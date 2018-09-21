Неандертальцы могли вымереть из-за больших глаз. Но почему?
У неандертальцев, вымерших много тысяч лет назад, глаза были намного больше наших. Стала ли эта особенность причиной их исчезновения с лица Земли, выясняла обозреватель BBC Earth.
С живым неандертальцем нам никогда не встретиться. Они вымерли тысячи лет назад. Единственное, что мы можем сделать, - это по найденным при раскопках останкам реконструировать их внешний вид.
Во многом неандертальцы были похожи на нас - настолько, что два человеческих вида часто скрещивались.
Но были и отличия. Прежде всего, заметно одно из них: у неандертальцев были очень большие глаза.
Казалось бы, большие глаза - это хорошо. Судя по всему, неандертальцы видели лучше нас. Однако существует теория (правда, противоречивая), что именно крупные глазные яблоки сыграли ключевую роль в исчезновении неандертальцев.
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Неандертальцы жили на Земле задолго до человека. Появившись около 250 тысяч лет назад, они расселились по нынешней территории Европы и Азии.
Наш вид - человек разумный - появился в Африке около 200 тысяч лет назад. Примерно 45 тысяч лет назад люди добрались до территории современной Европы и обнаружили, что она населена неандертальцами.
Согласно недавно опубликованным данным, оба вида сосуществовали в течение 5000 лет. Затем - возможно, около 40 тысяч лет назад - неандертальцы исчезли.
В 2013 году группа ученых под руководством Эйлунеда Пирса из Оксфордского университета выдвинули смелую гипотезу: неандертальцы вымерли из-за того, что у них были большие глаза.
Сравнив черепа неандертальцев и современных людей, Пирс обнаружил, что у первых большими были не только глазные яблоки, но и зрительные центры головного мозга. Из-за большого размера глаз существенная часть мозга неандертальцев отвечала за обработку зрительной информации.
По предположению Пирса, неандертальцы заплатили за это высокую цену - другие отделы их мозга должны были быть относительно меньше, что негативно сказывалось на их способности к социализации.
"Поскольку неандертальцы появились в более высоких широтах, чем люди и, соответственно, были в целом крупнее современного человека, за обработку зрительной информации и управления опорно-двигательной системой у них должны были отвечать более крупные участки головного мозга", - объяснял Пирс после выхода научной работы.
"Таким образом, области мозга, отвечающие за другие функции, такие как социализация, должны были быть пропорционально меньше по размерам", - отмечает ученый.
Согласно теории Пирса, неандертальцам - в отличие от людей - просто не хватало мозга на то, чтобы создавать сложные социальные связи.
По этой причине, в ситуациях серьезной опасности для вида - климатические изменения или конкуренция со стороны человека - они оказывались в проигрышном положении.
В таких случаях очень важна командная работа. Поскольку неандертальцы не были способны создавать большие социальные группы, то они не могли рассчитывать и на необходимую им поддержку со стороны других представителей своего вида.
Мы все периодически обращаемся за помощью к друзьям, но, кажется, у неандертальцев друзей было слишком мало.
"Главное в зрительной системе - не размер зрачка, а площадь сетчатки на внутренней поверхности глазного яблока", - объясняет соавтор Пирса Робин Данбар, также из Оксфордского университета.
Важность сетчатки объясняется тем, что она регистрирует весь объем света, попадающего в глаз.
Неандертальцы жили в северных широтах, где освещение было относительно слабым, поэтому крупные глазные яблоки, скорее всего, помогали им видеть лучше.
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Наш вид появился в Африке, где недостатка солнечного света нет. Соответственно, человеку не нужны были ни большие глаза, ни мощная система обработки зрительной информации.
Вместо этого, у нас больше развились лобные доли головного мозга, что позволило нам жить более сложной социальной жизнью.
Эта теория является достаточно основательной, но некоторые биологи считают ее неубедительной.
Согласно гипотезе, опубликованной недавно в "Американском журнале физической антропологии", большие глаза неандертальцев не имели отношения к их исчезновению.
Доцент университета Висконсина в Мэдисоне Джон Хоукс с коллегами изучил 18 современных видов приматов, пытаясь выяснить, связан ли размер их глазниц с размерами социальных групп, которые они были способны создавать.
Ученые пришли к выводу, что именно приматы с большими глазами создают большие по размерам социальные группы, а не наоборот.
"Размер глазных яблок вообще не имеет никакого отношения к социализации", - подытожил доцент Хоукс.
Чтобы понять, насколько успешно неандертальцы умели социализироваться, было бы логичнее обратить внимание на результаты археологических раскопок, отмечает Хоукс.
А они как раз указывают на то, что неандертальцы были скорее мастерами общения, чем социально неприспособленными одиночками.
Есть и другие причины ставить теорию Пирса и Данбара под сомнение.
Неандертальцы в целом были большими по размеру, чем человек современный. Возможно, и их глаза - как и все лицо в целом - были пропорционально больше.
В 2012 году Пирс и Данбар опубликовали работу, в соответствии с которой у некоторых современных людей, живущих в высоких широтах, размеры глазных яблок тоже больше, чем в среднем у человека разумного.
Однако, насколько известно, отделы их головного мозга, не отвечающие за обработку зрительной информации, не меньше, чем у остальных людей.
"Фактически размер глаз ничего нам не говорит о когнитивных способностях нынешних людей", - отмечает Хоукс.
Ситуацию усложняет и то, что разные отделы мозга взаимосвязаны. Зрительная зона коры участвует в обработке зрительной информации, но не от нее одной зависит, как мы видим окружающий мир.
То, как мы воспринимаем увиденное, частично зависит и от того, что мы уже знаем о мире. Например, воспоминания тесно связаны с эмоциями.
За все эти когнитивные процессы отвечают разные отделы мозга, и во всех них участвует зрение. Иными словами, зрение и когнитивная деятельность неотделимы друг от друга.
Эти две функции взаимосвязаны, говорит Роберт Бартон из британского университета, чьи исследования не связаны ни с трудами Пирса и Данбара, ни с трудами Хоукса.
В 1998 году исследователь из Даремского университета в Великобритании Роберт Бартон обнародовал работу, в которой показал, что большой зрительный отдел мозга способствует увеличению, а не уменьшению других его отделов.
Дело в том, что при первичном восприятии какого-либо предмета информация о нем проецируется на несколько отделов мозга одновременно.
"Трудно сказать, какие участки коры головного мозга не связаны со зрением", - отмечает Бартон.
Наконец, большие глаза действительно повышают светочувствительность при низком освещении. Именно по этой причине у многих видов животных, ведущих ночной образ жизни, большие глазные яблоки.
Однако способность зрительной системы обрабатывать воспринятую информацию определяется не объемом света, попадающего в глаз, а необходимостью различать мелкие детали, говорит Бартон.
По его словам, Пирс в своем исследовании не разделяет зрительную активность и способность видеть при низком освещении.
"Чувствительность описывается элементарными законами оптики", - говорит Бартон, добавляя, что повышенная светочувствительность никак не связана со способностью мозга обрабатывать зрительную информацию.
Этот вывод можно проиллюстрировать на примере таких ночных приматов, как лориеподобные. У них очень большие глазные яблоки, но зрительная зона коры при этом пропорционально не больше.
Если Бартон прав, получается, что гипотеза Пирса и Данбара ошибочна.
Большие глаза неандертальцев, возможно, и обеспечили им преимущество при выживании в регионах со слабым освещением, но не обязательно именно они привели в итоге к исчезновению этого вида.
Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Earth
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