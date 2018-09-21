Неандертальцы могли вымереть из-за больших глаз. Но почему?

Копірайт зображення SPL

У неандертальцев, вымерших много тысяч лет назад, глаза были намного больше наших. Стала ли эта особенность причиной их исчезновения с лица Земли, выясняла обозреватель BBC Earth.

С живым неандертальцем нам никогда не встретиться. Они вымерли тысячи лет назад. Единственное, что мы можем сделать, - это по найденным при раскопках останкам реконструировать их внешний вид.

Во многом неандертальцы были похожи на нас - настолько, что два человеческих вида часто скрещивались.

Но были и отличия. Прежде всего, заметно одно из них: у неандертальцев были очень большие глаза.

Казалось бы, большие глаза - это хорошо. Судя по всему, неандертальцы видели лучше нас. Однако существует теория (правда, противоречивая), что именно крупные глазные яблоки сыграли ключевую роль в исчезновении неандертальцев.

Неандертальцы жили на Земле задолго до человека. Появившись около 250 тысяч лет назад, они расселились по нынешней территории Европы и Азии.

Наш вид - человек разумный - появился в Африке около 200 тысяч лет назад. Примерно 45 тысяч лет назад люди добрались до территории современной Европы и обнаружили, что она населена неандертальцами.

Копірайт зображення Sabena Jane Blackbird / Alamy Image caption Черепа человека разумного и неандертальца

Согласно недавно опубликованным данным, оба вида сосуществовали в течение 5000 лет. Затем - возможно, около 40 тысяч лет назад - неандертальцы исчезли.

В 2013 году группа ученых под руководством Эйлунеда Пирса из Оксфордского университета выдвинули смелую гипотезу: неандертальцы вымерли из-за того, что у них были большие глаза.

Сравнив черепа неандертальцев и современных людей, Пирс обнаружил, что у первых большими были не только глазные яблоки, но и зрительные центры головного мозга. Из-за большого размера глаз существенная часть мозга неандертальцев отвечала за обработку зрительной информации.

По предположению Пирса, неандертальцы заплатили за это высокую цену - другие отделы их мозга должны были быть относительно меньше, что негативно сказывалось на их способности к социализации.

"Поскольку неандертальцы появились в более высоких широтах, чем люди и, соответственно, были в целом крупнее современного человека, за обработку зрительной информации и управления опорно-двигательной системой у них должны были отвечать более крупные участки головного мозга", - объяснял Пирс после выхода научной работы.

"Таким образом, области мозга, отвечающие за другие функции, такие как социализация, должны были быть пропорционально меньше по размерам", - отмечает ученый.

Копірайт зображення The Natural History Museum / Alamy Image caption У неандертальцев (череп справа) глаза были больше

Согласно теории Пирса, неандертальцам - в отличие от людей - просто не хватало мозга на то, чтобы создавать сложные социальные связи.

По этой причине, в ситуациях серьезной опасности для вида - климатические изменения или конкуренция со стороны человека - они оказывались в проигрышном положении.

В таких случаях очень важна командная работа. Поскольку неандертальцы не были способны создавать большие социальные группы, то они не могли рассчитывать и на необходимую им поддержку со стороны других представителей своего вида.

Мы все периодически обращаемся за помощью к друзьям, но, кажется, у неандертальцев друзей было слишком мало.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Большие глаза помогают животным лучше видеть в темноте

"Главное в зрительной системе - не размер зрачка, а площадь сетчатки на внутренней поверхности глазного яблока", - объясняет соавтор Пирса Робин Данбар, также из Оксфордского университета.

Важность сетчатки объясняется тем, что она регистрирует весь объем света, попадающего в глаз.

Неандертальцы жили в северных широтах, где освещение было относительно слабым, поэтому крупные глазные яблоки, скорее всего, помогали им видеть лучше.

Наш вид появился в Африке, где недостатка солнечного света нет. Соответственно, человеку не нужны были ни большие глаза, ни мощная система обработки зрительной информации.

Вместо этого, у нас больше развились лобные доли головного мозга, что позволило нам жить более сложной социальной жизнью.

