Пять редких диких животных, которые поселились в городах

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Диким животным приходится адаптироваться к жизни рядом с человеком, привыкая к быстрому росту городского населения. Впрочем, есть случаи, когда дикие животные сами переселяются в города и на удивление прекрасно в них себя чувствуют.

Мы собрали пять самых необычных примеров.

Коршуны в Великобритании

Это удивительное зрелище - хищная птица с размахом крыльев почти 2 метра парит над супермаркетом, описывает круги над развлекательным центром и охотится среди высоток.

Красных коршунов уже не впервые замечают во многих городах Англии и Шотландии. Птицы питаются преимущественно падалью, и скоростные автострады, на обочине которых лежит немало трупов мелких животных, стали для них надежным источником пищи.

Недавно стаи коршунов обнаружили в Рединге, куда птиц, очевидно, привлекла странная привычка местных жителей оставлять пищевые отходы у домов.

Как и любое дикое животное, научившееся успешно сосуществовать с людьми, коршунов стали считать вредителями.

Исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что отравления коршунов могут замедлить возрождение вида.

Ведь коршуны были очень распространены в средневековых городах. Шекспир даже называл Лондон "городом коршунов и воронов". Но птиц уничтожили, и они не появлялись рядом с людьми несколько веков.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Коршунов недавно заметили в британском городе Рединг

Дикие кабаны в Берлине

Диких кабанов трудно не заметить: крепкое тело, острые клыки и милые полосатые поросята.

Еще труднее не обратить на них внимание на центральной площади Берлина - Александерплац. В большом городе эти животные чувствуют себя вполне свободно - иногда прохаживаясь даже по самым шумным районам Берлина.

В немецкой столице сейчас проживает около трех тысяч диких кабанов, три отдельные популяции населяют парки Берлина.

Нередко они причиняют головную боль местным жителям. В организацию охраны окружающей среды NABU часто сообщают о случаях дорожных аварий с участием кабанов, остановках пригородных поездов и нападениях на собак и людей.

Некоторые люди имеют лицензию на отстрел диких кабанов в городе, но ограничения на охоту и отсутствие других хищников способствуют распространению их популяции в Берлине.

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Желтохохлые какаду в Гонконге

Эта белая птица с ярко-лимонным хохолком находится в списке животных, которым грозит исчезновение.

На птиц охотятся и продают как домашнего любимца, этот вид также страдает от пестицидов, нехватки пищи и сезонов дождей.

Впрочем, недавно дикая популяция желтохохлого какаду поселилась в Гонконге - с его семимиллионным населением.

По приблизительным подсчетам, в городе проживает две сотни птиц - или 10% от их общего количества в мире.

"Это прекрасный пример того, какую роль Гонконг, урбанизированный город-государство, играет в сохранении редких видов животных", - отметил аспирант из Национального университета Австралии Юн Дин Ли.

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Койоты в Соединенных Штатах

Вой койотов больше не удивляет жителей Нью-Йорка.

Дикие собаки привыкли к городской жизни по всей Северной Америке, заполнив экологическую нишу, которая осталась после гибели волков.

В 2015 году фотография койота на крыше дома в Квинсе в Нью-Йорке облетела весь мир. Животные обитают преимущественно в заброшенных зданиях и на автостоянках.

Одного койота даже видели в Центральном парке - местные прозвали его Гэл.

Хищник питается мелкими животными - кроликами и мышами, но также не отказывается от остатков пищи.

Популяция койотов населяет крупные города по всей стране - от Чикаго до Лос-Анджелеса и от Бостона до Остина в штате Техас.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Койоты больше не удивляют жителей крупных американских городов

Леопарды в Мумбаи

Около 3-4 десятков леопардов обитают в национальном парке Санджая Ганди в окрестностях Мумбаи.

Снимки этих величественных животных на фоне огней одного из крупнейших городов Индии выглядят потрясающе.

Исчезновение природной среды обитания заставляет леопардов приходить в города в поисках пищи.

Но это - не милые пушистые кошки, они представляют серьезную опасность для людей. Жители некоторых районов города опасаются выходить из домов, а дети ходят только группами по шесть и более человек.

Впрочем, одно недавнее исследование показало, что леопарды могут защитить своих соседей от бешенства, поскольку охотятся на диких собак - главного переносчика смертельного вируса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Мумбаи живет самая большая популяция леопардов

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Earth.

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