Можливо, ваша кішка глузує з вас

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Як відомо кожному, в кого є домашній улюбленець, між людиною і твариною встановлюється глибокий емоційний зв'язок. Але чи вміють тварини сміятися і жартувати?

Ви дискутуєте зі своїм собакою, проводите виховальні бесіди з хом'ячком, довіряєте папузі таємниці, які не розказали б жодній людині.

І хоча частина вас підозрює, що все це може бути абсолютно безглуздим, інша частина потайки сподівається, що ваш улюбленець вас розуміє.

Але що саме і як здатні зрозуміти тварини? Чи знаєте ви, приміром, що тварина здатна відчувати задоволення, але чи розуміє вона гумор?

Чи може ваш чотирилапий друг оцінити жарт чи поспівчувати вам, коли ви упустили важкий предмет собі на ногу? Чи сміються собаки і коти так, як робимо це ми?

Звідки береться сміх

Копирайт изображения Getty | Peter Dazele Image caption Сміх заразливий, сміх соціальний, сміх - це уміння, яке виникає раніше, ніж ми починаємо говорити

До речі, чому люди взагалі сміються, залишається загадкою. Кожна людина на планеті, незалежно від мови, якою вона розмовляє, вміє сміятися, і ми всі робимо це несвідомо.

Сміх народжується десь усередині нас, і ми нічого не можемо з цим зробити. Ця здатність - соціальна, заразлива, вона виникає раніше, ніж ми вчимося говорити.

Вчені вважають, що сміх допомагає встановити зв'язок з іншою людиною. Втім, є й інша теорія - здатність сміятися виникла спочатку як попереджувальний знак, щоби привернути увагу до незвичної ситуації, приміром, появи шаблезубого тигра.

Хоча ми не знаємо, чому ми це робимо, ми дуже добре знаємо, що ми вміємо це робити. Але чи вміють сміятися тварини, і якщо ні, то чому?

Мавпи-жартівниці

Копирайт изображения Getty | Fotoclick Image caption Шимпанзе видають звуки, які дуже нагадують сміх людини

Шимпанзе, горили, бонобо і орангутанги видають звуки задоволення, коли грають або коли їх лоскочуть. Не дивно, адже вони наші найближчі родичі.

Ці звуки, однак, здебільшого нагадують задишку. Але цікаво, що звуки, які виробляють людиноподібні мавпи, більш схожі на людський сміх, ніж вигуки наших більш віддалених родичів - орангутангів.

Той факт, що ці звуки є реакцією на подразник, наприклад, лоскіт, свідчить про те, що сміх розвився до виникнення мовлення.

Відомий випадок, коли славетна горила Коко, яка вміла використовувати мову жестів, колись зв'язала шнурки свого наглядача, а потім жестами показала йому "дожени мене". Можливо, це була спроба пожартувати.

Глузливі ворони

Копирайт изображения Getty Images Image caption Круки та інші воронові використовують інструменти, щоби видобути собі їжу, і можуть також глузувати з хижаків

Але чи є почуття гумору в інших видів тваринного світу, наприклад, птахів? Звичайно, деякі види пернатих, як-от папуга або балакучий шпак, чудово вміють імітувати сміх.

Іноді папуги дражнять інших тварин. Був випадок, коли домашній папуга навмисно збивав з пантелику собаку, бездоганно повторюючи свист хазяїна. І робив він це виключно заради розваги.

Відомо, що круки та інші воронові, використовують інструменти, щоби видобути собі їжу, і можуть також глузувати з хижаків.

Раніше вважали, що так вони відволікають їх, щоби вкрасти їжу, але з'ясувалося, що часто це буває й тоді, коли їжі немає. Тобто вони дражнять тварину просто заради власного задоволення.

Цілком можливо, що деякі птахи мають відмінне почуття гумору і навіть уміють сміятися, просто ми поки що мало про це знаємо.

Звірське почуття гумору

Копирайт изображения Дельфіни Image caption Дельфіни видають крики радості, коли грають, показуючи таким чином, що їхня поведінка не загрозлива

Вміють сміятися, наприклад, і щури, коли їх лоскочуть у чутливих місцях, як-от потилиця. Дельфіни, схоже, також видають звуки радості, коли грають. Таким чином вони намагаються показати, що їхня поведінка не загрозлива.

Слони також багато трублять, коли грають.

Але довести, що цю поведінку можна порівняти зі сміхом людини, важко. Можливо, тварина завжди видає такі звуки у певних ситуаціях.

Злий жарт

Копирайт изображения Getty Images Image caption Котяче муркотіння і нявкання може означати багато різних емоцій

А наші домашні улюбленці? Чи здатні вони покепкувати з нас?

Існують деякі дані, що коли собака задоволений, він важко дихає. Але акустичний малюнок цього дихання відрізняється від того, коли собака часто дихає, щоби охолодитися.

Кішки, навпаки, в ході еволюції розвили здатність приховувати емоції, що, як вважають, сприяло виживанню у дикій природі.

Муркотіння, звісно, може свідчити, що кицька задоволена, але не завжди. Різні види муркотіння і нявкання виражають несхожі почуття.

Кішки також люблять грати і пустувати, але це радше спосіб привернути увагу, а не виявити свою жартівливу природу.

Схоже, наука поки що не знає випадків, щоби коти сміялися або глузували зі своїх хазяїв.

Утім, якщо колись в них ця здібність розів'ється, можете не сумніватися, вони нею скористуються.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Earth.

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