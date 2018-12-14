"Мэри Поппинс возвращается": что кинокритики говорят о новом фильме

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Как сделать сиквел одного из самых популярных детских фильмов? В течение нескольких десятилетий ответом было: никак. Фильм "Мэри Поппинс" вышел на экраны в 1964 году, и несмотря на то, что Памела Трэверс написала еще семь книг о волшебной няне, никто не хотел следовать за фильмом, который был, по словам самой Мэри, идеальным.

Однако в XXI веке нет интеллектуальной собственности, которую можно переделать или перезапустить, и поэтому наконец появился фильм "Мэри Поппинс возвращается". Роб Маршалл, режиссер мюзикла "Чикаго", который получил Оскар, взялся за создание фильма, Дэвид Мэги создал сценарий, а Эмили Блант оказалась тем храбрым человеком, который согласился на роль, более 50 лет назад сделавшую Джули Эндрюс суперзвездой.

Хорошо, что Блант не пыталась скопировать игру Эндрюс. Но она копировала Мэгги Смит: ее величественная, аристократическая Мэри была бы в "Аббатстве Даунтон" как у себя дома. А в остальном, фильм "Мэри Поппинс возвращается" настолько похож на предыдущий фильм, что почти полностью идентичен.

Есть много открытий, сенсаций, неожиданных локаций, намеков на то, что делает Мэри, когда не ухаживает за детьми из семьи Бэнкс - хотя, возможно через несколько лет мы увидим приквел, где действие будет происходить в колледже по подготовке нянь. Есть только одно важное отзличие: действие фильма передвинуто из 1910-х годов в 1930-е, потому это "Мэри Поппинс: новое поколение".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эмили Блант сыграла Мэри Поппинс

Майкл и Джейн, дети, которыми Мэри занималась в первом фильме, теперь уже взрослые - их играют Бен Уишоу и Эмили Мортимер. Майкл до сих пор живет в прекрасном доме, который семья Бэнкс занимала и 20 лет назад, с парком через дорогу и адмиралом-соседом.

Жена Майкла умирает от продолжительной болезни, ичто еще хуже, чтобы вылечить ее, он занимал деньги в крупном банке Fidelity Fiduciary, где работал его отец. И если он не сможет выплатить долг в течение недели, Майкла с тремя детьми выселят, а дом Бэнксов отойдет банку.

И это так символично для Мэри Поппинс - спуститься с неба с ее саквояжем и говорящим зонтиком, чтобы быть с детьми, пока Майкл и Джейн ищут акционерный сертификат, который может спасти их от потери дома.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мерил Стрип сыграла в фильме эксцентричную двоюродную сестру Мэри

Такой сценарий, где каждое мгновение дорогого стоит, не внушает оптимизма: даже когда Мэри с детьми танцуют с анимированными пингвинами, мы помним, что семья Бэнкс находится на тонком льду.

Да, здесь есть анимированные пингвины, нарисованные от руки, как и те, что были в фильме 1964 года. В целом, каждый персонаж и каждая сцена нового фильма повторяют персонажей и сцены старого. Но кинематографисты выдвигают вдохновленные вариации на эти знакомые темы.

Вместо трубочиста, которого играл Дик Ван Дайк, персонажем является фонарщик в исполнении Лин-Мануэль Миранда, создателя мюзикла "Гамильтон". Вместо песни о летучем змее, в фильме есть песня о воздушном шаре. Вместо визита к дяде Мэри, который поднимается к потолку, они посещают двоюродную сестру Мэри Топс (Мерил Стрип), которая стоит на потолке, когда ее дом переворачивается вверх дном.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Мэри Поппинс возвращается" не удалось превзойти фильм "Мэри Поппинс", вышедший на экраны в 1964 году, а Эмили Блант не сыграла лучше Джули Эндрюс

Это разумно сделано, но фильм, возможно, казался бы более достойным внимания, если бы в нем было что-то, что не является явной имитацией. И хотя приятно видеть, что Мэри Поппинс "возвращается", это не совсем так прекрасно, как это было в последний раз, когда мы это видели.

Песни Марка Шеймана и Скотта Виттмана - энергичные, мелодичные и тщательно продуманные. И, возможно, когда мы их послушаем сто раз, они в конце концов будут звучать как классика. Но после первого прослушивания я не был уверен, что любая из них обойдет по популярности "A Spoonful of Sugar", "Let's Go Fly a Kite" или "Supercalifragilisticexpialidocious".

То же касается и актеров. Можно было обойтись без непоседливой экономки в исполнении Джули Уолтерс - мы достаточно ее видели в "Приключениях Паддингтона", но вряд ли актерский состав был бы лучшим. Он был лучшим в фильме, вышедшем на экраны 50 лет назад.

Эмили Блант прекрасна: с задумчивым рассеянным взглядом, здесь и там она передает одиночество персонажа, который находится с членами семьи, когда они несчастны, и покидает их, когда они снова становятся счастливыми. Но у нее нет той непоколебимой уверенности, лучистой теплоты и безупречного голоса, который был у Эндрюс.

И подобным образом, Миранда, легенда Бродвея собственной персоной, кажется полусонным по сравнению с Ван Дайком, а его акцент "кокни" не намного лучше, чем у Ван Дайка.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Юные актеры "Мэри Поппинс возвращается"

Возможно, кинематографистам надо было лучше снять приквел об учебе Мэри в колледже вместо того, чтобы пытаться скопировать шедевр.

Не удивляет, что "Мэри Поппинс возвращается" не достигает высот "Мэри Поппинс", удивляет, насколько близко фильму удалось к ним подобраться. Живой, яркий и добрый мюзикл, он может не иметь искры оригинальности, но он лучше, чем большинство детских фильмов. Он просто не настолько хорош, как тот детский фильм, которым он пытался быть.

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