Сказочный мрак дизайнера Александра Маккуина

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От принцесс-воинов до мифических оборотней - модный мир британского дизайнера Александра Маккуина полон макабрических фантазий. Обозреватель BBC Culture исследует творчество легендарного кутюрье, о котором в украинский прокат недавно вышла документальная лента.

"Моя жизнь немного напоминает сказки братьев Гримм", - как-то сказал Ли Александр Маккуин.

История британского дизайнера, сына лондонского таксиста, который стал всемирно признанной звездой моды, действительно похожа на сказку.

И как в каждой сказке, в его жизни была темная, мрачная сторона, которая привела Маккуина к трагическому самоубийству в 2010 году.

Сказочная готичность присуща и художественному стилю этого enfant terrible мира моды.

И следовательно, сравнение с братьями Гримм вполне уместно - собранные ими фольклорные истории о Золушке, Рапунцели, Принце-Лягушке, Белоснежке, Гензеле и Гретели имеют заметное готическое влияние.

Фантастические образы и настоящие театральные представления во время показов, которые превращали моду в настоящее искусство, делают Маккуина одним из самых ярких дизайнеров своего поколения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Маккуина вдохновляли готические сказки

"Маккуин был гениальным сторителлером", - отмечает одна из кураторов Музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, в котором в 2015 году проходила большая ретроспектива работ дизайнера "Александр Маккуин: Неукротимая красота".

"Его показы были неотъемлемой частью его творческого замысла и содержали сложные нарративы".

На создание коллекции осень/зима 2008 "Девушка, живущая в дереве" дизайнера вдохновил 600-летний вяз возле его загородного дома. Сюжет показа рассказывает историю девушке-дикарки, которая спускается с дерева, чтобы встретить принца и стать царицей.

"Это была одна из самых лирических и красивых коллекций Маккуина, - говорит Бетун. - Она содержала некоторые из его самых изысканных моделей, изготовленных из роскошного шелка и украшенных кристаллами Swarovski".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Коллекция Supercalifragilisticexpialidocious создана под влиянием художественных образов режиссера Тима Бертона

Показ зимней коллекции 2002 года открывала модель в сиреневом плаще с объемным капюшоном, которая вела на поводке двух волкособов (гибрид волка и собаки).

Объясняя идею фэшн-съемки для журнала AnOther, созданную вместе с фотографом Сэмом Тейлором-Джонсоном, Маккуин отметил: "Это история в духе братьев Гримм: он - Дик Виттингтон (речь идет об английской сказке "Дик Виттингтон и его кошка". - Ред. ), она - "Кошка без ботинок".

Фотосессия выполнена в игривом стиле, но ее жуткий подтекст хорошо узнаваем отсылкой к сказкам братьев Гримм.

"Многие работы Маккуина полны готической чувственности, - объясняет Бетун. - Он любил викторианскую эпоху и присущую ей меланхоличность".

Она вспоминает коллекцию, в которой лацканы пиджаков были украшены настоящим человеческим волосом, в том числе и волосами самого дизайнера.

Копірайт зображення Marc Hom/Trunk Archive Image caption В работах дизайнера постоянно присутствует тема оборотней и анималистические мотивы, например, шапка с оленьими рогами, которую он и сам любил надевать

Значительная фантастичность образов роднит Маккуина с американским режиссером Тимом Бертоном.

Его фильмы вдохновили, в частности, коллекцию Маккуина осень/зима 2002 с непереводимым названием Supercalifragilisticexpialidocious. Знаменитый черный плащ-парашют именно из этой коллекции.

Метаморфозы Маккуина

Маккуин играет с "эстетикой отталкивающего", в его работах можно четко проследить тематику живых мертвецов, вампиров и ведьм.

И он посвящает целую коллекцию своей далекой пра-пра-прабабушке, которая стала жертвой процесса над салемскими ведьмами (один из самых громких судов над ведьмами, прошедший в Новой Англии в конце XVII века. - Ред.).

Коллекция осень/зима 2007 так и называется "В память об Элизабет Хау, Салем, 1692". Несложно увидеть, откуда происходит образ измученного гения, который примерил на себя дизайнер.

