Брижит Бардо, Кеннеди и Нуриев в объективе фотографа Орландо Суэро

Орландо Суэро взял в руки фотокамеру в 14 лет и не расставался с ней всю свою жизнь. Он имел большой дар налаживать доверительные отношения с людьми, которых снимал. Среди его моделей были голливудские актеры, политики и известные личности 1950-1980-х годов.

Тони Рэндалл и Замба, 1965

Копірайт зображення Orlando Suero

Новая книга фотографий нью-йоркского фотографа Орландо Суэро - Orlando/Photography - содержит около 200 снимков актеров, политиков, музыкантов и других знаменитостей XX века. Некоторые из этих фотографий хранились в архивах более 50 лет.

Идея книги возникла после того, как бывшее фотоагентство Орландо отправило его сыну ящики с негативами и диапозитивами его снимков.

Сын фотографа Джим Суэро и его друг режиссер Род Гамильтон, просканировав около 10 тысяч негативов, выбрали настоящие жемчужины. Работа была полна эмоций.

В тот день, когда немецкий издатель Хатье Канц подтвердил, что книга будет опубликована, у Орландо произошел инсульт.

Услышав, что книга отправлена в печать, 93-летний Орландо заплакал. На первом фото в сборнике - актер Тони Рэндалл читает книгу льву Замбе.

Это одна из более сотни фотографий, которые Суэро сделал с Тони и Замбой на кровати во время съемок фильма "Пушистик" (Fluffy), комедии о профессоре психологии, который пытается доказать, что льва можно приручить.

Суэро начал работать на съемочных площадках в своем родном Нью-Йорке. Позже он переехал в Голливуд, где много работал со звездами кино.

Джанет Ли и Тони Кертис, зимние Олимпийские игры, 1960

Копірайт зображення Orlando Suero

Джанет Ли сыграла свою самую известную роль в психологическом триллере Альберта Хичкока "Психо"в 1960 году.

Но в том же году она также снялась вместе со своим мужем, актером Тони Кертисом, в документальной ленте о Зимних Олимпийских играх в Калифорнии "Люди, надежды, медали" (People, Hopes, Medals).

Кертис и Ли были друзьями Суэро, и он много фотографировал их и раньше.

Суэро всегда был мастером живых спонтанных снимков, как вот этот, на котором Ли дает прикурить Кертису в магазине одежды.

Как пишет сам Суэро в книге, "я всегда чувствовал, что залогом классного снимка является взаимопонимание. Если нет такой связи между фотографом и моделью, то и фотография не получится".

Жаклин и Джон Ф. Кеннеди, 1954

Копірайт зображення The Lowenherz Collection of Kennedy Photographs

Взлет карьеры Суэро начался с серии его фотографий, которые он сделал с семьей Кеннеди.

Владелец фотоагентства, в котором работал Суэро, сначала довольно скептически воспринял идею молодого фотографа. Но вскоре ему пришлось изменить свое мнение.

Суэро провел пять дней в доме Кеннеди в Джорджтауне и сделал около 20 фотосессий, результатом которых стали трогательные снимки недавно вступившей в брак влюбленной пары.

Позже Джеки с благодарностью напишет Суэро: "Это единственные фотографии, на которых я не выгляжу как из фильма ужасов. Если бы я знала тогда, с каким замечательным фотографом я имею дело, я бы не была вся на нервах. Бедный Орландо!"

Джон также вел себя принужденно, ведь он еще не позировал на камеру, как он будет делать это позже, и позволил Суэро сфотографировать его в очках, чего потом всегда избегал.

Джон Ф. Кеннеди, Кэролайн и Жаклин Кеннеди, 1960

Копірайт зображення Orlando Suero

Эту фотографию Кеннеди с маленькой Кэролайн на руках и Жаклин Суэро сделал во время президентской кампании. Конечно, он был не единственным фотографом - на заднем плане можно увидеть нескольких других журналистов и фотографов.

Суэро называл свои фото Кеннеди "отпечатками на песках" истории.

"Камера любила семью Кеннеди, - говорил он. - Не было такого объектива, через который они бы не выглядели отлично".

Эрта Китт, примерно 1958 год

Копірайт зображення Orlando Suero

Этот задумчивый образ певицы Эрты Китт, снятый на среднеформатную пленку, был сделан в трудный период жизни Суэро. Во время Второй мировой войны 18-летнему фотографу пришлось отложить камеру и взяться за оружие.

Вернувшись домой, он тяжело переживал посттравматический синдром, и работа давала ему облегчение.

"Для меня работа стала способом бежать от войны. Она позволила мне вырваться, потому что когда возвращаешься с фронта, война для тебя не заканчивается. Она остается с тобой на всю жизнь... Фотография давала мне утешение", - сказал фотограф.

Дочь Китт поддержала идею книги, она была согласна с Джимом Суэро, что творчество его отца заслуживает почитания.

Рудольф Нуриев и Ширли Маклейн, 1965 год

Копірайт зображення Orlando Suero

На этом снимке танцор балета Рудольф Нуриев и актриса Ширли Маклейн - на вечеринке в честь Нуриева и балерины Марго Фонтен. Маклейн и Нуриев танцуют фруг, мода на который прошла значительно быстрее, чем на балет.

Вечеринку устроили в Малибу в доме дизайнера костюмов Жана Луиса. Список приглашенных был ошеломляющим: Марлон Брандо, Кэри Грант, Лорен Бэколл и т.п.

Суэро более всего прославился черно-белыми фотографиями. Как он объясняет в книге: "Черно-белая пленка имеет определенную наготу, беззащитность. Она отражает красоту и эмоции человека так, как это невозможно сделать в цвете".

Брижит Бардо, 1965 год

Копірайт зображення Orlando Suero

Когда Суэро попал на съемки комедии "Вива Мария!" с Брижит Бардо, он был разочарован. Фотограф надеялся на эксклюзивную фотосессию с кинозвездой, но на съемочной площадке была толпа людей с фотокамерами.

Суэро был ниже ростом других фотографов да и самой Бардо, и просто стоял в стороне. Актриса заметила его, и вместе они сделали игривую фотосессию на пляже.

Наверное, именно об этих фото говорится в разговоре Орладно с его сыном, напечатанном в начале книги. Отец говорит сыну с улыбкой: "Я знаю, что ты всегда потихоньку пробирался в комнату, где я проявлял пленку, чтобы посмотреть на фото обнаженных женщин. Неужели ты думал, я этого не знал!"

Брижит Бардо в образе Чарли Чаплина, 1965 год

Копірайт зображення Orlando Suero

Это фото выделяется на фоне большинства фотографий Бардо, где она всегда выглядит секс-символом. Разговаривая с Суэро, Бардо как-то призналась, что практически не знала Чарли Чаплина.

И тогда фотограф предложил ей сфотографироваться в образе легенды, чтобы таким образом установить с ним связь.

Единственное время, когда можно было сделать этот снимок на пляже, было раннее утро, но Бардо не любила рано вставать.

Впрочем, очевидно, оба получили огромное удовольствие от этой съемки, как видно на другом фото, где Суэро улыбается в камеру рядом с Бардо в костюме Чаплина.

Суэро всегда считал себя скорее интуитивным фотографом, чем техническим. Как он рассказывает в книге: "Когда вспоминаю свои фотографии, я осознаю, что их успех во многом зависел от моего чувства фото".

"Конечно, я знал базовые аспекты съемки. Но когда дело доходило до выбора оборудования, освещения, то или иное правильное решение мне всегда подсказывал инстинкт, - говорил он. - Думаю, это такой способ мышления глазами", - заключает он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Culture

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