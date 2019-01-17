Советская фотография: пропаганда и смелый эксперимент

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery

Советские фотографы работали под давлением социалистической идеологии и пропаганды. Но, возможно, именно это побудило их к экспериментам и расширению границ фотоискусства. Обозреватель BBC Culture посетила выставку советской фотографии в лондонской галерее Atlas.

2 мая 1945 года в только что освобожденном от нацистов Берлине солдаты Красной Армии Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест вместе с фотографом Евгением Халдеем поднялись на крышу Рейхстага и установили там советский флаг.

(Участие украинца Алексея Береста долгое время замалчивалось советскими историками - Сталину хотелось сделать героями только русских и грузин. - Прим.пер.).

Фотография с солдатом, водружающим знамя на фоне скульптур немецких героев, стала одной из самых известных фотографий Второй Мировой войны - а также примером размытых границ между фактами и вымыслом.

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Евгений Халдей. "Знамя победы над Рейхстагом", Берлин, май 1945 г.

"За этим снимком стоит большая история и немало тайн", - объясняет Бен Бурдетт, соучредитель лондонской галереи Atlas, где недавно прошла выставка "Шедевры советской фотографии"

"Это фото постановочное, поскольку когда флаг подняли в первый раз, фотографа рядом не было. Тогда на следующий день солдаты снова вернулись на крышу вместе с фотографом Евгением Халдеем, который и запечатлел это эпохальное событие", - и рассказывает Бурдетт.

За неимением настоящего флага над Рейхстагом установили знамя, привезенное Халдеем из Москвы. Его сшили из трех красных скатертей с аппликацией серпа и молота.

Как отмечает New York Times, Халдей, отца и сестер которого убили нацисты, решил воссоздать знаменитый снимок "Водружение флага над Иводзимой", сделанный фотографом Джо Розенталем. Он попросил своего дядю сшить флаг, который он и привез в Берлин, чтобы сделать свою версию легендарного фото.

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Макс Альперт. "Комбат", 1942 г.

Позже на уже готовой фотографии пришлось заретушировать часы на руке солдата. Власти СССР хотели удалить доказательства мародерства советской армии. Существует несколько версий этого снимка, на одной из них на обеих руках солдата можно увидеть три пары часов.

Энтузиазм и жизнерадостность

Остальные представленные на выставке снимки (все они из личной коллекции Льва Бородулина) не менее противоречивы.

Они откровенно пропагандистские, с одной стороны, поскольку провозглашают могущество Советского Союза, но с другой - являются примером интересных художественных экспериментов.

"Первое впечатление от фотографии всегда заметно отличается от последующего, когда узнаешь историю ее создания", - рассказывает куратор выставки Майя Кацнельсон.

"Строя миф о советском обществе, фотографы СССР создавали настоящие шедевры фотоискусства. По моему мнению, это был героизм. Делать, с одной стороны, идеологически правильные снимки, а с другой - добиваться максимальной выразительности", - говорит она.

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Лев Бородулин. "Пирамида", Москва, 1954 г.

"Бородулин был фотографом советской эпохи и автором многих известных снимков 1950-70-х годов, посвященных,прежде всего, спортивным мероприятиям и мужеству советских спортсменов", - объясняет Бурдетт.

"Стремясь сохранить фотографии того времени, когда искусство было ограничено требованиями советской идеологии", Бородулин собрал коллекцию из около 10 тысяч фотографий. Она охватывает период от революции 1917 года до 1960-х годов и содержит снимки из журналов, архивов и фотографических агентств, например "ТАСС".

"Это одна из первых коллекций советской фотографии, благодаря которой удалось сохранить многие фото", - отмечает Кацнельсон, которую больше всего поражают снимки времен Второй мировой войны.

"Это было время, когда фотожурналисты создавали шедевры, рискуя своей жизнью. Некоторые из этих работ поднимали дух всей страны, другие на протяжении многих десятилетий были спрятаны в архивах", - добавляет куратор выставки.

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Яков Халип. "Торпедист", Балтийский флот, 1936 г.

Для Льва Бородулина эти фотографии имеют особое значение.

"Почти все мои родственники погибли во время войны, я был дважды ранен, прошел всю войну от Москвы до Берлина", - рассказал фотограф в интервью BBC Culture. Последние годы жизни он провел в своем доме в Тель-Авиве. (Лев Бородулин ушел из жизни 21 декабря 2018. - Прим. Пер.).

"Война изменила мою жизнь, жизнь страны и всех, кого я знал. И я хочу, чтобы люди не забыли об этом", - сказал Бородулин. Когда Халдей фотографировал падение Берлина, в Рейхстаге все еще шли бои с перекрестным огнем. По словам Бородулина, Халдей рисковал жизнью, чтобы сделать снимки.

Позже они стали друзьями: "Мы провели много времени вместе, вспоминая войну ... и каждый раз, когда я приходил в его маленькую фотостудию, где он жил, я видел эту фотографию, не более метра в ширину, мы сидели под ней".

