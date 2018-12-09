Сказочный мрак дизайнера Александра Маккуина
От принцесс-воинов до мифических оборотней - модный мир британского дизайнера Александра Маккуина полон макабрических фантазий. Обозреватель BBC Culture исследует творчество легендарного кутюрье, о котором в украинский прокат недавно вышла документальная лента.
"Моя жизнь немного напоминает сказки братьев Гримм", - как-то сказал Ли Александр Маккуин.
История британского дизайнера, сына лондонского таксиста, который стал всемирно признанной звездой моды, действительно похожа на сказку.
И как в каждой сказке, в его жизни была темная, мрачная сторона, которая привела Маккуина к трагическому самоубийству в 2010 году.
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Сказочная готичность присуща и художественному стилю этого enfant terrible мира моды.
И следовательно, сравнение с братьями Гримм вполне уместно - собранные ими фольклорные истории о Золушке, Рапунцели, Принце-Лягушке, Белоснежке, Гензеле и Гретели имеют заметное готическое влияние.
Фантастические образы и настоящие театральные представления во время показов, которые превращали моду в настоящее искусство, делают Маккуина одним из самых ярких дизайнеров своего поколения.
"Маккуин был гениальным сторителлером", - отмечает одна из кураторов Музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, в котором в 2015 году проходила большая ретроспектива работ дизайнера "Александр Маккуин: Неукротимая красота".
"Его показы были неотъемлемой частью его творческого замысла и содержали сложные нарративы".
На создание коллекции осень/зима 2008 "Девушка, живущая в дереве" дизайнера вдохновил 600-летний вяз возле его загородного дома. Сюжет показа рассказывает историю девушке-дикарки, которая спускается с дерева, чтобы встретить принца и стать царицей.
"Это была одна из самых лирических и красивых коллекций Маккуина, - говорит Бетун. - Она содержала некоторые из его самых изысканных моделей, изготовленных из роскошного шелка и украшенных кристаллами Swarovski".
Показ зимней коллекции 2002 года открывала модель в сиреневом плаще с объемным капюшоном, которая вела на поводке двух волкособов (гибрид волка и собаки).
Объясняя идею фэшн-съемки для журнала AnOther, созданную вместе с фотографом Сэмом Тейлором-Джонсоном, Маккуин отметил: "Это история в духе братьев Гримм: он - Дик Виттингтон (речь идет об английской сказке "Дик Виттингтон и его кошка". - Ред. ), она - "Кошка без ботинок".
Фотосессия выполнена в игривом стиле, но ее жуткий подтекст хорошо узнаваем отсылкой к сказкам братьев Гримм.
"Многие работы Маккуина полны готической чувственности, - объясняет Бетун. - Он любил викторианскую эпоху и присущую ей меланхоличность".
Она вспоминает коллекцию, в которой лацканы пиджаков были украшены настоящим человеческим волосом, в том числе и волосами самого дизайнера.
Значительная фантастичность образов роднит Маккуина с американским режиссером Тимом Бертоном.
Его фильмы вдохновили, в частности, коллекцию Маккуина осень/зима 2002 с непереводимым названием Supercalifragilisticexpialidocious. Знаменитый черный плащ-парашют именно из этой коллекции.
Метаморфозы Маккуина
Маккуин играет с "эстетикой отталкивающего", в его работах можно четко проследить тематику живых мертвецов, вампиров и ведьм.
И он посвящает целую коллекцию своей далекой пра-пра-прабабушке, которая стала жертвой процесса над салемскими ведьмами (один из самых громких судов над ведьмами, прошедший в Новой Англии в конце XVII века. - Ред.).
Коллекция осень/зима 2007 так и называется "В память об Элизабет Хау, Салем, 1692". Несложно увидеть, откуда происходит образ измученного гения, который примерил на себя дизайнер.
Метаморфозы существ - еще один сказочный мотив, который настойчиво повторяется в творчестве Маккуина.
