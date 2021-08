Лучшие фильмы 2021 Первые итоги

Кинокритики BBC Culture Николас Барбер и Кэрин Джеймс подвели первые итоги и выбрали лучшие фильмы года. Среди них - "Минари", "Земля кочевников" и "Отец".

Иуда и черный мессия (Judas and the Black Messiah)

Напряженная и одновременно трогательная драма режиссера Шаки Кинга рассказывает о лидере партии "Черная пантера" Фреде Хэмптоне, которого убили в 1969 году по заказу ФБР.

Роль харизматичного революционера, которого боялось ФБР, блестяще исполнил Дэниэл Калуя, получив за нее "Оскар".

Кроме биографии известных исторических личностей, лента поднимает актуальные до сих пор темы произвола полиции и борьбы чернокожих за свои права.

Минари (Minari)

Недооцененная, но блестящая автобиографическая драма Ли Исаака Чунга рассказывает о корейско-американской семье, которая в 1980-х годах переезжает на ферму в Арканзасе. "Минари" - это первая американская лента о жизни иммигрантов, большая часть диалогов в которой звучит на корейском языке.

Но "языковой барьер" быстро становится незаметным на фоне захватывающей истории о том, как построить жизнь с нуля на новом месте.

Заслуженная южнокорейская актриса Юн Ю Чжун получила "Оскар" за роль бабушки Сун Джа.

Рая и последний дракон (Raya and the Last Dragon)

События этого смешного, яркого и динамичного анимационного фильма студии Disney разворачиваются в вымышленном древнем королевстве Кумандра где-то в Азии.

Юная воительница Рая ищет последнего магического дракона, который поможет ей победить силы зла и спасти своего отца.

Но дракон традиционно оказывается смешным и остроумным другом, который не только помогает Раи одолеть врага, но и дает девочке важные уроки жизни.

Земля кочевников (Nomadland)

Лента режиссера Хлои Чжао, получившая три главных "Оскара" (лучший фильм, лучшая режиссерская работа и лучшая женская роль) повествует об американцах, оставшихся на обочине жизни, героях, которых Голливуд обычно игнорирует.

Это - экранизация одноименного документального романа Джессики Брудер, в центре сюжета которого героиня Фрэнсис МакДорманд, бездетная вдова на пенсии.

Женщина не имеет возможности остаться в своем доме, поэтому пакует вещи в старый фургон и отправляется в путешествие по пустыне. Вскоре она обнаруживает, что таких "кочевников" в современной Америке немало.

Их играют реальные люди, оказавшиеся в трудном положении, а МакДорманд - единственная профессиональная актриса. Вместе с режиссером Хлои Чжао они искусно стирают границы между фактами и вымыслом.

Уйти не прощаясь (French Exit)

Богатая вдова Фрэнсис (Мишель Пфайффер) теряет все свое состояние и роскошную квартиру на Манхэттене, а на последние деньги решает переехать в Париж.

С ней вместе едут ее сын-неудачник (Лукас Геджес) и говорящий черный кот, который, очевидно, является перевоплощением ее мужа. Особый шарм фильму добавляют нетуристические виды Парижа.

Игра Пфайфер полна гламурной утонченности, надменности и блестящего юмора, создавая тонкий баланс между фарсом и настоящими чувствами.

Команду оригинальных персонажей дополняет ясновидящая Фрэнсис (Даниэла Макдональд), которая разговаривает с котом, и оптимистичная американская эмигрантка (Валери Махаффи). Лента напоминает изысканный десерт с меланхоличным привкусом.

Супернова (Supernova)

Чувственная история любви и дружбы английского пианиста (Колин Ферт) и американского писателя (Стэнли Туччи), страдающего ранней деменцией.

Путешествуя в автофургоне ​по живописным местам, мужчины осознают, что эта поездка может стать их последним совместным отдыхом

Несмотря на печальный сюжет актерам удается создать атмосферу хорошего настроения, пока мужчины искренне наслаждаются радостями, которые вскоре станут им недоступны. Режиссеру и сценаристу ленты Гарри Маквину удается блестяще передать нежные мужские отношения и боль их утраты.

Ночь королей (Night of the Kings)

Новаторская драма режиссера Филиппа Лакота смело сочетает реализм с легендами, возрождая традиции африканских гриотов, бродячих сказочников и музыкантов.

