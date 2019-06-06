Лучшие сериалы июня - по версии BBC Culture

В июне на стримингових сервисах выходит сразу несколько сериалов, продолжение которых с большим нетерпением ждали поклонники: "Черное зеркало", "Рассказ служанки", "Большая маленькая ложь" и "Тьма". BBC Culture советует обратить внимание и на другие телепремьеры месяца.

Большая маленькая ложь

Копірайт зображення HBO/Sky Atlantic

Драма о жизни пяти женщин в живописном калифорнийском городке со звездным актерским составом имела идеальную концовку. "Большая маленькая ложь" - это именно тот сериал, которому нужно было остановиться на первом сезоне.

Но фантастический успех телешоу, хорошая форма всех актрис, незабываемый саундтрек и тайна героини Николь Кидман сделали второй сезон "Большой маленькой лжи" абсолютно неизбежным.

После ужасных событий на благотворительной школьной вечеринке Мадлен (Риз Уизерспун), Селеста (Николь Кидман), Джейн (Шейлен Вудли), Рената (Лора Дерн) и Бонне (Зои Кравиц) возвращаются к нормальной жизни или, по крайней мере, ее подобию.

Пока в Монтерее не появляется мать погибшего мужа Селесты (Мерил Стрип) и не начинает расследовать убийство сына.

Смотрите трейлер здесь. Премьера 9 июня на HBO и 10 июня на Sky Atlantic.

Рассказ служанки

Копірайт зображення Hulu

Сюжет третьего сезона антиутопии о недалеком будущем, в котором женщины попадают в рабство для рождения детей, вышел за рамки романа Маргарет Этвуд, который лег в его основу.

В предыдущих сериях поклонники сериала достаточно настрадались вместе с главной героиней Джун (Элизабет Мосс). Однако с участием все большего числа женщин в протестах диктаторский режим Гилеада начал давать трещину.

Тетя Лидия получила заслуженное наказание, но умерла ли она? И когда Джун снова сможет увидеть своих дочерей?

Отправив свою новорожденную дочь Николь в Канаду вместе со своей сообщницей Эмили, Фредова с головой погружается в борьбу против новых властей страны.

Смотрите трейлер здесь. Премьера 5 июня на Hulu и 9 июня на Channel 4.

Тьма

Копірайт зображення Netflix

Этот запутанный научно-фантастический "нуарный" триллер уже неоднократно сравнивали со "Странными вещами" и даже с "Твин Пиксом". Когда в крошечном промышленном городке Виден исчезают дети, четыре семьи начинают искать ответы на вопросы, которые беспокоят их уже долгое время.

Главный герой сериала Йонас (Луис Хофманн) вместе со своими друзьями и семьей попадает в удивительное путешествие, где пространство и время перепутаны между 2019, 1986, 1953 и, в конце концов, 2052 годами.

В начале второго сезона (или "второго цикла" трилогии) Йогас оказывается в ловушке в постапокалиптическом будущем, отчаянно пытаясь вернуться назад в 2020 год.

Похоже, все эти перемещения во времени контролирует странная фигура по имени Ной, наделенная удивительной властью переписывать прошлое.

Смотрите трейлер здесь. Премьера 21 июня на Netflix.

Самый громкий голос

Копірайт зображення Showtime

Рассел Кроу и Сиенна Миллер в совершенно неузнаваемых образах играют основателя Fox News Роджера Айлза и его жену Элизабет. Сериал снят по роману Гэбриэла Шермана "Самый громкий голос в комнате".

Одиозный генеральный директор Fox News руководил каналом в течение двух десятилетий и превратил его в мощный голос среди консервативных СМИ Америки.

Сериал повествует о последних десяти лет жизни Айлза, его встрече с Ричардом Никсоном, с которой началась политическая карьера медиамагната, а также обвинениях в сексуальных домогательствах и сделках, которые положили конец его карьере.

В сериале также снялись Наоми Уоттс в роли бывшей ведущей Fox News Гретхен Карлсон, Сет Макфарлейн и Саймон Макберни.

