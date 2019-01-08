Загадочные детали известных шедевров искусства

Копірайт зображення Mauritshuis, The Hague

Что вдохновило Мунка на создание "Крика", что изображено на платье женщины в "Поцелуе" Климта, и существует ли на самом деле жемчужина на знаменитом портрете Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой"? Искусствовед BBC Culture объясняет загадочные детали самых известных произведений искусства.

Что общего имеют выдающиеся шедевры живописи и скульптуры - от "Девушки с жемчужной сережкой" Вермеера до "Герники" Пикассо, от Терракотовой армии китайских императоров до "Крика" Эдварда Мунка?

Каждая из них имеет незаметные и непонятные непосвященному зрителю штрихи, которые открывают совершенно другой смысл выдающегося творения.

В книге "Новый способ видения: история искусства в 57 произведениях" я предлагаю свежий взгляд на выдающиеся картины и скульптуры, которые известны нам так хорошо, что мы просто не видим их.

Начиная с самых почитаемых произведений в истории человечества (от колонны Траяна до "Американской готики", от мрамора Парфенона до "Танца" Матисса), я пытался выяснить, что делает искусство выдающимся. Почему одни произведения продолжают волновать наше воображение век за веком, тогда как подавляющее большинство других исчезают из нашего сознания, как только мы их увидели.

Углубившись в изучение мельчайших деталей этих шедевров, я заметил, что каждый из них имеет какие-то загадочные штрихи, которые при ближайшем рассмотрении открывают увлекательное новое прочтение произведения и навсегда изменяют способ его восприятия.

Когда эти странные вещи начали проявляться на поверхности, от призрачного пальца на правой руке Моны Лизы до символа таро, что означает мужество, на одном из самых загадочных автопортретов Фриды Кало, я вспомнил слова Шарля Бодлера. "Красота, - писал французский поэт и критик в 1859 году, - всегда содержит щепотку странности, непреднамеренной и бессознательной странности".

Гобелен из Байо (около 1077)

Копірайт зображення Bayuex Museum, France

Неизвестные теперь женщины, которые тысячелетия назад вышили 70-метровую ткань, изображающую события норманнского завоевания, были не только искусными швеями, но и талантливыми рассказчицами.

Стрела, пронизывающая глаз короля Гарольда в кульминационной сцене визуального эпоса, имеет двойное метафорическое значение. Хватаясь за стрелу, раненый Гарольд словно растворяется в личностях художника и наблюдателя.

Взгляд Гарольда, швеи и зрителя соединяются в одном стежке гобелена.

Сандро Боттичелли, Рождение Венеры (1482-1485)

Копірайт зображення Uffizi, Florence

Развеянные ветром золотистые волосы богини спадают на ее правое плечо, образуя локон идеальной спиралевидной формы, будто миниатюрный двигатель запускает все движение картины вокруг воображаемой оси.

Идеальная логарифмическая спираль локона не является случайностью. Ее вращательный вектор повторяет движения богов ветра Зефира и Хлориды в левой части картины и форму раковины, которая несет Венеру на берег. Этот момент очаровывал мыслителей с давних времен.

В XVII веке швейцарский математик Якоб Бернулли окрестил локон богини "магической спиралью". На картине Боттичелли - произведении, воспевающем вечную молодость, эта непостижимая спираль будто шепчет Венере на ухо тайны истины и красоты.

Иероним Босх, Сад земных наслаждений (1505-1510)

Копірайт зображення Museo Nacional del Prado, Madrid

Яйцо, уравновешенное на голове всадника среди других причудливых персонажей Босха, давно привлекает внимание искусствоведов и обычных зрителей. Но как эта маленькая деталь раскрывает истинный смысл произведения?

Если закрыть боковые створки триптиха, мы увидим внешнюю часть "Сада земных наслаждений", на которой изображен хрупкий полупрозрачный шар, плавающий в эфире.

Это позволяет увидеть замысел художника - вся картина является своеобразным яйцом, из которого рождается мир и которое можно разбивать и открывать множество раз.

Открывая и закрывая триптих, мы запускаем движение новорожденного мира и возвращаемся во времени к началу, когда человечество утратило свою невинность.

Ян Вермеер, Девушка с жемчужной сережкой (около 1665)

Копірайт зображення Mauritshuis, The Hague

Блестящая жемчужина со знаменитого портрета девушки, которая бесконечно отворачивается и возвращается к нам, на самом деле - лишь плод нашего воображения.

