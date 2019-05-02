Почему надо бросить все и начать спать

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Полноценный ночной отдых безусловно важен для памяти. Но настоящую связь нейробиологи только начинают понимать.

Якке Тамминен - ​​преподаватель психологии в университете Ройал Холлоуэй. Множество его студентов не спят в ночь перед экзаменом, надеясь вызубрить как можно больше.

Но это "худший для вас вариант", предупреждает Тамминен. И ему можно верить, ведь он - эксперт в вопросах влияния сна на память человека.

Еще одна любимая "фишка" студентов - учеба во время сна. Они верят, что утром заговорят на латыни, если прослушанная во сне запись останется в подсознании. Но это миф.

Однако для закрепления знаний в мозгу необходим именно сон. И причину этого явления объясняют исследования Тамминен и других.

Участники его новейшего проекта изучают новые слова, а потом не спят всю ночь, чтобы проверить, как эти слова запомнятся.

"Сон - это действительно ключевой элемент обучения, - говорит Тамминен. - Пока вы спите, ваш мозг продолжает учиться и усваивать информацию. Он трудится от вашего имени, чтобы не потерять то, что вы выучили за долгие часы".

В мозге спящего

В комнате №1 лаборатории сна Тамминена - ​​ничего лишнего, только кровать, яркий коврик и бумажные бабочки в рамке.

Над кроватью - маленький электроэнцефалограф (ЭЭГ) и монитор для слежения за деятельностью мозга каждого участника.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Студенты, которые не высыпаются, хуже запоминают информацию

Электроды, прикрепленные к голове, измеряют не только активность на различных участках мозга, но и мышечный тонус и движение глазных яблок.

Дальше по коридору - аппаратная, где исследователи контролируют активность различных участков мозга каждого добровольца. На графиках хорошо видно, когда мозг добровольца находится в фазе быстрого сна.

Однако для текущего исследования Тамминена важнее другая фаза сна: медленный сон. Он важен для формирования и закрепления воспоминаний, в том числе и словарного запаса, грамматики и других знаний. Ключевым здесь является взаимодействие различных частей мозга.

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Во время фазы медленного сна гиппокамп, отвечающий за быстрое обучение, постоянно "общается" с неокортексом, чтобы закрепить воспоминания.

Гиппокамп может закодировать новое слово, выученное студентом в этот день. Но для настоящего закрепления этих знаний нужно, чтобы в работу вступил неокортекс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пока участники исследования спят, ученые наблюдают за работой их мозга

На этой магистрали обмена информацией между гиппокампом и неокортексом часто возникают так называемые сонные веретена - всплески активности мозга продолжительностью не более трех секунд.

"Сонные веретена связывают новую информацию с уже имеющейся", - объясняет Тамминен. Данные, полученные благодаря участникам его исследования свидетельствуют, что люди, у которых было больше этих всплесков, запоминают выученные слова лучше.

В фокусе внимания Тамминена - ​​медленный сон. Однако существует гипотеза о том, что быстрый сон тоже играет свою роль в развитии языка - благодаря сновидениям, которые возникают в этой части цикла сна.

Исследователи из лаборатории сна и сновидений Оттавского университета в Канаде выяснили, что сновидения на французском языке, которые видели студенты последних курсов, были важным мостиком к запоминанию этого языка.

Студенты, которые интенсивно изучали второй язык, имели более длительную фазу быстрого сна, чтобы у их мозга было больше времени для усвоения знаний

В конце концов, сны - это не просто воспроизведение событий, произошедших днем.

Исследователи выяснили, что во время сна по-разному взаимодействуют участки мозга, которые отвечают за логику (лобная доля) и эмоции (миндалевидное тело).

Это позволяет создавать новые связи в мозгу студента. А студенты интенсивно изучали второй язык, имели длительную фазу быстрого сна.

Так их мозг мог быстрее усвоить полученные знания, а значит - показать лучший результат днем.

Ночные ритмы

Количество сонных веретен обусловлено ​​генетически. А еще генетическую основу имеют внутренние часы человека, который подсказывает нам, когда пора спать, а когда - просыпаться.

И если вам нужны лучшие результаты умственной деятельности, придерживаться этих запрограммированных циклов просто необходимо.

Лучше с этой темой знаком Майкл Янг. В 2007 году вместе с еще двумя исследователями он получил Нобелевскую премию по физиологии/медицине - за работу над временными генами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Защитив себя от света, вы улучшите свой сон и общее самочувствие

Янг рассказывает, что для оптимального функционирования организма (на работе, учебе или в других сферах жизни) вам необходимо создать для себя стабильную среду.

Если образ жизни, среда или генетическое расстройство вызывают нарушения сна, то самый простой выход - ночью закрывать окно плотными шторами, а днем, когда темно, включать яркий свет, чтобы воссоздать природные циклы дня/темноты.

Спасительный дневной сон

Циркадный ритм в обучении взрослых играет важную роль. Однако особенно она заметна в детстве.

У детей медленный сон более продолжительный, чем у взрослых. Возможно, поэтому они учатся быстрее, мгновенно усваивают как языки, так и другие знания.

Детям нужно спать днем, чтобы запоминать все, что они выучили

В лаборатории детского сна Тюбингенского университета в Германии исследуют роль сна в улучшении детской памяти. Ученые мониторят активность детского мозга во время сна и то количество информации, которое дети усваивают до и после сна.

По их выводам, сон помогает получать доступ к скрытым знаниям (процедурная память) и превращать их в открытые (декларативная память).

Взрослые тоже могут рассчитывать на информацию, полученную в течение дня. Однако, как объясняет исследователь Катарина Цинке, "эффективнее этот процесс у детей".

Копірайт зображення Huw Evans picture agency Image caption Способность детей быстро учиться связана с тем, что у них длиннее фаза медленного сна

"В раннем детстве результаты лучше, потому что мозг только развивается", - рассказывает Доминик Петит, координатор канадской Сети сна и циркадного ритма. Проще говоря, детям нужно спать днем, чтобы запоминать все, что они выучили.

"Благодаря дневному сну у маленьких детей увеличивается словарный запас, развиваются навыки обобщения значений слов и абстракции при изучении языка, - объясняет Петит. - Однако для памяти и обучения сон чрезвычайно важен в течение всей жизни человека".

Кроме того, сон помогает изменить возможности доступа к информации. Отдохнувший мозг более гибкий, легче добывает информацию. А также ему лучше удается выделять самое важное.

"Собственно, это и есть активный процесс укрепления памяти, - отмечает Цинке, - когда запоминается важная информация (суть)".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Именно дневной сон и помогает малышам быстро учить новые слова

Поэтому для детей и взрослых, изучающих язык, продолжительный сон - не признак лени. Он жизненно необходим для образования связей в мозге и ритмов нашего организма.

А значит, после следующего же интенсивного урока Duolingo сразу ложитесь спать. И тогда, проснувшись утром, вы удивитесь, как много усвоили.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future

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