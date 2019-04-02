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От блокбастеров о супергероях до новинок артхауса - девять мировых премьер стартуют в этом месяце в кинотеатрах Украины. По мнению кинокритика BBC Culture, они стоят вашего времени и денег.

Высшее общество

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Роберт Паттинсон, снискавший славу участием в подростковой истории любви вампиров, недавно отметился в таких серьезных артхаусных проектах, как "Космополис" и "Хорошее время".

Его новая роль - пожалуй, наиболее сложная и интересная в его послужном списке.

В первом англоязычном фильме французского режиссера Клер Дени "Высшее общество" Паттинсон играет бывшего заключенного камеры смертников, которого отправляют на космическом корабле в черную дыру.

Вместе с ним в таинственную неизвестность летит врач (Джульетт Бинош). Лента, в которой много мистики, сцен секса и насилия, вызвала очень неоднозначные отзывы критиков и зрителей.

Премьера в Украине 18 апреля.

Шазам!

Копірайт зображення Warner Bros

Комедия "Шазам" - яркий пример того, что фильмы про супергероев становятся все менее мрачными.

Сюжет ленты напоминает хит 1988 года "Большой" с Томом Хэнксом в главной роли, в котором маленький мальчик, загадав желание, превращается во взрослого мужчину.

Произнося только одно слово "шазам", 14-летний Билли Бэтсон (Эшер Энджел) превращается в великана со способностями мифических богов и героев: Соломона, Геркулеса, Атланта, Зевса, Ахилла и Меркурия (латинские инициалы их имен составляют слово "шазам").

Кинокритик Associated Press назвал фильм "молнией неожиданной радости, которая, безусловно, стоит вашего времени и денег".

Премьера в Украине 4 апреля.

Кладбище домашних животных

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Как свидетельствует успех ленты "Оно" 2017 года, произведения Стивена Кинга не боятся римейков, даже если их снимают спустя 30 лет после первой экранизации романа.

Возможно, именно поэтому восстает из мертвых и еще один классический триллер "короля ужасов", события которого разворачиваются в окрестностях Бостона.

Впрочем, сюжет, хорошо известный поклонникам Кинга, претерпел заметные изменения в новой адаптации. Как отмечает обозреватель сайта ComingSoon.net, "новая траектория событий ведет к еще более мрачным последствиям".

Премьера в Украине 4 апреля.

Мстители: Завершение

Копірайт зображення Entertainment Pictures

В апокалиптических "Мстителях" в прошлом году Танос уничтожает половину жителей Вселенной, включая Человека-Паука и Черную Пантеру. Кто и как сможет победить межгалактического деспота и оживить его жертв (признайтесь, вы ведь не верите в смерть Человека-паука)?

Доподлинно известно лишь то, что у спасателей на всё про всё три часа. "Завершение" является самой длинной частью "марвеливской" франшизы.

Однако ходят слухи, что контракты некоторых звезд завершаются, и следовательно, некоторым из супергероев придется все-таки умереть - и в этот раз навсегда.

Кого их них ожидает печальная участь? Может, Капитана Америку? Или Железного человека?

Есть шанс узнать 25 апреля.

Стокгольмский синдром

Копірайт зображення Jan Thijs

Стокгольмский синдром - это психологический феномен, когда заложники начинают симпатизировать и даже влюбляются в своих захватчиков. Термин появился после нападения на банк в Стокгольме в 1973 году, события которого воспроизведены в фильме Роберта Будро.

Итан Хоук исполняет роль обаятельного грабителя, который четыре дня удерживал в заложниках сотрудников одного из банков. Его партнершей по фильму стала шведская актриса Нуми Рапас, сыгравшая одну из жертв нападавшего.

Сюжет, основанный на "абсурдной, но реальной истории", разворачивается скорее в жанре фарса, чем драмы. Впрочем, по отзывам критиков, "лента держит в напряжении с первой до последней минуты".

Мировая премьера - 12 апреля.

Хеллбой

Копірайт зображення Dark Horse Entertainment

За десять лет до своей оскароносной "Формы воды" Гильермо дель Торо снял два фильма о Хеллбое, мрачном полудемоне, который превращается в тайного агента, чтобы бороться с нацистами.

Поклонников старого Хеллбоя, очевидно, разочарует, что новый фильм о славном герое комиксов Майке Миньоле - не продолжение, а лишь римейк старой версии да еще и с новым режиссерско-актерским составом.

Главную роль исполняет Дэвид Харбор ("Странные чудеса"), однако в мощном гриме и костюме Хеллбоя вы его вряд ли узнаете.

Место Дель Торо в режиссерском кресле занял британец Нил Маршал, получивший известность благодаря кровавым хоррорам "Спуск", "Псы-воины" и двум эпизодам "Игры престолов".

Премьера в Украине - 11 апреля.

Пустопляс

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Новая работа американского режиссера Хармони Корина - продолжение его предыдущего фильма, психоделической драмы "Отвязные каникулы", снятой еще в 2012 году.

Роль главного героя, отправившегося в путешествие по гедонистической Флориде, в этот раз исполняет Мэтью МакКонахи. Как отмечает режиссер, "МакКонахи в определенной степени играет самого себя, пародируя свой имидж бунтаря и наркомана".

На вопрос, о чем новая экспериментальная комедия Корина, режиссер ответил: "Да мы просто снимали, как МакКонахи бухает и отливает". Все это он делает в компании Снуп Догга, Айли Фишера, Джони Хилла и Зака Эфрона.

Премьера в Украине - 4 апреля.

Мистер Линк: Потерянное звено эволюции

Копірайт зображення Alamy

В отличие от многих американских анимационных студий, которые в основном работают с компьютерной графикой, студия Laika развивает жанр кукольной анимации. Их лучшие работы в стиле стоп-моушен - "Невеста-труп" Тима Бертона, "Коралина в стране кошмаров" и "Кубо. Легенда о самурае".

"Мистер Линк" - работа сценариста и режиссера Криса Батлера, чей предыдущий анимационный фильм "Паранорман" был номинирован на "Оскар".

Это история о викторианском исследователе (Хью Джекман) и кротком мохнатом монстре (Зак Галифианакис), которые отправляются в путешествие по миру, пытаясь отыскать других йети.

Герои, которых они встречают на своем пути, говорят голосами Эммы Томпсон, Стивена Фрая, Мэтта Лукаса и Дэвида Вольямса.

Премьера в Украине 11 апреля.

Дамбо

Копірайт зображення Lifestyle pictures / Alamy Stock Photo

Авторы немного преувеличили, назвав мультфильм "плодом фантазии Тима Бертона". "Дамбо" - по сути, римейк старой диснеевской классики.

С другой стороны, режиссером этой причудливой истории о цирковом слоненке с огромными ушами трудно представить кого-то другого.

Ведь кому еще так блестяще удаются персонажи волшебных изгнанников, как создателю фильмов "Эдвард Руки-Ножницы", "Дом странных детей мисс Перегрин" и других.

А поклонники супергеройского фильма "Бэтмен возвращается" обрадуются новой работе Бертона и актеров Майкла Китона и Дэнни ДеВито.

Фильм вышел на экраны украинских кинотеатров 27 марта.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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