Дружба між хижаком і здобиччю - чому це можливо
Собака верхи на коні, каченята, які грають із котом, і навіть хом'ячок в обіймах змії. Такі вірусні відео бачили в соцмережах усі. А як пояснює наука таку дивну, а іноді й протиприродну дружбу?
Нас захоплюють випадки дружби між тварини різних видів. Насамперед викликають подив теплі стосунки між хижаком і його потенційною жертвою. Що це - помилка природи? Чи цьому є і наукове пояснення?
Батьківські почуття
Іноді це батьківський інстинкт, який важко подолати. У заказнику дворічна шимпанзе Анджана почала піклуватися про двох білих тигренят, Мітру і Шиву, після того, як їх розлучили з матір'ю.
Є багато інших історій, коли малята-сироти міцно прив'язуються одне до одного, як-от видреня Брук і борсученя Бамбл Бі у Сомерсетському заповіднику. Або скунс Пінат і левеня Аннабелль у штаті Монтана.
Така гнучка поведінка допомагає будь-якому дитинчаті знайти турботливу матір навіть серед хижаків.
Материнський інстинкт, який змушує піклуватися про дитину і захищати її, долає міжвидову різницю і навіть пригнічує інстинкт хижака.
Ігри
У заказнику в штаті Флорида жирафу Бі помістили в один загін із страусом Вілмою. Всі були впевнені, що дві істоти триматимуть дистанцію, але вони стали друзями не розлий вода.
У зоопарку Сан-Дієго лісовий вовк і дві кози, які живуть у сусідніх вольєрах, бігали наввипередки один з одним уздовж огорожі, а потім разом відпочивали.
Соціальні тварини можуть долати інстинктивний страх перед особинами іншого виду, якщо плюси від спільної активності та спілкування переважують небезпеку невідомого.
Захист
На фермі у Массачусетсі свиня Лулу стала поводирем для сліпої корови Бейбі. Вона водила Бейбі до годівниці і дбала про те, щоб шлях її подруги був безпечним.
На іншій фермі, теж у США, подружилися гусак і Шетландський поні. Коли поні захворів, їх дружба тільки зміцніла: гусак плескав крилами, реготав і нападав на будь-яку людину, яка намагалася надати медичну допомогу його товаришу.
А вже історій про те, як кити і дельфіни рятують найрізноманітніших істот і навіть людей, - безліч.
До кінця не зрозуміло, чому тварини приходять на допомогу іншим. Іноді вони просто плутають тварину іншого виду зі своїм побратимом.
Але у випадку з гусаком і поні навряд чи йдеться про помилку.
І хоча це неправильно переносити на тварин людські емоції, здається, чотирилапі теж іноді вміють співчувати.
Взаємодопомога
Страуси і зебри часто тримаються одне одного, оскільки обидва види є здобиччю для хижаків.
У страусів поганий зір, а зебри бачать добре. З іншого боку, зебри погано розрізняють запахи, тоді як у страусів доволі гострий нюх. Коли зебри і страуси разом, вони допомагають вчасно помітити хижака.
Медоїди (або лисі борсуки) - це досить жорстокі тварини, які не гребують майже ніякою здобиччю, але вони із задоволенням приймають допомогу від птахів-медопокажчиків, які вказують їм шлях до вуликів.
Можливо, ця дружба не здається такою ж безкорисливою, як у кота з пташенятами, але подібні прояви винахідливості можна зустріти всюди у тваринному світі.
Співпраця з ворогом може, насправді, принести чимало обопільних переваг.
Немає пояснення
Котів і птахів важко назвати друзями, але на фермі у Саффолку (Велика Британія) кішка Сноуві всиновила курча, який дивом вижив після нападу лисиці.
Снові вилизувала його і дбала про нього, і тепер вони - найкращі друзі.
У Сибірському зоопарку тигр подружився з цапом, якого залишили хижаку як їжу.
Усіх інших цапів тигр з апетитом з'їдав, але для цього чомусь зробив виняток. Вони стали друзями, почали разом гуляти і навіть грати.
Дослідники припускають, що того дня тигр почувався більш самотнім, ніж голодним, а тому замість того, щоб пошматувати здобич, він взяв над цапом шефство.
Можливо, він просто опинився у потрібному місці в потрібний час, коли, з невідомих причин, один інстинкт у хижака переборов інший.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Earth.
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