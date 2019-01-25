Потерял, украли, поставил в туалете: что делают с "Оскаром" его обладатели

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фэй Данауэй получила "Оскар" за фильм "Телесеть", ее партнера по фильму Питера Финча впервые в истории наградили "Оскаром" посмертно, сообщает заголовок в газете

Кто-то держит статуэтку на видном месте в доме, кто-то прячет ее в туалете, а некоторые вообще теряют. Впрочем, судьба некоторых "Оскаров" удивляет ещё больше.

И "Оскар" получает ...

Что будет дальше - хорошо известно. На одну-две секунды, пока ведущий открывает конверт, зал задерживает дыхание.

А потом ... Другие номинанты (ну, лузерами их точно не назовешь) делают вид, что они нисколько не расстроились, а победитель целует свою вторую половину и идет на сцену.

Он произносит речь, обычно довольно банальную, может похвастаться бицепсом, демонстрируя солидный вес статуэтки, а потом уходит со сцены. Но что происходит дальше?

Какая судьба ожидает самую желанную в мире статуэтку в доме ее владельца?

Одни исчезают или становятся добычей воров, например прошлогодний "Оскар" Фрэнсис МакДорманд, который она получила за лучшую женскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Статуэтка исчезла в ночь церемонии, правда, ее вскоре вернули.

Другие "Оскары" оказывались в центре судебных или коммерческих скандалов. Однако большая часть статуэток, а их с 1929-го по 2017 год вручили в общей сложности 3048, постигла обычная судьба.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время вечеринки в Governors Ball после церемонии награждения неизвестный мужчина пытался вынести "Оскар" Фрэнсис МакДорманд, однако пропажу быстро обнаружили

Владельцев знаменитой статуэтки в первую очередь волнует вопрос: выставлять ли ее напоказ?

Актеры Джоан Вудворд, Энтони Куинн и Донна Рид хранят свои "Оскары" на каминной полке рядом с другими наградами.

Это, пожалуй, лучшее место для позолоченной статуэтки, которая в отблесках пламени способна превратиться чуть ли не в священную реликвию.

Копірайт зображення Alamy Image caption Донна Рид, получившая "Оскар" за роль второго плана в фильме "И ныне и присно", хранит свою статуэтку над камином

Значит ли это, что они хвастаются наградой?

Чтобы избежать таких обвинений, другие актеры прячут своего "Оскара" в уборной - поистине символический акт самоуничижения.

Хотя, например, Кейт Уинслет объясняет, что таким образом у ее гостей есть шанс без лишних глаз подержать статуэтку.

"Каждый мечтает прикоснуться к ней, подержать ее в руках, выкрикивая: "Боже, она такая тяжелая! "Поэтому я решила сделать людям приятное", - пояснила актриса в британской телепрограмме GMTV.

"Оскар" она получила за лучшую женскую роль в фильме "Чтец".

Среди других звезд, не нашедших для статуэтки лучшего места, чем туалет, - Эмма Томпсон, Лайонел Ричи, Шон Коннери, Сьюзен Сарандон и Джоди Фостер.

"Они хорошо смотрятся рядом с кранами", - отметила последняя.

Дороже золота

За всю историю премии лишь одна статуэтка была продана. Это сделал ветеран Второй мировой войны Гарольд Рассел, который потерял обе руки.

В 1946 году он сыграл в фильме режиссера Уильяма Вайлера "Лучшие годы нашей жизни" и получил "Оскар" за роль второго плана. На той же церемонии он получил и вторую статуэтку "за надежду и отвагу, которыми он вдохновил товарищей ветеранов".

Поскольку Рассел не был профессиональным актером, он почти не снимался в кино, ни до, ни после награждения. Он стал единственным лауреатом в истории, получившим две статуэтки на одной церемонии.

В конце 1980-х Рассел продал одного из своих "Оскаров", чтобы оплатить лечение жены. Правда, по другим данным, на деньги, полученные от продажи, актер съездил в отпуск.

