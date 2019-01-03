Самые интересные премьеры 2019 года по версии BBC Culture

Лучшие драмы, триллеры, блокбастеры и анимационные ленты, которые порадуют киноманов в 2019 году.

Капитан Марвел

Копірайт зображення Marvel Studios

Инопланетные цивилизации! Мистические родственники! Приключения! Бри Ларсон сыграет последнего героя, или скорее героиню вселенной Marvel Кэрол Дэнверс, которая обнаруживает в себе неведомые доселе суперсилы.

Сюжет разворачивается в 1990-х годах. Кэрол пытается выяснить свое происхождение, паралельно спасая Землю от инопланетных захватчиков.

Если не она, то кто? Ведь будущего Капитана Марвел воспитали благородные воины спецподразделения Крии, роль одного из которых досталась, частности, Аннет Бенинг.

В звездный актерский состав картины также вошли Джуд Лоу, чья роль окутана тайной, и Сэмюэль Л. Джексон - мститель Ник Фьюри, которого с помощью компьютерной графики "омолодили" на 25 лет.

Однажды в Голливуде

Копірайт зображення Andrew Cooper/CTMG Inc

Фильмы Квентина Тарантино незамеченными, конечно, не остаются никогда. Но количество звезд и сюжет, завязанный на жуткой истории убийства, в этот раз превосходят все ожидания.

Прежде всего великолепный дуэт составили исполнители главных ролей - Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт.

ДиКаприо играет успешного в прошлом актера телесериалов, а Питт - его помощника и дублера.

Сюжет разворачивается в 1969 году на фоне кровавых событий, связанных с деятельностью секты Чарльза Мэнсона.

Роль Шэрон Тейт, будущей жертвы серийного убийцы, исполняет Марго Робби. Агента героя ДиКаприо - Аль Пачино.

Такой актерский состав, как можно догадаться, обходится недешево - бюджет фильма составил 95 млн долларов.

О немалых амбициях создателей ленты свидетельствуют и аллюзии к знаменитому вестерну "Однажды на Диком западе", снятом одним из самых любимых режиссеров Тарантино Серджо Леоне.

Мы

Копірайт зображення Universal Pictures

Джордан Пол стал одним из самых интересных режиссеров и сценаристов современности после успеха фильма "Ловушка" (Get Out), хоррора с элементами социальной сатиры на расовую тематику.

Его следующую работу уже назвали "фильмом ужасов нового времени", однако подробности сюжета держат в такой тайне, будто речь идет об чередном блокбастере "марвеловской" франшизы.

В фильме снялись звезды "Черной пантеры" Лупита Нионго и Уинстон Дюк, а также Элизабет Мосс.

Актриса заявила, что в фильме "Мы" режиссер остается верен своему стилю "попкорнового кино, которое заставляет задуматься о серьезных вещах".

Король Лев

Копірайт зображення Walt Disney Pictures

Компания Disney выпустила высокотехнологичный римейк с реалистичной компьютерной графикой одного из самых любимых своих мультфильмов.

Из актерского состава ленты 1994 года остался только Джеймс Эрл Джонс, голосом которого в оригинале будет разговаривать Муфаса, отец Симбы.

Взрослого Симбу озвучивает Дональд Гловер, а его возлюбленную Налу - Бейонсе.

В мультфильме прозвучат песни из оригинальной ленты в обработке Бейонсе и Элтона Джона, в том числе знаменитый Circle of Life ("Цикл жизни").

Аббатство Даунтон

Копірайт зображення Focus Features

Благодаря культовому сериалу, история семьи Кроули и их слуг обрела большой круг верных поклонников.

И они не будут разочарованы. В фильм, повествующем о последующих поворотах в жизни героев, возвращается и почти весь актерский состав сериала, в частности, Хью Бонневилль, Элизабет МакГоверн, Мишель Докери, Джим Картер и, конечно, Мэгги Смит в роли вдовствующей графини Вайолет Кроули с ее фирменными афоризмами.

Сюжет ленты разворачивается примерно в 1927 году, после абсолютного хеппи-энда сериала: сплошная романтика и ни одного заключенного.

Однако автор сценария Джулиан Феллес, наверное, приготовил несколько драматических поворотов в судьбе главных героев.

В картине появляются новые персонажи, в частности, двоюродная сестра лорда Грантема, роль которой исполнила Имельда Стонтон.

