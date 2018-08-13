5 реальных убийств, о которых написали романы и сняли кино
На днях в Китае известного автора детективов признали виновным в четырех убийствах, которые он описал в своих романах. В свете этих событий обозреватель BBC Culture вспомнила несколько других реальных преступлений, которые легли в основу литературных произведений.
Когда в начале этой недели китайского писателя Лю Юнбяо признали виновным в убийстве четырех жителей отеля, совершенном в 1995 году, его читатели, наверное, не удивились.
В предисловии к своему роману 2010 года "Позорная тайна" (The Guilty Secret) Лю написал, что уже работает над продолжением истории о писательнице, которая совершила ряд ужасных убийств, но избежала наказания.
Он так и не написал этот роман, однако заголовок для него уже был - "Хороший писатель, который убивал".
В интервью китайскому телеканалу CCTV уже после своего ареста писатель рассказал, что на создание некоторых романов его действительно вдохновили мысли об убийствах.
Среди этих сюжетов была и история о кровавой резне в маленькой гостинице, одной из жертв которой был 13-летний внук хозяина.
Впрочем, Лю далеко не первый автор, который, совершив чудовищное преступление, позже описал его в своем произведении.
В 1991 году нидерландский писатель Ричард Клинкхаммер убил свою жену, а затем отправил агенту рукопись зловещего содержания под названием "Среда, день фарша", который мог бы также иметь подзаголовок "Семь способов убить свою жену".
Настоящие истории преступлений попадают на страницы романов и другими путями, когда жизненный опыт автора, к счастью, уступает его оживленной фантазии.
Реальные события легли в основу и "документального романа" Трумэна Капоте "С холодным сердцем", и "Комнаты" Эммы Донохью, и "Девушек" Эммы Клайн.
Став литературными сюжетами, истории злодеяний поселяются в самых сокровенных уголках нашего ума, заставляя наши сердца стынуть от ужаса.
Эти пять преступлений вдохновили ряд художественных произведений, превратившись в странный гибрид литературы и криминалистики, рассчитанный, без сомнения, на читателей с крепкими нервами.
Черный георгин
Ее настоящее имя - Элизабет Шорт. Ей было всего 22, когда в январе 1947 года ее изуродованное тело обнаружили на заброшенном участке земли в окрестностях Лос-Анджелеса.
Тело было таким обескровленным и расчлененным, что молодая женщина, которая его увидела, сначала приняла его за манекен.
В сенсационных сообщениях в прессе жертву вскоре окрестили "Черный георгин".
В ходе расследования фигурировали более полутора сотен подозреваемых, но никого так и не арестовали.
Убийство окружают сотни сфальсифицированных показаний, и примерно 60 человек в разное время признавались в нем, но дело так и не было раскрыто.
Дело Элизабет Шорт оставило заметный след в массовой культуре, воодушевив на создание многочисленных книг и фильмов, в частности романа Джона Грегори Данна "Тайны исповеди" (1977), экранизированного позже.
Однако самым известным из них, наверное, стал роман-триллер Джеймса Элроя "Черный георгин", написанный в 1987 году.
Важная деталь сюжета заключается в том, что дело будет раскрыто. Хотя действие романа начинается за год до рождения самого Элроя, история имеет для него личное значение. Его мать тоже была убита в Лос-Анджелесе в 1958 году.
Преступление в Грейт-Вирли
Артур Конан Дойл получал тона писем от поклонников. Авторы некоторых из них иногда путали писателя с его знаменитым персонажем Шерлоком Холмсом и просили помощи с раскрытием тайн.
В начале ХХ века юрист Джордж Эдалджи вышел из тюрьмы, где он отбыл три из семи лет каторжных работ. Суд признал его виновным в увечье лошадей и домашнего скота, а также в рассылке анонимных писем с угрозами, которые дискредитировали его собственных родителей.
Эдалжи отрицал свою причастность к делу и попросил Конан Дойла помочь ему это доказать.
Писатель был убежден, что Эдалджи был осужден из-за цвета его кожи - отец мужчины был индусом - и он стал жертвой "узаконенного расизма" стаффордширской полиции.
Дело стало в свое время сенсацией и получило название "Преступление в Грейт-Вирли", его также сравнивали с процессом над Дрейфусом.
В 2005 году Барнс описал эту историю в романе "Артур и Джордж". Остроумный, остросюжетный детектив был номинирован на Букеровскую премию и адаптирован как для сцены, так и для киноэкрана.
