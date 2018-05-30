110 лет после падения Тунгусского метеорита. Что известно?

Копірайт зображення Joe Tucciarone/SPL

Более века прошло с момента мощного космического явления, описанного в современной истории. А у ученых до сих пор осталось много вопросов.

30 июня 1908 года в отдаленном районе Сибири вблизи реки Подкаменная Тунгуска произошел мощный взрыв.

Огненный шар диаметром 50-100 метров опустошил 2000 кв км тайги и повалил около 80 млн деревьев.

Земля содрогнулась от удара. В ближайшем поселении в 60 км от эпицентра в домах вылетели стекла окон, жители почувствовали тепло, многих сбило с ног взрывной волной.

К счастью, территория, где произошел взрыв, была мало населенной.

Официальных сообщений о человеческих жертвах не было, хотя, как рассказывают местные, один оленевод погиб от удара об дерево. Однако, были уничтожены сотни северных оленей, которые в считаные секунды превратились в обугленные туши.

По словам очевидца, "северную половину неба охватило пламя". "За этим последовал мощный удар и взрыв, сопровождавшийся грохотом такой силы, что с неба падали камни и будто стреляли из пушек".

Падение тунгусского метеорита - крупнейшая природная катастрофа, задокументированная в истории.

Никаких следов большого внеземного объекта так никогда и не было найдено

Столкновение небесного тела с атмосферой Земли привело к выбросу энергии почти в 185 раз большему, чем атомная бомба в Хиросиме. Сейсмические толчки ощущались даже в Великобритании.

Впрочем, почти 100 лет назад, у исследователей все еще остается много вопросов о том, что именно произошло в тот роковой день.

Большинство ученых убеждены, что взрыв произошел из-за столкновения с Землей некоего космического тела - астероида или кометы.

Но никаких следов большого внеземного объекта так и не нашли, что побуждает к поискам других возможных причин катастрофы.

Копірайт зображення Leonid Kulik Image caption Через 20 лет после катастрофы деревья на территории более 20 тыс кв км оставались поваленными

Тунгусская область расположена в отдаленном районе Сибири. Зимы здесь длительные и суровые, лета - очень короткие и влажные, во время которых земля превращается в непролазное болото. Исследовать этот район очень непросто.

После того, как произошел взрыв, никто не решился отправиться на место происшествия.

Отчасти это объяснялось тем, что российские власти имели тогда более насущные проблемы, чем удовлетворение научного интереса, говорит Наталья Артемьева из Института исследования планет в Тусоне, штат Аризона.

Революция и Первая мировая война были в разгаре.

"В Москве и Петербурге о катастрофе в Сибири даже не написали, было только несколько сообщений в местных газетах", - отмечает исследовательница.

Лишь несколькими десятилетиями позже, в 1927 году, команда российских ученых во главе с Леонидом Куликом наконец осуществила поездку на место событий. Кулик узнал о взрыве всего за шесть лет до этого и убедил советскую власть в важности научной экспедиции.

Когда исследователи прибыли на место катастрофы, ее последствия были все еще очевидны, хотя после взрыва прошло почти 20 лет.

Они обнаружили огромный участок с поваленными деревьями шириной примерно в 50 км, который имел странную форму бабочки. Кулик предположил, что над этой территорией в атмосфере разорвалось космическое тело, вроде метеора или астероида.

Хотя его удивило отсутствие кратера от соприкосновения тела с Землей или любых остатков метеорита.

Впрочем, он объяснил это тем, что обломки космического тела, очевидно, увязли в мягком болотном грунте и были похоронены под ним.

Копірайт зображення Sputnik / SPL Image caption Если бы Леонид Кулик не заинтересовался взрывом в 1920-х годах, исследование катастрофы, очевидно, отложили бы еще на много лет

Ученый надеялся обнаружить остатки метеорита. В своих выводах в 1938 году он писал: "Очевидно, на глубине не менее 25 метров под землей можно обнаружить обломки железа с никелем, вес которых может достигать 200 тонн".

