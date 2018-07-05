П'ять рідкісних диких тварин, які поселилися в містах
Диким тваринам доводиться адаптуватися до життя поруч з людиною, звикаючи до швидкого зростання міського населення. Та втім, є випадки, коли дикі тварини самі переселяються до міст і на диво прекрасно в них почуваються.
Ми зібрали п'ять найбільш незвичайних прикладів.
Шуліки у Великій Британії
Це дивовижне видовище - хижий птах із розмахом крил майже 2 метри ширяє над супермаркетом, описує кола над розважальним центром і полює серед висоток.
Шуліка рудий вже удруге вкоренився у багатьох містах Англії та Шотландії. Птах харчується переважно падлом, і швидкісні автостради, на узбіччі яких лежить чимало трупів дрібних тварин, стали для нього надійним джерелом їжі.
Нещодавно зграї шулік виявили в Редінгу, куди птахів, вочевидь, привабила дивна звичка місцевих мешканців залишати харчові відходи біля помешкань.
Як і будь-яку дику тварину, яка навчилася успішно співіснувати з людьми, шулік почали вважати шкідниками.
Дослідження, опубліковане минулого року, показало, що отруєння шулік можуть уповільнити відродження виду.
Адже шуліки були дуже поширені в середньовічних містах. Шекспір навіть назвав Лондон "містом шулік і воронів". Але птахів знищили, і вони не з'являлися поруч з людьми кілька століть.
Дикі кабани в Берліні
Диких кабанів важко не помітити: кремезне тіло, гострі ікла і чарівні смугасті поросята.
Ще важче їх проґавити на центральній площі Берліна - Александерплац. У великому місті ці тварини почуваються цілком вільно - інколи походжаючи навіть найгаласливішими районами Берліна.
У німецькій столиці зараз мешкає близько трьох тисяч диких кабанів, три окремі популяції населяють парки Берліна.
- Чому собаки такі вірні?
- Алігатори майже ніколи не вбивають людей
- Чи зможете ви відрізнити людину від тварини?
Нерідко вони завдають головного болю місцевим. В організацію охорони довкілля NABU часто повідомляють про випадки дорожніх аварій за участю кабанів, зупинки приміських поїздів та напади на собак і людей.
Дехто має ліцензію на відстріл диких кабанів у місті, але обмеження на полювання та відсутність інших хижаків сприяють поширенню їхньої популяції в Берліні.
Жовточубі какаду в Гонконгу
Цей білий птах із яскраво-лимонним чубком перебуває в списку тварин, яким загрожує зникнення.
На птаха полюють і продають як домашнього улюбленця, цей вид також страждає від пестицидів, браку їжі і сезонів дощів.
Утім, нещодавно дика популяція жовточубого какаду оселилася в Гонконзі - з його 7-мільйонним населенням.
За приблизними підрахунками, в місті мешкає дві сотні птахів - або 10% від їхньої загальної кількості в світі.
"Це чудовий приклад того, яку роль Гонконг, урбанізоване місто-держава, відіграє у збереженні рідкісних видів тварин", - зазначив аспірант із Національного університету Австралії Юн Дін Лі.
Койоти в Сполучених Штатах
Завивання койотів більше не дивує мешканців Нью-Йорка.
Дикий собака призвичаївся до міського життя по всій Північній Америці, заповнивши екологічну нішу, яка залишилася після загибелі вовків.
У 2015 році фотографія койота на даху будинка в Квінсі в Нью-Йорку облетіла весь світ. Тварини мешкають переважно у покинутих будівлях і на автостоянках.
Одного койота навіть бачили в Центральному парку - місцеві прозвали його Гел.
- Кури зовсім не такі, як ми вважаємо
- Вгадаєте, чиї це очі?
- Чому ми так захоплюємося нашими домашніми улюбленцями?
Хижак живиться дрібними тваринами - кроликами й мишами, але також не відмовляється від залишків їжі.
Популяція койотів населяє великі міста по всій країні - від Чикаго до Лос-Анджелеса й від Бостона до Остіна в штаті Техас.
Леопарди в Мумбаї
Близько 3-4 десятків леопардів мешкає в національному парку Санджая Ганді на околицях Мумбая.
Знімки цих величних тварин на тлі вогнів одного з найбільших міст Індії виглядають приголомшливо.
Зникнення природнього середовища змушує леопардів приходити до міст у пошуках їжі.
Але ж це - не милі пухнасті кицьки, вони становлять серйозну небезпеку для людей. Мешканці деяких районів міста побоюються виходити з будинків, а діти ходять лише групками по шість і більше осіб.
Втім, одне нещодавнє дослідження показало, що леопарди можуть захистити своїх сусідів від сказу, оскільки полюють на диких собак - головного переносника смертельного вірусу.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Earth.
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