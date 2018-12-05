Лучшие сериалы декабря: что не пропустить

Эдди Муллан BBC Culture
  • 5 декабря 2018

Что смотреть дома в декабре? BBC Culture выбрала лучшие сериалы ведущих стриминговых платформ - от экранизаций литературной классики до триллеров, фантастики и детской анимации.

Убийства по алфавиту

Убийства по алфавиту Копірайт зображення BBC One

Хорошо отполированные ботинки Эркюля Пуаро на сей раз надевает Джон Малкович.

Действие трехсерийной адаптации одноименного романа Агаты Кристи происходит в начале 1930-х в трудные для Великобритании времена.

Поклонников детективов Кристи, возможно, разочарует отсутствие фирменных усов бельгийского детектива, которыми еще недавно щеголяли Кеннет Брана ("Убийство в "Восточном экспрессе") и неизменный "британский" Пуаро Дэвид Суше.

Впрочем, как отмечает сценаристка сериала и автор уже четвертой экранизации Кристи для BBC Сара Фелпс, "мы уверены, что знаем Пуаро, но разве мы знаем его на самом деле?"

Удивительная миссис Мейзел

Удивительная миссис Мейзел Копірайт зображення Amazon Prime Video

В первом сезоне, действие которого происходит в 1950-е годы, домохозяйка из Манхэттена Мириам "Мидж" Мейзел (Рейчел Броснахен) обнаруживает в себе талант комедийной актрисы.

Мидж узнает, что ее муж изменяет ей со своей секретаршей, и, перебрав с алкоголем, карабкается на сцену в его комеди-клаб. Впрочем, ее пьяная импровизация в жанре стендапа неожиданно имеет огромный успех.

Во втором сезоне Мидж придется выдержать борьбу с конкурентками, а ее путь к успеху будет совсем непростым.

Невинный

Невинный Копірайт зображення Netflix

Сериал непременно оценят фанаты "Созидания убийцы" и "Лестницы", поскольку он также исследует американскую систему уголовного правосудия.

Это - шестисерийная экранизация единственного нехудожественного романа Джона Гришема "Невинный: убийство и несправедливость в маленьком городе".

В центре сюжета - два убийства в городке Ада штата Оклахома, совершенные в 1980-х годах и повлекшие ряд противоречивых событий.

В сериале представлены новые видеоматериалы, архивные записи и фотографии, а также многочисленные интервью с друзьями и семьями жертв, местными жителями и адвокатами, участвующими в деле.

Отверженные

Отверженные Копірайт зображення BBC One

В новой экранизации шедевра Виктора Гюго снялись Доминик Уэст (Жан Вальжан), Дэвид Оэлоу (Жавер) и Лили Коллинз (Фантина).

Но на пение рассчитывать не стоит.

Шестисерийная драма Эндрю Дэвиса углубляется в оригинальный текст романа, тщательно исследуя противоборство главных героев Вальжана и Жавера на фоне исторических событий во Франции XIX века.

Фортитьюд

Фортитьюд Копірайт зображення Sky Atlantic

Это - финальная часть арктического триллера, действие которого происходит в вымышленном городе Фортитьюд на норвежском Шпицбергене.

Полиция Осло отправляет двух офицеров в этот "похороненный во льду ад" расследовать ряд странных и непонятных преступлений, начавшихся с резонансного убийства профессора Чарли Стоддарта.

По ту сторону

По ту сторону Копірайт зображення Starz

Это - второй сезон американского телесериала в жанре триллера и научной фантастики.

Говард Силк (Дж. К. Симмонс), винтик в бюрократической машине берлинского спецподразделения ООН, однажды обнаруживает, что его организация охраняет секрет перехода в параллельную реальность.

Попав в таинственный мир, который незаметно существует одновременно с нашим, Говард осознает, что единственный человек, которому он может доверять, это его альтер эго "с той стороны".

Во втором сезоне переход между двумя реальностями закрывается, оставляя обеих Говардов в чужих мирах, где они будут выживать как могут.

С обострением холодной войны между двумя мирами оба мужчины проявляют все большее сходство.

Опасные путешествия

Опасные путешествия Копірайт зображення BBC One

Это новая экранизация в двух полнометражных эпизодах любимого детского романа Ричарда Адамса, написанного им в 1972 году.

Героев анимированного мини-сериала озвучил звездный актерский состав, в частности, Джеймс Макэвой.

На фоне идиллических английских ландшафтов семье кроликов приходится спасаться от вторжения человека в их владения и разрушения дома.

Компания отправляется в путешествие к земле обетованной, во время которой им придется пройти через жуткие испытания и встретиться с опасными хищниками.

Страна приливов

Страна приливов Копірайт зображення Netflix

Самые страшные тайны скрыты в морских волнах, а не в диких прериях, как показывает первый австралийский сериал, снятый поточным сервисом Netflix.

Фантастическая драма повествует историю Каль Мактир, которая возвращается домой в небольшой рыбацкий поселок Орфелина-Бей после 10 лет тюрьмы для несовершеннолетних.

Каль обнаруживает, что ее родной город окутан мистическими событиями.

Самое большое из них - появление коммуны изгнанников, полусирен-полуженщин, которые поселились в скрытой гавани залива.

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