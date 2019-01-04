Лучшие сериалы 2019 года

Триллеры, драмы, комедии и литературные экранизации - BBC Culture отобрала самые интересные сериалы от ведущих стримингових платформ, которые выйдут в течение следующих 12 месяцев.

Драмы и триллеры

Копірайт зображення HBO / Sky Atlantic Image caption Во втором сезоне "Большой маленькой лжи" Мерил Стрип сыграет свекровь героини Николь Кидман Селесты

В новом сезоне "Большой маленькой лжи" (HBO) прибрежный городок Монтерей снова становится свидетелем интриг и измен. Сценарий ко второй части сериала, получившего немало престижных наград, также написала Лиан Мориарти, автор одноименного романа, который лег в основу первого сезона.

К актерскому составу первой части драмы (Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лори Дерн и Зои Кравиц) присоединяется Мерил Стрип, которая играет роль свекрови Селесты Райт, приезд которой, очевидно, станет непростым испытанием для героини Николь Кидман.

Чеки Карио снова сыграет сообразительного французского детектива Жюльена Батиста в спин-офе британского драматического сериала "Пропавший без вести" (BBC One), сценарий к которому написали Гарри и Джек Уильямс.

В новой части сериала под названием "Батист", Жюльен берется за дело в Амстердаме после того как руководитель полиции и его бывшая девушка обращаются к нему за помощью. В сериале также снялись Джессика Рейн и Том Холлендер.

Режиссер фильмов о Чудо-женщине Пэтти Дженкинс вместе с Крисом Пайном сняла мини-сериал "Я - ночь" (TNT), драму в жанре нуар об одном из самых загадочных убийств прошлого века, совершенном в Лос-Анджелесе в 1947 году.

Главная героиня девушка по имени Фауна Ходель (Индия Эйсли) узнает, что ее родители покинули ее после рождения. Поиски правды о своей семье выводят ее на след зловещих событий, произошедших когда-то в Голливуде. Она берется за расследование вместе со знакомым журналистом, роль которого исполнил Крис Пайн.

Копірайт зображення BBC Two Image caption Ричард Гир в своей первой значительной роли на телевидении в сериале "Мать, отец, сын" с Билли Хоулом

В своей первой телевизионной роли за почти 30 лет голливудская звезда Ричард Гир сыграет харизматичного медиа-магната Макса в сериале "Мать, отец, сын" (BBC Two). Его 30-летний сын, Каден (Билли Хоул), который руководит британской газетой своего отца и должен унаследовать его корпорацию, ведет саморазрушительный образ жизни, ставит под угрозу будущее семейной империи. В сериале также снялись Сара Ланкашир и Киаран Хайндс.

Еще один сериал от BBC One "Джентльмен Джек" с Суранной Джоунс в главной роли. Британо-американская историческая драма, сценарий к которой написала Салли Уэйнрайт ( "Счастливая долина"), рассказывает историю известной землевладелицы и промышленницы Энн Листер. После многих лет экзотических путешествий в 1932 году она возвращается в Западный Йоркшира. Это история ее любви, а также отношений со слугами и конкурентами, которые пытаются уничтожить ее.

Режиссер "Ex Machina", "Аннигиляции" и "Никогда не отпускай меня" Алекс Гарленд снова возвращается к теме опасности технологий в своем дебютном сериале"Devs" (сокращенно от developers - разработчики). Мини-сериал, который выйдет на стриминговом канале FX ( "Фарго"), рассказывает историю программистки Лили Чан, роль которой исполнила Соноя Мидзуно из "Ex Machina". Лили расследует секретную деятельность IT-компании, которая, по ее мнению, связана с исчезновением ее парня.

Старые фавориты

Копірайт зображення BBC America Image caption Джоди Комер в роли хладнокровной убийцы Виланелль в новом сезоне драмы "Убивая Еву"

В пятом сезоне психологического детектива "Лютер" (BBC One) старший инспектор Джон Лютер (Идрис Эльба) и его новая помощница Кэтрин Холлидей (Вунми Мосаку) продолжают распутывать сложную паутину преступлений, которые прикрывает коррумпированная власть. Сможет ли Лютер поймать убийцу и спасти свою жизнь? Рут Уилсон снова сыграет привлекательную психопатку Элис Морган.