Исчезновение Полы Джин Уэлден
Первого декабря 1946 года 18-летняя студентка Беннингтонского колледжа в Вермонте исчезла в лесу в окрестностях города.
Пола Джин Уэлден была старшей дочерью местного дизайнера, который делал коктейльные шейкеры в стиле ар-деко. Она отправилась на прогулку холодным воскресным утром, решив исследовать местную туристическую тропу.
Поле не удалось убедить своих друзей присоединиться к ней, и она пошла в поход сама. С собой у нее не было ни большой сумки, ни денег.
Когда девушка на следующий день не вернулась в кампус, шериф округа начал поиски, за неэффективность которых его позже критиковали.
Полиция рассматривала версии от падения и потери памяти до самоубийства или убийства, но тело так и не нашли.
В период с 1945 по 1950 годы в этих местах при загадочных обстоятельствах исчезли еще пять человек.
Тайна захватила воображение местной писательницы Ширли Джексон, муж которой преподавал в Беннингтоне. Исчезновению Уэлден посвящен ее жуткий роман 1951 "Висельник" и рассказ "Исчезнувшая девушка".
В 2014 году вышел еще один роман, посвященный этим событиям, в котором история исчезновения Полы Уэлден получила неожиданный поворот.
Сьюзан Скарф Меррелл назвала свой роман "Ширли", объявив саму же писательницу главной подозреваемой в убийстве девушки.
Мясник из Плэйнфилда
Житель Плэйнфилда в штате Висконсин Эдвард Теодор Гин является одним из самых известных маньяков в США. Он был серийным убийцей, некрофилом и похитителем трупов.
Его арестовали в 1957 году, а в 1984-м он умер в психиатрической больнице. Однако его образ продолжает жить в популярной культуре. Гин признался в убийстве двух женщин, а также в выкапывании недавно похороненных трупов с местного кладбища.
Как пояснил мужчина, он делал это с целью создать "костюм женщины", надев который он мог бы перевоплотиться в свою умершую мать.
Но детективы также изъяли из его дома массу жутких вещей, например предметы мебели и одежды, изготовленные из человеческих останков.
Лишь через два года после ареста Гина писатель Роберт Блох опубликовал свой знаменитый роман-триллер "Психоз", экранизированный в 1960 году Альфредом Хичкоком, а в 199-м - Гасом ван Сентом.
Хотя Блох не знал о преступлениях Гина, когда начал писать свой роман, он, несомненно, узнал о них до того, как завершил "Психоз".
Образ Гина также воплощает Буффало Билл из "Молчание ягнят" Роберта Харриса.
Убийца женщин Гарри Пауэрс
Серийный убийца Гарри Пауэрс находил своих жертв по объявлениям о знакомстве. Он встречался с женщинами, которые искали романтических отношений, а затем убивал и грабил их.
Среди его жертв была вдова Аста Эйхер и ее трое детей из города Парк-Ридж в штате Иллинойс. После пылкой переписки, которая продолжалась некоторое время, Пауэрс пригласил Эйхер провести с ним несколько дней в конце июня 1931 года.
Он вернулся один, сказав детям, что приехал за ними и отвезет их к матери. Когда полиция начала расследовать исчезновение семьи в августе того же года, исчезла еще одна женщина.
Любовные письма, обнаруженные в доме Эйхер, привели полицию в город Квайет-Делл в Западной Вирджинии. Среди трагических подробностей на месте преступления был кровавый след от ступни ребенка.
Полицейские также обнаружили письма к другим женщинам, которые свидетельствовали, что Пауэрс планировал новые нападения.
Его казнили в 1932 году, но до этого момента он уже стал одним из первых серийных убийц, чья фигура превратилась в сенсацию в прессе. Суд на Пауэрсом, который длился пять дней, пришлось проводить в здании оперы из-за большого количества присутствующих.
Вещественные доказательства по делу Пауэрса продавали на улицах в виде мрачных сувениров. А в 2013 году писательница Джейн Энн Филлипс тщательно описала это дело и его освещение в прессе в своем дебютном романе "Квайет-Делл".
Одним из немногих вымышленных персонажей романа стала молодая журналистка Эмили Торнхилл, чей образ недвусмысленно предвещает будущую борьбу женщин за свои права.
В одном из эпизодов Торнхилл рассуждает о том, как серийному убийце удалось заманить в свою ловушку стольких жертв.
"Все эти уже немолодые женщины, чья жизнь, наверное, была испорчена мужчинами, хотели одного - заботы и понимания", - говорит героиня романа.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.