Двумя легкими мазками кисти художник удачно обманывает наш мозг, который буквально в воздухе дорисовывает сережку. Но как бы пристально вы ни всматривались, вы не увидите застежки, которая соединяет украшение с ухом девушки.

Да и сама серьга - такая же иллюзия, созданная нашим воображением из двух едва заметных завитков белой краски.

Ценной жемчужиной на картине Вермеера является эта невероятная оптическая иллюзия, которая символизирует саму иллюзорность нашей жизни.

Уильям Тернер, Дождь, пар и скорость - Большая Западная железная дорога (1844)

Копірайт зображення National Gallery, London

Скрытый в левой части полотна заяц, который мчится, испуганный приближением поезда, известен всем. Сам художник показал его маленькому мальчику, который увидел картину в Королевской академии накануне ее показа.

Но как эта едва заметная деталь на картине передает идею вторжения технологий в нашу жизнь? Почему художник решил добавить ее? Еще со времен античности заяц был символом возрождения и надежды.

В мыслях зрителей, которые впервые увидели картину в 1844 году, были еще свежи воспоминания об ужасной трагедии, произошедшей накануне Рождества два с половиной года назад. Тогда поезд сошел с рельсов в 10 милях от моста, изображенного на картине.

В результате трагедии погибли девять пассажиров третьего класса и еще около 16 получили ранения. Маленькой беззащитной фигуркой животного художник чтит память жертв трагедии и передает свои размышления о хрупкости жизни.

Жорж Сера, Купальщики в Аньере (1884)

Копірайт зображення National Gallery, London

Огромное полотно, изображающее парижан, отдыхаютщих на берегу Сены, было завершено 1884 году. Впрочем, через несколько лет художник решил усовершенствовать картину, применив характерную технику крошечных мазков, которые сливаются в единый цвет на расстоянии.

Теория цвета, лежащего в основе стиля пуантилизм, присущего позже работам Сера, частично связана с идеями французского химика Мишеля Эжена Шеврела. Его теория объясняет, как сочетание определенных оттенков создает устойчивый тон в нашем воображении.

Дымовые трубы вздымающиеся на заднем фоне картины, принадлежат заводу, который производил свечи по технологии, также разработанной Шеврелем. Эти трубы - данью ученому, которому Сера обязан своей оригинальной техникой живописи.

Эдвард Мунк, Крик (1893)

Копірайт зображення National Gallery, Oslo, Norway

Долгое время считали, что искаженное криком лицо, символ ужаса, который уже более века царит в массовой культуре, Мунк увидел в застывшей перуанской мумии на Всемирной выставке 1889 года в Париже.

Впрочем, Мунк был художником, который был больше озабочен будущим, чем прошлым и которого прежде всего волновала скорость технического прогресса. Не мог ли его поразить гораздо больше зрелищный экспонат, который возвышался над павильоном на той же выставке - огромная электрическая лампочка, наполненная 20 тысячами маленьких?

Скульптура чествовала изобретение Томаса Эдисона. Она напоминала кристаллического бога, который несет эру нового идолопоклонства, и не могла остаться незамеченной Мунком.

Растянутое в крике лицо на картине с необычайной точностью отражает опущенную челюсть и лукообразный череп жуткого электрического тотема Эдисона.

Густав Климт, Поцелуй (1907)

Копірайт зображення Osterreichische Galerie Belvedere, Vienna

Трудно представить более несовместимые вещи, чем любовь и страсть, с одной стороны, и белые лабораторные халаты и стекло микроскопа - с другой.

Впрочем, это совершенно не касается картины Густава Климта "Поцелуй". В том году, когда он нарисовал свое известное произведение, Вена говорила о тромбоцитах и других клетках крови.

Теория о клетках прежде всего захватила Венский университет, который несколькими годами ранее приглашал Климта сделать росписи на медицинскую тему.

В то время в университете также работал известный иммунолог Карл Ландштайнер, который обнаружил разные группы крови у людей и пытался сделать переливание крови безопасным.

Присмотритесь к оригинальным узорам, пульсирующим на женском платье на картине Климта, и вдруг вы поймете, чем они есть на самом деле. Это - чашки Петри с клетками. Таким образом художник будто исследует душу влюбленной женщины под микроскопом.

"Поцелуй" Климта - это его яркая биопсия вечной любви.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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