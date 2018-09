Эмма Стоун, Джим Керри и Шон Пенн - в новых сериалах сентября

У сериалов, которые выходят в этом сентябре - абсолютно звездный как актерский, так и режиссерский состав. Джим Керри, Шон Пенн, Эмма Стоун, Мишель Гондри и Тони Коллетт - это лишь несколько имен, которые, несомненно, привлекают внимание.

"Шучу" (Kidding)

Копірайт зображення Showtime

Имя в кинематографе Джим Керри заработал себе именно как комедийный актер, но настоящее признание пришло только после серьезных ролей в фильмах "Шоу Трумэна" 1998 года и "Вечное сияние чистого разума" 2004-го.

Комедийно-драматический сериал "Шучу" (Kidding), премьера которого состоялась на американском канале Showtime 9 сентября - также совместная работа Керри и Мишеля Гондри (режиссера "Вечного сияния").

Герой Керри, Джефф Пиклз, - ведущий успешного кукольного телешоу, чей юмор и мудрость обожают как дети, так и их родители. Но когда в личной жизни Джеффа начинаются трудности, кажется, ни один сказочный сюжет не сможет ему помочь.

Готовьте носовые платки - в сериале будет много слезливым моментов, как и магии безумной фантазии Гондри.

Трейлер можно посмотреть здесь.

"Восход черной земли" (Black Earth Rising)

Копірайт зображення BBC Two

Телевизионная драма режиссера Хьюго Блика с Джоном Гудманом и Микаэлой Коул в главных ролях посвящена расследованию военных преступлений и отношениям между современной Африкой и Западом.

В центре повествования Кейт Эшби (Коул), которую маленькой девочкой во время геноцида в Руанде спасла и удочерила британский прокурор по международному уголовному праву Ева Эшби (Гарриет Уолтер).

Кейт выросла в Великобритании и теперь, в свои почти тридцать, она работает судебным следователем в адвокатской палате Майкла Энниса (Джон Гудман).

Когда ее приемная мать берется за дело африканского лидера боевиков в Международном уголовном суде, жизнь Майкла и Кейт переворачивается.

Трейлер можно посмотреть здесь. Премьера в сентябре на BBC Two в Великобритании и на Netflix - в остальном мире.

"Первые" (The First)

Копірайт зображення Hulu

В фантастической драме о первых поселенцах на Марсе режиссера Бо Уиллимона ("Карточный домик") главную роль исполнил Шон Пенн.

Под руководством гениального председателя аэрокосмической корпорации Лаз Инграм (Наташа Макелон), астронавты осуществляют самый смелый подвиг в истории человечества.

Действие теледрамы происходит в уже недалеком 2030 году, когда первые колонизаторы Марса ступают на красную планету. Им предстоит открыть неизвестные земли, преодолевая психологические и физические проблемы.

Трейлер можно посмотреть здесь. Премьера 14 сентября на Hulu.

"Маньяк" (Maniac)

Копірайт зображення Netflix

Дуэт комедийного сериала "SuperПерцы" Эмма Стоун и Джона Хилл продолжит совместную работу в новой научно-фантастической драме Кэри Фукунаги ("Настоящий детектив").

Двое незнакомцев, которые переживают сердечную драму и к тому же страдают психическими расстройствами, участвуют в испытании нового медицинского препарата, который якобы решит все их проблемы.

По словам изобретателя таблетки, доктора Мантелрея (Джастин Теру), эксперимент полностью безопасен. Но ... что-то пойдет не так.

Трейлер можно посмотреть здесь. Премьера 21 сентября на Netflix.

"Жажда приключений" (Wanderlust)

Копірайт зображення BBC One

Телевизионная драма режиссера Ника Пейна исследует отношения между мужем и женой, выясняя, возможно ли счастье с одним человеком навсю жизнь.

Это первая телевизионная работа австралийской кинозвезды Тони Коллетт.

Героиня Коллетт - Джой, по специальности психотерапевт, пытается сохранить отношения со своим мужем (Стивен Макинтош), после того как в их интимной жизни наступает охлаждение.

Когда оба вдруг увлекаются другими людьми, Джой предлагает своему мужу неординарное решение ситуации.

Это - история современных отношений, полных страсти, запретных желаний и любви.

Трейлер можно посмотреть здесь. Премьера в сентябре на BBC One.

"Двойка" (The Deuce)

Копірайт зображення HBO

"Дьюс", или "Двойка", - так нью-йоркцы называют квартал развлечений на Манхэттене, также имеющий славу улицы "красных фонарей".

Создатели "Двойки", бывший криминальный репортер Дэвид Саймон и продюсер Джордж Пелеканос, во втором сезоне продолжают рассказ о начале расцвета порноиндустрии в США.

Диско и панк, коррумпированная полиция и политическая толерантность к распутной жизни Манхэттена 70-х. И мафия, которая "крышевала" порностудии, пока они были нелегальными, и которая теперь рискует потерять источник миллионных доходов.

Трейлер можно посмотреть здесь. Премьера второго сезона 9 сентября на HBO.

"Ярмарка тщеславия" (Vanity Fair)

Копірайт зображення ITV

В мире, где каждый стремится к тому, к чему не стоит стремиться вообще, никто так не мечтает пробиться в сливки общества, как мисс Ребекка Шарп.

В новой телеадаптации знаменитого романа об эпохе наполеоновских войн бессмертную героиню Уильяма Теккерея сыграет Оливия Кук ("Первом игроку приготовиться").

Трейлер можно посмотреть здесь. Премьера 2 сентября на ITV.

"Пресса" (Press)

Копірайт зображення BBC One

Британская шестисерийная драма, сценарий к которой написал Майк Бартлетт ("Доктор Фостер"), погружает нас в безжалостный мир журналистики с его жесткой конкуренцией и прессингом круглосуточных новостей.

Среди звездного актерского состава сериала - Шарлотт Райли ("Острые козырьки") в роли заместителя редактора вымышленной общественно-политической газеты The Herald, Бен Чаплин, заместитель редактора конкурирующего таблоида The Post и Дэвид Саше - в роли владельца и главного исполнительного директора The Post.

Трейлер можно посмотреть здесь. Премьера в сентябре на BBC One.

"Алекс" (Alex)

Копірайт зображення Channel 4

Очередной скандинавский (шведский) "нуар", и в центре сюжета - снова полицейский, у которого, по классике жанра, "все сложно". Наркотики, связи с мафией и наконец убийство напарника, хотя и случайно.

Сможет ли герой Драгомира Мрсича (который также выступил продюсером нескольких серий теледрамы) встать на праведный путь? Возможно, да, но темное прошлое не спешит его отпускать.

К тому же, теперь на кону не только его репутация, но и безопасность семьи.

Премьера в Великобритании 20 сентября на Channel 4 и Walter Presents.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram