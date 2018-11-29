Женщина-гений в тени Родена

Копірайт зображення Musée Rodin, Paris

Камилла Клодель была любовницей Огюста Родена, его музой и наиболее одаренной ученицей. Ее трагическая судьба скрывает огромный талант женщины-скульптора.

"Я показал ей, где искать золото, но золото, которое она находит, принадлежит ей".

Так Огюст Роден сказал о своей талантливой ученице Камилле Клодель. Когда известный французский скульптор взял ее под свою опеку, ей было всего 19, а ему 42.

Он сразу разглядел в ней яркое дарование.

В 20 лет она создала свою первую выдающуюся работу "Поль Клодель в 16 лет". Портретный бюст своего младшего брата - талантливого юноши, который станет известным поэтом и драматургом.

Копірайт зображення Musée Camille Claudel Image caption Брат Камиллы Поль, ставший известным поэтом и драматургом, часто позировал ей

Роден, несомненно, помог раскрыться таланту молодой женщины, но их бурные отношения обогатили и его работы.

Это непростое партнерство продолжалось почти 15 лет, но в конце концов Камилла ощутила необходимость отделиться от своего наставника. Ведь она была не только одаренной ученицей Родена, но и его помощницей, музой и любовницей.

Она чувствовала, что единственный способ получить признание своих работ и развивать свой талант, это уйти от знаменитого скульптора.

Клодель уничтожила большую часть своих произведений, а остальные были утеряны

Однако после разрыва с ним ее творческая жизнь трагическим образом оборвалась.

В прошлом году мир отметил столетие со дня смерти Родена.

Наверное, излишне говорить о силе его гения. Оригиналы и копии его работ украшают музеи и публичные пространства во всем мире.

Среди самых известных - "Бронзовая эпоха", "Мыслитель", "Поцелуй", монументальный и мрачный монумент "Граждане Кале" и другие.

Копірайт зображення Alamy Image caption Работы Родена известны во всем мире

Чего, однако, нельзя сказать о Клодель, хотя интерес к ее и жизненному и творческому пути постепенно растет.

О ее жизни было снято несколько кинофильмов, написаны многочисленные биографии, созданы театральная постановка и балет, хотя главной темой все равно остаются его отношения с Роденом.

Сегодня насчитывается в общей сложности порядка 90 работ скульптора: она уничтожила большую часть своих произведений, остальные были утеряны.

Дошедшие до нас работы - в большинстве своем небольшие, трогательно-нежные скульптуры, резко контрастирующие с величественными произведениями Родена.

Многие из них были отлиты в бронзе лишь спустя годы после их создания благодаря Эжену Бло, галеристу, продвигавшему творчество Клодель в Париже.

Другие работы, например романтическая "Сакунтала", перекликающаяся с эротическими скульптурами Родена, остались в гипсе - их никто так и не заказал.

В отличие от своего известного наставника, Клодель никогда не получала публичных заказов, хотя на протяжении многих лет регулярно выставляла свои работы.

Ее выдающийся талант привлекал внимание критиков, по мнению которых скульптуры Клодель по своей выразительности не уступали работам самого Родена.

Копірайт зображення Musée Camille Claudel Image caption Работы Клодель, в отличие от скульптур Родена, пронизаны менее откровенным эротизмом

Однако, в отличие от произведений Родена, ее работы содержат не так много откровенного эротизма. Их скорее отличает тихая меланхоличность и искренность, что, очевидно, соответствует их камерному размеру.

"Это одиночество невыносимо"

Впрочем, если ей и удалось выйти из тени славы Родена, то только для того, чтобы погрузиться в одиночество и безвестность. Наделённая блестящими дарованиями Клодель провела последние 30 лет своей жизни в приюте для умалишенных, страдая от паранойи.

Психическое здоровье женщины ухудшалось в течение нескольких лет, а в 1913-м у нее диагностировали тяжелый психоз и поместили в больницу.

В приюте в Виль-Эврар (позже ее перевели в Мондеверг, что на юго-востоке Франции, где она оставалась до смерти) к ней почти никто не приходил.

Клодель преследовала навязчивая мысль, что Роден украдет ее творческие решения, если она продолжит работать

Отец, который очень поддерживал ее, умер в тот же месяц, когда Камиллу принудительно госпитализировали, хотя о его смерти она узнала гораздо позже.

Младший брат, драматург и дипломат Поль Клодель, навестил ее за время прибывания в приюте всего несколько раз. Мать и сестра - ни разу.

Копірайт зображення Musée Camille Claudel Image caption Скульптуры Камиллы Клодель, дошедшие до нашего времени, - преимущественно небольшие, глубоко интимные произведения, как например "Сакунтала"

Возможно, еще трагичнее тот факт, что она больше ни разу не коснулась глины.

Ее жизнь просто остановилась. Клодель преследовала навязчивая мысль, что Роден украдет ее творческие решения, если она продолжит работать.

Она писала об этом в бесчисленных письмах, где также выражала свой невыразимую боль. "Это одиночество - просто невыносимо, - писала она врачу в 1915 году. - Тоска переполняет меня, я просто не могу ей сопротивляться".

Впрочем, Роден, создав небольшой фонд для нее, продолжал поддерживать ее финансово даже после своей смерти.

И он всегда настаивал, что в музее его работ, который должен был открыться в Париже, один зал необходимо отвести под скульптуры Камиллы Клодель.

Музей Родена открылся спустя два года после смерти скульптора, но зал с работами его выдающейся ученицы, так и не появился.

Теперь, спустя почти столетие, в живописном городке Ножан-сюр-Сене, что в 100 км от Парижа, открылся Музей Камиллы Клодель, где собраны почти все 90 ее работ.

Семья Клодель поселилась здесь в 1876 году.

Строгое кирпичное здание с большими окнами по проекту Адельфи Скаранелло построили рядом с домом, в котором семья скульптора прожила три года, после того как ее отца назначили архивариусом города.

Именно здесь юная Клодель создала свои первые известные скульптуры, в частности бюст Бисмарка, "Наполеона", а также "Давида и Голиафа", все из которых были, к сожалению, утеряны.

Копірайт зображення Musée Camille Claudel Image caption Гипсовая модель "Жанны д'Арк" Поля Дюбуа также представлена в экспозиции музея

Коллекция музея содержит работы и многих ее современников, в частности признанных скульпторов того времени Поля Дюбуа и Альфреда Буше.

Именно Буше, который горячо поддерживал молодых художников, стал первым наставником Камиллы.

Он сделал это по просьбе отца Камиллы - тот, в отличие от ее матери, очень любил свою дочь и всячески поддерживал ее художественный талант.

Из небытия

Чуть позже она переехала в Париж, чтобы продолжить обучение скульптуре в Академии Коларосси (вплоть до 1897 года женщины не имели права учиться в школе изящных искусств).

Буше, который больше не мог выполнять роль ее наставника, порекомендовал Камиллу Родену. Знакомство с ним стало прорывом, к которому так стремилась молодая скульптор.

Хотя Роден придерживался традиций гуманизма, который особенно прослеживается в работах Микеланджело, экспрессия и непроработанные формы его работ делали его радикально современным скульптором.

Музей Камиллы Клодель содержит и работы местного скульптора

Копірайт зображення Musée Camille Claudel Image caption Отдельные экспозиции музея Камиллы Клодель посвящены работам Альфреда Буше

"Думаю, что этот творческий альянс помог Клодель развить свой дар. Как бы это не происходило - через диалог, который обогатил ее работы или, наоборот, из-за стремления оттолкнуться, чтобы найти свой путь", - объясняет директор музея Сесиль Бертран.

"Этот союз вдохновлял ее и способствовал появлению абсолютно нового и современного стиля. Но иногда он ее, наверное, угнетал. Она всегда стремилась к творческой независимости".

Их отношения были эмоционально тяжелыми и впоследствии напряженными. Клодель сделала аборт, возможно, были и другие беременности, о которых почти ничего не известно, Роден же не желал покидать Роуз Борэ, мать своего сына, с которой на тот момент прожил более 20 лет.

Впрочем, их творческий союз стал бесценным источником вдохновения. Одним из крупнейших достижений Клодель - созданные ею бюсты, включая портретный бюст самого Родена.

Выразительный скульптурный портрет с мускулистой, сильной шеей и острыми чертами лица, по словам Родена, был его любимым изображением.

Копірайт зображення Musée Camille Claudel Image caption Нежная головка "Маленькой Шатлен" передает детскую невинность без лишней сентиментальности

И как мощно контрастирует строгое лицо ее наставника с нежной головкой "Маленькой Шатлен" - прекрасное запечатление детской невинности без лишней сентиментальности.

Что бы ни пыталась передать Клодель: свежесть молодости, уязвимость старых тел, струящиеся ткани или изгибы мужских и женских тел, слившихся воедино в вальсе, работы скульптора всегда отличаются чрезвычайным разнообразием и тонким гуманизмом.

Это отделяет Камиллу от окутавшего ее ореола мученичества и одиночества. Клодель вернулась из небытия, а ее работы, хоть не насчитывают и сотню, собраны в музее ее имени.

Впрочем, эти немногочисленные произведения, до сих пор поражают своей свежестью, современностью и силой.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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