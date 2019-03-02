Cекс продает: почему в сериалах все больше обнаженных мужчин

Копірайт зображення Netflix

В борьбе за внимание зрителя стриминговые сервисы снимают все более откровенные сексуальные сцены, а в эпоху #MeToo женскую наготу все чаще заменяют мужской. Становится ли наше общество менее ханжеским и почему на телевидении больше не остается табу?

В 1995 году телезрителей до глубины души поразила сцена из экранизации BBC "Гордость и предубеждение", в которой молодой Колин Ферт в роли наглеца мистера Дарси выходит из озера облепленный мокрой рубашкой.

Количество зрителей экранизации известного романа выросло после этой сцены до 10 млн, а журналисты назвали случай "феноменом Дарси".

Двадцать лет спустя прозрачная белая рубашка на торсе мужчины вряд ли может поразить зрителя. В 2016-м в голосовании на radiotimes.com самым запомнившимся моментом года на телевидении британцы признали сцену, в которой главный актер "Полдарк" Айдан Тернер принимал ванну.

• Лучшие сериалы 2019 года

Позже соцсети всколыхнула сцена секса в "Ночном администраторе", где показали ягодицы Тома Хиддлстона.

По количеству просмотров ее опередили пикантные сцены из прошлогоднего "Телохранителя", который также вышел на BBC. В Великобритании сериал посмотрели 11 млн зрителей.

Image caption Обнаженное тело Ричарда Мэддена в откровенных сексуальных сценах в сериале "Телохранитель" много обсуждали в прессе

Обнаженное тело обладателя Золотого глобуса Ричарда Мэддена, который сыграл главную роль в "Телохранителе", привлекло немалое внимание СМИ. Но интересно другое - с того ли момента мужское тело стало таким важным залогом успеха телесериала?

"Секс продает, в этом нет ничего нового, так же как и в идее продавать секс телезрителям в прамтайм", - отмечает Элис Джонс, редактор раздела искусства в газете The i.

"Но "Ночной администратор" и "Полдарк" вызвали такой хайп, что режиссеров и продюсеров, которые выносят на экран все больше обнаженных мужских тел, можно понять", - добавляет она.

"Люди, которые создают весь этот ажиотаж, режиссеры, редакторы газет и т.д., это преимущественно мужчины, и это их представление о том, чего хочет женщина".

"А в эпоху, когда сцена из фильма может одновременно покорить воображение всех, заставив их репостить и ретвитить в полном экстазе, это - мощный инструмент в борьбе за внимание".

Пальма первенства в изображении сексуальных сцен и обнаженных тел на телевидении, безусловно, принадлежит сериалу HBO "Секс и город", который вышел в конце 1990-х. Следующий шаг, а скорее прыжок в сторону открытости сделал еще один продукт HBO "Игра престолов".

К тому времени уже много сериалов, как то "Рим", "Тюдоры" и другие, не ограничивали себя закрытой в спальню дверью.

Но большинство женщин-актрис по-прежнему отказываются сниматься в откровенных сценах, как только они становятся известными.

И Сара Джессика Паркер в "Сексе и городе", и Эмилия Кларк в "Игре престолов" настаивали на контрактах, в которых жестко оговаривалась съемка в обнаженном виде. Хотя позже Кларк все же снялась в нескольких откровенных сценах.

Для некоторых актрис определенные сцены действительно могут быть психологически трудными.

Копірайт зображення HBO Image caption Канал HBO в сериалах "Секс и город" и "Игра престолов" одним из первых начал показывать откровенные сексуальные сцены и обнаженных актеров

"В 3-м сезоне "Остаться в живых" меня практически загнали в угол, когда мне нужно было сняться в сцене частично обнаженной, я чувствовала, что у меня просто не было выбора, - рассказывает актриса Эванджелина Лилли в подкасте The Lost Boys. - Меня довели до слез".

Возможно, после #MeToo режиссерам стало проще снимать обнаженных мужчин?

"Если раньше было трудно представить шпионский боевик без демонстрации пикантных частей женского тела, то в 2019-м это - уже не ОК, вас в лучшем случае назовут сексистом, в худшем - обвинят в нарушении прав", - объясняет Элис Джонс.

• Почему "Рассказ служанки" не теряет своей актуальности

"Совершенно справедливо киноиндустрия стала на защиту прав актрис как на экране, так и в жизни. Но отказаться полностью от сексуальных сцен они все равно не могут, надо же как-то удерживать внимание аудитории", - добавляет Джонс.

"А потому, заставляя раздеваться мужчин, создатели телевизионных драм не теряют нужной пикантности, но и остаются вполне в духе времени".

Это - риск

"Впрочем, сексуальная объективация мужчин также не является проблемой, на которую можно закрывать глаза", - утверждает психолог телевидения Хоуни Ланкастер-Джеймс.

"Женщины страдали от этого длительное время, но это не значит, что теперь то же должно происходить с противоположным полом", - добавляет он.