Говоря о хладнокровных убийцах, трудно не вспомнить неуловимую и безжалостную Вилланель (Джоди Комер), которая возвращается во втором сезоне сериала "Убивая Еву" (BBC America) и продолжает игру в кошки-мышки с офицером MI5 Евой Поластри (Сандра О).

Шпионский триллер, признанный критиками одним из лучших сериалов 2018 года, снят по мотивам романов Люка Дженнингса "Кодовое имя Вилланель".

Наиболее долгожданным завершением сериала станет последний, шестой сезон "Игры престолов" (HBO). Как когда-то отметила Серсея Ланнистер, "если вы начали игру престолов, вы или побеждаете, или умираете". Но кто в конце концов останется на Железном Троне и будет руководить семью королевствами?

В пятом сезоне популярного сериала BBC "По служебным обязанностям" (BBC One) к постоянному актерскому составу, Вики Макклюр, Мартина Компстона ​​и Эдриана Данбара, присоединяются Стивен Грэхэм и Рошенда Сандалом, которые сыграют две ключевые фигуры в преступной группировке. Известно, что они имеют связи с коррумпированными полицейскими и, очевидно, подчинены теневой фигуре, известной по имени "Эйч", что и заставляет отдел АС-12 заинтересоваться ними.

Копірайт зображення HBO / Sky Atlantic Image caption Машерхала Али сыграет детектива полиции Уэйна Хэя в третьем сезоне "Настоящего детектива"

События пятого сезона "Острых козырьков" (BBC One) разворачиваются на фоне мирового финансового кризиса 1929 года. Когда известный политик обращается к Томми Шелби (Киллиан Мерфи) со смелым предложением, он понимает, что от его ответа зависит будущее не только его семьи, но и всей нации.

После провального второго сезона следующая часть "Настоящего детектива" (HBO / Sky Atlantic) обещает восстановить репутацию сериала. События новых серий пройдут в трех отдельных временных отрезках. В центре внимания - жестокое преступление, связанное с исчезновением двух детей в Озарке. Детектива полиции Уэйна Хэя, одержимого поисками истины, сыграл Махершала Али, звезда "Лунного сияния".

Во втором сезоне сериала об агенте ЦРУ "Джек Райан" (Amazon Prime Video), снятого по мотивам серии романов Тома Клэнси, герой оставляет борьбу с терроризмом и вступает в бой с коррумпированным режимом южноамериканской страны.

Неанглоязычные сериалы

Копірайт зображення Channel 4 / Walter Presents Image caption Биргитта Йорт Серенсен сыграет инженера, которая специализируется на дронах, в новой драме "Серая зона"

Датский сценарист Адам Прайс продолжает свои исследования того, как вера и религия влияют на нашу жизнь в драме "На волнах шторма" Ride Upon the Storm (Channel 4 / Walter Presents). Главную роль священника, который ищет путь к осмысленной жизни, исполнил Ларс Миккельсен ( "Карточный дом»).

Зомби-хоррор "Королевство" (Netflix), события которого происходят в средневековой Южной Корее, рассказывает историю коронного принца, который стал жертвой заговора. Он должен снять заклятие и спасти свой народ от жуткой чумы, которая превращает людей в зомби, жаждущих человеческой плоти.

Шведско-датский триллер "Серая зона" (Channel 4 / Walter Presents) повествует о ряде событий, которые привели к теракту в Скандинавии. Во время деловой поездки за границу, Виктория (Биргитта Йорт Серенсен) встречается с журналистом, но во время интервью ее и сына захватывают в заложники. Впоследствии полиция заставляет женщину стать двойным агентом и внедриться в террористическую сеть ее похитителей.

Новый сезон мрачной исландской драмы "Капкан" (RÚV) повествует обо всех ужасных преступлениях, связанных с насущными проблемами в исландском обществе. Криминальная драма стала неожиданным хитом 2016 года.

Комедии

Копірайт зображення Comedy Central Image caption Эбби Джейкобсон и Илана Глейзер играют двух подружек в американском ситкоме "Брод-Сити"

Новозеландский хоррор-мокьюментари "Что мы делаем в тени" о трех вампирах-соседях по комнате перемещается из Веллингтона в Нью-Йорк и выйдет в формате телесериала на канале FX. В американской версии, созданной Джемейн Клементом, снялись Мэтт Берри, Кайван Новак и Натасия Деметриу.

