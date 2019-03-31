"Матрице" 20 лет: возможно, мы все живем в компьютерной программе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Возможно, Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, как и все мы, живут в матрице не только на экране

20 лет назад на экраны вышел фильм "Матрица" режиссеров Вачовски, который сразу стал культовым. Впрочем, идея о том, что наша Вселенная является гигантской компьютерной симуляцией, неоднократно приходила в голову ученым. Стоит ли нам беспокоиться по этому поводу?

Настоящий ли ты? А я?

Ранее подобными вопросами задавались только философы. Ученые же пытались понять, чем является наш мир, и объяснить его законы.

Впрочем, теперь некоторые физики, космологи и специалисты в области искусственного интеллекта подозревают, что мы все живем внутри гигантской компьютерной симуляции, принимая виртуальный мир за реальность.

Эта идея противоречит нашим ощущениям: ведь мир слишком реалистичен, чтобы быть симуляцией. Вес чашки в руке, аромат налитого в нее кофе, звуки, окружающие нас - разве можно подделать такое богатство ощущений?

Но задумайтесь о прогрессе, достигнутом в компьютерных и информационных технологиях за последние несколько десятилетий.

Видеоигры, населенные персонажами, которые реалистично взаимодействуют с игроком, и симуляторы виртуальной реальности порой невозможно отличить от мира за окном.

И этого вполне достаточно, чтобы сделать из человека параноика.

В фантастической ленте "Матрица" эта идея сформулирована максимально четко. Люди там заперты в виртуальных мирах, которые они, безусловно, считают реальными.

Впрочем, "Матрица" - не первый фильм, который исследует феномен искусственной вселенной. Достаточно вспомнить "Видеодром" Дэвида Кроненберга (1982) или "Бразилию" Терри Гиллиама (1985).

Все эти антиутопии поднимают два вопроса: как узнать, не живем мы в виртуальном мире - и так ли уж это на самом деле важно?

Копірайт зображення Kristoffer Tripplaar / Alamy Stock Photo Image caption Илон Маск - один из ярых сторонников идеи симуляции

Среди сторонников идеи симуляции - предприниматель Илон Маск, который в июне 2016 года заявил, что вероятность этого составляет "миллиард к одному".

А технический директор Google по вопросам искусственного интеллекта Рэймонд Курцвейл предполагает, что "вся наша Вселенная - лишь научный эксперимент учащихся младших классов из другой вселенной".

Обдумать такую ​​возможность готовы и некоторые физики. Они рассматривают по крайней мере два возможных сценария.

Космолог Алан Гут из Массачусетского технологического института предполагает, что Вселенная вполне реальна, но при этом может быть лабораторным экспериментом некоего сверхразума, наподобие того, как биологи выращивают колонии микроорганизмов.

Это не исключает теорию Большого взрыва, говорит Гут. Просто он был искусственным, а затем отделился в другой пространственно-временной пузырь и начал существовать отдельно от материнского вселенной.

Но есть и другой сценарий, который привлекает интерес прежде всего потому, что подрывает основы нашего понимания реальности.

Копірайт зображення TAKE 27 LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Вполне возможно, что наша Вселенная создана искусственно. Но кем?

Маск и другие сторонники этой гипотезы утверждают, что мы - полностью симулированные существа, лишь потоки информации в каком-то гигантском компьютере, вроде персонажей видеоигры.

Даже наш мозг является симуляцией, реагирующей на искусственные раздражители.

В этом сценарии не существует матрицы, из которой можно было бы выбраться: вся наша жизнь и есть матрица, за пределами которой существование просто невозможно.

Но почему мы должны верить в такую ​​хитроумную версию своего существования?

Ответ очень прост: человечество уже способно симулировать реальность, и с дальнейшим развитием технологии в конце концов будет способно создать совершенную симуляцию, которую будут населять разумные существа-агенты и воспринимать ее как абсолютно реальный мир.

Мы создаем компьютерные симуляции не только для игр, но и в исследовательских целях. Ученые имитируют взаимодействие на всех уровнях - от субатомных частиц до человеческих сообществ, галактик и даже вселенных.

Такие программы моделируют и взаимодействие между людьми, в них встраиваются элементы мышления - хотя пока и примитивные.

