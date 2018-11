Стоит ли смотреть "Богемскую рапсодию"?

Копірайт зображення 20th Century Fox

1 ноября на украинские экраны вышел биографический фильм о группе Queen. Кинокритик BBC Culture решил разобраться, что же спасает эту полную штампов картину.

"Мы должны экспериментировать", - говорит Фредди Меркьюри в фильме, когда группа приступает к записи своего дебютного альбома. Судя по всему, никто не сказал подобных слов тем, кто снимал долгожданный байопик о Queen, названный в честь культовой песней группы "Богемская рапсодия".

"Рапсодия" - экспериментальная и полифоническая, она стала гимном смелой фантазии ее создателей. Но одноименный фильм не содержит и доли свойственного ей отчаянного безрассудства или наглого величия.

Он скорее напоминает мыльную оперу для домохозяек и шаблонным мотивом совсем не выделяется на фоне множества других биографических лент о жизни рок-звезд.

Все как всегда: несколько музыкантов объединяются в группу, записывают хиты (актеры носят не очень убедительные лохматые парики), финансовые дела идут в гору, потом вдруг все плохо, а потом опять все хорошо, и члены группы становятся миллионерами.

Сценарий Энтони Маккарти (другие его работы - "Темные времена", "Вселенная Стивена Хокинга" и другие популярные, но поверхностные драмы, основанные на документальном материале) держит "Богемскую рапсодию" в рамках клише, над которым бы посмеялись в годы расцвета Queen, и которые прежде всего непростительны после такой пародии на жизнь звезды рок-н-ролла, как "Взлеты и падения" (Walk Hard).

Копірайт зображення Getty Images Image caption На премьере фильма в Лондоне (слева направо): Бен Харди, Роджер Тейлор, Рами Малек, Брайан Мэй, Гвилим Ли и Джо Маццелло

Впрочем, благодаря харизматической и привлекательной фигуре фронтмена группы и, конечно, песням, которые можно назвать одним из самых вдохновенных образцов музыки XX века, фильм почти дотягивает до оценки "вполне адекватный".

Именно так когда-то оценили и саму "Богемскую рапсодию", этот уникальный шедевр, который публика поняла далеко не сразу.

Безусловно, все могло быть гораздо хуже. Производство фильма сопровождали постоянные передряги. Режиссера Брайана Сингера в результате заменили на Декстера Флетчера, благодаря чему фильм получился более связным и цельным, чем можно было ожидать.

Фильм знакомит зрителя с Фредди (роль которого исполнил Рами Малек), когда тот еще носит свое настоящее имя - Фарух Булсара.

Он недавно переехал из Занзибара в Англию со своей семьей (семья Булсара - парсы из Гуджарата), отрастил длинные волосы и быстро стал завсегдатаем лондонских клубных тусовок, что совсем не нравилось его любящим, но очень консервативным родителям.

Впрочем, сценарист и режиссер не тратят много времени на изображение семейных скандалов. Уже через несколько минут Булсара знакомится с членами студенческой рок-группы Smile (вокалист которой - очень вовремя, - только что покинул коллектив).

А еще через несколько минут экранного времени наш герой переименовывает себя в Фредди Меркьюри, а группу - в Queen.

Авторы фильма стремятся напомнить, что другие члены Queen написали немало хитов группы. И время от времени им предоставляется шанс сделать шаг вперед и произнести: "Слушайте, у меня есть идея для песни!"

Но больше ничего, кроме этого, они не делают. Вы вряд ли узнаете из фильма о становлении этой уникальной комбинации талантов и музыкальных стилей.

Нам практически не показывают других членов группы (кроме Фредди) отдельно. Они обычно появляются в кадре втроем, произносят какие-то скучные реплики и исчезают, ничего не добавив к нашему знанию о том, кто был кто в Queen.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1976 году Брайану Мэю, Джону Дикону, Роджеру Тейлору и Фредди Меркьюри торжественно вручили серебряный, золотой и платиновый диски в связи с тем, что продажи их сингла Bohemian Rhapsody (продержался на 1 месте в хит параде девять недель) превысили миллион копий

Из фильма могу разве что предположить, что барабанщик Роджер Тейлор (Бен Харди) - бабник и еще, пожалуй, главный любитель вступать в споры с Фредди.

Гитарист Брайан Мэй (которого играет потрясающе похожий на него Гвилим Ли) - по характеру миротворец, а басист Джон Дикон (Джозеф Маццелло) ... да, а кто же такой Дикон?

Все что он делает - это улыбается где-то в стороне (наверное, потому, что настоящие Тейлор и Мэй участвовали в продюсировании фильма, а он - нет).

С помощью менеджеров и киномонтажа группа быстро прокладывает себе знакомый фанатам до каждого шага путь к вершинам славы - но эта слава почему-то не выглядит здесь такой всемирной.

Меркьюри однажды заявил, что Queen - это Сесил Блаунт Демилль рок-музыки, потому что они всегда хотели большего и лучшего.

Фильм "Богемская рапсодия", напротив, неизбежно создает впечатление чего-то незначительного и дешевого, что заставляет предположить, что на его съемки потрачено меньше, чем на запись одного альбома группы.

Где блеск, где гламур, где богема? Где известные всем лица и эффектные выходки? Неужели "Богемская рапсодия" - это фильм об инди-группе, записавшей сингл, который пробился на вершину хит-парада?

А теперь о Меркьюри

Впрочем, полностью разочаровываться еще рано. При всем уважении к Мэю, Тейлору и Дикону, фильм становится заметно более увлекательным, когда сосредоточивается на фигуре Меркьюри.

Ситуация действительно улучшается, когда из объектива камеры исчезают эти приличные, но, будем честны, скучные джентльмены с их бесконечными спорами по поводу текстов песен, и экраном полностью завладевает изгой, страдающий от одиночества.

Измученный своей нетрадиционной сексуальностью и вторжениями прессы в его личную жизнь, он полностью зависит от любого, пусть и самого запретного, удовольствия, которое помогает пережить каждую следующую ночь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выступление на концерте Live Aid в 1985 году стало пиком карьеры и для Меркьюри и для группы в целом

Разругавшись с членами группы, которых он считал своей семьей, так же, как и со своими родителями десять лет назад, Меркьюри одинок.

Его одиночество скрашивают лишь любимые кошки, горстка дармоедов и Мэри Остин (в исполнении Люси Бойнтон), сначала невеста, отношения с которой впоследствии перерастают в платоническую дружбу.

Кстати, этот акцент фильма на отношениях мужчины и женщины уже вызвал недовольство в соцсетях.

Так же не понравилось и решение авторов сделать мейнстримный фильм, который годится для просмотра всей семьей с детьми старше 12-13 лет, и который удовлетворял бы всех.

И это при том-то, что его главный герой в реальной жизни был тот еще развратник.

Впрочем, эти упреки не совсем справедливы. Да, "Богемская рапсодия" не выносит на экран то, что могло бы отвратить семейную аудиторию.

Но Меркьюри в фильме глотает таблетки, посещает секс-клубы для фетишистов, устраивает улетные вечеринки и наконец, после некоторого самокопания, полностью отдается образу жизни мужчины-гея.

Но, мама-мия, это не так!

Фильм - удивительно трогательный, и в первую очередь благодаря отличной игре Малека.

Хотя изначально на роль Меркьюри планировали пригласить Сашу Барона Коэна, а затем - Бена Уишоу, Малек продемонстрировал, что эта роль по праву принадлежит ему.

В него словно вселились две личности Меркьюри - самовлюбленного шоумена на публике и мрачной потерянной души за закрытыми дверями.

Поражает и то, что по ходу фильма Малек становится все более похожим на настоящего Меркьюри: в начале - ничего общего, а к концу - почти не отличить.

Его лицо такое выразительное, несмотря на то, что ему пришлось играть с фальшивыми зубами, которые ему вставили для большего сходства с неправильным прикусом Меркьюри.

Впрочем, хотя у настоящего Фредди эта кривизна была едва заметной, у его экранного альтер эго - резцы такие, что позавидовал бы кролик).

Лучше всего Малеку удались сцены, которые, наверное, были такими и в жизни его героя. А именно его величественное восхождение на сцену стадиона Уэмбли во время знаменитого выступления Queen в 1985 году на концерте Live Aid.

Авторы фильма приняли смелое решение включить выступление почти полностью, как и шестиминутную "Рапсодию". Но на данный момент они, наверное, завоевали право превратить кинодраму в триумфальное музыкальное видео.

Возможно, в первый час "Богемская рапсодия" будет казаться вам скучной, а то и раздражающей. Но в конце концов it will rock you, а может даже и тронет.

Оценка критика: три звезды из пяти возможных.

