Лучшие сериалы декабря: что не пропустить

Что смотреть дома в декабре? BBC Culture выбрала лучшие сериалы ведущих стриминговых платформ - от экранизаций литературной классики до триллеров, фантастики и детской анимации.

Убийства по алфавиту

Копірайт зображення BBC One

Хорошо отполированные ботинки Эркюля Пуаро на сей раз надевает Джон Малкович.

Действие трехсерийной адаптации одноименного романа Агаты Кристи происходит в начале 1930-х в трудные для Великобритании времена.

Поклонников детективов Кристи, возможно, разочарует отсутствие фирменных усов бельгийского детектива, которыми еще недавно щеголяли Кеннет Брана ("Убийство в "Восточном экспрессе") и неизменный "британский" Пуаро Дэвид Суше.

Впрочем, как отмечает сценаристка сериала и автор уже четвертой экранизации Кристи для BBC Сара Фелпс, "мы уверены, что знаем Пуаро, но разве мы знаем его на самом деле?"

Удивительная миссис Мейзел

Копірайт зображення Amazon Prime Video

В первом сезоне, действие которого происходит в 1950-е годы, домохозяйка из Манхэттена Мириам "Мидж" Мейзел (Рейчел Броснахен) обнаруживает в себе талант комедийной актрисы.

Мидж узнает, что ее муж изменяет ей со своей секретаршей, и, перебрав с алкоголем, карабкается на сцену в его комеди-клаб. Впрочем, ее пьяная импровизация в жанре стендапа неожиданно имеет огромный успех.

Во втором сезоне Мидж придется выдержать борьбу с конкурентками, а ее путь к успеху будет совсем непростым.

Невинный

Копірайт зображення Netflix

Сериал непременно оценят фанаты "Созидания убийцы" и "Лестницы", поскольку он также исследует американскую систему уголовного правосудия.

Это - шестисерийная экранизация единственного нехудожественного романа Джона Гришема "Невинный: убийство и несправедливость в маленьком городе".

В центре сюжета - два убийства в городке Ада штата Оклахома, совершенные в 1980-х годах и повлекшие ряд противоречивых событий.

В сериале представлены новые видеоматериалы, архивные записи и фотографии, а также многочисленные интервью с друзьями и семьями жертв, местными жителями и адвокатами, участвующими в деле.

Отверженные

Копірайт зображення BBC One

В новой экранизации шедевра Виктора Гюго снялись Доминик Уэст (Жан Вальжан), Дэвид Оэлоу (Жавер) и Лили Коллинз (Фантина).

Но на пение рассчитывать не стоит.

Шестисерийная драма Эндрю Дэвиса углубляется в оригинальный текст романа, тщательно исследуя противоборство главных героев Вальжана и Жавера на фоне исторических событий во Франции XIX века.

Фортитьюд

Копірайт зображення Sky Atlantic

Это - финальная часть арктического триллера, действие которого происходит в вымышленном городе Фортитьюд на норвежском Шпицбергене.

Полиция Осло отправляет двух офицеров в этот "похороненный во льду ад" расследовать ряд странных и непонятных преступлений, начавшихся с резонансного убийства профессора Чарли Стоддарта.

По ту сторону

Копірайт зображення Starz

Это - второй сезон американского телесериала в жанре триллера и научной фантастики.

Говард Силк (Дж. К. Симмонс), винтик в бюрократической машине берлинского спецподразделения ООН, однажды обнаруживает, что его организация охраняет секрет перехода в параллельную реальность.

Попав в таинственный мир, который незаметно существует одновременно с нашим, Говард осознает, что единственный человек, которому он может доверять, это его альтер эго "с той стороны".

Во втором сезоне переход между двумя реальностями закрывается, оставляя обеих Говардов в чужих мирах, где они будут выживать как могут.

С обострением холодной войны между двумя мирами оба мужчины проявляют все большее сходство.

Опасные путешествия

Копірайт зображення BBC One

Это новая экранизация в двух полнометражных эпизодах любимого детского романа Ричарда Адамса, написанного им в 1972 году.

Героев анимированного мини-сериала озвучил звездный актерский состав, в частности, Джеймс Макэвой.

На фоне идиллических английских ландшафтов семье кроликов приходится спасаться от вторжения человека в их владения и разрушения дома.

Компания отправляется в путешествие к земле обетованной, во время которой им придется пройти через жуткие испытания и встретиться с опасными хищниками.

Страна приливов

Копірайт зображення Netflix

Самые страшные тайны скрыты в морских волнах, а не в диких прериях, как показывает первый австралийский сериал, снятый поточным сервисом Netflix.

Фантастическая драма повествует историю Каль Мактир, которая возвращается домой в небольшой рыбацкий поселок Орфелина-Бей после 10 лет тюрьмы для несовершеннолетних.

Каль обнаруживает, что ее родной город окутан мистическими событиями.

Самое большое из них - появление коммуны изгнанников, полусирен-полуженщин, которые поселились в скрытой гавани залива.

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