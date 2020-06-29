Дружба між хижаком і здобиччю - чому це можливо

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Собака верхи на коні, каченята, які грають із котом, і навіть хом'ячок в обіймах змії. Такі вірусні відео бачили в соцмережах усі. А як пояснює наука таку дивну, а іноді й протиприродну дружбу?

Нас захоплюють випадки дружби між тварини різних видів. Насамперед викликають подив теплі стосунки між хижаком і його потенційною жертвою. Що це - помилка природи? Чи цьому є і наукове пояснення?

Батьківські почуття

Копирайт изображения Getty Images Image caption Червоні кардинали відомі тим, що часто вирощують пташенят малинівки

Іноді це батьківський інстинкт, який важко подолати. У заказнику дворічна шимпанзе Анджана почала піклуватися про двох білих тигренят, Мітру і Шиву, після того, як їх розлучили з матір'ю.

Є багато інших історій, коли малята-сироти міцно прив'язуються одне до одного, як-от видреня Брук і борсученя Бамбл Бі у Сомерсетському заповіднику. Або скунс Пінат і левеня Аннабелль у штаті Монтана.

Така гнучка поведінка допомагає будь-якому дитинчаті знайти турботливу матір навіть серед хижаків.

Материнський інстинкт, який змушує піклуватися про дитину і захищати її, долає міжвидову різницю і навіть пригнічує інстинкт хижака.

Ігри

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хто б міг подумати, що віслюк і собака стануть найкращими друзями?

У заказнику в штаті Флорида жирафу Бі помістили в один загін із страусом Вілмою. Всі були впевнені, що дві істоти триматимуть дистанцію, але вони стали друзями не розлий вода.

У зоопарку Сан-Дієго лісовий вовк і дві кози, які живуть у сусідніх вольєрах, бігали наввипередки один з одним уздовж огорожі, а потім разом відпочивали.

Соціальні тварини можуть долати інстинктивний страх перед особинами іншого виду, якщо плюси від спільної активності та спілкування переважують небезпеку невідомого.

Захист

Копирайт изображения Getty Images Image caption Страус і жирафа, всупереч очікуванням, подружилися

На фермі у Массачусетсі свиня Лулу стала поводирем для сліпої корови Бейбі. Вона водила Бейбі до годівниці і дбала про те, щоб шлях її подруги був безпечним.

На іншій фермі, теж у США, подружилися гусак і Шетландський поні. Коли поні захворів, їх дружба тільки зміцніла: гусак плескав крилами, реготав і нападав на будь-яку людину, яка намагалася надати медичну допомогу його товаришу.

А вже історій про те, як кити і дельфіни рятують найрізноманітніших істот і навіть людей, - безліч.

До кінця не зрозуміло, чому тварини приходять на допомогу іншим. Іноді вони просто плутають тварину іншого виду зі своїм побратимом.

Але у випадку з гусаком і поні навряд чи йдеться про помилку.

І хоча це неправильно переносити на тварин людські емоції, здається, чотирилапі теж іноді вміють співчувати.

Взаємодопомога

Копирайт изображения Getty Images Image caption Страуси і зебри попереджають одне одного про появу хижака

Страуси і зебри часто тримаються одне одного, оскільки обидва види є здобиччю для хижаків.

У страусів поганий зір, а зебри бачать добре. З іншого боку, зебри погано розрізняють запахи, тоді як у страусів доволі гострий нюх. Коли зебри і страуси разом, вони допомагають вчасно помітити хижака.

Медоїди (або лисі борсуки) - це досить жорстокі тварини, які не гребують майже ніякою здобиччю, але вони із задоволенням приймають допомогу від птахів-медопокажчиків, які вказують їм шлях до вуликів.

Можливо, ця дружба не здається такою ж безкорисливою, як у кота з пташенятами, але подібні прояви винахідливості можна зустріти всюди у тваринному світі.

Співпраця з ворогом може, насправді, принести чимало обопільних переваг.

Немає пояснення

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хоч як дивно, але існує чимало історій, коли кішки піклувалися про пташенят

Котів і птахів важко назвати друзями, але на фермі у Саффолку (Велика Британія) кішка Сноуві всиновила курча, який дивом вижив після нападу лисиці.

Снові вилизувала його і дбала про нього, і тепер вони - найкращі друзі.

У Сибірському зоопарку тигр подружився з цапом, якого залишили хижаку як їжу.

Усіх інших цапів тигр з апетитом з'їдав, але для цього чомусь зробив виняток. Вони стали друзями, почали разом гуляти і навіть грати.

Дослідники припускають, що того дня тигр почувався більш самотнім, ніж голодним, а тому замість того, щоб пошматувати здобич, він взяв над цапом шефство.

Можливо, він просто опинився у потрібному місці в потрібний час, коли, з невідомих причин, один інстинкт у хижака переборов інший.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Earth.

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