Космос как галерея искусства: арт-объекты на орбите Земли

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Должен ли космос быть территорией только для ученых и военных? Несколько представителей мира искусства решительно заявили о правах сказать свое слово в исследовании космического пространства.

Исследование космоса - лишь мгновение в истории человечества. Но задолго до того, как мы запустили спутники за пределы земной атмосферы, художники представляли побег с нашей скромной планеты в вечном стремлении достичь звезд.

Космические исследования проводят ученые и военные, однако движущей силой нашего стремления заглянуть в неизвестное всегда были писатели и художники. Потому что они представляют будущее раньше, чем оно станет реальностью - как говорится, жизнь имитирует искусство.

Сегодня художники становятся полноправными участниками космической гонки, считая таинственную пустоту за пределами нашей атмосферы следующим музейным или галерейным пространством.

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Художник и музыкант Нахум уверен, что космос - это не только площадка для завоевания богатых наций. Чтобы человечество не повторило ошибок колониализма прошлого, в дискуссиях об исследовании космического пространства, должны участвовать художники.

Кто является владельцем земли на Луне или комете и имеет право добывать минералы и драгоценные металлы на них? Как только мы покинем нашу планету, перед нами сразу появятся фундаментальные аспекты цивилизации, например, право собственности и границы.

"Если художники имеют другой взгляд на мир, они должны обогатить дискуссию", - отметил Нахум.

Копірайт зображення Nahum Image caption Работа Нахума "Контур присутствия", запущенная с мыса Канаверал во Флориде

Впервые с тех пор, как ученые смогли преодолеть земное притяжение и вырваться из атмосферы Земли, художники начали задумываться о космосе как о новой художественной площадке.

29 июня 2018 года, мечта Нахума, над которой он работал много лет, наконец осуществилась. На борту ракеты SpaceX Falcon 9, которая направлялась к Международной космической станции, на орбиту попала уникальная интерактивная скульптура.

Перформансы, устроенные с Земли, позволили зрителям взаимодействовать с арт-объектом на орбите, показывая им, что космос на самом деле гораздо ближе и доступнее.

Есть ли место искусству в космосе?

За разработку космических художественных проектов взялись и другие художники, например, Тревор Паглен, Таварес Страхан и Макото Азума.

После нескольких неудачных попыток 3 декабря 2018 года наконец на орбиту отправили еще два произведения искусства.

Почему ученые имеют неограниченные права на космос, а художники или кто-то другой - нет? Нахум, художник

Это - "Орбитальный отражатель" (Orbital Reflector) Тревора Паглена, созданный в сотрудничестве с Музеем искусств Невады, и "Енох" (Enoch) Страхан, разработанный совместно с Музеем искусств округа Лос-Анджелеса (LACMA).

Обе работы полетели в космос и на борту SpaceX.

Скульптура Тревора Паглена похожа на спутник, но на самом деле ее цель сугубо эстетическая и философская. Проект вызвал протесты среди астрономов, которые утверждали, что объект с такой высокой отражательной силой будет препятствовать научным наблюдениям.

Копірайт зображення Courtesy of the artist and Nevada Museum of Art Image caption Скульптура Тревора Паглена похожа на спутник, но на самом деле ее цель сугубо эстетическая и философская

Нахум отрицает их утверждения. Однако проект является одним из первых, задающих вопрос о том, кто имеет право запускать объекты в космос или кто владеет орбитой Земли.

Почему ученые имеют неограниченную власть в космосе, а художники или кто-то другой - нет?

В космических исследованиях мне больше всего нравится то, что они прежде всего касаются Земли Нахум, художник

Космическая скульптура Страхана больше похожа на то, что можно увидеть в музее. Это - бюст Роберта Генри Лоуренса-младшего, первого афроамериканца, избранного для участия в космической программе США.

Лоуренс погиб в авиакатастрофе еще во время учений и не осуществил свою мечту попасть в космос, пока Страхан не отправил туда его бюст.

Запуск космических экспонатов Нахума, Паглена и Страхана стали поворотным моментом во взаимодействии искусства с космосом. Сейчас три работы трех разных художников вращаются вокруг нашей планеты.