Копірайт зображення Alamy Image caption По слухам, Джоан Кроуфорд симулировала болезнь, чтобы не пойти на вручение "Оскара" в 1946 году, поскольку думала, что не получит награду, - но она победила

Рассел смог продать свою статуэтку, поскольку получил ее до 1950 года. Академия запретила продавать вручаемых после этой даты "Оскаров". Каждый лауерат премии подписывает об этом соглашение. Впрочем статуэтку можно вернуть в Академию и получить за это 1 доллар.

Вот почему на аукционе можно увидеть только "Оскаров", вручаемых до 1950 года. Беатрис Уэллс, дочь Орсона Уэллса, продала "Оскар" своего отца, который он получил за лучший оригинальный сценарий к фильму "Гражданин Кейн", за 861 542 доллара.

Интересно, что и статуэтка соавтора Уэллса, Германа Манкевича, также ушла с молотка.

Внук сценариста, Бен Манкевич, ведущий программы Turner Classic Movies, рассказал BBC Culture, что его отец хранил статуэтку в сейфе, считая, что она слишком дорогостоящая, чтобы ее страховать.

"Но когда родственнику понадобились деньги, он продал ее на аукционе, заплатив организаторам 20%", - рассказывает Бен Манкевич.

"Мой отец не был слишком сентиментальным в отношении вещей. И мне это нравилось в нем. Но, мне кажется, что позже он все-таки пожалел, что продал "Оскар". Хотя и сделал это, чтобы помочь человеку".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чарли Чаплин получил почетного "Оскара" за вклад в киноиндустрию в 1972 году. Во время награждения овации звучали 12 минут - дольше всех в истории церемонии

Обладатель пяти "Оскаров" (в том числе за фильм "Унесенные ветром") режиссер Лайл Вилер лишился своих статуэток, поскольку в срок не уплатил арендную плату за их сохранность.

Лазейка в правилах Киноакадемии действительно позволяла третьей стороне продать статуэтку в качестве компенсации за неуплаченный долг. Одну из них Вилеру удалось вернуть. "Оскар" за фильм "Дневник Анны Франк" выкупил неизвестный мужчина и подарил его режиссеру.

Копірайт зображення AFP Image caption Клод Жарман-младший (справа) с молодежным "Оскаром" (меньшего размера) и Гарольд Рассел (слева) - единственный обладатель "Оскара", который продал свою статуэтку

Самая высокая цена, уплаченная за оскаровскую статуэтку, равнялась 1,54 млн долл. Именно такую сумму в 1999 году Майкл Джексон заплатил за "Оскар", полученный лентой "Унесенные ветром" в номинации "лучший фильм".

Купил он ее исключительно для себя. А вот Стивен Спилберг руководствовался более альтруистическими мотивами, когда приобрел за почти такую же сумму "Оскар" Кларка Гейбла за фильм "Это случилось однажды ночью" и двух "Оскаров" актрисы Бетт Дэвис, полученных ею в 1930-х годах.

Статуэтки режиссер пожертвовал Американской Киноакадемии.

Утерянное сокровище

Несколько статуэток просто исчезли. "Оскар" Вивьен Ли за лучшую женскую роль в фильме "Трамвай "Желание" был украден во время ограбления дома актрисы в 1950-х годах.

Похожая история случилась с Олимпией Дукакис. Ее "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Власть луны" похитил вор, который позже стал требовать деньги за возвращение статуэтки.

Но Академия выдала актрисе вторую статуэтку лишь за 78 долларов.

Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, получившей премию Киноакадемии за роль няни Скарлетт О'Хары в фильме "Унесенные ветром". Это была дощечка, а не статуэтка, поскольку до 1943 года за роли второго плана статуэтки не вручали.

Дощечка Макдэниел также исчезла где-то в конце 1960-х.

