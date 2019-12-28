"Ведьмак": новой "Игрой престолов" сериал не станет

Копірайт зображення Netflix

Экранизация известной франшизы "Ведьмак" отчаянно стремится стать новым блокбастером Netflix. Но несмотря на масштабность полотна о невероятно большой вселенной и харизматичного главного героя, до уровня "Игры престолов" сериалу пока далеко. Обозреватель BBC Culture объясняет почему.

Новый продукт от Netflix "Ведьмак" - детище сложного брака. Это адаптация романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского с Генри Кавиллом в главной роли.

Впрочем, франшиза о седовласом охотнике на монстров многим известна прежде всего благодаря одноименной серии видеоигр.

Этот факт - большая головная боль Сапковского, который, не рассчитывая на невероятный успех игры, в начале нулевых продал права на сюжет за одноразовый гонорар, а не за процент от продаж.

А уже в 2015 году игра "Ведьмак 3: Дикая охота" была названа самой выдающейся ролевой видеоигрой в истории, проданной в 20 миллионах копий.

Судебный процесс по выплате дополнительного вознаграждения автору продолжается с тех пор.

Впрочем, по мнению исполнительного продюсера "Ведьмака" Лорен Шмидт ("Сорвиголова" и "Защитники", серия Marvel для Netflix), конфликт между авторскими правами и популярностью видеоигр не имеет большого значения.

Если вы фанат этих игр, утверждает она, то вам скорее всего понравится сериал, основанный на книгах, которые вдохновили создателей этих видеоигр.

И это действительно так. Проблема "Ведьмака" не связана ни с глубиной романов Сапковского, ни с их адаптацией под ролевую компьютерную игру.

Копірайт зображення Netflix

И если книги сосредоточены на внутреннем мире главного героя, а видеоигры тщательно выстраивают окружающий мир Геральта, то телесериалу не удается сделать ни то, ни другое.

Причина и в обрывочном, плохо изложенном сценарии, и в пресной игре исполнителя главной роли, который скорее напоминает участника фестиваля Comic Con.

Геральт, конечно, не простой персонаж для любого актера. В романах Сапковского он предстает грустным одиноким воином, встречи с которым избегают.

Он - колдун, представитель исчезнувшей породы убийц монстров, которые в результате ряда мутаций приобрели сверхчеловеческую силу и ловкость, но, очевидно, заплатили за это утратой способности испытывать эмоции.

У Сапковского это - мужественный молчаливый мужчина, внешне невозмутимый, с суровым юмором, но на удивление чувствительный и ранимый внутри.

Кавиллу, однако, не удается передать ни одну из этих черт, его герой выглядит плоским и однообразным. Не помогает даже эксцентричный внешний вид Ведьмака.

Если сериал - ваше первое знакомство с историей о Геральте, у вас возникнет вопрос, почему вообще кому-то пришло в голову экранизировать этот сюжет.

Впрочем, Генри Кавилл не единственный виновник провала телешоу, ведь он работал с тем материалом, который получил. Собственно, в нем, то есть в очень неудачной адаптации романа, очевидно, и заключается главная проблема.

Первые две книги серии "Последнее желание" и "Меч назначения" композиционно являются сборниками рассказов. В каждом из них Геральт сражается с одним из монстров или преодолевает какую-то трудность.

Сначала эти короткие истории выглядят самодостаточными, но постепенно появляются новые персонажи и сюжетные детали, которые в последующих книгах превращаются в масштабную, сложную сагу.

Бомбардировка сценами

Создатели сериала, однако, подошли к композиции иначе. Гисрих решила разделить каждый из восьми эпизодов на три отдельные сюжетные линии: приключения Геральта, история Йеннифэр и королевы Цириллы из раздираемой войной Цинтры.

Такой подход к созданию вымышленной вселенной использует, в частности, "Игра престолов", чей успех, безусловно, вдохновил и создателей "Ведьмака".

В "Игре престолов" этот прием сработал, поскольку первый сезон саги знакомит зрителя с миром Вестероса, постепенно вводя персонажей через небольшие и простые истории.

В "Ведьмаке" этого нет. Первые несколько эпизодов (критики имели возможность посмотреть пять из восьми) - это бомбардировка зрителя локациями и зрелищами, которые без общего контекста выглядит довольно глупо.

Сериал сразу претендует на успех "Игры престолов" в надежде, что для этого достаточно создать нескольких фэнтезийных королевств, населив их множеством персонажей.

Это желание сразу сорвать куш создает впечатление, что в "Ведьмаке" одновременно происходит два сериала: эпизодические приключения главного героя и большой увлекательный фэнтезийный эпос.

Копірайт зображення Netflix

В реальности это превращает первые серии "Ведьмака" в странный калейдоскоп практически не связанных между собой событий.

Так, в пилотной серии масштабные политические события фэнтезийного мира - противостояние королевства Цинтры и империи Нильфгаард - каждые пять минут перемежаются историей приезда Геральта в маленький городок Блавикен, где он оказывается в эпицентре схватки между колдуном Стрегобором и принцессой-воином Ренфро.

В обоих сюжетных линиях реплики и действия персонажей часто выглядят странными и необоснованными.

Иногда сериал все-таки демонстрирует определенный потенциал. Третий эпизод, посвященный истории стриги, пожалуй, больше других серий наполнен мистикой и атмосферой жуткого хоррора.

Чего только стоит образ высокого темного скелета стриги, которая, волоча по полу свою пуповину (она - проклятый ребенок, помните?), охотится на жертв в своем заброшенном готическом замке.

А последующая за этой сцена боя выглядит почти элегантной в доведенной до абсурда жестокости.

Неудивительно, что сериал начинает набирать темп только на пятом часу, когда происходит первая встреча Геральта и Йеннифэр. Эпизод, который не только наконец объединяет две сюжетные линии, но и дает шанс Кавиллу показать совершенно другую сторону личности своего персонажа - влюбленного Геральта.

"Йеннефэр", собственно, одна из самых увлекательных частей "Ведьмака", что в значительной степени является заслугой молодой британской звезды Ани Чалотра.

В романе читатель знакомится с Йеннефэр, когда и Геральт впервые встречает ее. Но в сериале показаны ее рождение и детство. Горбатая девочка жила в ​​нищете на ферме, пока не открыла в себе магические способности и не превратилась в мощную колдунью, которая в конечном итоге завладеет мечтами и кошмарами Геральта.

Сюжетная линия Йеннефэр также не лишена некоторых вопросов. Например история ее волшебного исцеления и внезапного превращения в классическую голливудскую красавицу несколько банальна.

А постоянное появление героини с обнаженной грудью показывает, что, несмотря на то, что продюсером сериала является женщина, откровенный сексизм романов Сапковского все-таки присутствует.

Впрочем, созданный Чалотрой образ одновременно трагичен, наивен, харизматичен, полон уверенности и силы.

Жаль, что другие герои экранизации не дотягивают до ее уровня.

★★☆☆☆

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

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