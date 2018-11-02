Голливудский модерн: дома кинозвезд XX века

Копірайт зображення Getty Images Image caption Палм-Спрингс, Лос-Анджелес, 1965 год

Жизнь звезд золотого века Голливуда и вне экрана была не менее гламурной, чем в свете студийных софитов. Лучше всего об этом могут рассказать их дома.

Имидж роскоши и совершенства, который отличал бы звезду от рядового посетителя кинотеатров, был чрезвычайно важен, и немалую роль в этом играл дом актера.

Взглянуть на звездный образ жизни позволяет книга Алана Гесса и Майкла Стерна "Голливудский модерн: Дома звезд".

На собранных в ней снимках - лучшие образцы футуристической архитектуры Южной Калифорнии, созданные современными архитекторами того времени.

Разнообразие стилей, от минимализма до роскоши, демонстрирует стандарты идеального жилища для избалованных славой и богатством жителей Тинсельтауна.

Долорес и Боб Хоупи

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Здание с куполом в калифорнийском городе Палм-Спрингс, напоминающее летательный аппарат, приземлившийся на вершину горы, - работа архитектора Джона Лотнера, ученика Фрэнка Ллойда Райта.

Просторный особняк с отверстием в вершине купола пропускает естественный свет внутрь огромной гостиной, выглядит удачным для благотворительных вечеринок, которые часто устраивали комедиант Боб Хоуп и его жена Долорес.

Когда Бобу впервые показали план здания, он пошутил: "По крайней мере, когда к нам прилетят с Марса, они будут знать, куда идти".

Лусиль Болл и Дези Арназ

Копірайт зображення Steve King

Ранчо "Мираж", также расположенное на фоне потрясающих пейзажей Палм-Спрингс, возможно, и не было столь вызывающе красивым, как соседние имения, однако вполне выполняло функцию комфортного загородного дома для звезд сериала "Я люблю Люси".

Построенный дизайнером Полом Р. Вильямсом в 1954 году дом площадью более 400 кв. м имел достаточно места для вечеринок у бассейна и барбекю.

В интерьере ранчо сочетаются элементы современного и традиционного стиля, свободная планировка без внутренних перегородок и деревянные стены с каменными каминами.

Гэри Купер

Копірайт зображення Steve King

Этот изысканный ультрасовременный дом со стеклянными стенами, окруженный природными пейзажами Холмби-Хиллз в окрестностях Лос-Анджелеса, был построен в 1955 году.

Гарри подарил его жене в знак примирения после его романа с актрисой Патрисией Нил.

Подарок выглядел символическим еще и потому, что сами Гарри и Вероника влюбились друг в друга на съемках фильма "Источник", в котором Купер сыграл бескомпромиссного модернистского архитектора и светского льва.

Джозеф фон Штернберг

Копірайт зображення Julius Shulman/J Paul Getty Trust

Дом австрийского режиссера Джозефа фон Штернберга, разработанный архитектором Рихардом Нойтра, смело ворвался в тихий сельской пейзаж долины Сан-Фернандо, где в 30-е годы прошлого века голливудские звезды строили себе ранчо.

Вилла в футуристическом стиле с прозрачными стенами из стекла и алюминия ознаменовала собой эпоху новейших технологий в архитектуре.

Пейзаж, открывающийся с внутреннего дворика, тщательно продуман - только дом, небо и деревья. А водные распылители вдоль стеклянных стен создают эффект тумана или дождя.

Стив Маккуин

Копірайт зображення Steve King

Киноактер и гонщик Стив Маккуин приобрел дом инвестора Томаса Гриффинга в Палм-Спрингс, который построил для него архитектор Хью М. Каптур в 1964 году.

Дизайнер учел все, о чем мечтает почти каждый известный человек, - возможность уединиться и одновременно свободу пространства.

Функциональное модернистское сооружение из стали и стекла расположено над склоном у долины Коачелла, на которую из дома открывается удивительный вид.

Лью Вассерман

Копірайт зображення Steve King

Дом известного американского букинг-агента Лью Вассермана и его жены Эдди был буквально центром всего, что происходило в Голливуде с 1950-х по 1980-е годы.

Простые линии, прозрачные стены, раздвижные двери, белый мозаиковый пол, и, конечно, бассейн бесспорно относят проект дизайнера Гарольда Левитта к модернистскому стилю.

Чарлтон Хестон

Копірайт зображення Steve King

Вилла, построенная в форме наконечника стрелы архитектором Уильямом Бекеттом для звезды "Бен-Гура" и "Планеты обезьян", подходит скорее для уютных встреч в приятной компании, чем громких голливудских вечеринок.

Окруженный высокими голливудскими холмами, "Ридж" (Гребень горы), как называл его Хестон, стал настоящим убежищем для актера и его семьи.

Узор на ковре в гостиной разработал сам Хестон, у которого был художественный талант. Ожидая своей сцены на съемочной площадке, он часто рисовал партнеров по фильму или других членов съемочной группы.

Фрэнк Синатра

Копірайт зображення Steve King

В апреле 1949 года во время отдыха в Палм-Спрингс Фрэнк Синатра встретился с архитектором Э. Стюартом Уильямсом и заказал дом в георгианском стиле, где певец планировал встретить Рождество.

Уильямс, однако, предложил Мистеру Голубые Глаза дом в модернистском стиле. Весомым аргументом стала идея дизайнера построить хозяйскую спальню с видом на снежные вершины Сан-Бернардино.

Уильямс отрицает, что бассейн имеет форму рояля, целью было обыграть линии дома.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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