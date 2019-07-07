Главные кинопремьеры в разгар лета

Кинокритик BBC Culture выбрал несколько фильмов, которые появятся на киноэкранах в разгар летних каникул.

Король Лев

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"Король Лев" получил два "Оскара", стал самым кассовым фильмом 1994 года и самой кассовой анимационной лентой, выполненной в технике рисования.

Поэтому римейк знаменитой истории о льве Симбе был лишь вопросом времени.

Режиссер ленты Джон Фавро заменил классическую анимацию реалистичной компьютерной графикой и добавил несколько новых песен, а также новые голоса.

Нового "Короля Льва" озвучили Бейонсе, Дональд Гловер, Чиветел Эджиофор и Мэт Роген.

Будет ли сюжет фильма таким же, каким его помнят зрители во всем мире?

"Нет, - говорит Фавро. - Лента заметно длиннее, чем оригинальный мультфильм. К тому же, мы стараемся сделать ее глубже - не только визуально, но и с точки зрения сюжета и эмоций".

В кинотеатрах Украины - с 18 июля.

Человек-паук: Далеко от дома

Копірайт зображення Marvel

События "Человека-паука" происходят вскоре после ряда смертей и реинкарнаций в последней серии про супергероев "Мстители: Финал", которая собрала рекордную сумму в прокате.

Питер Паркер (Том Холланд) появляется впервые после пятилетнего забвения. Вместе с друзьями он отправляется в Европу на каникулы.

Но отдохнуть вряд ли удастся. Спайди снова придется бороться со вселенским злом, на этот раз в лице мастера сложных иллюзий - Мистерио (Джейк Джилленхол).

Паркер все еще оплакивает гибель своего друга и наставника Железного Человека, а тем временем бывший спецагент Ник Фьюри (Сэмюэль Джексон) пытается завербовать супергероя в секретную правительственную организацию.

Однако сложные эмоции, которые приходится переживать Питеру Паркеру, шпионаж и прыжки между измерениями не мешают главному герою весело отрываться с друзьями на каникулах.

Премьера в Украине - 4 июля.

Солнцестояние

Копірайт зображення Merie Weismiller Wallace

Новый фильм молодого американского режиссера Ари Астера стал громкой премьерой лета благодаря как минимум двум факторам.

Его предыдущую ленту "Реинкарнация" критики единодушно провозгласили шедевром ужастиков. К тому же, "Солнцестояние" получило и высокую оценку современного короля фильмов ужасов Джордана Пила.

"Лента полна самых тревожных образов, которые я когда-либо видел на экране, но при этом отвести от нее глаза просто невозможно", - отметил он в интервью Entertainment Weekly.

Возможно, единственные, кто не слишком обрадовался премьере "Солнцестояние" - это шведское министерство туризма.

Сюжет ленты повествует о юной американке (Флоренс Пью), которая приезжает в Швецию на языческий фестиваль и вскоре жалеет, что не осталась дома.

Премьера в Украине - 1 августа.

Стокгольмский синдром

Копірайт зображення Jan Thijs

Стокгольмский синдром - это психологический феномен, когда жертва начинает симпатизировать или даже влюбляется в террориста. Термин появился после нападения на банк в Стокгольме в 1973 году, события которого воспроизведены в фильме Роберта Будро.

Итан Хоук исполняет роль обаятельного грабителя, который захватывает банковских сотрудников и удерживает их в заложниках четыре дня. Его партнершей по фильму стала шведская актриса Нуми Рапас, которая играет одну из жертв.

Сюжет, основанный на "абсурдной, но реальной истории", разворачивается скорее в жанре фарса, чем драмы. Впрочем, по отзывам критиков, "лента держит в напряжении от первой до последней минуты".

Премьера в Украине - 4 июля

Однажды в Голливуде

Копірайт зображення Columbia pictures

1969 год, Лос-Анджелес. Бывшая звезда вестернов (Леонардо ДиКаприо), чья карьера стремительно идет на убыль, снимается в телешоу с молодыми актерами. Его дублер и правая рука (Брэд Питт) попадает на ранчо, где Чарльз Мэнсон промывает мозги своим последователям.

А старлетка (Марго Робби) наслаждается недавно полученными славой и богатством.

Последний фильм Тарантино - это ностальгическая дань Голливуду 1960-х годов. Легкая и непринужденная комедия впоследствии набирает обороты, превращаясь в своей кульминации в безумие жестокости и ужаса. Критики дали неоднозначную оценку фильму после его премьеры на Каннском кинофестивале.

Как писал обозреватель BBC Culture из Канн, "Тарантино рассказывает об ужасных событиях, но прежде чем он их покажет, "Однажды в Голливуде" - это легкая комедия с удачными шутками и остроумной пародией двух главных актеров и друзей на самих себя".

Премьера в Украине - 1 августа.

Кожа

Копірайт зображення Maven Pictures

После того, как антирасистская 20-минутная драма "Кожа" получила "Оскара" за лучший короткий метр, режиссер ленты Гай Натта решил снять полнометражный фильм. Он оставил название и большую часть сюжета.

Оба фильма основаны на реальных событиях. Главный герой Брайан Виднер (Джейми Белл), член местной банды скинхедов, влюбляется в мать-одиночку (Даниэль Макдональд) и решает покончить со своим расистским прошлым.

Впрочем, сделать это крайне непросто. Члены банды - его близкие друзья, а все лицо Брайана покрыто расистскими тату.

"Это очень важный фильм, - отмечает The Hollywood Reporter. - Во времена, когда в мире поднимается новая волна неонацизма, белого расизма и ненависти, очень важно показать, почему это явление привлекает людей, и что поможет им измениться".

Мировая премьера - 26 июля.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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