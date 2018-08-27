Гала Дали: муза, монстр или непонятый художник?

Копірайт зображення Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018

Возмутительная, капризная, корыстная - Галу всю жизнь окружала слава музы-чудовища. Но была ли она также самобытным художником, соавтором Дали и создателем мифа о нем? Возможно, сегодня ее роль нуждается в переосмыслении.

В кругах художников-сюрреалистов шутили, что если художник нарисовал хорошую картину, он наверняка влюбился в Галу.

Она была женой поэта Поля Элюара, любовницей Макса Эрнста и многих других известных мужчин эпохи, а потом она встретила Сальвадора Дали, влюбилась и провела с ним остаток своей жизни.

Впрочем, ее мощная личность раздражала мужское художественное общество. Андре Бретон ее презирал, а Луи Бунюэль ненавидел так, что однажды чуть не задушил.

Когда Дали стал всемирно известным, Гала получила славу женщины с манией величия, одержимую деньгами и молодыми любовниками.

Хотя доля правды в этом, безусловно, есть, пикантные истории и сплетни, которые окружали Галу Дали всю ее жизнь, упускают важный факт о ее огромном новаторском таланте.

Копірайт зображення Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018 Image caption Гала в шляпке Эльзы Скиапарелли, дизайн которой разработал Сальвадор Дали, 1938

Выставка, которая недавно открылась в Национальном музее искусств Каталонии в Барселоне, свидетельствует, что Гала была не только музой. Ее можно по праву считать концептуальным художником, чей самобытный стиль сыграл важную роль в творчестве самого Дали.

Елена Ивановна Дьяконова родилась в 1894 году в России. Гала - так назвал ее Поль Элюар, с которым она познакомилась в швейцарском санатории, где лечилась от туберкулеза. Им обоим было тогда 17 лет.

Именно с Элюаром она впервые осознала свой талант вдохновлять на творчество. Она поощряла Элюара к поэзии и написала предисловие к одному из его ранних сборников.

Неудивительно, что текст был опубликован под псевдонимом: "Она решила играть роль невидимки, хотя эта роль была чрезвычайно важной, как в произведениях Элюара, так и позже - Дали", - отмечает куратор выставки Эстрелла де Диего.

Пара объявила свой брак открытым, и Элюар с удовольствием знакомил Галу с ее будущими любовниками, среди которых был и Макс Эрнст. Художник оставил свою жену и присоединился к запутанному ménage a trois (любовь втроем) с Дали и Галой.

На картине 1922 года "Встреча друзей", на которой Эрнст изобразил ведущих художников сюрреализма, Гала была единственной женщиной.

Копірайт зображення Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018 Image caption На картине 1972-73 годов Дали изобразил себя вместе с Галой, которая отражается в зеркале

Взглядом львицы, которым Гала смотрит с полотен любовников, она очаровывала мужчин и в свои 70 лет.

В отличие от Эрнста и Элюара, Андре Бретон ненавидел Галу и видел в ней соперницу, которая частично украла его власть в обществе художников.

Именно он сделал немалый вклад в создание ужасной репутации Галы после того, как она ушла от Элюара.

В их разводе частично был виноват и сам Элюар. Ведь он сам познакомил Галу с Дали во время их поездки в каталонский город Кадакес в 1929 году.

Он был уверен, что их роман продлится недолго, но ошибся - восторг Дали стал любовью всей его жизни.

В истерическом смехе и непристойных шутках привлекательного молодого человека, которыми он буквально сводил с ума всех присутствующих, она увидела несколько больше.

Копірайт зображення Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018 Image caption Портрет-сновидение "Галатея со сферами" Дали написал в 1952 году

Позже Дали говорил, что она первая распознала в нем гения. Но он также признавал, что "она стремилась и к реализации собственного мифа. И наверняка она начала осознавать, что дать ей это мог только я".

Ее решение оставить богатого и успешного Элюара ради никому не известного тогда Дали заставляет усомниться в ее репутации женщины-охотницы за деньгами.

По мнению Эстреллы де Диего, "Гала чувствовала, что с Дали она сможет реализовать свой творческий потенциал".