"Я не знаю, какие последствия это будет иметь для психики мужчин. Им уже приходится выдерживать немало давления по поводу стандартов тела, прежде всего молодым актерам. Думаю, что такие вещи не проходят незаметно для мужской самооценки".

Image caption В американской версии "Ночного администратора" обнаженные ягодицы Тома Хиддлстона вырезали

Мэдден из "Телохранителя" (который также исполнил роль Роба Старка в "Игре престолов") говорит, что пока не чувствует себя жертвой объективизации. В недавнем интервью GQ он сравнил сцены секса в "Игре престолов" с порно 70-х.

Когда Том Хиддлстон узнал, что в американской версии "Ночного администратора" его голые ягодицы заретушировали, он отметил, что "люди с удовольствием показывают гораздо более опасные вещи".

Сцены секса не помешали обоим актерам, даже наоборот, в прессе они получили высокий титул "следующего Джеймса Бонда".

Очередной скандал разразился в прошлом году, когда в исторической драме "Король вне закона" на долю секунды на экране показали пенис актера Криса Пайна.

Актеру и продюсеру фильма пришлось оправдываться на кинофестивале в Торонто. Они с удивлением отметили, что "нагота Пайна вызвала гораздо больше огласки, чем сцены с извлечением внутренностей и отрубанием голов".

Копірайт зображення Netflix Image caption Сцена с голым Крисом Пайном в драме "Король вне закона" вызвала немалый резонанс

Были ли заголовки менее спекулятивными, потому что они касались мужчины?

"Однозначно нет, - говорит Элис Джонс. - Истерия вокруг его гениталий никому не идет. Даже вполне респектабельные СМИ публиковали статьи с заголовком "Как увидеть пенис Криса Пайна в "Короле вне закона".

Но "Король" - это фильм, снятый для стриминговой платформы, для просмотра дома. Кино все же заметно отстает от телевидения в сценах секса.

"Киностудии ориентированы на широкую публику, они не будут рисковать ради сомнительного увеличения кассовых сборов", - поясняет журналистка по вопросам поп-культуры Натали Джеймисон.

"Гораздо выгоднее, чтобы фильм получил разрешение для широкого просмотра, но это не исключает что-либо экстремальное или откровенное", - добавляет она.

"Сейчас выходит больше телесериалов, чем их можно реально посмотреть, а поэтому нужно, чтобы о вашей драме говорили. Снять что-то шокирующее или откровенное - гарантированный способ привлечь внимание соцсетей".

Копірайт зображення BBC/Netflix Image caption Тони Колетт и Стивен Макинтош снялись в сериале "Жажда приключений" о супружеской паре, которая решила отказаться от моногамии

"К тому же сериалы мы смотрим дома, и "сцены для взрослых", очевидно, не вызывают такого же дискомфорта, как в переполненном незнакомцами зале кинотеатра", - добавляет Натали Джеймисон.

А телевидение тем временем исследует тему секса все глубже. В драме BBC/Netflix "Жажда приключений" с Тони Коллетт в главной роли поднимается тема моногамии в браке, героиня британского сериала Pure (Channel 4), которая страдает обсессивно-компульсивным расстройством, не может избавиться от мыслей о сексе.

Зрители хотят избавиться от мифов о сексе, считает Эйса Баттерфилд, 21-летний актер сериала "Половое воспитание" на Netflix.

Баттерфилд играет роль Отиса, чья мать (Джиллиан Андерсон) работает секс-терапевтом. Отис, который вырос в окружении учебников по сексологии, создает подпольную клинику, чтобы помочь своим одноклассникам, имеющим сексуальные проблемы. И впоследствии выясняет, что и у него самого не все в порядке.

Копірайт зображення Netflix Image caption В сериале "Половое воспитание" (Netflix) Эйса Баттерфилд играет подростка, чья мать (Джиллиан Андерсон) работает секс-терапевтом

Несмотря на откровенные сцены и демонстрацию мужских гениталий, сериал, как отмечает молодой актер, очень познавательный. Он не создает нереалистичных представлений, а честно рассказывает о сексе.

"Он показывает секс таким, какой он есть на самом деле, порой неуклюжим, порой отвратительным, а иногда смешным. Он показывает, как персонажи открывают для себя эту сферу жизни, иногда не понимая, что происходит с их телами".

"Сериал не изображает секс отретушированным, привлекательным или крутым. Он показывает его таким, какой он есть в жизни. Иногда это действительно выглядит эротично, но чаще - нет".

Впрочем, кроме комедий, неуклюжие и неловкие сексуальные сцены вряд ли появятся на телевидении в ближайшее время. Ведь это совсем не то, что хочет увидеть зритель, который садится вечером посмотреть сериал, чтобы отвлечься от реальности.

Но отражают ли тогда сериалы настоящую жизнь современного западного общества? Или, как выразилась, Элис Джонс, только гарантируют для актеров и актрис "равные возможности в раздевании"?

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Culture

Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе на адрес questions.ukrainian@bbc.co.uk, и наши журналисты с вами свяжутся.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...