Лучшие сериалы начала 2021 года

Хью Монтгомери, Эдди Муллан

BBC Culture

47 минут назад

BBC Culture предлагает подборку лучших драм, комедий и документальных фильмов, вышедших на экраны в начале года.

Незабытый (Unforgotten)

В жанре криминальной драмы, кажется, сложно придумать что-то оригинальное. Но этот британский минисериал доказывает, что главное - это не запутанные повороты сюжета, а трогательная человеческая история.

Расследование одного давнего убийства становится способом рассказать мощную историю вины, стыда и раскаяния.

События четвертого сезона вращаются вокруг убитого юноши, который неожиданным образом связывает четырех бывших друзей - стажеров полиции.

Сериал заслуживает внимания также благодаря отличной актерской работе Николы Уокер. Ее героиня развенчивает традиционный образ мрачного детектива с грузом личных проблем. Кэсси Стюарт - человечна, способна к состраданию и чрезвычайно профессиональна.

Сериал выходит на ITV Hub в Британии, 1-3 серии доступны на Amazon Prime.

Framing Britney Spears

Документальный фильм продюсерства New York Times рассказывает о негативной роли прессы и близких Бритни в событиях, приведших к ее нервному срыву в 2008 году, и о жизни певицы под опекунством третьих лиц.

Премьера сериала возобновила дискуссию о коллективном сексизме и жестокости в отношении женщин, которые прославились в очень юном возрасте.

Тему продолжает документальный сериал "Танцы с дьяволом", посвященный коллеге Спирс, певице Деми Ловато.

Сериал Framing Britney Spears критикуют за субъективность и откровенную поддержку движения #FreeBritney, цель которого - освободить певицу от опекунства отца. Сама поп-звезда отметила, что некоторые моменты в сериале заставили ее испытать стыд.

"О моей жизни всегда было так много спекуляций… За мной наблюдали и меня осуждали всю мою жизнь!!!" - поделилась чувствами певица.

Сериал доступен на Sky Documentaries в Великобритании и Hulu - в США.

Это грех (It's a Sin)

Эпидемии СПИДа в США в 1980-е годы посвящено немало фильмов ("Нормальное сердце" или "Ангелы в Америке"), но борьба с болезнью в других странах на киноэкранах почти не представлена.

Именно это делает исследование Рассела Дейвиса о том, что происходило в то время в Великобритании, таким интересным.

История трех друзей-геев, каждый из которых сталкивается с болезнью, искусно сочетает комедию, драму и поп-хиты, демонстрируя отличную режиссуру Дейвиса.

Тема пандемии и того, как болезнь делает людей изгоями, оказывается чрезвычайно актуальной.

Сериал можно посмотреть на All4 в Великобритании и HBO Max - в США.

ВандаВижен (Wandavision)

Американский вебсериал, созданный для потокового сервиса Disney +, основан на персонажах комиксов Marvel - Ванде Максимовой (Элизабет Олсен) и Вижне (Пол Беттани).

События сериала происходят после фильма "Мстители: Финал". Ванда и Вижн пытаются устроить идиллическую жизнь в пригороде Вествью, скрывая свои суперсилы.

Впрочем, впоследствии супергеройская парочка начинает подозревать, что в сонной окраине все не так, как кажется на первый взгляд.

Сериал можно посмотреть на платформе Disney.

Позвоните моему агенту (Call My Agent)

Французское телевидение переживает заметный подъем, несколько его последних сериалов завоевали популярность в мире. Среди них и комедийная драма о парижском агентстве талантов - "Позвоните моему агенту".

Международная премьера сериала на Netflix состоялась в январе. В каждой серии появляется настоящая звезда, которая играет саму себя.

В четвертом сезоне в роли приглашенных звезд впервые снялись нефранцузские актеры, и среди них - даже такие тяжеловесы Голливуда как Сигурни Уивер.

Все четыре сезона получили высокие оценки критиков. И хотя этот сезон планировали сделать последним, поклонников порадует новость об утверждении съемок еще одного эпизода, а также отдельного фильма.

Доступно на Netflix.

Расследование (The Investigation)

В течение шести напряженных эпизодов скандинавской криминальной драмы мы ни увидим убийцу и не услышим его имени.

Сериал посвящен настоящему расследованию убийства шведской журналистки Ким Валль в 2017 году.

Главную роль начальника отдела по борьбе с убийствами копенгагенской полиции Йенса Меллера сыграл Сёрен Маллинг.

Меллер пытается доказать, что Валль не просто исчезла, ее убили после того, как она договорилась об интервью с изобретателем подводной лодки в порту Копенгагена.

Режиссер Тобиас Линдхольм переосмысливает жанр криминальной драмы. Он оставляет за кадром сам жуткое преступление, но показывает упорный труд полиции в стремлении узнать правду.

Как объясняет Линдхольм, сместив фокус на профессионалов, водолазов, криминалистов, следователей, неутомимо выполняющих свою работу, жертвуя ради этого временем, проводимым с семьей, он хотел "гуманизировать дегуманизированных".

Сериал можно посмотреть на BBC iPlayer и HBO Max.

Can't Get You Out of My Head

Остроумный и одновременно философский сериал британского журналиста Адама Кертиса рассуждает о том, как за последние полвека сформировалась наша современная цивилизация.

В шести сериях с подзаголовком "Эмоциональная история современного мира" он описывает события последних 50 лет через опыт отдельных выдающихся личностей. Среди них - жена Мао Цзэдуна Цзян Цин, американская активистка за права темнокожих Афени Шакур, активист Майкл Х, Эдуард Лимонов.

Кертис утверждает, что мы сами - незаурядные личности, политики и технократы - вместе создали эти удивительные времена, в которых теперь живем.

Автор сериала не дает никаких ответов, однако через оригинальный формат документального коллажа предлагает взглянуть на динамику нашего времени.

Сериал можно посмотреть на BBC iPlayer.

Засланец из космоса (Resident Alien)

Фантастическая драма, основанная на комиксе "Темный конь", стала самым рейтинговым сериалом канала Syfy за последние годы.

Главный герой сериала (Алан Тьюдик) - инопланетянин, присланный на Землю, чтобы уничтожить человечество. Он скрывается под личиной доктора Гарри Вандершпигеля, первого человека, которого он встретил на Земле и убил.

Доктор живет в одиночестве недалеко от маленького городка в американском штате Колорадо.

Но жизнь в новом теле, знакомство с людьми и прежде всего с симпатичной коллегой Астой, заставляет инопланетного гостя усомниться в правильности своей миссии.

Сериал можно посмотреть на телеканалах Sky/Now и SyFy.

Люпен (Lupin)

Это - замечательная французская комедия, вдохновленная персонажем благородного грабителя по имени Арсен Люпен, созданного Морисом Лебланом в начале XX века.

Первые пять серий сериала стали настоящим хитом в начале года и еще столько же выйдет до конца года.

Шоу стало таким успешным благодаря прежде всего блестящей игре Омара Си и обаянию его персонажа Ассана Диопа, который сочетает стиль Бонда со смекалкой Шерлока.

Диоп - единственный сын иммигранта из Сенегала, приехавшего во Францию в поисках лучшей жизни, но несправедливо осужденного за преступление, которого не совершал.

После смерти отца в тюрьме подросток Ассан остается сиротой. 25 лет спустя, вдохновленный книгой, которую отец подарил ему на день рождения, Ассан решает отомстить за обиду.

Сериал можно посмотреть на Netflix.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.