней в конце июня 1931 года.

Он вернулся один, сказав детям, что приехал за ними и отвезет их к матери. Когда полиция начала расследовать исчезновение семьи в августе того же года, исчезла еще одна женщина.

Любовные письма, обнаруженные в доме Эйхер, привели полицию в город Квайет-Делл в Западной Вирджинии. Среди трагических подробностей на месте преступления был кровавый след от ступни ребенка.

Полицейские также обнаружили письма к другим женщинам, которые свидетельствовали, что Пауэрс планировал новые нападения.

Его казнили в 1932 году, но до этого момента он уже стал одним из первых серийных убийц, чья фигура превратилась в сенсацию в прессе. Суд на Пауэрсом, который длился пять дней, пришлось проводить в здании оперы из-за большого количества присутствующих.

Вещественные доказательства по делу Пауэрса продавали на улицах в виде мрачных сувениров. А в 2013 году писательница Джейн Энн Филлипс тщательно описала это дело и его освещение в прессе в своем дебютном романе "Квайет-Делл".

Одним из немногих вымышленных персонажей романа стала молодая журналистка Эмили Торнхилл, чей образ недвусмысленно предвещает будущую борьбу женщин за свои права.

В одном из эпизодов Торнхилл рассуждает о том, как серийному убийце удалось заманить в свою ловушку стольких жертв.

"Все эти уже немолодые женщины, чья жизнь, наверное, была испорчена мужчинами, хотели одного - заботы и понимания", - говорит героиня романа.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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