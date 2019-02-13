Копірайт зображення Pascal Goetgheluck/SPL

Когда-то на Земле обитало немало человекообразных существ: от неандертальцев до хоббитов. Но выжили только мы. Почему?

Два миллиона лет назад африканскую саванну населяли несколько видов человеческих существ. Некоторые из них были удивительно похожи друг на друга, другие имели свои характерные черты.

В сентябре 2015 года список человекообразных видов пополнился еще одним.

Сотни артефактов, обнаруженных в пещере в Южной Африке, как теперь считают, принадлежали новому виду - Homo naledi. И очевидно, это далеко не последний вид людей, о котором мы узнаем.

Человек разумный появился около 200 тысяч лет назад, но рядом с ним обитало много других человекообразных видов.

Почему мы - единственный вид людей, которому удалось выжить, тогда как все наши ближайшие родственники вымерли?

Копірайт зображення Javier Trueba/MSF/SPL Image caption Когда-то Земля была населена многими видами человеческих существ

Прежде всего следует отметить, что вымирание - естественный эволюционный процесс. Поэтому, наверное, неудивительно, что человекообразные виды, или гоминины, исчезли.

А вот тот факт, что в мире есть место только для одного вида людей, совсем не очевиден.

Нашими ближайшими родственниками являются крупные обезьяны, и сегодня их - целых шесть видов: шимпанзе, бонобо, два вида горилл и два вида орангутанов.

Есть несколько объяснений тому, почему одни виды наших предков были более успешны, чем другие.

Несколько миллионов лет назад на Земле жили бок о бок множество видов гомининов, они питались преимущественно растениями.

"Доказательств того, что они систематически охотились на крупных животных, нет", - отмечает Джон Шэй из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке, США.

Копірайт зображення Pascal Goetgheluck/SPL Image caption Череп австралопитека

Впрочем, когда условия жизни начали меняться, и человекообразные виды переместились из лесов в более засушливую и открытую саванну, они стали питаться мясом животных.

Однако и животные, на которых они охотились, также не имели достаточно пищи, и в результате конкуренции некоторые виды исчезли.

Но не все. До недавнего времени нам приходилось делить планету с другими доисторическими людьми.

Копірайт зображення SPL Image caption Слева - модель черепа "человека флоресского", останки которой были обнаружены только на одном острове

30 тысяч лет назад наряду с современными людьми Землю населяли как минимум три других вида человекообразных: неандертальцы, жившие в Европе и Западной Азии, денисовский человек - в Азии, и человек флоресский (хоббит) - на индонезийском острове Флорес.

Хоббиты вымерли лишь 18 тысяч лет назад. Вероятно, они погибли в результате большого извержения вулкана, о котором свидетельствуют геологические данные из этого региона.

Вид, населяющий один маленький остров, очень уязвим, поскольку его может уничтожить стихийное бедствие.

О денисовцах мы вообще знаем слишком мало, чтобы делать предположения о причине их вымирания. Единственные ископаемые останки, принадлежащие этому виду, которыми мы располагаем, - это кость мизинца и два зуба.

Однако нам немало известно о неандертальцах, во-первых, потому, что об их существовании нам известно уже достаточно давно, а во-вторых, потому, что мы обнаружили много их окаменелостей.

Поэтому, чтобы выяснить, почему мы остались единственным видом людей на Земле, нам нужно понять, почему вымерли неандертальцы.

Копірайт зображення Harry Taylor / NHM Image Resourc Image caption Некоторые из последних неандертальцев жили в районе Гибралтара

Археологические данные свидетельствуют о том, что неандертальцы как-то проиграли современным людям, говорит Жан-Жак Хаблин из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия.

Неандертальцы были вынуждены покинуть свою среду обитания вскоре после того, как современные люди на нее посягнули, что, по мнению археологов, не может быть совпадением, считает Юблен.

Неандертальцы появились гораздо раньше нас и жили в Европе задолго до того, как туда пришел современный человек.

К тому времени, когда мы добрались до Европы, а это было 40 тысяч лет назад, неандертальцы жили там успешно более 200 тысяч лет и успели приспособиться к холодному климату.

Они носили теплую одежду, были умелыми охотниками и работали со сложными каменными инструментами.

