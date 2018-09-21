Неандертальцы могли вымереть из-за больших глаз. Но почему?

Мелисса Хогенбум BBC Earth
  • 21 сентября 2018
Череп Копірайт зображення SPL

У неандертальцев, вымерших много тысяч лет назад, глаза были намного больше наших. Стала ли эта особенность причиной их исчезновения с лица Земли, выясняла обозреватель BBC Earth.

С живым неандертальцем нам никогда не встретиться. Они вымерли тысячи лет назад. Единственное, что мы можем сделать, - это по найденным при раскопках останкам реконструировать их внешний вид.

Во многом неандертальцы были похожи на нас - настолько, что два человеческих вида часто скрещивались.

Но были и отличия. Прежде всего, заметно одно из них: у неандертальцев были очень большие глаза.

Казалось бы, большие глаза - это хорошо. Судя по всему, неандертальцы видели лучше нас. Однако существует теория (правда, противоречивая), что именно крупные глазные яблоки сыграли ключевую роль в исчезновении неандертальцев.

Неандертальцы жили на Земле задолго до человека. Появившись около 250 тысяч лет назад, они расселились по нынешней территории Европы и Азии.

Наш вид - человек разумный - появился в Африке около 200 тысяч лет назад. Примерно 45 тысяч лет назад люди добрались до территории современной Европы и обнаружили, что она населена неандертальцами.

Черепа Копірайт зображення Sabena Jane Blackbird / Alamy
Image caption Черепа человека разумного и неандертальца

Согласно недавно опубликованным данным, оба вида сосуществовали в течение 5000 лет. Затем - возможно, около 40 тысяч лет назад - неандертальцы исчезли.

В 2013 году группа ученых под руководством Эйлунеда Пирса из Оксфордского университета выдвинули смелую гипотезу: неандертальцы вымерли из-за того, что у них были большие глаза.

Сравнив черепа неандертальцев и современных людей, Пирс обнаружил, что у первых большими были не только глазные яблоки, но и зрительные центры головного мозга. Из-за большого размера глаз существенная часть мозга неандертальцев отвечала за обработку зрительной информации.

По предположению Пирса, неандертальцы заплатили за это высокую цену - другие отделы их мозга должны были быть относительно меньше, что негативно сказывалось на их способности к социализации.

"Поскольку неандертальцы появились в более высоких широтах, чем люди и, соответственно, были в целом крупнее современного человека, за обработку зрительной информации и управления опорно-двигательной системой у них должны были отвечать более крупные участки головного мозга", - объяснял Пирс после выхода научной работы.

"Таким образом, области мозга, отвечающие за другие функции, такие как социализация, должны были быть пропорционально меньше по размерам", - отмечает ученый.

Черепа Копірайт зображення The Natural History Museum / Alamy
Image caption У неандертальцев (череп справа) глаза были больше

Согласно теории Пирса, неандертальцам - в отличие от людей - просто не хватало мозга на то, чтобы создавать сложные социальные связи.

По этой причине, в ситуациях серьезной опасности для вида - климатические изменения или конкуренция со стороны человека - они оказывались в проигрышном положении.

В таких случаях очень важна командная работа. Поскольку неандертальцы не были способны создавать большие социальные группы, то они не могли рассчитывать и на необходимую им поддержку со стороны других представителей своего вида.

Мы все периодически обращаемся за помощью к друзьям, но, кажется, у неандертальцев друзей было слишком мало.

глаз Копірайт зображення Getty Images
Image caption Большие глаза помогают животным лучше видеть в темноте

"Главное в зрительной системе - не размер зрачка, а площадь сетчатки на внутренней поверхности глазного яблока", - объясняет соавтор Пирса Робин Данбар, также из Оксфордского университета.

Важность сетчатки объясняется тем, что она регистрирует весь объем света, попадающего в глаз.

Неандертальцы жили в северных широтах, где освещение было относительно слабым, поэтому крупные глазные яблоки, скорее всего, помогали им видеть лучше.

Наш вид появился в Африке, где недостатка солнечного света нет. Соответственно, человеку не нужны были ни большие глаза, ни мощная система обработки зрительной информации.

Вместо этого, у нас больше развились лобные доли головного мозга, что позволило нам жить более сложной социальной жизнью.

