Главные кинопремьеры в разгар лета
Кинокритик BBC Culture выбрал несколько фильмов, которые появятся на киноэкранах в разгар летних каникул.
Король Лев
"Король Лев" получил два "Оскара", стал самым кассовым фильмом 1994 года и самой кассовой анимационной лентой, выполненной в технике рисования.
Поэтому римейк знаменитой истории о льве Симбе был лишь вопросом времени.
Режиссер ленты Джон Фавро заменил классическую анимацию реалистичной компьютерной графикой и добавил несколько новых песен, а также новые голоса.
Нового "Короля Льва" озвучили Бейонсе, Дональд Гловер, Чиветел Эджиофор и Мэт Роген.
Будет ли сюжет фильма таким же, каким его помнят зрители во всем мире?
"Нет, - говорит Фавро. - Лента заметно длиннее, чем оригинальный мультфильм. К тому же, мы стараемся сделать ее глубже - не только визуально, но и с точки зрения сюжета и эмоций".
В кинотеатрах Украины - с 18 июля.
Человек-паук: Далеко от дома
События "Человека-паука" происходят вскоре после ряда смертей и реинкарнаций в последней серии про супергероев "Мстители: Финал", которая собрала рекордную сумму в прокате.
Питер Паркер (Том Холланд) появляется впервые после пятилетнего забвения. Вместе с друзьями он отправляется в Европу на каникулы.
Но отдохнуть вряд ли удастся. Спайди снова придется бороться со вселенским злом, на этот раз в лице мастера сложных иллюзий - Мистерио (Джейк Джилленхол).
Паркер все еще оплакивает гибель своего друга и наставника Железного Человека, а тем временем бывший спецагент Ник Фьюри (Сэмюэль Джексон) пытается завербовать супергероя в секретную правительственную организацию.
Однако сложные эмоции, которые приходится переживать Питеру Паркеру, шпионаж и прыжки между измерениями не мешают главному герою весело отрываться с друзьями на каникулах.
Премьера в Украине - 4 июля.
Солнцестояние
Новый фильм молодого американского режиссера Ари Астера стал громкой премьерой лета благодаря как минимум двум факторам.
Его предыдущую ленту "Реинкарнация" критики единодушно провозгласили шедевром ужастиков. К тому же, "Солнцестояние" получило и высокую оценку современного короля фильмов ужасов Джордана Пила.
"Лента полна самых тревожных образов, которые я когда-либо видел на экране, но при этом отвести от нее глаза просто невозможно", - отметил он в интервью Entertainment Weekly.
Возможно, единственные, кто не слишком обрадовался премьере "Солнцестояние" - это шведское министерство туризма.
Сюжет ленты повествует о юной американке (Флоренс Пью), которая приезжает в Швецию на языческий фестиваль и вскоре жалеет, что не осталась дома.
Премьера в Украине - 1 августа.
Стокгольмский синдром
Стокгольмский синдром - это психологический феномен, когда жертва начинает симпатизировать или даже влюбляется в террориста. Термин появился после нападения на банк в Стокгольме в 1973 году, события которого воспроизведены в фильме Роберта Будро.
Итан Хоук исполняет роль обаятельного грабителя, который захватывает банковских сотрудников и удерживает их в заложниках четыре дня. Его партнершей по фильму стала шведская актриса Нуми Рапас, которая играет одну из жертв.
Сюжет, основанный на "абсурдной, но реальной истории", разворачивается скорее в жанре фарса, чем драмы. Впрочем, по отзывам критиков, "лента держит в напряжении от первой до последней минуты".
Премьера в Украине - 4 июля
Однажды в Голливуде
1969 год, Лос-Анджелес. Бывшая звезда вестернов (Леонардо ДиКаприо), чья карьера стремительно идет на убыль, снимается в телешоу с молодыми актерами. Его дублер и правая рука (Брэд Питт) попадает на ранчо, где Чарльз Мэнсон промывает мозги своим последователям.
А старлетка (Марго Робби) наслаждается недавно полученными славой и богатством.
Последний фильм Тарантино - это ностальгическая дань Голливуду 1960-х годов. Легкая и непринужденная комедия впоследствии набирает обороты, превращаясь в своей кульминации в безумие жестокости и ужаса. Критики дали неоднозначную оценку фильму после его премьеры на Каннском кинофестивале.
Как писал обозреватель BBC Culture из Канн, "Тарантино рассказывает об ужасных событиях, но прежде чем он их покажет, "Однажды в Голливуде" - это легкая комедия с удачными шутками и остроумной пародией двух главных актеров и друзей на самих себя".
Премьера в Украине - 1 августа.
Кожа
После того, как антирасистская 20-минутная драма "Кожа" получила "Оскара" за лучший короткий метр, режиссер ленты Гай Натта решил снять полнометражный фильм. Он оставил название и большую часть сюжета.
Оба фильма основаны на реальных событиях. Главный герой Брайан Виднер (Джейми Белл), член местной банды скинхедов, влюбляется в мать-одиночку (Даниэль Макдональд) и решает покончить со своим расистским прошлым.
Впрочем, сделать это крайне непросто. Члены банды - его близкие друзья, а все лицо Брайана покрыто расистскими тату.
"Это очень важный фильм, - отмечает The Hollywood Reporter. - Во времена, когда в мире поднимается новая волна неонацизма, белого расизма и ненависти, очень важно показать, почему это явление привлекает людей, и что поможет им измениться".
Мировая премьера - 26 июля.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.
Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе на адрес questions.ukrainian@bbc.co.uk, и наши журналисты с вами свяжутся.