"Острые козырьки" и "Охотник за разумом": какие сериалы смотреть в августе

Долгожданное возвращение телехитов прошлых лет и новые сериалы, которые кинокритик BBC Culture советует не пропустить в последний месяц лета.

"Острые козырьки"

Копірайт зображення BBC One

Томми Шелби (Киллиан Мерфи), бывший гангстер, а теперь член британского парламента, получает предложение, которое может кардинальным образом изменить не только судьбу его семьи, но и будущее всей нации.

В долгожданном пятом сезоне сериала, созданного каналом BBC One, события разворачиваются на фоне краха на Уолл-стрит 1929 года.

В популярной теледраме снялись звезды первой величины: Киллиан Мерфи, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Софи Рандл и Финн Коул.

Премьера состоится в августе на BBC One.

"Блеск"

Копірайт зображення Ali Goldstein/Netflix

В третьем сезоне американского комедийно-драматического сериала участницы гламурного реслинг-шоу отправляются в Лас-Вегас.

Актрисы-неудачницы, которым не удалось покорить Голливуд, решаются на последний отчаянный шаг и участвуют в экспериментальном телевизионном проекте о женском реслинге.

Впрочем, путь к звездам полон не только блеска, но и терний. Границы между реальностью и шоу осознать не всегда просто. Героиням приходится бороться за собственную идентичность не только на сцене, но и в реальной жизни.

К основному актерскому составу - Элисон Бри (Рут Уайлдер), Бетти Гилпин (Дебби Иган) - в третьем сезоне присоединилась Джина Дэвис ("Тельма и Луиза") в роли менеджера развлечений отеля Fan-Tan в Лас-Вегасе, куда приезжает шоу.

Смотрите трейлер здесь. Премьера на Netflix 9 августа.

"Охотник за разумом"

Копірайт зображення Patrick Harbron/Netflix

События сериала, созданного Дэвидом Финчером и основанного на реальных событиях, происходят в конце 1970-х - когда ФБР начало делать первые шаги в области криминальной психологии и изучения поведения серийных убийц.

Во втором сезоне агенты Холден Форд (Джонатан Грофф), Билл Тенч (Холт Маккэллани) и психолог Венди Карр (Анна Торв) продолжают ряд интервью с самыми жестокими маньяками в истории американского правосудия.

Цель встреч - понять ход мыслей серийного убийцы, чтобы эффективнее раскрывать новые преступления и старые дела, зашедшие в тупик.

В новом сезоне герои берутся за исследование печально известных убийств в Атланте в 1979-81 годах, когда в течение двух лет были жестоко убиты по меньшей мере 28 детей.

Премьера 16 августа на Netflix.

"Праведные Джемстоуны"

Копірайт зображення HBO

Новый комедийный сериал Дэнни Макбрида ("Завучи") повествует историю нескольких поколений всемирно известной семьи телевизионных проповедников.

В своей частной жизни создатели популярного религиозного шоу далеко не всегда выступают за нравственные ценности и идут праведным путем.

Главный герой комедийной драмы Джесси Джемстоун (Дэнни Макбрайд), наследник империи, созданной его отцом Эли Джемстоуном (Джон Гудман), стремится модернизировать шоу для современной аудитории.

В сериале также снялись актеры Адам Дивайн и Эдди Паттерсон.

Смотрите трейлер здесь. Премьера 18 августа на HBO.

"Этой стороной вверх"

Копірайт зображення Channel 4

Комедийный сериал - новая работа ирландской актрисы Эйслинг Беа, которая написала сценарий к телешоу и сыграла в нем главную роль учительницы английского языка.

Ее героиня, очаровательная и острая на язык Эйн, пытается вернуться к нормальной жизни после нервного срыва.

В школе, где работает Эйн, собирается очень разношерстная публика. Каждый по-своему стремится к счастью в хаотичном и сложном мире.

"Этой стороной вверх" - видимо, прежде всего о том, что путешествие к собственному счастью некоторым дается гораздо труднее, чем другим.

Смотрите трейлер здесь. Премьера 8 августа на Channel 4.

"Проповедник"

Копірайт зображення Lachlan Moore/AMC/Sony Pictures

Американский сериал, созданный Эваном Голдбергом, Сетом Рогеном и Сэмом Кэтлин - телевизионная адаптация одноименной серии комиксов.

Главный герой, техасский священник Джесси Кастер, слился со странным существом Генезисом, воплощением абсолютного добра и зла, сбежавшим с Небес.

Вместе со своей бывшей девушкой Тюльпан (Рут Нэгга) и ирландским вампиром Кэссиди (Джозеф Гилган) Джесси отправляется в буквальном смысле на поиски Бога.

Удастся ли им осуществить свою цель, или все это и является частью божественного замысла - станет известно в четвертом и последнем сезоне "Проповедника".

Смотрите трейлер здесь. Премьера 4 августа на AMC.

"Учитель"

Копірайт зображення All4 / Walter Presents

События польской криминальной драмы разворачиваются в живописном городке. Ученики местной школы находят в лесу труп своей одноклассницы Джоанны.

Полиция подозревает самоубийство, но вскрытие тела обнаруживает, что девушку жестоко убили. Подозрение падает на ее ревнивого парня.

Павел Завадски (Мацей Штур), который оказывается отцом Джоанны, переезжает в город и устраивается учителем в школе, где училась девушка. Полон решимости узнать, что случилось с его дочерью, Завадски выходит на след местной мафии.

Но теперь и ему самому грозит серьезная опасность.

Премьера 2 августа на All4/Walter Presents.

"Темный кристалл"

Копірайт зображення Netflix

10-серийная фэнтезийная кукольная драма повествует о событиях, предшествовавших одноименному фильму 1982 режиссеров Джима Хенсона и Фрэнка Оза.

События сериала разворачиваются на фантастической планете Тра. Когда-то много веков назад раскололся магический "темный кристалл", нарушив равновесие во вселенной.

Три главных героя - похожие на эльфов создания гелфлинги - отправляются в опасное путешествие с целью сбросить преступную власть рептилии Скексиса и восстановить гармонию в мире.

Лента 1982 стала прорывом в применении аниматроники - новаторского метода съемки движения роботов и искусственных объектов.

Если трейлер действительно передает атмосферу сериала- вы с первых минут погрузитесь в новый мир, забыв, что перед вами лишь куклы.

Смотрите трейлер здесь. Премьера 30 августа на Netflix.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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