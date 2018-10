Как создавалась легендарная Imagine

Копірайт зображення Photo by Iain MacMillan/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Джон и Йоко рядом со скульптурой Джорджа Адами "Месяц июнь", Нью-Йорк, 4 сентября 1971 года

К 78-му дню рождения Джона Леннона издательство Thames & Hudson выпустило сборник ранее не опубликованных фотографий и архивных интервью, посвященных записи песни Imagine. Imagine John Yoko также рассказывает историю знакомства и личных и творческих отношений легендарной пары.

Imagine - выдающийся гимн мира и ода идеализму, но также песня о любви. Когда в 1971 году Джон Леннон написал Imagine, он и Йоко Оно были вместе три года. Йоко Оно называли "роковой женщиной", которая разрушила брак Леннона и Синтии - а впоследствии и Beatles.

Однако, в новой книге издательства Thames & Hudson Йоко предстает в новом свете, в том числе и ее роль в создании Imagine.

В интервью 1980 года, повторно опубликованном в Imagine John Yoko, Леннон признает, что Оно является полноправным соавтором легендарной песни. И в 2017-м этот факт был признан официально.

Как свидетельствуют многочисленные снимки (некоторые из них редкие), архивные интервью и воспоминания причастных к записи альбома, собранные в книге, Леннон и Оно вдохновляли друг друга с первой встречи.

В 1966 году Леннон посетил авангардистскую выставку Йоко Оно в галерее Indica в Лондоне накануне ее открытия. Леннон хотел принять участие в перформансе "Забей гвоздь в стену". Но Йоко неслишком этого хотелось.

Она вспоминает в одном из интервью. "Я сказала: "Ладно, если заплатишь пять шиллингов", я все равно была уверена, что мои работы никто не купит".

Тогда Леннон ответил: "Слушай, я дам тебе воображаемые пять шиллингов и забью воображаемый гвоздь, хорошо?"

"Воображаемый, воображаемый, - подумала Йоко, - похоже, этот парень играет в те же игры, что и я. Я была действительно поражена, и думала, кто он такой?"

Копірайт зображення Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption На день рождения Йоко в 1971 году Леннон подарил ей белый рояль Steinway, который появляется в фильме Imagine

Она не узнала Леннона. "Я слышала о Beatles и знала имя Ринго. Мне до сих пор никто не верит, но так и было. Ринго по-японски значит "яблоко", поэтому я и запомнила его. Конечно, я знала о Beatles как о социальном феномене, но рок-н-ролл прошел мимо меня".

С чистого листа

Йоко предложила Леннону путь к искусству. "У меня всегда была мечта встретить художницу, в которую я бы влюбился. Еще со времен художественной школы ... Это было что-то вроде поисков сокровищ".

Посещение выставки Йоко что-то в нем пробудило. "В ее работах было чувство юмора, понимаете? Они были остроумными", - говорил он в интервью.

"Некоторые из ее работ действительно заставили меня рассмеяться. Именно тогда я снова начал интересоваться искусством, благодаря ее произведениям".

Копірайт зображення Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Джон и Йоко в спальне их дома в Титтенхёрст-парк, 17 июля 1971 года

Одно из них играет особую роль в создании Imagine. Это - книга под названием "Грейпфрут", написанная Оно в 1964 году в стиле инструкции к хэппенингу. Ее разделы начинаются словом "представьте" (imagine).

"Представьте облака, из которых капает дождь, выкопайте в своем саду ямку, чтобы их спрятать". "Представьте, что золотая рыбка плывет по небу". "Представьте, что в небе одновременно загорается тысяча солнц".

Копірайт зображення Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Дубли из фильма Imagine 1971 г. снятом в Титтенхёрст-парк, которую приобрели Оно и Леннон, 21 июля 1971 года

Леннон признает вклад Оно. "Imagine никогда не была бы написана без нее. И Йоко сильно помогла с текстом песни, но я был недостаточно смел, чтобы добавить ее в авторы. Imagine написана Джоном и Йоко, но я был эгоистом, и воспользовался ее вкладом, не признав его".