Позже российские исследователи заявили, что это была комета, а не метеорит. Кометы преимущественно состоят изо льда, а не из горных пород, как метеориты, что объясняет отсутствие чужеродных фрагментов породы.

Лед начал испаряться с момента входа кометы в атмосферу и до ее столкновения с Землей.

Была и версия об аварии инопланетного космического корабля, который направлялся к озеру Байкал в поисках пресной воды

Впрочем, научную дискуссию это объяснение не завершило. Поскольку точная причина взрыва так и не была выяснена, вскоре начали появляться альтернативные теории. И некоторые - довольно экзотические.

Одна из них предполагала, что взрыв стал результатом столкновения материи и антиматерии. Когда это происходит, частицы аннигилируют и излучают интенсивные всплески энергии.

Другие утверждали, что произошел ядерный взрыв. Еще более странной была версия об аварии инопланетного космического корабля, который направлялся к озеру Байкал в поисках пресной воды.

Копірайт зображення ESA / Rosetta Image caption Кометы состоят преимущественно из пыли и льда

Как и следовало ожидать, ни одна из этих теорий не получила подтверждения. Наконец во время экспедиции в 1958 году исследователи обнаружили в почве крошечные остатки минералов силиката и магнетита.

Дальнейший анализ показал высокое содержание никеля, что подтвердило происхождение обломков от метеорных пород. Казалось, версия с метеоритом выглядит вполне правдоподобной.

Однако, это не остановило появления новых сенсационных заявлений. В 1973 году в авторитетном журнале Nature вышла статья, авторы которой утверждали, что причиной взрыва стало столкновение Земли с черной дырой. Гипотезу быстро опровергли.

Артемьева объясняет, что это вполне естественно для человеческой психологии. "Те, кого захватывают тайны и теории заговора, обычно не слушают ученых", - говорит она.

Но частично вина за это лежит и на самих ученых, ведь они не слишком торопились исследовать место катаклизма.

Их всегда больше интересовали астероиды, которые могут повлечь глобальное вымирание, как это произошло после падения астероида Чиксулуба, который, очевидно, уничтожил динозавров 66 млн лет назад.

Копірайт зображення SPUTNIK / Alamy Image caption Некоторые экспедиции возвращались с места взрыва с довольно странными теориями о том, что произошло 30 июня 1908 года

В 2013 году команда украинских исследователей во главе с Виктором Квасницей из Национальной академии наук Украины положила конец спекуляциям предыдущих десятилетий.

Ученые проанализировали микроскопические образцы пород, собранных с места взрыва в 1978 году. Они имели метеорное происхождение и, главное, были обнаружены в слое торфа, залегающего с 1908 года.

Впрочем, можно ли считать это окончательным выводом?

Метеорные дожди случаются довольно часто. Небольшие потоки могут оставлять микроскопические обломки на поверхности Земли. Кроме того, некоторые исследователи ставят под сомнение, что слой торфа, в котором были обнаружены остатки метеорита, датируется именно 1908 годом.

Однако, большинство ученых сегодня согласны с первоначальной версией Леонида Кулика, что причиной Тунгусской катастрофы стало большое космическое тело, астероид или комета, которое столкнулось с атмосферой Земли.

Копірайт зображення NASA / JPL-Caltech / UCAL / MPS / DLR / IDA Image caption Большинство астероидов имеют постоянную орбиту и находятся в астероидном поясе между Марсом и Юпитером

Большинство астероидов имеют постоянные орбиты, преимущественно в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Однако, "разные гравитационные взаимодействия могут кардинально изменить их орбиту", - объясняет Харет Коллинз из Имперского колледжа Лондона в Великобритании.

Впрочем, падение Тунгусского астероида по своим масштабам - чрезвычайно редкий случай. Мощность взрыва оценивается в 10-15 мегатонн в тротиловом эквиваленте или даже больше.

Это единственное событие такой величины в современной истории, и это затрудняет его понимание.

Копірайт зображення Jon Arnold Images Ltd / Alamy Image caption Остается загадкой, почему Тунгусский метеорит не оставил кратера вроде этого, обнаруженного в Аризоне

Как объясняет Артемьева, столкновение с астероидом происходит в несколько этапов.