В фольклоре и мифологии любое существо с помощью магического, волшебного заклинания может превращаться в другие существа: принц в лягушку, королева в ведьму.
Как пишет исследовательница художественного стиля Маккуина Кэтрин Спунер: "Телесные метаморфозы являются традиционным признаком сказочного мира, и Маккуин постоянно воплощает их в своих готических образах".
Мотивы оборотней и прочей нечисти можно проследить во многих работах дизайнера. Это и его знаковые свадебные платья с рогами, и единороги на многих моделях.
Да и сам Маккуин часто появляется с черепом на голове или с оленьими рогами, а также с его любимыми ястребами.
Перья павлинов, уток и фазанов часто становятся элементами его одежды и головных уборов. Один из них - знаменитая шляпа с роем красных бабочек, изготовленная на заказ Маккуина дизайнером Филиппом Трейси.
Среди прочего - ботинки из кожи питона и броненосца на потрясающих каблуках 30 см высотой, черный плащ, который словно бы превращается в лебедя, а также многочисленные анималистические гибриды - женщины-животные, женщины-бабочки.
А в его коллекции весна/лето 2010 "Атлантида Платона" представлены водяные создания, шелковые платья с отпечатками рептилий и ботинки, напоминающие клешни ракообразных.
Это была последняя коллекция дизайнера, ставшая свидетельством его полного художественного становления.
Принцессы-воины
В моделях "Платоновской Атлантиды" было что-то потустороннее и одновременно отчаянное.
Смелые принцессы-воины - еще один сказочный архетип, который стал популярным в последних интерпретациях сказок Гримм, в частности в фильмах "Белоснежка" и "Охотник".
Образ сильной женщины становится центральным и у Маккуина. Дизайнер обратился к ювелиру Шону Лину с просьбой изготовить проволочный корсет для его коллекции осень/зима 1999.
Лин и Маккуин были друзьями и часто сотрудничали, в частности, они вместе создали образ Бьорк для обложки ее альбома Homogenic, на которой она в африканских медных кольцах для шеи.
Маккуин попросил Лина создать корсет из таких же колец, но на все туловище.
"Он сказал мне: нет ничего невозможного, - рассказывает Шон Лин. - Я в течение 10 недель по 16 часов в день работал над корсетом... Сначала я должен был сделать точный слепок фигуры модели, а затем вручную пристраивал каждую проволоку, чтобы она прочно прилегала к ее телу".
"Для меня Ли был гением. Он менял силуэты и раздвигал границы до пределов, на которые мало кто отваживался, чтобы показать людям возможности моды", - добавляет Лин.
Превращая женщин в рептилий или одевая их в стальную броню, Маккуин несомненно создает из них отчаянных амазонок, которые в первую очередь должны запугивать.
Как считает Эндрю Уилсон, автор биографии дизайнера Alexander McQueen: Blood Beneath the Skin ("Александр Маккуин: Кровь под кожей"), это - следствие травм, пережитых им в детстве.
"Он пытался одевать женщин так, чтобы они пугали мужчин, - пишет Уилсон. - Женщины на его показах вооружены метафорическим оружием. И это все объясняет".
На одном из портретов лицо Маккуина - наполовину на свету и наполовину в тени, что, по словам Кэтрин Спунер, "точно отражает богатую и сложную ткань готических мотивов в работах дизайнера".
Он был непростым человеком, и у него было много историй.
Но как говорит куратор музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, "несмотря на то, что в произведениях Маккуина много мрачной эстетики и упоминаний о смерти, у него было позитивное отношение к смерти".
"Однажды он сказал, что хотя это и очень печально, это часть цикла жизни, которая открывает простор для прихода новой".
Историю модного дома McQueen теперь продолжает преемница дизайнера Сара Бертон, которая в 2011 году разработала свадебное платье для Кейт Миддлтон.
По крайней мере для бренда Маккуин - это сказочный хэппи-энд.
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