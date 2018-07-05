П'ять рідкісних диких тварин, які поселилися в містах

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Диким тваринам доводиться адаптуватися до життя поруч з людиною, звикаючи до швидкого зростання міського населення. Та втім, є випадки, коли дикі тварини самі переселяються до міст і на диво прекрасно в них почуваються.

Ми зібрали п'ять найбільш незвичайних прикладів.

Шуліки у Великій Британії

Це дивовижне видовище - хижий птах із розмахом крил майже 2 метри ширяє над супермаркетом, описує кола над розважальним центром і полює серед висоток.

Шуліка рудий вже удруге вкоренився у багатьох містах Англії та Шотландії. Птах харчується переважно падлом, і швидкісні автостради, на узбіччі яких лежить чимало трупів дрібних тварин, стали для нього надійним джерелом їжі.

Нещодавно зграї шулік виявили в Редінгу, куди птахів, вочевидь, привабила дивна звичка місцевих мешканців залишати харчові відходи біля помешкань.

Як і будь-яку дику тварину, яка навчилася успішно співіснувати з людьми, шулік почали вважати шкідниками.

Дослідження, опубліковане минулого року, показало, що отруєння шулік можуть уповільнити відродження виду.

Адже шуліки були дуже поширені в середньовічних містах. Шекспір навіть назвав Лондон "містом шулік і воронів". Але птахів знищили, і вони не з'являлися поруч з людьми кілька століть.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шулік нещодавно помітили в британському місті Редінг

Дикі кабани в Берліні

Диких кабанів важко не помітити: кремезне тіло, гострі ікла і чарівні смугасті поросята.

Ще важче їх проґавити на центральній площі Берліна - Александерплац. У великому місті ці тварини почуваються цілком вільно - інколи походжаючи навіть найгаласливішими районами Берліна.

У німецькій столиці зараз мешкає близько трьох тисяч диких кабанів, три окремі популяції населяють парки Берліна.

Нерідко вони завдають головного болю місцевим. В організацію охорони довкілля NABU часто повідомляють про випадки дорожніх аварій за участю кабанів, зупинки приміських поїздів та напади на собак і людей.

Дехто має ліцензію на відстріл диких кабанів у місті, але обмеження на полювання та відсутність інших хижаків сприяють поширенню їхньої популяції в Берліні.

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Жовточубі какаду в Гонконгу

Цей білий птах із яскраво-лимонним чубком перебуває в списку тварин, яким загрожує зникнення.

На птаха полюють і продають як домашнього улюбленця, цей вид також страждає від пестицидів, браку їжі і сезонів дощів.

Утім, нещодавно дика популяція жовточубого какаду оселилася в Гонконзі - з його 7-мільйонним населенням.

За приблизними підрахунками, в місті мешкає дві сотні птахів - або 10% від їхньої загальної кількості в світі.

"Це чудовий приклад того, яку роль Гонконг, урбанізоване місто-держава, відіграє у збереженні рідкісних видів тварин", - зазначив аспірант із Національного університету Австралії Юн Дін Лі.

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Койоти в Сполучених Штатах

Завивання койотів більше не дивує мешканців Нью-Йорка.

Дикий собака призвичаївся до міського життя по всій Північній Америці, заповнивши екологічну нішу, яка залишилася після загибелі вовків.

У 2015 році фотографія койота на даху будинка в Квінсі в Нью-Йорку облетіла весь світ. Тварини мешкають переважно у покинутих будівлях і на автостоянках.

Одного койота навіть бачили в Центральному парку - місцеві прозвали його Гел.

Хижак живиться дрібними тваринами - кроликами й мишами, але також не відмовляється від залишків їжі.

Популяція койотів населяє великі міста по всій країні - від Чикаго до Лос-Анджелеса й від Бостона до Остіна в штаті Техас.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Койоти більше не дивують мешканців великих американських міст

Леопарди в Мумбаї

Близько 3-4 десятків леопардів мешкає в національному парку Санджая Ганді на околицях Мумбая.

Знімки цих величних тварин на тлі вогнів одного з найбільших міст Індії виглядають приголомшливо.

Зникнення природнього середовища змушує леопардів приходити до міст у пошуках їжі.

Але ж це - не милі пухнасті кицьки, вони становлять серйозну небезпеку для людей. Мешканці деяких районів міста побоюються виходити з будинків, а діти ходять лише групками по шість і більше осіб.

Втім, одне нещодавнє дослідження показало, що леопарди можуть захистити своїх сусідів від сказу, оскільки полюють на диких собак - головного переносника смертельного вірусу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Мумбаї мешкає найбільша популяція леопардів

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Earth.

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