Копірайт зображення Strachan, the Los Angeles County Museum of Art Image caption Бюст Роберта Генри Лоуренса-младшего вращается вокруг Земли, осуществив мечту астронавта после его смерти

Иными словами, эти проекты, хотя и находятся за пределами планеты, имеют целью объединить людей.

Каждый спутник, когда запущен в космос, направлен к Земле. Первая фотография, сделанная из космоса, была фотографией нашей планеты, а не звезд.

"В космических исследованиях мне больше всего нравится то, что они прежде всего касаются Земли.

Проблемы миграции и национализма сразу исчезают, если представить будущее, когда мы сможем просто сказать: "Я - с Земли", - объясняет Нахум.

Наряду с наукой и научной фантастикой искусство открывает новые способы взглянуть вдаль на звезды и одновременно внутрь нашего коллективного сознания.

Копірайт зображення Courtesy of Space Affairs Image caption Нахум и другие художники в российском космическом центре, куда они прибыли, чтобы испытать состояние невесомости

50 лет искусства в космосе

Нахум, который родом из Мехико, а сейчас работает в Берлине, исследует космос как предмет и цель искусства уже в течение почти десяти лет.

Перед выставкой "Вопрос невесомости" в 2015 году в Мехико Нахум вместе с небольшой группой художников поехал в Россию, чтобы в параболическом полете испытать приближенное к невесомости состояние на Земле.

Нахум и его единомышленники стали первыми, кто провел художественные эксперименты в условиях невесомости. Их результаты были представлены во Дворце изящных искусств в Мехико в виде аудио- и видеоинсталляций и скульптур.

Копірайт зображення AMKK Image caption В 2017 году Макото Азума запустил букет цветов на гигантских воздушных шарах на высоту 30 км над пустыней штата Невада

В 2017 году японский художник Макото Азума отправил во внешние слои атмосферы первый космический натюрморт.

Художник привязал букет живых цветов к гигантским воздушным шарам, которые подняли его на высоту 30 км над пустыней штата Невада. При температуре -60 градусов по Цельсию цветы начали крошиться и опадать на Землю ярким конфетти.

Его произведение было намеренно непрочным, чтобы показать хрупкость и преходящесть всего живого и органического, даже нашей планеты, в большом космосе.

И, таким образом, космическое художественное исследование снова, в первую очередь, касалось жизни на Земле.

Проект, названный "Экзобиотаника", предлагает поэтический взгляд на исследование космоса, как бы говоря: если мы и собираемся окунуться в неизвестное, мы должны взять с собой красоту.

Копірайт зображення Alamy Image caption "Звуки Земли" - это, по мнению Карла Сагана, "дар одного острова цивилизации другому в безграничном космическом океане"

Впрочем, история искусства в космосе охватывает чуть больше времени, чем последние несколько лет.

Двумя самыми известными аэрокосмическими миссиями стал запуск идентичных космических аппаратов "Вояджер-1" и "Вояджер-2", на борту каждого из которых были два золотых диска с произведениями искусства.

С момента их запуска в 1977 году они продолжают свой путь в неизвестное, с каждой секундой становясь самыми отдаленными объектами в космосе, созданными людьми.

Проект "Вояджер" - это послание человечества о красоте и творчестве

"Вояджер-1" покинул пределы Солнечной системы в 2012 году, а "Вояджер-2" в декабре прошлого года, теперь он летит на расстоянии 18 млрд км от Земли.

Каждый золотой диск содержит сообщения потенциальной внеземной цивилизации - фото, музыку и приветствия на многих языках мира. Это - послание человечества о красоте и творчестве.

Сверхсложную задачу составить содержание диска, который представлял бы всю человеческую цивилизацию, поручили Карлу Сагану.

• Нам звонят инопланетяне! Что будем делать?

Ученый назвал его "даром одного острова цивилизации другому в безбрежном океане космоса".

Наше исследование космоса, будь то художественное или по-научному отстраненное, - это исследование нашей души и взаимосвязи Вселенной.

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