Эта теория является достаточно основательной, но некоторые биологи считают ее неубедительной.

Копірайт зображення Elisabeth Daynes/SPL Image caption Так могли выглядеть неандертальцы

Согласно гипотезе, опубликованной недавно в "Американском журнале физической антропологии", большие глаза неандертальцев не имели отношения к их исчезновению.

Доцент университета Висконсина в Мэдисоне Джон Хоукс с коллегами изучил 18 современных видов приматов, пытаясь выяснить, связан ли размер их глазниц с размерами социальных групп, которые они были способны создавать.

Ученые пришли к выводу, что именно приматы с большими глазами создают большие по размерам социальные группы, а не наоборот.

"Размер глазных яблок вообще не имеет никакого отношения к социализации", - подытожил доцент Хоукс.

Чтобы понять, насколько успешно неандертальцы умели социализироваться, было бы логичнее обратить внимание на результаты археологических раскопок, отмечает Хоукс.

А они как раз указывают на то, что неандертальцы были скорее мастерами общения, чем социально неприспособленными одиночками.

Есть и другие причины ставить теорию Пирса и Данбара под сомнение.

Копірайт зображення Ville Palonen / Alamy Image caption У долгопятов огромные глаза

Неандертальцы в целом были большими по размеру, чем человек современный. Возможно, и их глаза - как и все лицо в целом - были пропорционально больше.

В 2012 году Пирс и Данбар опубликовали работу, в соответствии с которой у некоторых современных людей, живущих в высоких широтах, размеры глазных яблок тоже больше, чем в среднем у человека разумного.

Однако, насколько известно, отделы их головного мозга, не отвечающие за обработку зрительной информации, не меньше, чем у остальных людей.

"Фактически размер глаз ничего нам не говорит о когнитивных способностях нынешних людей", - отмечает Хоукс.

Ситуацию усложняет и то, что разные отделы мозга взаимосвязаны. Зрительная зона коры участвует в обработке зрительной информации, но не от нее одной зависит, как мы видим окружающий мир.

То, как мы воспринимаем увиденное, частично зависит и от того, что мы уже знаем о мире. Например, воспоминания тесно связаны с эмоциями.

За все эти когнитивные процессы отвечают разные отделы мозга, и во всех них участвует зрение. Иными словами, зрение и когнитивная деятельность неотделимы друг от друга.

Эти две функции взаимосвязаны, говорит Роберт Бартон из британского университета, чьи исследования не связаны ни с трудами Пирса и Данбара, ни с трудами Хоукса.

В 1998 году исследователь из Даремского университета в Великобритании Роберт Бартон обнародовал работу, в которой показал, что большой зрительный отдел мозга способствует увеличению, а не уменьшению других его отделов.

Дело в том, что при первичном восприятии какого-либо предмета информация о нем проецируется на несколько отделов мозга одновременно.

"Трудно сказать, какие участки коры головного мозга не связаны со зрением", - отмечает Бартон.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Неандертальцы использовали орудия труда

Наконец, большие глаза действительно повышают светочувствительность при низком освещении. Именно по этой причине у многих видов животных, ведущих ночной образ жизни, большие глазные яблоки.

Однако способность зрительной системы обрабатывать воспринятую информацию определяется не объемом света, попадающего в глаз, а необходимостью различать мелкие детали, говорит Бартон.

По его словам, Пирс в своем исследовании не разделяет зрительную активность и способность видеть при низком освещении.

"Чувствительность описывается элементарными законами оптики", - говорит Бартон, добавляя, что повышенная светочувствительность никак не связана со способностью мозга обрабатывать зрительную информацию.

Этот вывод можно проиллюстрировать на примере таких ночных приматов, как лориеподобные. У них очень большие глазные яблоки, но зрительная зона коры при этом пропорционально не больше.

Если Бартон прав, получается, что гипотеза Пирса и Данбара ошибочна.

Большие глаза неандертальцев, возможно, и обеспечили им преимущество при выживании в регионах со слабым освещением, но не обязательно именно они привели в итоге к исчезновению этого вида.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Earth

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