Съемки следующего сезона сатирической драмы "Вице-президент" (HBO) были временно остановлены в прошлом году из-за того, что главная звезда сериала Джулия Луи-Дрейфус лечилась от рака молочной железы. Актриса получила диагноз всего через день после того, как вручили шестую премию "Эмми". К счастью, актриса вернется на экраны в 2019 году в роли Селины Майер, которая будет вновь баллотироваться на пост президента США.

Американский ситком "Брод-Сити" (Comedy Central) о двух подружках (Эбби Джейкобсон и Илана Глейзер), которые отчаянно пытаются устроить свою жизнь в Нью-Йорке, в этом году завершается пятым сезоном.

Съемки популярного канадского комедийного сериала "Шиттс Крик" (CBC / Pop) восстановили в прошлом году. В пятом сезоне состоятельная семья Роузов (Юджин и Дэниэл Леви, Кэтрин О'Хара и Энни Мерфи), которая за ночь потеряла все свое состояние и была вынуждена переехать в крохотный отель в провинции, наконец снова встает на ноги.

Сюжет американского ситкома "Черный понедельник" (Showtime) повествует о худшем дне в истории Уолл-стрит - 19 октября 1987 года, когда компания неудачников попадает в элитный клуб биржевых маклеров и едва не разрушает экономику всей страны ради красного "Ламборгини" и шумных вечеринок.

Литературные экранизации

Копірайт зображення Hulu / Channel4 Image caption Хью Лори в роли майора де Коверли в экранизации сатирического романа Джозефа Хеллера "Ловушка-22"

"Доктор Хаус" Хью Лорри и Джордж Клуни (который также выступает режиссером сериала) снялись в одноименной экранизации известного романа Джозефа Хеллера 1961 года "Ловушка-22" (Hulu / Channel 4). События романа и сериала происходят в Италии во время Второй мировой войны, а в центре истории - американский летчик Джон Йоссариана, возмущен количеством людей, пытающихся убить, хоть он их никогда и не встречал.

Восьмисерийный психологический триллер "Дублинские убийства" (BBC One / Starz / RTÉ) снят по мотивам двух первых романов одноименной серии ирландской писательницы Тани Френч. Двое амбициозных детективов Роб Рейли (Киллиан Скотт) и Кэсси Мэддокс (Сара Грин) расследуют два убийства - талантливой балерины, найденной на старинном каменном алтаре, и другой женщины, убитой ножом в заброшенном загородном коттедже. Впоследствии оба дела обнаруживают нечто общее.

Мини-сериал "Стражи" (HBO) снят по известной серии комиксов о супергероях Алана Мура и Дэйва Гиббонса с участием Джереми Айронса, Регины Кинг и Дона Джонсона. Сценарист Дэймон Линделоф пообещал фанатам сохранить ностальгическую стилистику знаменитого романа, создав, однако, свою историю. Это скорее ремикс, чем римейк, заявил Линделоф.

Копірайт зображення Amazon Prime Video Image caption Демон Теннант и ангел Майкл Шин пытаются спасти мир от апокалипсиса в "Благих знамениях"

Британская историческая драма "Полдарк" (BBC One) по мотивам романов Уинстона Грэма, адаптированная сценаристом Дебби Хорсфилдом, завершается в этом году пятым сезоном. Последняя часть основана на седьмом романе серии "Штормовая волна" и повествует о событиях 1798-99 годов, которые произошли в жизни офицера британской армии Росса Полдарка, который вернулся в родной Корнуолл с Войны за независимость США.

События сериала "Благие знамения" (Amazon Prime Video), снятого по мотивам одноименного романа-фэнтези 1990 Нила Геймана и Терри Пратчетта, происходят в наши дни накануне судного дня.

Немного суетливый ангел Азирафель (Майкл Шин) и расточительный демон Кроули (Дэвид Теннант) на самом деле вовсе не ожидают апокалипсис, а наоборот пытаются предотвратить его.

Ситуация оборачивается не лучшим образом для человечества, когда в английском графстве Саррей падает огромный метеорит, и Землю постепенно захватывают жестокие инопланетные захватчики.

В первой британской телеэкранизации "Войны Миров" (BBC One) Герберта Уэллса снялись Элеонор Томлинсон и Рейф Сполл, Роберт Карлейль и Руперт Грейвс.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе на адрес questions.ukrainian@bbc.co.uk, и наши журналисты с вами свяжутся.

Следите за нашими новостями в Telegram

...