Эта теория является достаточно основательной, но некоторые биологи считают ее неубедительной.

Неандерталец Копірайт зображення Elisabeth Daynes/SPL
Image caption Так могли выглядеть неандертальцы

Согласно гипотезе, опубликованной недавно в "Американском журнале физической антропологии", большие глаза неандертальцев не имели отношения к их исчезновению.

Доцент университета Висконсина в Мэдисоне Джон Хоукс с коллегами изучил 18 современных видов приматов, пытаясь выяснить, связан ли размер их глазниц с размерами социальных групп, которые они были способны создавать.

Ученые пришли к выводу, что именно приматы с большими глазами создают большие по размерам социальные группы, а не наоборот.

"Размер глазных яблок вообще не имеет никакого отношения к социализации", - подытожил доцент Хоукс.

Чтобы понять, насколько успешно неандертальцы умели социализироваться, было бы логичнее обратить внимание на результаты археологических раскопок, отмечает Хоукс.

А они как раз указывают на то, что неандертальцы были скорее мастерами общения, чем социально неприспособленными одиночками.

Есть и другие причины ставить теорию Пирса и Данбара под сомнение.

У долгопятов огромные глаза Копірайт зображення Ville Palonen / Alamy
Image caption У долгопятов огромные глаза

Неандертальцы в целом были большими по размеру, чем человек современный. Возможно, и их глаза - как и все лицо в целом - были пропорционально больше.

В 2012 году Пирс и Данбар опубликовали работу, в соответствии с которой у некоторых современных людей, живущих в высоких широтах, размеры глазных яблок тоже больше, чем в среднем у человека разумного.

Однако, насколько известно, отделы их головного мозга, не отвечающие за обработку зрительной информации, не меньше, чем у остальных людей.

"Фактически размер глаз ничего нам не говорит о когнитивных способностях нынешних людей", - отмечает Хоукс.

Ситуацию усложняет и то, что разные отделы мозга взаимосвязаны. Зрительная зона коры участвует в обработке зрительной информации, но не от нее одной зависит, как мы видим окружающий мир.

То, как мы воспринимаем увиденное, частично зависит и от того, что мы уже знаем о мире. Например, воспоминания тесно связаны с эмоциями.

За все эти когнитивные процессы отвечают разные отделы мозга, и во всех них участвует зрение. Иными словами, зрение и когнитивная деятельность неотделимы друг от друга.

Эти две функции взаимосвязаны, говорит Роберт Бартон из британского университета, чьи исследования не связаны ни с трудами Пирса и Данбара, ни с трудами Хоукса.

В 1998 году исследователь из Даремского университета в Великобритании Роберт Бартон обнародовал работу, в которой показал, что большой зрительный отдел мозга способствует увеличению, а не уменьшению других его отделов.

Дело в том, что при первичном восприятии какого-либо предмета информация о нем проецируется на несколько отделов мозга одновременно.

"Трудно сказать, какие участки коры головного мозга не связаны со зрением", - отмечает Бартон.

орудия труда Копірайт зображення Getty Images
Image caption Неандертальцы использовали орудия труда

Наконец, большие глаза действительно повышают светочувствительность при низком освещении. Именно по этой причине у многих видов животных, ведущих ночной образ жизни, большие глазные яблоки.

Однако способность зрительной системы обрабатывать воспринятую информацию определяется не объемом света, попадающего в глаз, а необходимостью различать мелкие детали, говорит Бартон.

По его словам, Пирс в своем исследовании не разделяет зрительную активность и способность видеть при низком освещении.

"Чувствительность описывается элементарными законами оптики", - говорит Бартон, добавляя, что повышенная светочувствительность никак не связана со способностью мозга обрабатывать зрительную информацию.

Этот вывод можно проиллюстрировать на примере таких ночных приматов, как лориеподобные. У них очень большие глазные яблоки, но зрительная зона коры при этом пропорционально не больше.

Если Бартон прав, получается, что гипотеза Пирса и Данбара ошибочна.

Большие глаза неандертальцев, возможно, и обеспечили им преимущество при выживании в регионах со слабым освещением, но не обязательно именно они привели в итоге к исчезновению этого вида.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Earth

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