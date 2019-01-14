Космос как галерея искусства: арт-объекты на орбите Земли
Должен ли космос быть территорией только для ученых и военных? Несколько представителей мира искусства решительно заявили о правах сказать свое слово в исследовании космического пространства.
Исследование космоса - лишь мгновение в истории человечества. Но задолго до того, как мы запустили спутники за пределы земной атмосферы, художники представляли побег с нашей скромной планеты в вечном стремлении достичь звезд.
Космические исследования проводят ученые и военные, однако движущей силой нашего стремления заглянуть в неизвестное всегда были писатели и художники. Потому что они представляют будущее раньше, чем оно станет реальностью - как говорится, жизнь имитирует искусство.
Сегодня художники становятся полноправными участниками космической гонки, считая таинственную пустоту за пределами нашей атмосферы следующим музейным или галерейным пространством.
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Художник и музыкант Нахум уверен, что космос - это не только площадка для завоевания богатых наций. Чтобы человечество не повторило ошибок колониализма прошлого, в дискуссиях об исследовании космического пространства, должны участвовать художники.
Кто является владельцем земли на Луне или комете и имеет право добывать минералы и драгоценные металлы на них? Как только мы покинем нашу планету, перед нами сразу появятся фундаментальные аспекты цивилизации, например, право собственности и границы.
"Если художники имеют другой взгляд на мир, они должны обогатить дискуссию", - отметил Нахум.
Впервые с тех пор, как ученые смогли преодолеть земное притяжение и вырваться из атмосферы Земли, художники начали задумываться о космосе как о новой художественной площадке.
29 июня 2018 года, мечта Нахума, над которой он работал много лет, наконец осуществилась. На борту ракеты SpaceX Falcon 9, которая направлялась к Международной космической станции, на орбиту попала уникальная интерактивная скульптура.
Перформансы, устроенные с Земли, позволили зрителям взаимодействовать с арт-объектом на орбите, показывая им, что космос на самом деле гораздо ближе и доступнее.
Есть ли место искусству в космосе?
За разработку космических художественных проектов взялись и другие художники, например, Тревор Паглен, Таварес Страхан и Макото Азума.
После нескольких неудачных попыток 3 декабря 2018 года наконец на орбиту отправили еще два произведения искусства.
Это - "Орбитальный отражатель" (Orbital Reflector) Тревора Паглена, созданный в сотрудничестве с Музеем искусств Невады, и "Енох" (Enoch) Страхан, разработанный совместно с Музеем искусств округа Лос-Анджелеса (LACMA).
Обе работы полетели в космос и на борту SpaceX.
Скульптура Тревора Паглена похожа на спутник, но на самом деле ее цель сугубо эстетическая и философская. Проект вызвал протесты среди астрономов, которые утверждали, что объект с такой высокой отражательной силой будет препятствовать научным наблюдениям.
Нахум отрицает их утверждения. Однако проект является одним из первых, задающих вопрос о том, кто имеет право запускать объекты в космос или кто владеет орбитой Земли.
Почему ученые имеют неограниченную власть в космосе, а художники или кто-то другой - нет?
Космическая скульптура Страхана больше похожа на то, что можно увидеть в музее. Это - бюст Роберта Генри Лоуренса-младшего, первого афроамериканца, избранного для участия в космической программе США.
Лоуренс погиб в авиакатастрофе еще во время учений и не осуществил свою мечту попасть в космос, пока Страхан не отправил туда его бюст.
Запуск космических экспонатов Нахума, Паглена и Страхана стали поворотным моментом во взаимодействии искусства с космосом. Сейчас три работы трех разных художников вращаются вокруг нашей планеты.
Иными словами, эти проекты, хотя и находятся за пределами планеты, имеют целью объединить людей.
Каждый спутник, когда запущен в космос, направлен к Земле. Первая фотография, сделанная из космоса, была фотографией нашей планеты, а не звезд.
"В космических исследованиях мне больше всего нравится то, что они прежде всего касаются Земли.
Проблемы миграции и национализма сразу исчезают, если представить будущее, когда мы сможем просто сказать: "Я - с Земли", - объясняет Нахум.
Наряду с наукой и научной фантастикой искусство открывает новые способы взглянуть вдаль на звезды и одновременно внутрь нашего коллективного сознания.
50 лет искусства в космосе
Нахум, который родом из Мехико, а сейчас работает в Берлине, исследует космос как предмет и цель искусства уже в течение почти десяти лет.
Перед выставкой "Вопрос невесомости" в 2015 году в Мехико Нахум вместе с небольшой группой художников поехал в Россию, чтобы в параболическом полете испытать приближенное к невесомости состояние на Земле.
Нахум и его единомышленники стали первыми, кто провел художественные эксперименты в условиях невесомости. Их результаты были представлены во Дворце изящных искусств в Мехико в виде аудио- и видеоинсталляций и скульптур.
В 2017 году японский художник Макото Азума отправил во внешние слои атмосферы первый космический натюрморт.
Художник привязал букет живых цветов к гигантским воздушным шарам, которые подняли его на высоту 30 км над пустыней штата Невада. При температуре -60 градусов по Цельсию цветы начали крошиться и опадать на Землю ярким конфетти.
Его произведение было намеренно непрочным, чтобы показать хрупкость и преходящесть всего живого и органического, даже нашей планеты, в большом космосе.
И, таким образом, космическое художественное исследование снова, в первую очередь, касалось жизни на Земле.
Проект, названный "Экзобиотаника", предлагает поэтический взгляд на исследование космоса, как бы говоря: если мы и собираемся окунуться в неизвестное, мы должны взять с собой красоту.
Впрочем, история искусства в космосе охватывает чуть больше времени, чем последние несколько лет.
Двумя самыми известными аэрокосмическими миссиями стал запуск идентичных космических аппаратов "Вояджер-1" и "Вояджер-2", на борту каждого из которых были два золотых диска с произведениями искусства.
С момента их запуска в 1977 году они продолжают свой путь в неизвестное, с каждой секундой становясь самыми отдаленными объектами в космосе, созданными людьми.
"Вояджер-1" покинул пределы Солнечной системы в 2012 году, а "Вояджер-2" в декабре прошлого года, теперь он летит на расстоянии 18 млрд км от Земли.
Каждый золотой диск содержит сообщения потенциальной внеземной цивилизации - фото, музыку и приветствия на многих языках мира. Это - послание человечества о красоте и творчестве.
Сверхсложную задачу составить содержание диска, который представлял бы всю человеческую цивилизацию, поручили Карлу Сагану.
• Нам звонят инопланетяне! Что будем делать?
Ученый назвал его "даром одного острова цивилизации другому в безбрежном океане космоса".
Наше исследование космоса, будь то художественное или по-научному отстраненное, - это исследование нашей души и взаимосвязи Вселенной.
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