Она сменила роскошную парижскую квартиру на крошечный каменный домик в каталонской рыбацкой деревушке Портлиггат.

Она находила утешение у местных рыбаков, которые давали ей физическое удовольствие, на которое Дали с его отвращением к традиционному сексу был неспособен.

Копірайт зображення Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018 Image caption Слава музы и чудовища окружала Галу всю ее жизнь

Здесь и начался их "совместный творческий проект", как выразился директор Музея Пепе Серра, сотрудничество, продолжавшееся всю жизнь.

По мнению многих, Гала создала и самого Дали, однако де Диего уверена, что ее роль была больше.

Гала "приняла участие в проекте "Дали" как артист перформанса, как исполнительница главной роли в произведениях художника.

Творческое сотрудничество

В течение десятилетий Дали рисовал портреты Галы: ее огромная голова с умиротворенной улыбкой на фоне опустошенного пейзажа, Гала в образе рафаэлевской мадонны, которая распадается на фракции или обнажает левую грудь.

Копірайт зображення Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018 Image caption "Воспоминания женщины-девочки" 1929 года - один из многих портретов Галы кисти Сальвадора Дали

"Сложно представить, что Гала позировала Дали, послушно выполняя все его приказы, как ей сесть или что надеть. Очевидно, они обсуждали это вместе", - говорит Серра.

О ее созидательной роли свидетельствует и подпись, которую Дали оставил на многих своих картинах "Гала-Сальвадор Дали". Современному зрителю, привыкшему к художественным коллаборациям, такая подпись понятна гораздо больше, чем современникам художника.

Хотя Гала предпочитала скрываться за ролью музы, ее творческий вклад становится очевидным в "Сне Венеры" - одной из первых в истории художественных инсталляций.

Сюрреалистический павильон "Сон Венеры" был создан для Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году.

Через вход в виде женских ног зрители попадали в зал, где на фоне известных произведений Дали были также представлены и "живые картины", на которых позировали настоящие модели.

Есть несколько фотографий, на которых Гала обсуждает проект с Дали, разрабатывает костюмы и даже помогает устанавливать разные секции павильона.

"Она могла бы быть моделью для "Сна Венеры", но взяла на себя роль художника", - обращает внимание де Диего.

Копірайт зображення Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018 Image caption Гала была постоянным источником вдохновения для Дали, позируя для многих его картин, как "Мадонна из Портлиггата" (первая версия), 1949 г.

Пока слава и состояние Дали постепенно росли, Гала всегда была рядом. Их жизнь превратилась в непрерывную череду тщательно срежиссированных выходов в свет, которые Серра метко называет "проект Дали".

Но в творчестве Дали его бывшие соратники-сюрреалисты вскоре увидели и коммерческую жилку, дав художнику презрительное прозвище, анаграмму его имени, Avida Dollars (примерно "жадный до долларов").

Их жажду денег объясняли тем, что Гала играла в азартные игры и тратила огромные суммы на своих молодых любовников.

Ее поведение трудно не назвать возмутительным. Она приносила Дали на подпись тысячи копий его картин, которые продавала за огромные деньги как подлинники.

Она безжалостно обращалась с мужчинами, которые ей отказывали, даже когда речь шла о юном сыне Макса Эрнста. Ее нисколько не смущал тот факт, что именно она разрушила брак родителей мальчика.

Копірайт зображення Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018 Image caption Сальвадор Дали и Гала работают в павильоне "Сон Венеры" в 1939 году

Впрочем, совсем другой взгляд на Галу открывает Замок Пуболь, который Дали подарил ей в 1969 году и который сам по себе можно считать произведением сюрреалистического искусства.

"Замок выглядит очень аскетично, он практически пуст, кроме нескольких картин и элементов интерьера, - рассказывает де Диего. - Кажется, будто он принадлежит какому-то отшельнику, и это в определенной степени отражает дух Галы".

Замок становится настоящим откровением для тех, кому Гала известна как роковая, корыстная женщина.

Как отмечает де Диего, "легко повторять избитый миф об ужасной Гале, виновной во всем, что Дали сделал не так".

"Гораздо сложнее переосмыслить ее роль в истории". Возможно, именно сейчас и настало для этого время.

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