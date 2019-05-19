Шесть слов, происхождение которых вас удивит

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Многие слова имеют неожиданные корни. Обозреватель BBC Culture рассказывает, как возникли "силуэт", "гротеск", "мобильный", "панорама" и популярное английское слово "dude" (чувак).

Что было раньше: курица или яйцо Фаберже? Мир сам по себе или наше художественное восприятие реальности?

Мы всегда удивляемся, когда жизнь подражает искусству. Но на самом деле именно живопись, рисование и скульптура дали нам немало слов, с помощью которых мы понимаем и описываем свой опыт бытия во Вселенной.

Прежде чем мы начали увлекаться "пейзажами", их нарисовали художники. Слово возникло в начале XVII века и обозначало сначала живописное воспроизведение сельской действительности.

Но художники изобрели и много других слов. Некоторые из них имеют увлекательную историю создания.

Гротеск

Копірайт зображення Getty Images Image caption Слово "гротеск" первоначально означало помещение (грот) с настенными росписями в "Золотом доме" императора Нерона в Риме

Современное значение слова "гротескный" - капризный, причудливый, комичный - вполне отражает историю, стоящую за его возникновением.

В начале XV века в Риме мальчик провалился в трещину на Эсквилинском холме. Темная пещера, куда он упал, оказалась подвалом знаменитого "Домуса Ауреа" (Золотого дома императора Нерона), построенного в 64 году н.э.

Представьте себе ужас ребенка, оказавшегося среди стен с изображениями причудливых созданий, полулюдей-полуживотных.

Поскольку посетители (среди которых позже были и Микеланджело и Рафаэль) спускались в помещение вниз по веревке, оно получило название grotto "грот, пещера".

Grotto впоследствии превратилось в grottesco, то есть "похожий на грот". Постепенно слово утратило значение "мистической тайны" и сохранило лишь оттенок "бессмысленный", "фантастический", "уродливый".

Силуэт

Копірайт зображення Getty Images Image caption Слово "силуэт" придумали в ответ на жесткие экономические меры французского министра финансов XVIII века Этьена де Силуэта

Слово "силуэт" произносится с легкой элегантностью, которая, кажется, вполне отражает изящную простоту обозначенного им явления: скоротечная тень, падающая на стену.

Происхождение слова, однако, менее поэтично. Оно возникло в XVIII веке и было саркастичным ответом на бессмысленную экономическую политику финансиста Людовика XV Этьена де Силуэта.

Пытаясь сократить огромные долги Франции, Силуэт предложил облагать налогами внешние признаки богатства, например, владельцев дорогих произведений искусства.

Вскоре появилось выражение "делать что-то а-ля силуэт", то есть сильно экономить, жадничать.

Так стали называть и искусство портрета в виде тени - дешевой заменой настоящих образцов.

Панорама

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1789 году художник Роберт Баркер создал цикл картин с видами Эдинбурга, разместив их на внутренней поверхности цилиндра

Кажется, сам ритм слова "панорама" отражает идею открытого пространства, непрерывного движения глаз вдоль бесконечного пейзажа.

Тем более удивляет тот факт, что слово возникло для обозначения замкнутого помещения, куда помещали зрителя.

Так в 1789 году художник Роберт Баркер назвал свое хитроумное изобретение, которое он пытался запатентовать в течение двух предыдущих лет.

Зритель входил в круглую комнату, скромно описанную в заявке как "устройство для демонстрации картин". Стены комнаты были покрыты изображением, которое разворачивалось перед зрителем и окружало его со всех сторон.

Популярная панорама, установленная Баркером на Лестерской площади в Лондоне, привлекала посетителей в течение 70 лет, с 1793-го по 1863-ий. Но первые панорамы скорее напоминали тюрьмы.

Сюрреалистический

Копірайт зображення Getty Images Image caption Словом "сюрреалистический" Гийом Аполлинер описал новый балет Эрика Сати и Жана Кокто

Сегодня "сюрреалистическим" можно назвать что-либо необычное или абсурдное.

Однако французский драматург и искусствовед Гийом Аполлинер, который придумал это слово 100 лет назад, вкладывал в него несколько иной смысл.

Описывая свои впечатления от авангардного балета Эрика Сати и Жана Кокто, костюмы для которого создал Пабло Пикассо, он отмечал: "Суть представления, по моему мнению, лучше передает слово "сюрреализм", чем "сверхъестественность", которое я использовал сначала".

Термин быстро прижился в авангардном Париже.

Его начали использовать Сальвадор Дали и Рене Магритт. Охваченные силой бессознательного они создавали образы и символы, отрицающие реальность обычного разума и опыта.

Мобильный

Image caption Французский художник Марсель Дюшан назвал словом "мобильный" кинетическую скульптуру Александра Колдера

Немногие слова так же "мобильны" по своему значению, как "мобильный".

В XVII веке это была аббревиатура оскорбительного выражения mobile vulgus, то есть "плебс", "чернь", в конце концов сократившись в английском языке еще больше до mob "толпа".

В 1931 году американский скульптор Александр Колдер и французский художник-авангардист Марсель Дюшан добавили еще одно значение.

Не зная, как назвать свою новую кинетическую скульптуру, состоящую из абстрактных форм, которые приводились в движение с помощью собственного баланса, Колдер обратился к Дюшану.

За 14 лет до того художник уже шокировал мир, превратив обычный писсуар в произведение искусства.

Поэтому Дюшан сделал то, что ему удавалось лучше всего, - присвоил готовое произведение, переосмыслив его концепцию. И ... вуаля - название "мобили".

Dude

Копірайт зображення Alamy Image caption Классический образ мужчины, которого на английском называют dude, олицетворял культовый фильм братьев Коэнов "Большой Лебовски" (1998)

До того, как появился "бро", был dude "чувак". Его образ прежде всего олицетворял культовый фильм братьев Коэнов "Большой Лебовски" (1998), после которого сформировалась целая религия - дудаизм (dudeism).

Главный герой фильма - лохматый лентяй под кайфом Джефри "Дюдя" Лебовски не слишком ассоциируется с художественным происхождением самого слова.

Так в начале 1880-х годов называли последователей эстетизма - направления, проповедовавшего культ прекрасного - "искусства ради искусства".

Самыми известными его представителями были художники Джеймс Макнейл Уистлер и Данте Габриэль Россетти.

Считается, что само слово dude происходит от названия популярной песенки Yankee Doodle, которой британские солдаты дразнили американских колонистов во время Войны за независимость США.

Но уже через сто лет песня стала патриотическим гимном и самих американцев.

Тогда в Америке появились свои конкуренты британским денди, которых стали называть dude.

Впоследствии шелковые галстуки, зауженные брюки, лакированные туфли и полосатые жилеты исчезли, оставив современным "чувакам" лишь бунтарское отношение к общественным ценностям.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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