Но когда климат в Европе начал быстро меняться, и, по мнению некоторых исследователей, неандертальцам пришлось непросто.

Копірайт зображення Javier Trueba/MSF/SPL Image caption Репродукция останков неандертальцев, населявших Европу задолго до нас

Впрочем, главной проблемой была не температура, считает Джон Стюарт из Университета Борнмута в Великобритании.

Холодный климат изменил ландшафт, в котором они жили, и они не смогли адаптировать свой охотничий стиль к новым погодным условиям.

Неандертальцы были более приспособлены к охоте в лесных условиях, чем современные люди. Но когда европейский климат начал меняться, леса стали более открытыми, как в африканской саванне.

Леса, которые обеспечивали неандертальцев большей частью пищи, сокращались и не могли больше их прокормить.

С другой стороны, современные люди умели охотиться на большее количество видов.

Копірайт зображення Dirk Wiersma/SPL Image caption Топор неандертальца, изготовленный из обточенного кремня

Кроме крупной дичи, они также охотились на мелких животных, например зайцев и кроликов.

В отличие от них, неандертальцы, похоже, не ловили небольших наземных млекопитающих, как свидетельствуют данные из их стоянок в Иберии, где неандертальцы продержались дольше всего.

Их орудия лучше подходили для охоты на крупных животных, поэтому, даже если они и пытались, возможно, они просто не преуспели в ловле мелкой живности.

Хотя есть свидетельства, что неандертальцы ели птиц. Возможно, они заманивали их останками туш других мертвых животных, а не отслеживали их в небесах.

"Современные люди были более дееспособны в неблагоприятных условиях", - говорит Стюарт. Их способность к адаптации может объяснить, почему мы так быстро заменили неандертальцев.

По мнению Юблена, у современного человека есть нечто, что помогло ему быстро приспособиться. И тому есть определенные доказательства.

Копірайт зображення Julie g Woodhouse / Alamy Stock Photo Image caption Неандертальцы были умелыми лесными охотниками

Мы знаем, что инструменты неандертальцев были чрезвычайно эффективны для выполнения нужных им задач, но когда мы прибыли в Европу, наши оказались лучше.

Археологические данные указывают на то, что у нас был более широкий диапазон инновационных и смертоносных инструментов.

Но инструменты - не единственное, что делали современные люди. Мы также создали то, что помогло нам оставить позади другие виды: символическое искусство.

Вскоре после того, как современные люди покинули Африку, они занялись искусством. Археологи обнаружили орнаменты, украшения, фигурки мифических животных и даже музыкальные инструменты.

"Когда современные люди обосновались в Европе, их популяция начала быстро расти", - объясняет Николас Конард из Университета Тюбингера в Германии, обнаруживший несколько таких реликвий.

По мере увеличения численности населения человек разумный начал жить в гораздо более сложных социальных группах, что требовало более сложных методов коммуникаций.

40 тысяч лет назад люди в Европе делали вещи, которые каждый из нас назвал бы искусством.

Одним из самых ярких примеров - вырезанная из дерева фигурка человека-льва (Löwenmensch), найденная в пещере в Германии. Похожие статуэтки в тот же день обнаружили и в других странах Европы.

Это говорит о том, что люди обменивались информацией между группами из разных областей, а не держали знания в тайне.

Кажется, искусство было важной частью нашей идентичности, которое помогало объединять различные группы.

Копірайт зображення Heritage Image Partnership Ltd/Alamy Image caption Фигурка человека-льва, изготовленная более 30 тысяч лет назад

Иными словами, символы служили своего рода связующим звеном для доисторических общин. Они, очевидно, "помогали людям налаживать социальные и экономические связи друг с другом", добавляет Конард.

В отличие от людей, неандертальцы, похоже, не нуждались в искусстве и символах. Есть данные свидетельствующие, что они создавали украшения, но далеко не так, как люди.

"Они охотились, готовили пищу, спали, занимались сексом и рожали потомство. Но им не нужен был целый арсенал символических артефактов в повседневной жизни".

А для людей способность обмениваться символической информацией приобрела решающее значение.