Сюжет повествует о заброшенной тюрьме где-то в глубинке Кот-д'Ивуара, узники которой затевают игру во духе Шахерезады.

Ежедневно они выбирают человека, который должен рассказывать истории всю ночь, а того, кто не справится с задачей, убивают. В рассказе главного героя правда и вымысел смешиваются, появляются мифические герои, которые вступают в бой со сверхъестественными силами.

Другие заключенные поют и двигаются в стилизованном танце. Лента мастерски передает силу повествования.

Еще по одной (Another Round)

Режиссер Томас Винтерберг создал пьянящий коктейль комедии и драмы, заставив зрителя уважать и сочувствовать главным героям, несмотря на их возмутительное поведение.

Учитель истории (Мадс Миккельсен) и трое его ближайших коллег решают справиться с кризисом среднего возраста с помощью алкоголя. Не просто алкоголя, а его огромного количества.

Эксперимент мужчин становится одновременно и бурным праздником попойки, и тонким предостережением от алкогольной зависимости. Это одна из лучших ролей Миккельсена, а его танец в финальной сцене без сомнения войдет в историю кино.

Лето соула (Summer of Soul)

Это жизнерадостное документальное кино рассказывает о забытом музыкальном фестивале 1969 года, который называли "Черным Вудстоком".

Это первая режиссерская работа Ахмира Томпсона, который умело вписал блестящие выступления Стиви Уандера, Нины Симон, Махалии Джексон, The 5th Dimension и многих других, в напряженный политический контекст эпохи.

Фестиваль состоялся через год после убийства Мартина Лютера Кинга.

Лента не является ностальгическим путешествием в прошлое, а скорее возвращает утраченную часть истории, представляя ее в новом ракурсе борьбы за расовое равенство.

Рыцари справедливости (Riders of Justice)

Еще один фильм с участием Мадса Миккельсена и снова о кризисе среднего возраста. И хотя "Оскар" за лучший иностранный фильм получила лента "Еще по одной", "Рыцари справедливости" Андерса Томаса Дженсена ей не ни в чем не уступают.

Кардинально изменив внешность, Миккельсен исполняет роль Маркуса, солдата, чья жена погибла в аварии. Когда Маркус возвращается домой со службы за границей, он узнает, что авария не была случайной.

Ее организовали специально, ведь один из пассажиров должен был свидетельствовать против банды байкеров. Далее сюжет разворачивается в духе комедийного боевика с черным юмором. Однако это также трогательное исследование того, как мы справляемся с травмами и потерей близкого человека. Это также кино с замечательным рождественским настроением.

Человеческий голос (The Human Voice)

Этот эмоционально мощный и визуально потрясающий фильм, созданный двумя современными мастерами - Педро Альмодоваром и Тильдой Суинтон (главная роль) - длится всего 30 минут.

Лента основана на пьесе Жана Кокто 1930 года, в которой женщина разговаривает по телефону с бросившим ее когда-то мужчиной.

Однако ее эмоции - бурно театральны - в разговоре с бывшим любовником она переходит от дерзкой гордости до мольбы.

Суинтон в платье от Balenciaga в окружении самых изысканных декораций, которые когда-либо создавал Альмодовар, произносит свой монолог со страстью и трогательной интимностью.

Отец (The Father)

Энтони (Энтони Хопкинс, награжден "Оскаром" за эту роль), энергичный 80-летний джентльмен, наслаждается жизнью в своей лондонской квартире. Рядом его заботливая и внимательная дочь (Оливия Коулман).

Но вскоре люди и квартира начинают меняться, создавая атмосферу фильма ужасов - и в определенном смысле это так и есть. У Энтони деменция, и сюжет разворачивается так, как видит мир тяжело больной человек.

Лента создает жуткую, печальную и одновременно увлекательную атмосферу, ведь логическая последовательность событий отсутствует.

Впрочем, "Отец" привлекает внимание не только технической изобретательностью.

Драма Флориана Целлера на основе его собственной пьесы проникает глубоко в сердце.

Она заставляет зрителя с ужасом представить, каково это - иметь немощных родителей, и с еще большим ужасом почувствовать, что такое утратить связь с реальностью самому.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

