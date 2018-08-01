Как будет выглядеть человек будущего?

Эволюция не стоит на месте. Развитие технологий и демографические процессы настоящего уже позволяют предположить, как изменится внешность человека в будущем.

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Будут ли наши потомки киборгами с механическими имплантами, возобновляемыми конечностями и камерами, встроенными в глаза, как изображает научная фантастика?

Превратится ли человек в гибрид биологического существа и робота? Изменится ли наш рост, телосложение, черты лица и цвет кожи?

Наверняка мы этого, конечно, не знаем, но чтобы порассуждать на эту тему, стоит вспомнить, как люди выглядели на заре своей истории.

Миллион лет назад Homo sapiens еще не существовало. Очевидно, было несколько разных видов людей. Например, Homo heidelbergensis, который был схож с Homo erectus и современным человеком, но имел более примитивную анатомию, чем поздние неандертальцы.

В течение последних 10 тыс. лет в жизни человечества произошли значительные изменения, и организму человека пришлось немало адаптироваться.

Сельскохозяйственная революция изменила рацион человека и привела к проблемам со здоровьем, для решения которых нам пришлось применить науку. Например, мы научились лечить диабет инсулином.

Внешний вид человека тоже изменился, люди стали толще, а в некоторых регионах и выше ростом.

Так что вполне возможно, что со временем мы могли бы и уменьшиться в размерах, чтобы потреблять меньше энергии и помещаться на нашей перенаселенной планете, считает Томас Майлунд, доцент биоинформатики в Орхусском университете в Дании.

В эпоху охотников-собирателей за день мы могли встретить лишь несколько других людей. Теперь человечеству приходится приспосабливаться к жизни в густонаселенных городах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Возможно, наше тело уменьшится в размерах, чтобы приспособиться к жизни в густонаселенных городах

Майлунд предполагает, что мы можем эволюционировать, чтобы приспособиться к этим новым условиям. Например, умение хорошо запоминать имена многих людей станет очень важным навыком.

Именно здесь могут помочь технологии, например имплантат в мозге, который позволит хранить в памяти имена людей.

"Мы знаем, какие гены отвечают за хорошую память такого типа, и можем корректировать это умение. Похоже на научную фантастику. Но теоретически мы могли бы сделать это уже сейчас. Мы могли бы имплантировать такую ​​память, но пока не знаем, как присоединить ее к остальному мозгу. Впрочем, вскоре и этот вопрос будет решен", - отмечает специалист.

"Это больше не биологический вопрос, а технологический", - добавляет он.

Мы уже используем импланты, чтобы исправить какой-то изъян в нашем организме, например кардиостимуляторы или протезы тазобедренного сустава.

Вполне возможно, что в будущем импланты помогут нам улучшить свои физические возможности. Мы могли бы, например, имплантировать себе искусственный глаз с камерой, которая распознавала бы разные частоты цвета и имела бы дополнительные визуальные эффекты.

Не новость и генетически модифицированные дети. Сегодня уже существуют технологии изменения генов эмбриона, хотя отношение к этой процедуре очень неоднозначно, и последствия ее тоже до конца не известны.

Копірайт зображення Daniel Haug/Getty Image caption Будут ли наши потомки киборгами?

Впрочем, вполне возможно, что в будущем неэтичным будут считать именно сохранение некоторых генов без изменений.

А тогда уже не далеко и до генетического моделирования внешности будущего ребенка. То есть люди будут выглядеть так, как этого захотят их родители.

"Это будет что-то вроде искусственной селекции. То, что мы делаем сейчас с породами собак, мы будем делать и с людьми", - отмечает Майлунд.

Все это звучит довольно гипотетически, но могут ли некоторые демографические тенденции сегодня указывать на то, как наше тело изменится в будущем?

"Прогнозировать на миллион лет вперед - это, конечно, спекуляция чистой воды, но предположить, какие изменения произойдут в ближайшем будущем - вполне возможно. Здесь поможет биоинформатика, которая сочетает уже известные генетические вариации с моделями демографических изменений в будущем", - объясняет доктор Джейсон А. Ходжсон, автор лекционного курса "Большие вызовы в экосистемах и окружающей среде".

Теперь мы имеем генетические образцы полного генома людей со всего мира, генетики все лучше понимают процессы генетической вариации и того, как она происходит в популяции людей.

Мы не можем точно предсказать, как будут меняться гены людей, но, учитывая демографические процессы, можно сделать некоторые предположения.

"Население постепенно мигрирует из сельских регионов в города, потому генетическое разнообразие будет расти в городах и уменьшаться в сельской местности", - отмечает доктор Ходжсон.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Повлияют ли технологии на эволюцию нашего тела?

Так, население сельских районов Великобритании - более однородное и традиционное по сравнению с городами, где проживает большое количество мигрантов.

К тому же, различные группы населения растут неравномерными темпами. Например, население Африки увеличивается очень быстро - следовательно, в глобальном генофонде этих генов будет все больше.

Рождаемость в демографических группах светлокожих людей, наоборот, ниже, поэтому можно предположить, что цвет кожи человечества в целом будет темнеть.

"Это - факт, я уверен, что через несколько поколений цвет кожи среднестатистического человека на планете станет темнее", - отмечает доктор Ходжсон.

А как насчет космоса? Если люди в конце концов колонизируют Марс, начнет ли наше тело приспосабливаться к жизни за пределами Земли?

В условиях низкой гравитации наши мышцы изменят свою структуру. Возможно, у нас будет больше рук и ног. В холодном климате у нас может увеличиться жировая прослойка, и появится больше волос на теле, как у наших родственников неандертальцев.

Трудно сказать, как изменится внешность человека, но, безусловно, генетическая вариативность вида Homo Sapiens растет.

Ежегодно в геноме человека происходят примерно две новые мутации для каждой из 3,5 миллиарда пар основ, отмечает доктор Ходжсон.

Это удивительно и является доказательством того, что через миллион лет человек вряд ли будет выглядеть так же, как сейчас.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Earth.

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