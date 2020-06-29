Дружба між хижаком і здобиччю - чому це можливо

Дейл Шоу BBC Earth
  • 29 червня 2020
Тигр і цап Копирайт изображения Yuri Smityuk/Getty Images

Собака верхи на коні, каченята, які грають із котом, і навіть хом'ячок в обіймах змії. Такі вірусні відео бачили в соцмережах усі. А як пояснює наука таку дивну, а іноді й протиприродну дружбу?

Нас захоплюють випадки дружби між тварини різних видів. Насамперед викликають подив теплі стосунки між хижаком і його потенційною жертвою. Що це - помилка природи? Чи цьому є і наукове пояснення?

Батьківські почуття

Червоні кардинали Копирайт изображения Getty Images
Image caption Червоні кардинали відомі тим, що часто вирощують пташенят малинівки

Іноді це батьківський інстинкт, який важко подолати. У заказнику дворічна шимпанзе Анджана почала піклуватися про двох білих тигренят, Мітру і Шиву, після того, як їх розлучили з матір'ю.

Є багато інших історій, коли малята-сироти міцно прив'язуються одне до одного, як-от видреня Брук і борсученя Бамбл Бі у Сомерсетському заповіднику. Або скунс Пінат і левеня Аннабелль у штаті Монтана.

Така гнучка поведінка допомагає будь-якому дитинчаті знайти турботливу матір навіть серед хижаків.

Материнський інстинкт, який змушує піклуватися про дитину і захищати її, долає міжвидову різницю і навіть пригнічує інстинкт хижака.

Ігри

Хто б міг подумати, що віслюк і собака стануть найкращими друзями? Копирайт изображения Getty Images
Image caption Хто б міг подумати, що віслюк і собака стануть найкращими друзями?

У заказнику в штаті Флорида жирафу Бі помістили в один загін із страусом Вілмою. Всі були впевнені, що дві істоти триматимуть дистанцію, але вони стали друзями не розлий вода.

У зоопарку Сан-Дієго лісовий вовк і дві кози, які живуть у сусідніх вольєрах, бігали наввипередки один з одним уздовж огорожі, а потім разом відпочивали.

Соціальні тварини можуть долати інстинктивний страх перед особинами іншого виду, якщо плюси від спільної активності та спілкування переважують небезпеку невідомого.

Захист

Страус і жирафа, всупереч очікуванням, подружилися Копирайт изображения Getty Images
Image caption Страус і жирафа, всупереч очікуванням, подружилися

На фермі у Массачусетсі свиня Лулу стала поводирем для сліпої корови Бейбі. Вона водила Бейбі до годівниці і дбала про те, щоб шлях її подруги був безпечним.

На іншій фермі, теж у США, подружилися гусак і Шетландський поні. Коли поні захворів, їх дружба тільки зміцніла: гусак плескав крилами, реготав і нападав на будь-яку людину, яка намагалася надати медичну допомогу його товаришу.

А вже історій про те, як кити і дельфіни рятують найрізноманітніших істот і навіть людей, - безліч.

До кінця не зрозуміло, чому тварини приходять на допомогу іншим. Іноді вони просто плутають тварину іншого виду зі своїм побратимом.

Але у випадку з гусаком і поні навряд чи йдеться про помилку.

І хоча це неправильно переносити на тварин людські емоції, здається, чотирилапі теж іноді вміють співчувати.

Взаємодопомога

Страуси і зебри попереджають одне одного про появу хижака Копирайт изображения Getty Images
Image caption Страуси і зебри попереджають одне одного про появу хижака

Страуси і зебри часто тримаються одне одного, оскільки обидва види є здобиччю для хижаків.

У страусів поганий зір, а зебри бачать добре. З іншого боку, зебри погано розрізняють запахи, тоді як у страусів доволі гострий нюх. Коли зебри і страуси разом, вони допомагають вчасно помітити хижака.

Медоїди (або лисі борсуки) - це досить жорстокі тварини, які не гребують майже ніякою здобиччю, але вони із задоволенням приймають допомогу від птахів-медопокажчиків, які вказують їм шлях до вуликів.

Можливо, ця дружба не здається такою ж безкорисливою, як у кота з пташенятами, але подібні прояви винахідливості можна зустріти всюди у тваринному світі.

Співпраця з ворогом може, насправді, принести чимало обопільних переваг.

Немає пояснення

Кішка і птах Копирайт изображения Getty Images
Image caption Хоч як дивно, але існує чимало історій, коли кішки піклувалися про пташенят

Котів і птахів важко назвати друзями, але на фермі у Саффолку (Велика Британія) кішка Сноуві всиновила курча, який дивом вижив після нападу лисиці.

Снові вилизувала його і дбала про нього, і тепер вони - найкращі друзі.

У Сибірському зоопарку тигр подружився з цапом, якого залишили хижаку як їжу.

Усіх інших цапів тигр з апетитом з'їдав, але для цього чомусь зробив виняток. Вони стали друзями, почали разом гуляти і навіть грати.

Дослідники припускають, що того дня тигр почувався більш самотнім, ніж голодним, а тому замість того, щоб пошматувати здобич, він взяв над цапом шефство.

Можливо, він просто опинився у потрібному місці в потрібний час, коли, з невідомих причин, один інстинкт у хижака переборов інший.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Earth.

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