Каждая новая идея, которая возникает у нас, может стать бессмертной, переходя из поколения в поколение. Так, например, распространяется язык.

Копірайт зображення Natural History Museum/SPL Image caption В определенное время на Земле обитало много видов протолюдей - гомининов

Тот факт, что человек вообще начал создавать предметы искусства, теми же руками, которыми он производил орудия труда, также указывает на нашу уникальную способность поведенческого многообразия, объясняет Шей.

"Мы придумываем различные пути для достижения своей цели", - объясняет ученый.

"Очень часто решения одной проблемы используются для другой. И это нам удается чрезвычайно хорошо".

Тогда как другие доисторические люди, похоже, делали одно и то же снова и снова. "Они нашли свой путь и увязли в нем".

Способствовал ли мозг нашему эволюционному превосходству?

Копірайт зображення David Gifford/SPL Image caption Из обезьяны в человека за несколько простых шагов

Такое мнение царило достаточно долго. Иллюстрации эволюции человека, как например на фото выше, демонстрировали как менялся человеческий мозг - его размер постоянно увеличивался.

На самом деле, размер мозга не был первопричиной развития современного человека. Homo erectus (человек прямоходящий) существовал на протяжении нескольких тысяч лет и выживал, имея очень небольшой мозг.

Именно поэтому некоторые антропологи не согласны с тем, что большой мозг стал причиной эволюции.

Мозг неандертальца был значительно больше по сравнению с пропорциями тела. Но это не помогло им выжить.

По мнению Юблена, существует более сложное объяснение.

Копірайт зображення Chris Fredriksson / Alamy Stock Photo Image caption Человек разумный возник в африканской саванне

Нам известно, что наше поведение или обстоятельства, в которых мы оказываемся, влияют на наши гены.

Например, после того, как наши предки начали регулярно потреблять молочные продукты, у большинства европейцев сформировалась толерантность к лактозе.

Изменения в геноме также происходят, когда большие популяции сталкиваются со смертельными эпидемиями, например чумой, изменившей в XIV веке генетический фонд выживших.

Таким образом Юблен предполагает, что ключевые генетические изменения в какой-то момент предоставили существенные преимущества современному человеку.

В течение первых 100 тысяч лет своего существования современные люди были похожи на неандертальцев в своих основных привычках, но потом что-то изменилось.

Когда мы начали создавать символические артефакты, более сложными стали и наши орудия труда.

Теперь мы имеем генетические доказательства, свидетельствующие о том, что наша ДНК изменилась в какой-то момент после того, как мы отделились от нашего общего с неандертальцами предка.

Копірайт зображення Ray Roberts / Alamy Stock Photo Image caption Появляется всё больше исследований о том, что неандертальцы вовсе не были такими уж примитивными, как считалось ранее

Наш геном имеет существенные отличия по сравнению с геномом неандертальцев и денисовцев. Таких различий - несколько десятков и некоторые из них связаны с развитием мозга.

А это означает, что дело не в размере мозга, а в том, как он развивался и менялся в течение жизни. Какие преимущества имели эти генетические изменения, нам пока не известно.

Но многие предполагают, что нашим основным отличием стала способность к кооперации и высокая социальная активность.

От языка и культуры до войны и любви - все эти сугубо человеческие свойства имеет социальный характер.

Возможно, именно из-за нашей склонности к социальной жизни мы и начали создавать символическое искусство.

Копірайт зображення Javier Trueba, MSF/SPL Image caption Пещера Горама в юго-восточной части Гибралтара, где когда-то обитала колония неандертальцев

Но на протяжении десятков тысяч лет, прежде чем у нас появились эти способности, мы ничем особо не отличались от других видов человекообразных существ, считает Конард. И, таким образом, любой другой вид теоретически мог бы занять наше место.

Но этого не произошло, и в конце концов мы победили их. Популяция современных людей росла быстрыми темпами и постепенно вытеснила все другие виды, пока они не исчезли.

Если это так, тогда своим выживанием мы должны быть обязаны нашей креативности.

Впрочем, существует и еще одна возможность, которую нельзя полностью исключить. Наше выживание могло быть полностью случайным.

Возможно, мы просто вытащили свой счастливый билет, а неандертальцам это не удалось.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Earth.

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