"Сама песня во многом о том, что я узнал из отношений с Йоко и моих чувств к ней. В авторстве песни на самом деле должно стоять "Леннон/Оно".

В книге Йоко Оно также напоминает, что прогрессивные круги Лондона не восприняли новость об их отношениях с Ленноном.

Копірайт зображення Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Джон и Йоко у придорожной телефонной будки в Нью-Йорке, июнь 1971 года

"Это было поколение людей, которое излучало новую энергию, люди, которые сделали себя сами и которые меняли мир и, казалось, были способны изменить классовое общество Англии", - рассказывает Йоко.

"Мы с Джоном познакомились в этой атмосфере. И были очень удивлены, когда так называемые хиппи, к которым мы относили и себя, с такой враждебностью восприняли новость, что мы стали парой ... На этом их прогрессивность и закончилась, они не могли смириться, что Джон, их духовный лидер, выбрал себе в партнерши женщину восточной культуры".

"Мы не понимали, что в этом было много расизма ... Это был не простой, но очень поучительный для нас опыт. Хороший опыт. Мы, Джон и я, всегда пытались относиться к сложным ситуациям с чувством юмора, пытались посмеяться над ними".

Копірайт зображення Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Фото на "Полароид" Йоко и Энди Уорхола, подписанное Джоном, Йоко и Энди

Йоко Оно признает, что песня Imagine частично была и об этом тоже. "Мы с Джоном встретились - он с запада, я с востока - и мы все равно остались вместе", - сказала она в 1980 году.

"Мы это единство, и в конце концов слова "the whole world would eventually become one" (мир в результате станет единым) означают, что однажды все мы будем цвета кофе с молоком и очень счастливы вместе".

Конечно, Imagine можно интерпретировать как мечту о другом мире для двух людей, но также и в более широком смысле.

"Джордж Оруэлл и все эти ребята представляли будущее в очень мрачном свете. Но представление определенной траектории развития имеет мощную магическую силу", - говорит Йоко.

"Я абсолютно уверена в этом. Именно так и произошло общество. И поэтому все эти негативные образы могут стать реальностью. Поэтому мы пытались создать оптимистический взгляд на мир, и он наверняка может воплотиться в совершенно другой вид общества".

Копірайт зображення Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Imagine - самый продаваемый сингл в сольной карьере Леннона, его неоднократно объявляли самой выдающейся песней всех времен

Леннон вспоминает желание людей летать - "да, мы не сразу научились это делать, но сначала кто-то должен был это представить".

Он объясняет свое мнение. "Всегда кто-то скажет вам, что вы наивны, глупы, ничего не понимаете. Обидно слышать такое о себе, но мы все равно идем дальше. Можете назвать это магией, медитацией, представлениям цели, как говорят предприниматели. Так делают футболисты. Они молятся и медитируют перед игрой ... Люди представляют свое будущее. И мы тоже хотели предложить: "Представим хорошее будущее".

Йоко вспоминает их мысли о Imagine сразу после ее выхода: "Мы очень любили эту песню, но не представляли, что она будет иметь такое значение во всем мире. Мы создали ее, потому что верили в то, о чем она говорит, она выражала наши чувства".

Копірайт зображення Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Йоко Оно рядом с белым роялем Steinway 'O' на свое 85-летие в здании "Дакота", Нью-Йорк, 18 февраля 2018

"Самое большое удовольствие для меня - это написать песню, которую будут слушать дольше нескольких лет", - отметил Леннон в одном интервью.

"Песню, которую сможет спеть каждый. Песню, которая, возможно, переживет меня. Это приносит мне наибольшую радость. Это вдохновляет".

Imagine John Yoko издательства Thames & Hudson - уже в продаже.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