Кто может поручиться, что вскоре мы не станем свидетелями создания виртуальных существ, наделенных сознанием? Успехи в понимании принципов работы мозга, а также большие вычислительные ресурсы, которые обещает развитие квантовой компьютерной техники, неуклонно приближают этот момент.

Если мы когда-нибудь достигнем такой степени развития технологий, то будем одновременно проводить огромное количество симуляций, число которых значительно превзойдет наш единственный "реальный" мир.

Копірайт зображення Max Alexander/Science Photo Library Image caption Суперкомпьютеры становятся все более мощными

Так ли уж невозможно, в таком случае, что какая-то разумная цивилизация где-то во Вселенной уже достигла этой стадии?

По мнению некоторых ученых, существует достаточно причин считать, что мы находимся внутри симуляции. Наша Вселенная выглядит так, будто она сконструирована искусственно.

Значение фундаментальных физических постоянных подозрительно идеально для возникновения жизни во Вселенной - может сложиться впечатление, что их установили специально.

Даже небольшие изменения в этих значениях привели бы к потере атомами стабильности или к невозможности образования звезд.

Космология до сих пор не может убедительно объяснить этот феномен. Но одно из возможных объяснений предлагает теория "Мультивселенная".

Вдруг существует множество вселенных, возникших в результате события, похожего на Большой взрыв, но подчиняются они разным физическим законам?

Случайным образом некоторые из этих вселенных идеальны для зарождения жизни, и если бы нам не повезло оказаться в одной из них, мы бы не задавали себе вопрос о мироздании, потому что нас просто не существовало бы.

Некоторые специалисты в качестве доказательства того, что со Вселенной что-то не так, указывают на очень странные открытия, сделанные современной физикой.

Копірайт зображення Patrick Landmann/Science Photo Library Image caption Научная симуляция зарождения Вселенной

Прежде всего, много таких открытий дала нам квантовая механика - раздел физики, который оперирует чрезвычайно малыми величинами. Так, выясняется, что и материя, и энергия имеют гранулированную структуру.

Более того, кажется, существует определенная граница, до которой нам "разрешено" наблюдать за Вселенной. При попытке исследовать мельчайшие объекты оказывается, что они не выглядят "четко".

По словам астрофизика и нобелевского лауреата Джорджа Смута, эти удивительные особенности квантовой физики как раз и могут быть признаками того, что мы живем в симуляции. Так же, как изображение на экране с очень близкого расстояния распадается на отдельные пиксели.

Но это очень грубая аналогия. Ученые постепенно приходят к выводу, что "зернистость" Вселенной на квантовом уровне может быть следствием более фундаментальных законов, которые пока нам не известны.

Еще один аргумент в пользу виртуальности нашего мира - это то, что Вселенная описывается математическими уравнениями.

А некоторые физики заходят еще дальше, утверждая, что наша реальность и представляет собой набор математических формул.

Копірайт зображення ANDRZEJ WOJCICKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Мы все - лишь компьютерная симуляция?

Космолог Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института отмечает, что именно этого и можно было бы ожидать, если бы в основе законов физики лежал вычислительный алгоритм.

Однако этот аргумент грозит заточить нас в порочный круг размышлений.

Во-первых, если некий сверхразум решит симулировать собственный "реальный" мир, логично предположить, что он положит в основу именно такие физические принципы, которые действуют в его собственной вселенной. Ведь именно так поступаем и мы.

В этом случае истинное объяснение математической природы нашего мира состояло бы не в том, что он является симуляцией, а в том, что "реальный" мир наших создателей устроен так же.

Не исключено, что такая интерпретация физических законов - лишь последний пример того, как человечество испокон веков объясняло окружающий мир. То есть - исходя из знаний о последних достижениях научно-технического прогресса.

В эпоху классической механики Ньютона Вселенную представляли часовым механизмом. А позже, на рассвете компьютерной эпохи, ДНК рассматривали как своеобразное хранилище цифрового кода с возможностью хранения и считывания информации.

Впрочем, есть важная причина, по которой нам не стоит беспокоиться, являемся ли мы лишь строками кода.

Копірайт зображення MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Вселенная устроена по математическим правилам

Некоторые физики считают, что реальный мир в любом случае именно таковым и является.

