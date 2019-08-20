Главный шедевр Тарантино

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Пока режиссер собирает восторженные отзывы о своей последней ленте "Однажды в Голливуде", BBC Culture рассуждает о его лучшем фильме.

Осторожно! В статье есть несколько спойлеров к фильму "Однажды в Голливуде"

Во время премьеры нацистского пропагандистского фильма на экране вдруг появляется огромное черно-белое лицо женщины.

Это - Шошанна Дрейфус (Мелани Лоран). Она прерывает фильм, на показе которого в парижском кинотеатре присутствовали Гитлер и высокопоставленные чины нацистской Германии, чтобы сообщить с экрана: "Вы все умрете".

Вскоре Шошанна поджигает кинотеатр, не зная, что ее покушение на Гитлера пересекается с планом американских военных, которые пытаются подорвать кинотеатр во время того же показа.

Вся потрясающая последовательность дальнейших событий - фильм в фильме, живописный пожар за киноэкраном, кровавый расстрел нацистов и осуществление мечты об убийстве Гитлера - кульминация недооцененного шедевра Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки", премьера которого состоялась ровно 10 лет назад.

Сейчас критики и зрители наперебой обсуждают последний фильм маэстро - яркое изображение шоубизнеса 1960-х с Леонардо Ди Каприо и Бредом Питтом в главных ролях.

Копірайт зображення Moviestore collection Ltd / Alamy Stock Photo Image caption "Бесславные ублюдки", вышедшие на экраны ровно 10 лет назад - пожалуй, лучшая и наиболее актуальная работа режиссера

"Однажды в Голливуде", предлагающий немного обновленную версию убийств банды Мэнсона, - увлекательное, остроумное и интересное кино, хотя, возможно, и несколько затянутое и местами неприхотливое.

Впрочем, десятилетие спустя "Ублюдки" кажутся лучшей и наиболее актуальной, чем когда-либо, работой режиссера. От начального эпизода, снятого в традициях классического реализма (нехарактерного для Тарантино), до развязки, являющейся кинофантазией чистой воды (гораздо более типичной для режиссера).

"Бесславные ублюдки" - не такие нагло ошеломляющие, как его первый фильм "Бешеные псы", и не такие революционные, как жестокая, смешная и новаторская комедия "Криминальное чтиво".

Впрочем, неожиданное внимание к историческим событиям и безупречная комбинация фильма о войне и пародии на военные фильмы, как комедии, так и драмы, делают "Бесславных ублюдков" самой амбициозной и совершенной работой Тарантино.

"Бесславные ублюдки" также знаменуют новый поворот в карьере режиссера - его интерес к истории и ее дерзкое переписывание.

В "Джанго освобожденном" (2012), события которого происходят за два года до начала гражданской войны, бывший раб подрывает дом рабовладельцев и спасает свою жену.

Он не ждет, пока свобода наступит в ходе закономерного исторического развития, а берет ее самостоятельно.

Копірайт зображення Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo Image caption Шошанна (Мелани Лоран) разрабатывает план убийства Гитлера и нацистских чиновников, в частности снайпера Фредерика Цоллера (Даниэль Брул)

Реальные события, на которых основывается сюжет "Однажды в Голливуде", также подверглись некоторой "корректировке".

Мы можем лишь предполагать, откуда взялась эта одержимость режиссера жанром альтернативной истории, но ее результаты видим невооруженным глазом.

В его собственной версии событий жертвы нередко превращаются в героев, чей героизм подчеркивает сила кинематографа.

Режиссер нашего времени

Фантазии режиссера относительно истории - вполне в духе современных проблем фейковых новостей и политической поляризации. Однако Тарантино не пытается обмануть своего зрителя.

Он вполне осознает, что кино не может изменить прошлое, но оно может изменить его восприятие.

Он представляет настоящее в новом свете, изображая общество более справедливым, чем оно было на самом деле.

"Бесславные ублюдки" - это несомненная фантазия, ведь любой, кто смог бы отправиться в прошлое, наверняка задумался бы об убийстве Гитлера. Но кинематографическая составляющая придает этой фантазии еще больше блеска.

Песня The Green Leaves of Summer из киноленты "Форт Аламо" 1960 года сразу настраивает зрителя на фильм о войне. Даже если он и не узнает аллюзию, мелодия успешно задает ретро тональность.

Так же в духе старого кино фильм поделен на разделы с заголовками, первый из которых - "Однажды ... в оккупированной нацистами Франции». Заголовки в таком стиле - это уже любимый ход режиссера.