Сначала космическое тело входит в атмосферу Земли на скорости 15-30 км / с.

Атмосфера хорошо защищает нас. "Она способна раздробить метеор диаметром с футбольное поле", - объясняет исследователь NASA Билл Кук, возглавляющий Метеорологическое управление окружающей среды NASA.

Космическое тело как правило распадается на обломки на высоте нескольких километров над поверхностью Земли, создавая дождь из мелких камней, которые охлаждаются, достигая Земли.

Тунгусский метеорит, наверное, был очень хрупким, или взрыв был таким интенсивным, что обломки были полностью уничтожены на высоте 8-10 км над Землей.

Это объясняет второй этап процесса. Атмосфера расщепляет космический объект на крошечные осколки, а мощная кинетическая энергия производит тепло.

Копірайт зображення Rob Matthews / Alamy Image caption Метеориты падают на Землю чаще, чем мы себе представляем

Если возле Подкаменной Тунгуски произошел именно такой процесс, это объясняет, почему на месте происшествия не было обнаружено крупных обломков космической породы. "А выявить миллиметровые камни на большой территории, да еще в болоте - достаточно сложно", - объясняет Квасница.

В 2007 году команда итальянских исследователей выдвинула гипотезу, что озеро, расположенное в 8 км к северо-западу от эпицентра взрыва, может быть кратером от удара метеорита. Озеро Чеко, отметили ученые, не было обозначено ни на одной карте до этого события.

Лука Гасперини из Университета Болоньи приезжал на озеро в конце 1990-х годов и сказал, что сложно объяснить его происхождение чем-то другим. "Мы убеждены, что оно образовалось от падения большого обломка астероида, который сохранился во время взрыва".

Гасперини уверен, что на дне озера на глубине 10 метров в иле лежит большой кусок астероида.

Копірайт зображення Sputnik / SPL Image caption Некоторые считают, что это озеро образовалось на месте падения одного из обломков Тунгусского метеорита

По мнению Артемьевой, эта теория не очень популярна. "Любые загадочные объекты на дне этого озера можно было легко обнаружить - оно не глубокое", - объясняет ученый.

В 2008 году другие исследователи опровергли гипотезу о кратере, указывая на тот факт, что вокруг озера растут старые деревья, не поражённые падением крупного космического объекта.

Впрочем, интерес к Тунгусской катастрофе до сих пор не утихает. Ученые продолжают публиковать новые исследования этого вопроса.

Современные астрономы также внимательно наблюдают за небом с помощью мощных телескопов. Они пытаются предотвратить катастрофу такого масштаба, которая произошла 100 лет назад в Сибири.

В 2013 году в Челябинске в России падение сравнительно небольшого метеорита, 19 метров в диаметре, принесло заметные разрушения. Это удивило исследователей. Их модели рассчитывали, что убытки будут гораздо меньшие.

Копірайт зображення RIA NOVOSTI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Последствия падения астероида заметны и через 100 лет

Раньше считали, что метеориты размером с челябинский падают на Землю примерно каждые 100 лет, а такой, как тунгусский, - раз в тысячелетие. Впоследствии эти цифры пересмотрели.

По новым предположениям, метеориты диаметром в 20 метров могут падать на Землю в 10 раз чаще, а космическое тело размером до 100 метров - каждые 100-200 лет.

К сожалению, мы остаемся беззащитными перед такими явлениями, считает Квасница. Если взрыв, подобный тунгусскому, произойдет над городом, погибнут тысячи, если не миллионы, людей.

Но ввиду того, что большая часть Земли покрыта водой, вероятность этого чрезвычайно мала.

"Когда на Землю снова упадет космическое тело размером с Тунгусский метеорит, вероятность того, что оно попадет в населенную территорию, очень мала", - говорит Харет Коллинз.

Наверное, мы уже никогда не выясним, что именно вызвало тунгусский взрыв, метеорит или комета, но это и не имеет значения.

Падение на Землю любого космического тела такого размера привело бы к огромной катастрофе, которую мы бы обсуждали целый век спустя.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Earth.

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