Смотрите трейлер здесь. Премьера 30 июня в шоу-дни (кредит: Showtime)

Черное зеркало

Копірайт зображення Netflix

По горячим следам последнего эпизода Bandersnatch, в котором зритель мог сам выбирать дальнейшее развитие событий, научно-фантастическая антология возвращается с трехсерийный пятый сезон.

В ролях снялись Эндрю Скотт, Майли Сайрус, Энтони Мэки и Яхья Абдул-Матенен II.

Как недавно отметил в интервью BBC создатель "Черного зеркала" Чарли Брукер, нам надо бояться не технологий, а нас самих: "Мы не считаем технологии злодеем, но показываем, что они - мощное орудие, которым люди слишком злоупотребляют".

Смотрите трейлер здесь. Премьера 5 июня на Netflix.

Слишком стар, чтобы умереть молодым

Копірайт зображення Amazon Prime Video

Хоррор-сериал датского режиссера Николаса Виндинга Рефна ("Драйв", "Неоновый демон") - его первая телевизионная работа. В главных ролях - Теллер, Джон Хоукс и Джина Малоун.

Это - история офицера полиции, который после убийства напарника оказывается втянутым в криминальный мир Лос-Анджелеса.

Вместе с бывшим агентом ФБР, который превратился в героя-мстителя (Джон Хоукс), Мартин убивает наиболее порочных преступников города.

Рефн остается верен своему фирменному стилю - безупречная глянцевая картинка, гротескные сцены насилия. Эффект усиливает жуткий электронный саундтрек Клиффа Мартинеза.

Смотрите трейлер здесь. Премьера 14 июня на Amazon Prime Video.

Легион

Копірайт зображення FX

Основанный на супергеройских комиксах Marvel, сериал "Легион" повествует о человеке по имени Дэвид Геллер. Однажды Дэвид узнает, что голоса и видения, которые он считал результатом своей шизофрении, на самом деле - реальность. А он сам - мутант с невероятной суперсилой.

В предыдущем втором сезоне Дэвид изгоняет из своего тела древнее существо - Фарука, и наконец обретает контроль над своим разумом.

Но чтобы преодолеть коварного злодея, в третьем сезоне Дэвиду придется объединить усилия со своим бывшим врагом Кларком Дебюсси (Хамиш Линклейтер) и подпольной организацией Division 3.

Впрочем, охота на Фарука пробуждает в голове Дэвида зловещие голоса и стремление к власти.

Смотрите трейлер здесь. Премьера 24 июня на FX.

Страна Рождества (NOS4A2)

Копірайт зображення AMC

"Страна Рождества" - американский сериал ужасов, снятый по мотивам одноименного романа Джо Хилла (сына Стивена Кинга) с Закари Квинто, Эшли Каммингс и Олафуром Олафссоном в главных ролях.

Английское название сериала NOS4A2 произносится как "Носферату", и это также - номерной знак "роллс-ройса" демона Чарли Мэнкс.

Чтобы сохранить свою юную внешность, он пожирает души детей, а их тела помещает в жуткую ледяную Страну Рождества.

Пока не появляется молодая художница Вик Маккуин (Эшли Каммингс), которая обнаруживает в себе способность отслеживать бессмертного Мэнкса. Но сможет ли она спасти его жертв?

Смотрите трейлер здесь. Премьера 2 июня на AMC.

Адвокат

Копірайт зображення Channel 4/Walter Presents

Криминальная драма, действие которой разворачивается в Швеции и Дании, рассказывает историю молодого преуспевающего адвоката Фрэнка Нордлинга (Александр Карим), которому придется столкнуться с опасным миром преступного Копенгагена.

Фрэнк, до сих пор переживающий трагическую гибель своих родителей 20 лет назад, узнает, что взрыв автомобиля не был случайностью.

Убийцей оказывается датский гангстер Томас Вальдман, который сейчас - один из самых влиятельных клиентов юридической фирмы Фрэнка.

Чтобы отомстить за смерть родителей, Фрэнк решает проникнуть в организацию Вальдмана и становится его личным адвокатом. Но сможет ли он выйти из опасной игры теперь, когда его близким угрожает серьезная опасность?

Премьера в июне на Channel 4.

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