И хотя "Однажды в Голливуде" является очевидно отсылкой к вестерну Серджо Леоне "Однажды на Диком Западе" и его гангстерской ленте "Однажды в Америке", Тарантино использует эту фигуру речи еще и с целью придать своим историям сказочности.

Впрочем, первая сцена "Ублюдков", в которой нацистский офицер Ганс Ланда (Кристоф Вальц) допрашивает французского фермера, воссоздана с реализмом фильмов о Второй мировой войне Стивена Спилберга.

Копірайт зображення AF archive / Alamy Stock Photo Image caption Немецкий офицер Ганс Ланда, которого сыграл Кристоф Вальц, кажется гипертрофированным воплощением жестокости нацистов

К женским образам, созданным Тарантино, есть немало вопросов - от грубости в "Убить Билла", до пренебрежения в "Бешеных псах" и второстепенной роли в "Криминальном чтиве".

Но Шошанне Дрейфус, несомненно, отведена героическая роль. Эта женщина - достаточно умна, чтобы спланировать покушение на нацистов, и достаточно смела, чтобы совершить самоубийство.

Спасительная сила кинематографа

В отличие от многих фильмов о войне, хеппи-энд "Бесславных ублюдков" предполагает, что кино таки спасет мир.

Любовью к кинематографу пропитаны все произведения Тарантино, но ни в одном из них увлечение режиссера не изображено так красноречиво и не вплетено так глубоко в сюжет, как в "Ублюдках".

Элегантная сцена, когда Шошанна появляется в пустом фойе кинотеатра в темно-синих брюках и рубашке, то, как падают тени, как девушка касается подбородка, вызывает (намеренно или нет) мгновенные ассоциации с картиной 1939 года "Нью-Йоркский кинотеатр" Эдварда Хоппера, на которой одинокая девушка-билетерша стоит у входа в зал.

Пропагандистская лента "Гордость нации" о нацистском снайпере Фредерике Цоллере - это выдумка Тарантино, однако она однозначно отсылает к реальным фильмам с Лени Рифеншталь.

Когда Цоллер говорит Шошанне, что он удивлен тем, что имя режиссера написано на афише фильма, девушка отвечает: "Я француженка. Мы уважаем режиссеров в нашей стране". В этой сцене сложно не узнать остроумное подмигивание режиссера.

Кино осуществляет свою спасительную функцию и в "Однажды в Голливуде", когда герой Брэда Питта вовремя вспоминает каскадерские приемчики, а Ди Каприо огнеметом из своего фильма отбрасывает банду Мэнсона.

Никогда не знаешь, когда тебе может понадобиться знание киноиндустрии.

Маленькая деталь

Так же, как одного знания кино может быть недостаточно, чтобы спасти себе жизнь.

О чем свидетельствует сцена в "Бесславных ублюдках", когда талантливый британский кинокритик и тайный агент союзников Арчи Хикокс (Майкл Фассбендер), который прекрасно разбирается в немецком кинематографе, но значительно меньше - в культуре Германии, выдает себя нехарактерным для немцев жестом.

Копірайт зображення Everett Collection Inc / Alamy Stock Photo Image caption Один из разделов фильма посвящен Бриджит фон Хаммерсмарк (Диана Крюгер), немецкой актрисе, которая работает тайным агентом союзников

Приближаясь к развязке, фильм приобретает все больше сказочных элементов. А сцена, в которой Ланда достает из кармана ботинок Бриджит, потерянный во время перестрелки, становится своеобразным отрицанием сказочного хеппи-энда Золушки.

Кульминационная сцена уничтожения нацистов в кинотеатре - по-тарантиновски жестокая и зрелищная. Хотя даже в эпоху фейковых новостей она не может убедить зрителя в успешном завершении операции "Кино".

Впрочем, "Бесславные ублюдки" не пытаются убедить нас в альтернативной реальности. Вместо этого они предлагают расширить наше представление о том, на что способен человеческий героизм.

Как и другие фильмы Тарантино в жанре альтернативной истории, они прежде всего призывают задуматься.

Даже после убийства Гитлера не все дела завершены. В последней сцене лейтенант Рейн вырезает еще одну свастику, на этот раз на лбу Ланды.

Он смотрит на то, что сделал, и говорит одному из своих людей: "А знаешь что, Ютивич? Думаю, это вполне может быть моим шедевром".

Это ли не слова самого режиссера о своем творении? Что ж, скромником Тарантино не был никогда.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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