Согласно гипотезе физика-теоретика Джона Уилера, все, что происходит на уровне взаимодействий фундаментальных частиц и выше, является своеобразным вычислительным процессом.

"Вселенную можно рассматривать как гигантский квантовый компьютер, - отмечает Сет Ллойд, сотрудник Массачусетского технологического института. - Если посмотреть на внутренний механизм Вселенной, то есть на структуру материи в самом мелком из возможных масштабов, мы увидим [квантовые] биты, которые участвуют в локальных цифровых операциях".

Таким образом, если реальность - это лишь информация, то неважно, находимся мы внутри симуляции или нет: ответ на этот вопрос не делает нас более или менее "реальными".

Копірайт зображення RICHARD KAIL/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Квантовый мир размыт и неясен для нас

Имеет ли для нас принципиальное значение, запрограммированы ли эти сведения природой или неким сверхразумом?

Вряд ли - ну разве что во втором случае наши создатели теоретически способны вмешаться в ход симуляции и даже совсем ее прекратить.

Но что мы можем сделать, чтобы этого избежать?

Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института советует нам всем вести интересную жизнь, чтоб не надоесть нашим создателям.

Разумеется, это шутка. Наверняка у каждого из нас найдутся более веские мотивы жить полной жизнью, чем страх того, что нас могут "стереть".

Но само определение вопроса свидетельствует об определенных недостатках в логике рассуждений о реальности Вселенной.

Мысль о том, что некоторым экспериментаторам высшего порядка в конце концов надоест с нами возиться, и они решат запустить какую-то другую симуляцию, слишком отдает антропоморфизмом.

То есть любые попытки представить, как будут действовать сверхумные существа, неизбежно ведут к экстраполяции нашего собственного опыта.

Копірайт зображення Harald Ritsch/Science Photo Library Image caption Вселенную можно представить в виде квантового компьютера. Но что это нам даст?

Похоже, не случайно многие сторонники идеи симуляции признаются, что в юности увлекались научной фантастикой.

Они и во взрослой жизни рассматривают космос как будто сквозь иллюминатор звездолета "Энтерпрайз" (из американского телесериала "Звездный путь" - прим. перев.).

Гарвардский физик Лайза Рэнделл не понимает энтузиазма, с которым некоторые ее коллеги носятся с идеей тотальной симуляции. Для нее это ничего не меняет в подходе к восприятию и исследованию мира.

Вряд ли Илон Маск целыми днями размышляет о том, что люди, которые его окружают, семья и друзья - лишь конструкты, которые состоят из потоков данных и проектируются в его сознание.

Ведь постоянно думать об этом просто не получится.

Гораздо важнее то, что мы все знаем подсознательно: единственное стоящее нашего внимания определение реальности - это наши непосредственные чувства и переживания, а не гипотетический мир, скрытый "за кулисами".

А в интересе к тому, что на самом деле стоит за нашим миром, нет ничего нового. Философы размышляют об этом уже много веков.

Еще Платон считал, что то, что мы считаем реальностью, может быть только тенями, которые проецируются на стену пещеры.

Копірайт зображення Mike Agliolo/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Идея квантового мира противоречит здравому смыслу

По мнению Иммануила Канта, хотя за образами, которые мы воспринимаем, и может существовать некая "вещь в себе", познать ее нам не дано.

Знаменитая фраза Рене Декарта "Я думаю, и следовательно, я существую" означает, что способность к мышлению является единственным четким критерием существования.

Концепция "мира как симуляции" только подает старую философскую проблему в современной высокотехнологичной упаковке.

Как и многие другие философские парадоксы, она заставляет нас критически взглянуть на некоторые укоренившиеся представления.

Но пока мы не сможем убедительно доказать, что между нашими ощущениями и "реальностью" есть очевидные разногласия, наше понимание реальности существенно не изменится.

В начале XVIII века английский философ Джордж Беркли утверждал, что мир является иллюзией. На что его критик, писатель Сэмюэль Джонсон, воскликнул: "Вот мое опровержение!" - и толкнул ногой камень.

На самом деле Джонсон этим ничего не опроверг. Но его ответ на подобные утверждения, очевидно, является самым правильным из возможных.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Earth.

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