К звездам

Копірайт зображення Twentieth Century Fox

Брэд Питт отправляется в космос в новом научно-фантастическом экшене от режиссера приключенческой ленты "Затерянный город Z" Джеймса Грея.

Герой Питта ищет своего отца (Томми Ли Джонс), который исчез два десятилетия назад во время миссии к самой далекой планете Солнечной системы, Нептуну.

Поиски пропавшего в космосе отца, бесспорно, напоминают сюжет прошлогоднего блокбастера "Трещина времени", но это сходство является абсолютно случайным.

Сам же Грей сравнил свою работу с "Сердцем тьмы" Джозефа Конрада, поэтому мы можем ожидать, что кто-то из семьи выйдет из-под контроля, что в руках Грэя может стать еще одним удивительным путешествием в неизвестное.

Рокетмен

Копірайт зображення Paramount Pictures

Для человека, который нечасто снимается в кино, 2019-й станет важным годом. Речь идет об Элтоне Джоне.

Авторизованный байопик, который критики назвали "правдивой фантазией", повествует о годах жизни музыканта на пути к вершине славы в 1977 году. Роль Элтона Джона исполнил Тарон Эгертон, который также поет все его песни.

Непременные атрибуты глэм-рока с блестящими жакетами и огромным очками, а также воспоминания о днях, проведенных в реабилитационном центре.

Режиссер ленты - Декстер Флетчер. Именно он взялся за съемки "Богемской рапсодии", после того как проект покинул режиссер фильма Брайан Сингер.

Фильм "Рокетмен" можно было бы назвать легкомысленным танцевальным мюзиклом, если бы не некоторые печальные сюжетные линии.

Женщина в окне

Копірайт зображення Fox 2000 Pictures

Одноименный бестселлер A. Дж. Финна сразу снискал славу истории в стиле Хичкока и триллера, готового для экранизации.

Предсказания сбылись, и перед нами фильм с участием номинантов и победителей кинопремии "Оскар". Героиня Эми Адамс, психолог, как положено, и сама не без психических расстройств, следит за своими соседями, роли которых исполнили Джулианна Мур и Гари Олдман.

Впрочем, впоследствии ей придется доказать, что преступление, совершенное в доме через дорогу, не является плодом его фантазии. Или все-таки является?

Роль детектива досталась Брайану Тайри Генри ( "Вдовы").

Среди работ режиссера Джо Райта - несколько успешных исторических драм - "Темные времена" и "Искупление". Однако его авторству принадлежит и очень недооцененный триллер "Ханна" 2011 года, в котором Сирша Ронан сыграла роль несовершеннолетней убийцы.

Поэтому, как создавать саспенс, Джо Райту, несомненно, хорошо известно.

Звездные войны: Эпизод IX

Копірайт зображення Lucasfilm

Они. Никогда. Не. Закончатся. Это - очередной девятый эпизод звездной саги и последняя серия трилогии, является продолжением "Пробуждение силы" и "Последних джедаев". Она также кажется наиболее динамичной из всех частей франшизы прежде всего благодаря молодому актерскому составу.

Дейзи Ридли, исполнительница роли Рэй, Адам Драйвер - Кайло Рен и Джон Боега в роли Финна, возможно, лучшего злодея со времен его дедушки Дарта Вейдера.

В эпизоде ​​использованы кадры с актрисой Кэрри Фишер в роли Леи, не вошедшие в предыдущей части франшизы. Режиссер IX эпизода саги - Дж. Дж. Абрамс, который также работал над "Пробуждением силы".

Последнее Рождество

Копірайт зображення Universal Pictures

Иногда, чтобы вызвать у зрителя желание посмотреть фильм, достаточно всего двух слов - Эмма Томпсон. В романтической комедии, сюжет которой был навеян знаменитым хитом Джорджа Майкла Last Christmas, Томпсон выступает одновременно и автором сценария (вместе с драматургом Бриони Киммингсом) и исполнительницей одной из ролей.

Эмилия Кларк (которая совсем не похожа на свою героиню в "Игре престолов") исполняет роль Кейт, девушки, работающей в магазине рождественских подарков в костюме эльфа.

А потом появляется красавчик Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты"). Режиссер Пол Фейг, известный по комедийным лентам "Подружки невесты" и "Простая услуга", называет фильм "настоящим признанием в любви Лондону".

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