Метаморфозы существ - еще один сказочный мотив, который настойчиво повторяется в творчестве Маккуина.

В фольклоре и мифологии любое существо с помощью магического, волшебного заклинания может превращаться в другие существа: принц в лягушку, королева в ведьму.

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Как пишет исследовательница художественного стиля Маккуина Кэтрин Спунер: "Телесные метаморфозы являются традиционным признаком сказочного мира, и Маккуин постоянно воплощает их в своих готических образах".

Мотивы оборотней и прочей нечисти можно проследить во многих работах дизайнера. Это и его знаковые свадебные платья с рогами, и единороги на многих моделях.

Да и сам Маккуин часто появляется с черепом на голове или с оленьими рогами, а также с его любимыми ястребами.

Перья павлинов, уток и фазанов часто становятся элементами его одежды и головных уборов. Один из них - знаменитая шляпа с роем красных бабочек, изготовленная на заказ Маккуина дизайнером Филиппом Трейси.

Среди прочего - ботинки из кожи питона и броненосца на потрясающих каблуках 30 см высотой, черный плащ, который словно бы превращается в лебедя, а также многочисленные анималистические гибриды - женщины-животные, женщины-бабочки.

А в его коллекции весна/лето 2010 "Атлантида Платона" представлены водяные создания, шелковые платья с отпечатками рептилий и ботинки, напоминающие клешни ракообразных.

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Это была последняя коллекция дизайнера, ставшая свидетельством его полного художественного становления.

Принцессы-воины

В моделях "Платоновской Атлантиды" было что-то потустороннее и одновременно отчаянное.

Смелые принцессы-воины - еще один сказочный архетип, который стал популярным в последних интерпретациях сказок Гримм, в частности в фильмах "Белоснежка" и "Охотник".

Образ сильной женщины становится центральным и у Маккуина. Дизайнер обратился к ювелиру Шону Лину с просьбой изготовить проволочный корсет для его коллекции осень/зима 1999.

Лин и Маккуин были друзьями и часто сотрудничали, в частности, они вместе создали образ Бьорк для обложки ее альбома Homogenic, на которой она в африканских медных кольцах для шеи.

Маккуин попросил Лина создать корсет из таких же колец, но на все туловище.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ювелир Шон Лин изготовил проволочный корсет по заказу Маккуина, над которым ему пришлось работать 10 недель по 16 часов ежедневно

"Он сказал мне: нет ничего невозможного, - рассказывает Шон Лин. - Я в течение 10 недель по 16 часов в день работал над корсетом... Сначала я должен был сделать точный слепок фигуры модели, а затем вручную пристраивал каждую проволоку, чтобы она прочно прилегала к ее телу".

"Для меня Ли был гением. Он менял силуэты и раздвигал границы до пределов, на которые мало кто отваживался, чтобы показать людям возможности моды", - добавляет Лин.

Превращая женщин в рептилий или одевая их в стальную броню, Маккуин несомненно создает из них отчаянных амазонок, которые в первую очередь должны запугивать.

Как считает Эндрю Уилсон, автор биографии дизайнера Alexander McQueen: Blood Beneath the Skin ("Александр Маккуин: Кровь под кожей"), это - следствие травм, пережитых им в детстве.

"Он пытался одевать женщин так, чтобы они пугали мужчин, - пишет Уилсон. - Женщины на его показах вооружены метафорическим оружием. И это все объясняет".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины у Маккуина - это прежде всего воины

На одном из портретов лицо Маккуина - наполовину на свету и наполовину в тени, что, по словам Кэтрин Спунер, "точно отражает богатую и сложную ткань готических мотивов в работах дизайнера".

Он был непростым человеком, и у него было много историй.

Но как говорит куратор музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, "несмотря на то, что в произведениях Маккуина много мрачной эстетики и упоминаний о смерти, у него было позитивное отношение к смерти".

"Однажды он сказал, что хотя это и очень печально, это часть цикла жизни, которая открывает простор для прихода новой".

Историю модного дома McQueen теперь продолжает преемница дизайнера Сара Бертон, которая в 2011 году разработала свадебное платье для Кейт Миддлтон.

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По крайней мере для бренда Маккуин - это сказочный хэппи-энд.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Culture

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