Как и "Оскар" Фрэнка Капры, полученный за фильм "Прелюдия к войне". Статуэтка исчезла из Художественной галереи армии США, и ее никогда так и не нашли.

Марлон Брандо писал в своей автобиографии, что он не имеет представления, куда делись оба его "Оскара", полученные за фильмы "В порту" и "Крестный отец".

Исчез и пресловутый "Оскар", приобретенный за рекордную сумму другом Брандо Майклом Джексоном.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вивьен Ли ставит на полку над камином "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Унесенные ветром", ее второго "Оскара" за ленту "Трамвай "Желание"" украли

Однако некоторые пропажи позже были найдены.

В 1970-х годах из музея Университета Гонцага, где учился Бинг Кросби, украли статуэтку, которую актер получил за роль в фильме "Идти своим путем". На месте статуэтки хулиганы оставили фигурку Микки Мауса. Неделю спустя, администрация нашла "Оскара" в одной из университетских часовен.

"Оскар" Вупи Голдберг, полученный актрисой за лучшую роль второго плана в фильме "Привидение", исчез, когда она отправила статуэтку на чистку, что является обычной практикой, ведь золотое покрытие быстро тускнеет.

Позже статуэтку нашли в помойке в лос-анджелесском аэропорту, куда ее, наверное, выбросил вор.

"Оскар" юной актрисы Маргарет О'Брайен, который она получила за фильм "Встреть меня в Сент-Луисе", украла уволенная домработница. Но 40 лет спустя двое мужчин купили статуэтку на блошином рынке и вернули ее актрисе.

"Оскар" кинооператора немецкого происхождения Карла Фройнда, полученный за фильм "Благословенная земля", украли из дома его дочери в 1975 году. Нашли статуэтку в 1990-м, после того как в Los Angeles Times появилось объявление о ее продаже.

Копірайт зображення Alamy Image caption Бернард Гржимек, директор Берлинского зоопарка и режиссер лучшего документального фильма 1959 года "Серенгети не должен умереть", показывает "Оскар" леопарду Джиджи

А "Оскар" звукорежиссера Аарона Рочина, полученный им в 1979-м за "Охотника на оленей", оказался на сайте eBay 20 лет назад.

Но наиболее захватывающая история о похищении "Оскара" недавно оказалась фейком.

В 1938 году неизвестный мужчина поднялся на сцену Киноакадемии, чтобы получить "Оскар" Алисы Брейди за фильм "В старом Чикаго" (актриса не смогла приехать на церемонию из-за болезни), а затем исчез.

Лишь в 2016 году аспирантка Оливия Рутильяно, которая исследовала случаи пропавших "Оскаров", выяснила, что таинственным человеком был никто иной, как режиссер фильма Генри Кинг, который сразу же передал награду актрисе, у которой она хранится до сих пор.

Тот факт, что миф о похищенном "Оскаре" существовал так долго, свидетельствует об огромной власти, которую имеет образ Киноакадемии над нашими мыслями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Статуэтка никого не оставляет равнодушным", - говорит дочь обладателя четырех "Оскаров", режиссера Джозефа Манкевича

А тот факт, что присуждение "Оскара" является сугубо субъективным, не только не уменьшает его привлекательность, но и наоборот делает награду еще более желанной.

В отличие от олимпийской золотой медали (их, кстати, вручили в два раза больше, чем "Оскаров"), обладателю статуэтки не нужно доказывать свое превосходство по объективным критериям. "Оскар" - это прежде всего признание коллег и единомышленников.

Это соревнование в популярности, хотя для многих присуждение премии является доказательством их достоинства.

Вручение "Оскара" - это что-то вроде "коронации" в демократическом обществе.

И поэтому неудивительно, что для некоторых корона "победителя Оскара" - немного неудобная, возможно, поэтому они и отправляют ее в ванную.

Так же неудивительно, что и для воров, которые стремятся завладеть статуэткой, "Оскар" становится признанием их собственной, позорной славы.

Прочитать оригиналэтой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Culture.

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