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Самарий Гурарий. "Черчилль, Рузвельт и Сталин в Ялте", 1945 г.

"Фотоальбом охватывает всю сталинскую эпоху, весь советский период, Вторую мировую войну, холодную войну", - отмечает Бурдетт.

"Некоторые из фотографий сделаны в мрачные сталинские годы. С исторической точки зрения они представляют собой бесценный источник информации о развитии и становлении современной России".

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Семён Фридлянд. "Волжаночка"

Впрочем, наибольшее внимание исследователей было обращено к развитию художественных направлений советского фотоискусства, например, группы конструктивистов "Октябрь" - российского аналога Баухаус.

"Мы выбрали работы таких мастеров, как Аркадий Шайхет, Яков Халип, Александр Родченко и Борис Игнатович".

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Александр Родченко. Портрет Лили Брик, 1926 г.

Одна из основных черт советской фотоэстетики продиктована идеологией, - это чрезмерный энтузиазм и жизнерадостность на лицах людей.

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Аркадий Шайхет. "Комсомолец за штурвалом". Балахна, 1929 г.

Однако советской фотошколе присущ и другой ключевой элемент, не имеющий ничего общего с триумфальным воспеванием могущественного государства.

"Это - стремление к экспериментам и импровизации, чего не увидишь на Западе", - считает Бурдетт.

"Советские фотографы много экспериментировали с оригинальным углом и кадрированием снимка, они снимали объект сверху или снизу, а не прямо, часто применяли фотомонтаж и коллажи".

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Александр Родченко. "Пожарная лестница", 1925 г.

Конструктивисты "считали себя революционерами в искусстве и пытались построить новый мир посредством нового искусства", объясняет Кацнельсон. "Октябрьская группа" радикально изменила прессу:

"В течение десяти лет - 1925-1935 - фотография советской прессы была самой авангардной в мире".

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Александр Родченко. "Девушка с лейкой" 1934 г.

Даже когда авангард попал в опалу, фотографы продолжали расширять границы искусства. По словам Кацнельсон, "это было время соцреализма - реалистического по форме и социалистического по содержанию ... портреты людей должны были излучать оптимизм, волю к победе и силу разума".

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Яков Халип. "В дозоре", 1937 г. (композиция А. Родченко)

Требования пропаганды каким-то образом поощряли эксперименты, утверждает Бурдетт:

"Например, съемка сверху или снизу добавляла снимку необходимого драматизма".

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Владислав Микоша. "Зарядка", 1937 г.

"Через советскую фотографию можно проследить не только историю страны, но и смену идеологических приоритетов: что фотографировать и как", - отмечает Кацнельсон.

Даже в 1960-х, во времена оттепели, цензура все равно была жесткой. Лев Бородулин вспоминает свою любимую фотографию.

"Это снимок спортсменки, который цензура заклеймила, назвав его "летающей ж…". Я сделал его на своих первых Олимпийских играх в 1960 году в Риме. Тогда я впервые побывал в "капиталистической" стране. Я был очень доволен, потому что только начинал карьеру фотографа в журнале "Огонек" ... и снимок взяли на обложку номера".

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption "Прыжок с вышки" Льва Бородулина украсил обложку журнала "Огонёк", 1960 г.

Впрочем, фотографию раскритиковал Михаил Суслов, главный идеолог Коммунистической партии, он обвинил фотографа в чрезмерном авангардизме и формализме, написав в "Правде", что "Огонек" не имел права размещать его на обложке.

По словам Льва Бородулина, он воспринял статью скорее как похвалу. "В ней меня назвали мастером: "такому большому мастеру фотографии, как Лев Бородулин, не стоит делать снимки такого типа" сказано в статье".

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Лев Бородулин. "Прыжок с вышки", 1960 г.

Коллекция советской фотографии свидетельствует о кардинально другом взгляде на историю.

"Ее главным отличием от снимков аналогичного периода американских фотографов или фотографов Life Magazine и Picture Post является полное отсутствие портретов знаменитостей", - объясняет Бурдетт.

Копірайт зображення Copyright the artist courtesy Atlas Gallery Image caption Игорь Снегирев. Портрет Юрия Гагарина, апрель 1961 г.

"Никого наподобие Мэрилин Монро или Элвиса - культ звезд отсутствовал. За исключением, пожалуй, удивительного портрета Юрия Гагарина 1961 года. Он, очевидно, стал первой советской знаменитостью в современном понимании", - объясняет Бен Бурдетт.

"Представьте себе - это был 1961 год, когда попкультура достигла значительного развития во всем мире", - отмечает Бурдетт.

И это практически последняя фотография в коллекции, ведь она в определенном смысле знаменует конец эпохи.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture .

Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе по адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, и наши журналисты с вами свяжутся.

Следите за нашими новостями в Telegram

...